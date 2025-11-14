«Собакистан», «Клеть» и S.E.M.I.: инди-игры на фестивале «Comic Con Игромир»

Об игре: Короткая визуальная новелла на русском языке, созданная по мотивам популярного интернет-мема. Вы — 40-летний одинокий мужчина, который пытается получить альтушку через сервис, напоминающий «Госуслуги».

Игровой процесс: Классическая визуальная новелла, где основное взаимодействие сводится к чтению диалогов и выбору ответов. Голос главному герою подарил Пророк Санбой. В дополнениях также можно услышать Альбину Сексову, Катю Самбуку, Dead Blonde, а также новый внутренний голос скуфа в исполнении Сергея Пахомова.

Почему стоит внимания: Если вы понимаете русскоязычный интернет-фольклор и мемы и ищете короткий (прохождение игры занимает около двух часов) проект на вечер.