«Собакистан», «Клеть» и S.E.M.I.: инди-игры на фестивале «Comic Con Игромир»

На фестивале «Comic Con Игромир», который с 12 по 14 декабря пройдет в «Тимирязев центре» в Москве, можно будет оценить и попробовать игры российских независимых разработчиков в специальной зоне от команды Weloveplayers. Рассказываем, какие проекты там будут представлены. Некоторые из них уже вышли в раннем доступе, а какие-то до сих пор находятся в разработке.
Артём Ращупкин
Новостной редактор Кинопоиска, шеф-редактор CQ.ru, автор «Т — Ж» и «Чемпионата»
«Альтушка для скуфа»
Жанр: визуальная новелла
Студия: Terletski Games, RIKANIMATION
Об игре: Короткая визуальная новелла на русском языке, созданная по мотивам популярного интернет-мема. Вы — 40-летний одинокий мужчина, который пытается получить альтушку через сервис, напоминающий «Госуслуги».
Игровой процесс: Классическая визуальная новелла, где основное взаимодействие сводится к чтению диалогов и выбору ответов. Голос главному герою подарил Пророк Санбой. В дополнениях также можно услышать Альбину Сексову, Катю Самбуку, Dead Blonde, а также новый внутренний голос скуфа в исполнении Сергея Пахомова.
Почему стоит внимания: Если вы понимаете русскоязычный интернет-фольклор и мемы и ищете короткий (прохождение игры занимает около двух часов) проект на вечер.
Об игре: Графический квест в жанре point-and-click, где игрок в качестве подростка отправляется с друзьями в лес и находит личный дневник пропавшего профессора.
Игровой процесс: Игрокам предстоит ввязаться в мистическое расследование, исследуя лес и заброшенный храм в надежде найти профессора. В диалогах и действиях важны не только слова, но и эмоции персонажей — от гнева до честности. Каждый выбор влияет на сюжет, персонажей и мир, приводя к нескольким концовкам.
Почему стоит внимания: Игра предлагает не линейный квест, а историю, где от решений игрока зависят ход событий и финал. Это напоминает работы японского режиссера Хаяо Миядзаки, которыми вдохновлялись разработчики. К тому же в «Арке края» используются авторский художественный стиль с покадровой анимацией и запоминающийся саундтрек.
«Дети Березы»
Жанр: метроидвания
Студия: UvuikSmoniti
Об игре: Метроидвания в сеттинге славянского дарк-фэнтези. Сюжет погружает в мир, где Темный лес, подчиненный Кощею, поглощает славянские поселения. Вы играете за персонажа, который, едва выжив после пыток, бросает вызов власти Кощея и отправляется в глубины леса, чтобы найти ответы о своем прошлом.
Игровой процесс: Предстоит исследовать локации, находить спрятанные комнаты, передвигаться по лианам, совершать рывки и проходить сквозь препятствия. Бои сделаны в стиле souls-like-игр с выносливостью и перекатами. На месте хардкорные боссы в конце уровней.
Почему стоит внимания: Проект интересен в первую очередь своим уникальным авторским подходом к славянской мифологии. Авторы создают альтернативную историю с участием известных сказочных персонажей в выразительном стиле пиксель-арта.
«Клеть»
Жанр: кооперативный хоррор
Студия: Callback, ln404
Об игре: Необычный кооперативный хоррор, где все вращается вокруг Клети. Игроки заперты в смертоносном лифте, путешествующем через бесконечные этажи Гигахрущевки, полной ловушек и монстров. Сам лифт — живое существо, которое нужно кормить мясом и топливом, чинить и прокачивать, улучшая бензобак, сканер и щиток, иначе он всех съест.
Игровой процесс: Игра рассчитана на партии до шести игроков. Вы с друзьями решаете, кто будет чинить Клеть, кто кормить, а кто добывать ресурсы. Вы покидаете лифт на выбранном этаже, после чего нужно быстро его обыскать, собирая бутылки, топливо, шестеренки, оружие и мясо. На этажах полно ловушек и разных существ.
Почему стоит внимания: Если ищете необычный кооперативный опыт для друзей и вас привлекает сложный цепляющий геймплей с высокой реиграбельностью. Новая игра от авторов популярной в рунете «Кужлевки».
«Собакистан»
Жанр: приключенческая игра в стиле ретро-jRPG
Студия: Terletski Games
Об игре: Сатирическое приключение, действие которого происходит в закрытом государстве, населенном собаками. Основана игра на одноименном комиксе Виталия Терлецкого. Собакистан впервые открывает границы для иностранных гостей по случаю репетиции похорон своего лидера, товарища Дружка. Среди приглашенных — журналист Анри Паскаль, готовящий репортаж о загадочной стране.
Игровой процесс: Предстоит не просто следить за историей на протяжении тринадцати глав, а поочередно управлять шестью разными героями, чтобы составить полную картину происходящего. Это позволит увидеть жизнь тоталитарного государства изнутри — от простых жителей до верхушки системы. Действия и решения, принятые за одного персонажа, будут влиять на судьбы других. При этом различные неверные действия могут привести к тюремному заключению и потере персонажа.
Почему стоит внимания: «Собакистан» создается командой, стоящей за хитом «Альтушка для скуфа», но с еще большим масштабом и более серьезным подходом. Игра погружает в атмосферу тоталитарного режима при помощи стильной ретропиксельной графики. Ее точно нужно попробовать тем, кто ценит уникальный нарративный опыт.
IriyGate: Path of Sin
Жанр: экшен-слэшер
Студия: WeaversTeam
Об игре: Одиночный экшен-слэшер в духе Devil May Cry и Bayonetta с элементами sci-fi и фэнтези.
Игровой процесс: Действие слэшера происходит в мире, где магия — биологический паразит, техника порабощает души, а время течет неестественным образом. Разработчики стремятся объединить динамичный слэшер с воздушными вертикальными боями и механикой влияния на время. Игроки смогут разворачивать его и создавать временные аномалии. Боссов можно не только убить, но и спасти, а локации превратить в лучшее место для жизни.
Почему стоит внимания: Манипуляции со временем интересны сами по себе, а в IriyGate на этом построен игровой процесс. Можно будет напрямую влиять на время и менять историю.
ITRP _ Vacuum Bless
Жанр: головоломка
Студия: Unhexigon
Об игре: Набор пространственных головоломок на космическом корабле в условиях невесомости.
Игровой процесс: Вы — единственный, кто способен выбраться. Задача — изучить план корабля, исследовать отсеки и найти способ продвинуться дальше. И так от уровня к уровню.
Почему стоит внимания: Ощущение полета и решение головоломок в трехмерном пространстве без гравитации — главная фишка, которая в других проектах встречается нечасто. Если вам нравятся истории, где вы остаетесь один на один с загадками в замкнутом пространстве, то эта атмосфера передана в ITRP _ Vacuum Bless идеально.
Kanun 1919
Жанр: детективное приключение
Студия: Noxtell Games
Об игре: Приключенческий детектив, действие которого происходит в альтернативной версии России начала XX века и сеттинге дизельпанка.
Игровой процесс: Геймплей напоминает классические приключенческие сайд-скроллеры. Предстоит тщательно исследовать локации, разговаривать с подозрительными жителями, решать головоломки и при необходимости сражаться. Вы — посыльный, который должен доставить документы в город Туров, где местные встречают вас недоброжелательно.
Почему стоит внимания: Чтобы погрузиться в атмосферное приключение с сюжетом о посланнике и загадках глубинки и разузнать, почему в провинциальном городке пропадают люди.
Lekano World Online
Жанр: MMO / экшен
Студия: LEKANO GAME
Об игре: Онлайн-игра с элементами MMO и экшен-RPG про коллекционирование существ, которые внешне чем-то напоминают покемонов.
Игровой процесс: Нужно будет ловить и тренировать лекамонов — существ с разными стихиями, после чего погружаться в их тела для сражений на аренах в формате 3x3 или 6x6.
Почему стоит внимания: У каждого существа свой язык, личность и уникальная внешность. Если вам нравятся покемоны, то лекамоны наверняка вызовут чувство ностальгии и дежавю.
Multitales Online
Жанр: многопользовательский шутер
Студия: Norllina Studio
Об игре: Многопользовательский шутер, действие которого происходит в мультивселенной переосмысленных сказок. Алиса из Страны чудес и мистер Кролик сражаются бок о бок, чтобы покончить с тиранией Красной Королевы, а Красная Шапочка охотится на оборотней.
Игровой процесс: Выбираете героя, после чего очищаете локацию от волн врагов. По пути собираете артефакты для усиления персонажа. Вы можете играть как в одиночку, так и с друзьями. Доступен кооперативный PvE-режим до четырех игроков. Но в будущем появятся и PvP-режимы.
Почему стоит внимания: Чтобы посмотреть, как Шапочка разносит монстров из двустволки.
Order of Renewal
Жанр: экшен-RPG
Студия: R-Team Interactive
Об игре: Темное фэнтези, где мир погрузился во мрак, начался голод и царят темные существа.
Игровой процесс: Бои основаны на реалистичной физике оружия и боях на мечах. Игра предлагает сценарии с совместным прохождением и онлайн-режимы, где игроки могут стать покровителями монстров и сразиться против других игроков. Сессии длятся от 10 до 30 минут, а сюжетные квесты и карты генерируются процедурно.
Почему стоит внимания: Главная изюминка игры — детальное управление оружием. Все решает мастерство, а не статичные анимации или закликивание кнопок. Так что если вы любите средневековые экшены со сложной и реалистичной физикой и тактикой, обратите внимание.
project; VIRAI: DOOMER’s LIFE ESCAPE
Жанр: хоррор
Студия: RIKANIMATION, boddiul
Об игре: Психологический хоррор-артхаус о девушке, чья реальность — серая и бесконечная рутина. Ее единственный свет — виртуальный аватар Вирай и певица в соцсети VITA.
Игровой процесс: Вы управляете жизнью Хичи, решая, как она будет проводить время: спать, заниматься серфингом интернета или погружаться в виртуальный мир VITA. От вашего выбора будет зависеть ее психическое и физическое состояние. Все ваши действия и в реальности Хичи, и в виртуальной жизни напрямую влияют на развитие сюжета и ведут к одной из десяти концовок.
Почему стоит внимания: Игра использует несколько художественных стилей для передачи внутреннего состояния героини и понравится тем, кто ценит в играх глубокие сюжеты.
Satellite Odyssey 2: Jupiter
Жанр: survival horror
Студия: Antifreeze Games
Об игре: Вторая часть хоррора с элементами выживания. Действие происходит на заброшенной базе на спутнике Юпитера — Европе, где искусственный интеллект по имени «Протон» захватил власть при помощи армии клонов и мутантов. В роли девушки Мэй нужно попытаться выжить и разобраться в происходящем.
Игровой процесс: В игре используется классическая для хорроров-выживачей формула. Геймплей строится вокруг исследования мрачных локаций, решения головоломок, часто связанных с поиском ключей и предметов, а также сражений с врагами при помощи гвоздомета и огнестрельного оружия.
Почему стоит внимания: В игре идеально передана советская эстетика 1980-х. Узнаваемые интерьеры, плакаты и предметы были аккуратно перенесены в космос. Веская причина увидеть былое советское величие своими глазами.
S.E.M.I. — Side Effects May Include
Жанр: кооперативный экшен-платформер
Студия: Two Horn Unicorn
Об игре: Кооперативный экшен-платформер, в котором четверо игроков пытаются сбежать из клиники в роли сумасшедших пациентов.
Игровой процесс: Собираетесь с друзьями и проходите процедурно генерируемые локации с ловушками и головоломками. На некоторых локациях будут мешать охрана и другие пациенты. А чтобы разнообразить геймплей, авторы разбросали на уровнях таблетки. Если персонаж их примет, то получит суперспособности с непредсказуемыми побочными эффектами. Некоторые таблетки дают временную неуязвимость, неуправляемые атаки или меняют размер персонажа.
Почему стоит внимания: Ядро игры — абсурдные ситуации, в которые попадает команда из-за побочных эффектов таблеток и неуклюжей физики. Успех часто зависит от совместных действий. Вы никогда не знаете, станет ли персонаж крошечным, будет ли бить током всех вокруг или превратится в неуправляемое оружие. Если хотите вдоволь посмеяться и пообщаться с друзьями в веселой обстановке, на S.E.M.I. стоит обратить внимание.
Steel Ark
Жанр: выживач с элементами строительства
Студия: 4Tale Production
Об игре: Необычный выживач от первого лица, где заброшенный поезд становится вашим мобильным домом. Действие игры происходит в мире будущего после глобальной техногенной катастрофы. Ваша цель — восстановить жизнь, исследуя руины и налаживая производство.
Игровой процесс: Геймплей Steel Ark сочетает в себе выживание, крафт и строительство базы в открытом мире. Концепция заключается в том, что игроку предстоит превратить заброшенный локомотив в мобильный дом и защищать его от бандитов и мутантов. Играть можно как без друзей, так и с ними. В Steel Ark будет кооператив на четырех игроков.
Почему стоит внимания: Игра объединила в себе несколько жанров и предложила интересную концепцию с мобильной базой. Steel Ark будет поддерживать пользовательские моды, так что игроки смогут создавать собственный контент и продлить жизнь игре после выхода.