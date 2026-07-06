«Тед Лассо», 4-й сезон: самый добрый сериал понемногу свирепеет

После трехлетнего перерыва на Apple TV выходит новый сезон успокоительного сериала про будни тренера-добряка. Но времена изменились, а с ними и нравы в идиллической Англии «Теда Лассо». Теперь это не только мелодраматическая подушка для мужчин — на сцену выходят женская команда и жесткая субкультура британских футбольных фанатов.

Татьяна Алёшичева Кинокритик



Три года назад «Тед Лассо», флагман «новых добрых сериалов», закончился на самой душещипательной ноте. «Новые добрые» — направление, ярко проявившееся в сериалостроении в 2010-е годы: на смену циничным антигероям нулевых вроде Дона Дрейпера, Уолтера Уайта, Грегори Хауса или Дэвида Брента из «Офиса» пришли милые, незлобивые персонажи с обезоруживающе уютной харизмой и без камня за пазухой.

В тревожные времена пандемии душка-тренер Тед в исполнении Джейсона Судейкиса стал настоящим утешением для придавленного стрессом зрителя. Но к третьему сезону, вышедшему в 2023-м, Судейкис и компания, кажется, перегнули палку по части доброты и умильности. В финале на зрителя пролилось целое ведро патоки и слез, причем буквально. Чтобы воодушевить игроков клуба «Ричмонд» перед финальной игрой, от которой зависело их чемпионство, добродушный тренер Тед прокрутил им духоподъемный сентиментальный ролик про командное единение. Футболисты вышли на поле плачущими как дети и от избытка чувств едва не профукали решающий матч. Градус сентиментальности в финальном эпизоде зашкаливал, видимо, еще и потому, что эпизод и впрямь мог стать последним: никто не знал доподлинно, продолжится ли сериал, когда и в каком виде.

Таня Рейнольдс

При этом создатели прекраснодушного шоу хорошо понимали, какую нишу занимают и какому канону наследуют: в третьем сезоне американец Тед объясняет англичанину Рою Кенту (его играет соавтор сценария Бретт Голдстин), что такое холмарковские фильмы — сентиментальные рождественские истории, на которых специализируется телеканал Hallmark, сращенный с сетью розничных магазинов по продаже подарков и праздничных сувениров. «В таких фильмах женщина из большого города влюблена в кумира своей юности, а он владелец фермы рождественских елок, Санта-Клаус или принц. Это полный отстой. Но они все равно великие. Отстойные, конечно, но великие. Лучше смотреть без звука», — говорит Тед. Кстати, штаб-квартира Hallmark находится в Канзас-Сити, откуда родом Тед Лассо. Кроме того, Тед постоянно цитирует голливудскую классику, а сериал ее воспроизводит, в основном ромкомы в духе Норы Эфрон. Например, прощание Теда в аэропорту с владелицей команды Ребеккой (Ханна Уоддингэм) прямо отсылает к этому канону. «Ты купила билет в бизнес-класс на самолет, в котором не полетишь, просто чтобы проститься со мной в аэропорту? Как это по-голливудски», — говорит Тед.

Спустя три года сериал продолжился, но в несколько иной тональности, без лишних сантиментов. Мы узнаём, что вернувшийся в Америку Тед подался в торговлю и занимает незначительную должность в крупном универмаге — налицо явный дауншифтинг, недостойный его прежнего статуса. И вот в том самом Канзас-Сити, на родине Hallmark, высаживается английский десант, состоящий из Ребекки, директора клуба «Ричмонд» Лесли Хиггинса (Джереми Свифт) и пиар-менеджера команды Кили Джонс (Джуно Темпл). Они приехали уговаривать Теда вернуться в «Ричмонд» и тренировать женскую футбольную команду «Леди Грейхаундс», которую учредила Ребекка в дополнение к мужской в финале третьего сезона.

Ханна Уоддингэм и Джуно Темпл

Новый сезон стартует с инверсии: если начинался сериал с шуток про американца, не привыкшего к английским обычаям, то теперь пришельцы из Англии постигают Америку и непосредственно Канзас с его ковбойской удалью. Элегантная Ребекка даже облачится в вульгарную джинсовую куртку с блестящим орлом на спине. Ребекка, Лесли и Кили занимаются познавательным туризмом в Канзас-Сити, известном своим джазом (в музей джаза отправится Лесли) и традициями барбекю (соус барбекю будет регулярно украшать дорогие новые блузки Ребекки).

Холмарковские традиции дают о себе знать в четвертом сезоне, но умеренно: Тед поддается сентиментальным воспоминаниям об отце, найдя на гаражной распродаже у матери почетную грамоту, которую Лассо-старшему вручали несколько лет подряд как лучшему продавцу фирмы, и понимает, что счастье и довольство приносит не абы какая, а только любимая работа. Дом же, как справедливо замечает мать Теда, миссис Ласло, — это не стены, а место, где тебе хорошо. Так что Тед, немного покочевряжась, примет предложение и вернется в «Ричмонд». Кто бы сомневался.

Джереми Свифт, Ханна Уоддингэм, Джуно Темпл и Джейсон Судейкис

И вот тут начинается самое интересное. Сначала сериал некоторое время будет разгоняться и катиться по накатанной колее: Тед все так же объясняет окружающую действительность через отсылки к старым голливудским фильмам, которые в Англии почему-то никто не смотрел (ну конечно!), а сам понятия не имеет, кто такая Сьюзэн Бойл. Но его новые подопечные — женская футбольная команда — внезапно разрушают уютный холмарковский нарратив и врываются в повествование в духе знаменитого британского «реализма кухонной мойки» с героями из рабочего класса и социальными проблемами.

В команде, которую собрала озабоченная степенью своего феминизма Ребекка (настоящая она феминистка или липовая?), играют оторвы из породы британских chavs, то есть гопницы. Это рыжие сестры-близнецы Нив и Шивон (Эшлинг Шарки и Рекс Хейс), ирландские задиры, которые все время дерутся друг с другом; боевитая мать-одиночка и бомбардир Лиззи (Фэй Марси), голкипер Бутс (Джуд Мак) с бритой головой, напористая нападающая Джемма (Эбби Херн). А возглавляет эту банду несговорчивая тренерша Элис Чилтон (Таня Рейнольдс). По тому, как она нелюбезно встречает Теда, отвечает на расспросы мычанием и бурчит, что скоро уволится, можно заподозрить в ней асоциального персонажа с расстройством аутистического спектра, но нет, просто характер такой. Без классики Голливуда не обошлось и тут: женская команда состоит из типажей, которые мы видели в «Их собственной лиге» (1992), но колорит чисто британский.

Эшлинг Шарки и Рекс Хейс

Три предыдущих сезона сериал как будто снимался в какой-то условной несуществующей Англии. Субкультура британских футбольных болельщиков довольно агрессивна, как мы знаем из фильмов «Фанаты» (2004), «Хулиганы» (2005) или сериала «Это — Англия» (2010–2015). Но околофутбольный мир «Теда Лассо» был представлен лишь тремя карикатурными завсегдатаями паба, совсем не похожими на настоящих лютых болельщиков. И вот в новом сезоне действие доброго сериала больше не происходит в безвоздушном пространстве. Вместе с боевыми девицами из команды «Леди Грейхаундс» в нем появляется настоящая футбольная субкультура с присущим ей драйвом, драками в пабах, где легко можно получить бутылкой по голове, и последующими отсидками за решеткой у неласковых британских полицейских. Голливудская сентиментальность в новом сезоне неожиданно встречается с «реализмом кухонной мойки». Что ж, старина Тед, добро пожаловать в Англию.