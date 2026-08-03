Максимум концентрации: какие игры помогают сосредоточиться

Арина Бочарникова психотерапевт, специалист по работе с СДВГ/нейроотличиями

Рост числа диагнозов СДВГ/РАС не обязательно означает, что людей с нейроотличиями стало больше. На статистику влияют доступность диагностики, информированность и изменения в подходах к выявлению.

СДВГ не является результатом большого количества игр или гаджетов — это особенность работы нервной системы, связанная с регуляцией внимания и исполнительных функций.