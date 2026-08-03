Максимум концентрации: какие игры помогают сосредоточиться

Слушаете подкасты за игрой? Смотрите научные лекции с нарезками из Subway Surfers? Решаете сложные рабочие задачи, параллельно раскладывая «Три в ряд»? А может, любите вертикальные видео, где под катом бесконечного раннера или паркура из Minecraft лектор читает текст? Вместе с экспертом по работе с СДВГ разбираемся, удобный ли это чит‑код для продуктивности или двойная нагрузка на нервную систему.
Обед под контент
С наступлением XXI века научные издания все чаще говорят о росте числа диагнозов синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей. Нередко родители списывают гиперактивность на возраст, но диагностированный СДВГ указывает на биохимические особенности мозга, а именно на нехватку дофамина, отвечающего за сосредоточение, мотивацию и получение удовольствия.
Расстройство создает трудности в обучении, выражении эмоций, быту и личной жизни. Согласно исследованию Сиракузского университета, к 2022 году число детей с СДВГ выросло на 1 миллион по сравнению с 2016 годом. По международным данным, СДВГ встречается примерно у 5% детей (около 400 миллионов человек) и 2,5% взрослых (примерно 180 миллионов человек).
Арина Бочарникова
психотерапевт, специалист по работе с СДВГ/нейроотличиями
Рост числа диагнозов СДВГ/РАС не обязательно означает, что людей с нейроотличиями стало больше. На статистику влияют доступность диагностики, информированность и изменения в подходах к выявлению.
СДВГ не является результатом большого количества игр или гаджетов — это особенность работы нервной системы, связанная с регуляцией внимания и исполнительных функций.
Меняется и сам запрос общества: компании все чаще ищут мультизадачных сотрудников, умеющих быстро собирать и анализировать информацию. Тревожность при этом нередко становится конкурентным преимуществом. В культуре это отражают образы персонажей вроде Шерлока из одноименного сериала, героев «Озарка» и «Расплаты».
Даже отдых изменился: пробежка под подкаст, готовка под телешоу, ужин — под видеоэссе или фильм. И чем нишевее контент, тем охотнее его обсуждают с друзьями. Но главный вопрос: если мы постоянно подпитываем мозг легким игровым дофамином, не притупляем ли мы его чувствительность к рутине?
Что мы включаем на фон — игру или мыслительный процесс?
По данным Ассоциации ADD, которая занимается поддержкой взрослых с СДВГ, мозг человека с СДВГ хронически недополучает дофамин. Это гормон предвкушения, мотивации и подкрепления, а не счастья, как часто считаются по ошибке. Дофамин обещает награду за то, что мы вот-вот сделаем, побуждая человека к действию. Именно он заставляет вставать с дивана и идти к цели, позволяет ощущать удовольствие, когда шашлык почти дожарен, а рабочая задача приблизилась к завершению.
Игры с быстрым геймплеем, прозрачными правилами и мгновенной обратной связью работают как дофаминовый насос: каждый бонус или удачный маневр дает микродозу приятного предвкушения. Обеспеченный этим допингом мозг перестает искать внешние раздражители и структурирует внимание.
Простая игра занимает ровно столько когнитивных ресурсов, чтобы не дать переключиться на отвлекающие мысли.
Арина Бочарникова
психотерапевт, специалист по работе с СДВГ/нейроотличиями
Простые игры вроде «Трех в ряд» или бесконечных раннеров действительно могут помогать удерживать фокус. Для некоторых людей дополнительный стимул работает как своеобразный белый шум: часть внимания занята ритмичным действием, и становится легче удерживать мысль или выполнять монотонную задачу.
Граница между инструментом и костылем проходит не по количеству часов в игре, а по степени свободы выбора, на которую, в свою очередь, напрямую влияют навыки осознанности.
В таком состоянии кажется, что человек способен выдать более точный, глубоко обдуманный ответ в рабочем чате или лучше усваивать материал лекции, нежели в попытках в очередной раз пообещать себе, что сейчас точно не будет отвлекаться, прокрастинировать и займется решением проблемы.
Однако здесь кроется подвох. Если постоянно подпитывать мозг легким игровым дофамином, не снизится ли его чувствительность к обычным делам? Мытье посуды, заполнение таблиц, подготовка инструкций для коллег не дают мгновенных наград. Не случится ли так, что перегруженный искусственной стимуляцией мозг откажется выделять энергию для скучных, но необходимых дел?
В статье онлайн‑платформы для людей с СДВГ утверждается: ключ к успешной фоновой концентрации — баланс. Игра не должна требовать вдумчивого планирования или глубокого сюжета; ее задача — позволить игроку довести навыки до автоматизма и позволить изучить себя. В таком пространстве игрок чувствует себя как рыба в воде: пальцы и глаза заняты добычей дофамина, а сознание слегка очищается.
При этом эксперт-психолог предостерегает: «Сравнение игр с медитацией требует осторожности. Игра может вызывать состояние потока, когда действия становятся автоматическими и человек полностью погружается в процесс, но медитация — это практика осознанного управления вниманием, а не просто состояние погружения».
Итак, какие именно жанры работают как тренажеры для фокуса? Рассмотрим их по категориям.
Какие видеоигры концентрируют внимание?
Мобильные игры
Самый доступный инструмент — игры в жанре бесконечных раннеров (Subway Surfers, Temple Run). Их монотонный, интуитивно понятный геймплей с простыми свайпами вводит мозг в состояние, близкое к потоку, не требуя обучения. Сессии могут длиться от минуты до нескольких часов в зависимости от навыка.
Неудивительно, что мобильные раннеры породили целый пласт фанатских модификаций и вышли за пределы игр. Существуют браузерные расширения, автоматически накладывающие геймплей Subway Surfers поверх любого окна YouTube, делая любую скучную лекцию достойной потребления.
Также эффективны игры в стиле «Три в ряд» или легкие пазлы (Gardenscapes). Они задействуют распознавание паттернов без высокой нагрузки, а короткие уровни с таймерами создают идеальный цикл концентрации, награды и разрядки. Игроки не уходят в затяжной акт игры, а получают микропаузы для отдыха, что помогает легко вернуться к реальности и не чувствовать себя истощенными. Например, выйти на нужной станции или прерваться на важное дело.
Премиальные видеоигры
Здесь спектр шире — от платформеров до симуляторов. Однако суть одна: после освоения механик действия становятся автоматическими, а игрок попадает в поток. Во всех этих случаях игра выступает как структура, помогающая удерживать фокус, но не как замена реальной жизни.
Раннеры и платформеры
Некоторые игры умеют не просто развлекать, но и помогают снимать стресс. Super Mario Odyssey, которую немецкие ученые рекомендовали для комплексного лечения депрессии, или Kirby and the Forgotten Land насыщают сенсорику позитивными красками, поддерживая настроение и фокус внимания. При этом, когда игроки освоятся в механиках, они станут действовать интуитивно, выполняя задачи, требующие внимательности и контроля над движениями персонажа.
Игры с открытым миром
Genshin Impact, Minecraft, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Assassin’s Creed или Crimson Desert с их сбором ресурсов и простыми пазлами предлагают однообразные, но предсказуемые действия, которые легко выполнять на фоне собственных размышлений.
Медитативные головоломки и симуляторы
Полноценные головоломки вроде великих серий игр Portal или The Talos Principle после прохождения сюжета превращаются в набор однотипных комнат, где механика уже настолько привычная, что мозг перестает решать проблему выживания, а выполняет сложное, но заученное действие.
Симуляторы рутины
Здесь феномен достигает апофеоза. PowerWash Simulator, Euro Truck Simulator 2 — это цифровой аналог трудотерапии, ответ на вопрос «А мог бы я заняться вот такой работой?». Секрет их популярности в низких штрафах за ошибку, благодаря чему можно мгновенно возвращаться в рабочий ритм, а повторяющиеся действия (мытье, вождение) успокаивают и освобождают голову.
Гонки и шутеры
Многие находят свой дзен в повторении и заучивании действий. В гоночных симуляторах огромную роль играет не только понимание управления конкретного автомобиля, но и трассы с погодными условиями. На мышечном уровне заучив тайминги, мозг отпускает тревогу и погружается в комфорт. А в мультиплеерных играх вроде Counter-Strike, Fortnite или Call of Duty: Warzone можно отдыхать, несмотря на происходящий в игре бой. Достигнув определенного уровня синхронизации с игрой, можно весело подпевать прослушиваемым песням в голосовой чат, обсыпать других игроков шутками или бесконечно болтать с друзьями в чате.
Арина Бочарникова
психотерапевт, специалист по работе с СДВГ/нейроотличиями
Есть приложения вроде Finch, превращающие заботу о себе и бытовые привычки в игровую систему с наградами и прогрессом. Для некоторых людей это эффективный способ поддерживать мотивацию: игра становится не заменой жизни, а структурой, помогающей совершать реальные действия.
Важный критерий — что будет после игры, какими будут последствия. После игры человек становится более собранным и способен вернуться к своим задачам или, наоборот, чувствует потраченность и невозможность переключиться? Если игра становится единственным способом начать работу, отдыхать или регулировать эмоции, это уже повод обратить внимание на формирующуюся зависимость от стимуляции.
Игры иногда становятся способом избегания неприятных переживаний и могут превращаться в эскапизм, а это нередко приводит к депрессиям.
Выводы
Феномен игр как инструмента для концентрации — удивительное отражение того, как меняются мир и сознание. Игры — это инструмент, но не панацея. Они дают шанс обмануть систему и стать продуктивнее, однако важно помнить, что у любой стимуляции есть цена. Граница между эффективной саморегуляцией и компульсивным побегом от скуки стирается быстро. Если без фонового геймплея вы не можете взяться за работу или отдохнуть, это уже повод задуматься.
Мир, вероятно, будет двигаться к еще большей мультизадачности, и полностью отказаться от фонового контента не получится. Но каждый из нас может периодически задаваться вопросом: кто сейчас управляет сознанием — я или сумма стимуляций, создающих иллюзию полезного действия? В этом самоанализе и кроется разница между апгрейдом мозга и его медленным выгоранием.
Исследования продолжаются, диагностика СДВГ становится доступнее, а людям с тревожностью все чаще рекомендуют комплексную терапию. Игры в этом контексте — лишь один из возможных помощников, но не единственный и не универсальный ключ к концентрации.