«Наши аниматоры мне руки за него не подадут»: Леонид Шмельков — о фатальных шарах «Непокоя» и феномене синего пса Андрея

— Да, я его очень много в детстве смотрел. Он же в России 1990-х был суперпопулярен, вся страна ждала показа новой серии «Твин Пикс» по ТВ. Мне близко то, что Линч понимает зло как такую черную дыру. Он же все время снимает про беспощадность, бесконечность и бессмысленность зла, которое существует в мире и с которым ты ничего не можешь сделать. И как человек, который оказался напротив этого зла, с ним взаимодействует. Герои Линча в какой-то момент понимают, что у зла нет никаких «почему», и со знанием того, что это зло существует, просто продолжают жить. Для меня весь Линч об этом. Я еще очень люблю его метафору, что нужно следить за пончиком, а не за дыркой в нем. Сам я всю жизнь стараюсь в эту дырку не провалиться.