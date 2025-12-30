Кинопоиск

Подкаст«Русский вигвам» — новый аудиосериал про Дэвида Линча. И нас, влюбленных в его искусство

Документальный аудиосериал Кинопоиска о жизни и карьере Дэвида Линча и о том, как он повлиял на всех нас. От «Твин Пикс» и вклада в кино до живописи и прогнозов погоды — путеводитель в четырех эпизодах по тому, как устроены линчевские вселенные и как они связаны с Россией. Автор и ведущий — Даулет Жанайдаров.

Аудиосериал доступен на всех платформах — от Яндекс Музыки до Apple Podcasts, на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска» и в Яндекс Книгах в аудио- и расширенной текстовой версиях.

Оглавление

  1. «Твин Пикс»
  2. Кинематограф Дэвида Линча
  3. Дэвид Линч как художник, музыкант, гуру
  4. Линч как мем и человек, живущий в вечности

1-я серия. Как «Твин Пикс» покорил Россию (и весь мир)

Какой эффект на российских телезрителей произвела премьера «Твин Пикс» на ТВ в 1993 году? Почему Лору Палмер в русскоязычных новеллизациях убил не тот же герой, что в шоу? Как сериал Дэвида Линча и Марка Фроста повлиял на отечественное искусство, от кино и книг до музыки и театра? И почему «Твин Пикс» — «Гарри Поттер» 1990-х?

В первом эпизоде аудиосериала «Русский вигвам» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров погружается в атмосферу России начала 1990-х и пытается понять, почему сериал про маленький американский городок оказался так близок нашим зрителям.

Спикеры:

Мария Кувшинова — кинокритик

Юрий Сапрыкин — журналист, критик, руководитель спецпроектов медиа Кинопоиска

Владимир Адамчик — писатель, издатель

Андрей Могучий — театральный режиссер

Станислав Ф. Ростоцкий — кинокритик

Вячеслав Курицын — культуролог

Автор: Даулет Жанайдаров

Фото: Борис Клипиницер / ТАСС, PhotoXPress.ru / Legion-Media

