Какой эффект на российских телезрителей произвела премьера «Твин Пикс» на ТВ в 1993 году? Почему Лору Палмер в русскоязычных новеллизациях убил не тот же герой, что в шоу? Как сериал Дэвида Линча и Марка Фроста повлиял на отечественное искусство, от кино и книг до музыки и театра? И почему «Твин Пикс» — «Гарри Поттер» 1990-х?

В первом эпизоде аудиосериала «Русский вигвам» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров погружается в атмосферу России начала 1990-х и пытается понять, почему сериал про маленький американский городок оказался так близок нашим зрителям.

Кроме этого, советуем вам подписаться на Telegram-канал «Русский вигвам», там мы выкладываем все не вошедшее в выпуск, а не вошло очень много разных интересных подробностей и визуального материала.