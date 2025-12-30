Документальный аудиосериал Кинопоиска о жизни и карьере Дэвида Линча и о том, как он повлиял на всех нас. От «Твин Пикс» и вклада в кино до живописи и прогнозов погоды — путеводитель в четырех эпизодах по тому, как устроены линчевские вселенные и как они связаны с Россией. Автор и ведущий — Даулет Жанайдаров.
Оглавление
- «Твин Пикс»
- Кинематограф Дэвида Линча
- Дэвид Линч как художник, музыкант, гуру
- Линч как мем и человек, живущий в вечности
1-я серия. Как «Твин Пикс» покорил Россию (и весь мир)
Какой эффект на российских телезрителей произвела премьера «Твин Пикс» на ТВ в 1993 году? Почему Лору Палмер в русскоязычных новеллизациях убил не тот же герой, что в шоу? Как сериал Дэвида Линча и Марка Фроста повлиял на отечественное искусство, от кино и книг до музыки и театра? И почему «Твин Пикс» — «Гарри Поттер» 1990-х?
В первом эпизоде аудиосериала «Русский вигвам» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров погружается в атмосферу России начала 1990-х и пытается понять, почему сериал про маленький американский городок оказался так близок нашим зрителям.
Спикеры:
Мария Кувшинова — кинокритик
Юрий Сапрыкин — журналист, критик, руководитель спецпроектов медиа Кинопоиска
Владимир Адамчик — писатель, издатель
Андрей Могучий — театральный режиссер
Станислав Ф. Ростоцкий — кинокритик
Вячеслав Курицын — культуролог
Автор: Даулет Жанайдаров
Фото: Борис Клипиницер / ТАСС, PhotoXPress.ru / Legion-Media