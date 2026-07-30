Что смотреть в кино: Колобок в Белогорье, Смешарики в космосе, «Грозовой перевал» без Элорди

Рассказываем о новинках, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут фэнтези «Последний богатырь. Колобок», семейная фантастика «Смешарики сквозь вселенные», хоррор «Корни: Сага о вампирах». В повторным прокате — «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара и «Грозовой перевал» Андреа Арнольд.

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Главные премьеры

Спин-офф «богатырской» франшизы, посвященный приключениям Колобка. Пытаясь найти свое место в жизни, хлебобулочный герой Белогорья вселяется в человека, но не в богатыря, а в застенчивого пекаря Тихона (Дмитрий Журавлёв). Поначалу эти двое не очень-то ладят, но перед лицом опасности забывают о противоречиях. За режиссуру отвечает Антон Маслов («Последний богатырь. Наследие»). В актерском составе также есть Мила Ершова (Лада), Гоша Куценко (Волк), Елена Подкаминская и Татьяна Догилева. Колобка по-прежнему озвучивает Гарик Харламов.

Полнометражный фильм по «Смешарикам», сочетающий анимацию и игровое кино. Крош и Ежик, согласно сценарию Сергея Лукьяненко, находят устройство, которое переносит их из анимационного мира в игру про будущее. Там они обычные дети, которые вместе с родителями (их сыграли Александр Устюгов и Надежда Михалкова) летят на космическом корабле на Марс. Остальных жителей Ромашковой долины тоже хуманизируют. Роли Копатыча, Совуньи и прочих круглых героев исполнят Ян Цапник, Николай Добрынин, Александр Лыков, Людмила Артемьева и другие.

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Пятеро популярных инфлюенсеров отправляются на выходные в лесной ретрит, где случайно пробуждают первого в мире вампира. Хоррор Марко Ван Белля — сценариста бекмамбетовской фантастики «Казнить нельзя помиловать».

Перевыпуск

Важнейшая картина французской новой волны, запустившая карьеры Жан-Люка Годара и Жан-Поля Бельмондо. По сюжету мелкий преступник Мишель Пуаккар, которого разыскивают за угон автомобиля и убийство полицейского, пытается убедить свободолюбивую американскую студентку-журналистку сбежать вместе с ним в Италию. Ричард Линклейтер снял про создание шедевра трагикомедию «Новая волна», а Ричард Гир сыграл в американском ремейке 1983 года. В «Октябре» ленту обсудит со зрителями писатель Константин Образцов, в «Варшавском экспрессе» — исследователь философии Максимилиан Неополитанский, в «Пионере» — теоретик кино Дмитрий Салынский, а на «Мосфильме» — режиссер дубляжа Всеволод Кузнецов и актеры Станислав Тикунов (театр «Ленком») и Михаил Борисов.

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Британская готическая мелодрама по роману Эмили Бронте, которую 15 лет назад поставила Андреа Арнольд («Птица», «Аквариум» и «Американская милашка»). Семья Эрншо забирает к себе Хитклифа (Джеймс Хаусон), сироту неизвестного происхождения. Со временем между мальчиком и приемной сестрой Кэти (Кая Скоделарио, звезда «Молокососов» и «Бегущего в лабиринте») возникает глубокая и всепоглощающая связь. Сюжет в целом следует оригиналу, но сосредоточен на детстве и юности героев. Хитклиф становится жертвой жестоких издевательств: его избивают, обращаются с ним как с рабом. Его играет актер смешанного происхождения, что соответствует описанию Хитклифа в книге. На Венецианском кинофестивале фильм наградили за работу оператора Робби Райана, постоянного соратника Йоргоса Лантимоса.

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

Летний кинотеатр «Кинопорт»

«Идеальные дни»

На Северном речном вокзале продолжает работу летний кинотеатр Кинопоиска. Лейтмотив программы — путешествие, выходящее за рамки привычной географии. Редакция Кинопоиска собрала расписание из нескольких тематических линеек, где каждый сеанс становится порталом в новую реальность. На этой неделе зрителей ждут советская классика «Человек-амфибия», «Сказка о потерянном времени» и «Бриллиантовая рука», фестивальные хиты «Идеальные дни», «Ван Гог. На пороге вечности» и «Арахисовый сокол», новое российское кино «Бери да помни», кровавый эпик «Апокалипсис», детское кино «Маленький принц» и «Букашки 2». 12 августа в кинотеатре состоится специальный показ «Ла-Ла Ленда» с обсуждением в честь десятилетия мюзикла. Вход бесплатный, по регистрации.

Цикл кинопоказов к проекту «Искусство на частоте 1980-х»

«Маленькая Вера»

Кинопрограмма Музея «Гараж» продолжает цикл показов к проекту «Искусство на частоте 1980-х». В него вошли культовые игровые картины конца десятилетия и экспериментальные, научно-популярные и анимационные работы. «Программа состоит из сдвоенных сеансов и предлагает взглянуть на кино 1980-х через соседства фильмов, которые проявят художественные связи, сквозные темы и культурный контекст эпохи. Поставленные рядом, фильмы начинают объяснять друг друга», — считают кураторы. 8 августа музей покажет трансгрессивный хит перестройки Василия Пичула «Маленькая Вера» (1988) и экспериментальную анимацию Наталии Бодюл «Элегия» (1975), а 9 августа — «параллельное кино» Евгения Кондратьева «Нанайнана» (1985) и культовую «Ассу» (1987) Сергея Соловьёва.

«Что с лицом?»

«Страсти Жанны д'Арк»

Новая кинопрограмма Дома культуры «ГЭС-2» посвящена одному из главных выразительных средств кино — крупному плану. Прослеживая его эволюцию от авангарда 1920-х годов до современности, программа показывает, как менялись функции и восприятие этого уникального кинематографического приема, а вместе с ними и сам язык кино. В рамках цикла зрители смогут увидеть «Страсти Жанны д’Арк» Карла Теодора Дрейера, «Персону» Ингмара Бергмана, «Десять» Аббаса Киаростами, «Комиссара» Александра Аскольдова, «Где приземлиться» Хэла Хартли, «Генеральную линию» Сергея Эйзенштейна, «Девушек» Сумитры Пирис, «Красный гаолян» Чжан Имоу, «Тему» Глеба Панфилов и «Землю» Александра Довженко.

Панорама фильмов студии «Шар» и премьерный показ фильма «Левый угловой»

В программу вошло 13 российских анимационных короткометражных фильмов — трогательных, смешных, сказочных и грустных. Их герои учатся преодолевать страхи, переживают первую любовь и утраты, отправляются в невероятные путешествия, ищут друзей и свое место в мире. Среди них — юный футболист, принцесса-великанша, игрушечный медведь, горный пес, воробей и даже подводная лодка, способная пролететь через весь город. Вместе эти истории показывают, насколько разнообразной, смелой и изобретательной может быть современная российская анимация. Три работы из подборки, включая новинку «Левый угловой», создала аниматор Александра Шадрина, которая станет гостьей показа.

6 августа в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

6 августа в 19:00 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)

Жюльен и Софи с детства играют друг с другом на слабо, придумывая все более дерзкие и рискованные испытания. Повзрослев, они продолжают эту игру, но уже не могут остановиться, даже когда она начинает разрушать их жизни. Романтическая комедия в духе «Амели» с Гийомом Кане и Марион Котийяр. В Москве фильм представит кинокритик Кирилл Артамонов, а в Краснодаре — киновед Кира Кац. 13 августа французский хит 2003 года выйдет в повторный прокат.

8 августа в 18:00 в Центре «Зотов» (Москва)

Анна (Оливия Колман) пытается найти сиделку пожилому отцу Энтони (Энтони Хопкинс), чтобы со спокойной душой уехать в Париж. Но в сознании заглавного героя, страдающего от деменции, смешаны сегодня, вчера и события 10-летней давности, он путает лица, теряет вещи и отвергает любую помощь, в которой, очевидно, нуждается. «Отец» — режиссерский дебют успешного драматурга Флориана Зеллера. Камерная и как бы показанная глазами протагониста, эта история подкупает главным образом работой Хопкинса и закрученным сценарием — их и отметили американские киноакадемики. После показа пройдет презентация автобиографии Энтони Хопкинса «Мы справились, парень». В обсуждении примут участие писательница и литературный обозреватель Екатерина Манойло и культурный продюсер Евгения Текучёва.

Ранний фильм Жан-Люка Годара по мотивам романа Альберто Моравиа. Французский сценарист Поль Жаваль (Мишель Пикколи) отправляется на Капри, чтобы помочь американскому продюсеру Джереми Прокошу (Джек Пэланс) и австрийскому режиссеру Фрицу Лангу (классик играет сам себя) снять кино об Одиссее и Пенелопе. Во время поездки брак Поля с красавицей Камиллой (Брижит Бардо) начинает трещать по швам из-за его ревности и ее презрения к мужу. Важная работа французской новой волны, попавшая в топы Мартина Скорсезе, BBC и Sight & Sound. После кинопоказа пройдет презентация книги «Теория кино. Краткий путеводитель» Ричарда Осборна и Энджи Брю и обсуждение с историком философии Олегом Аронсоном.

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9 августа в 15:00 в кинозале Инженерного корпуса Третьяковки (Москва)

Немая драма классика Якова Протазанова про события 1905 года. В одном из промышленных городов России бастуют рабочие. После того как демонстранты разбивают окно губернаторского дома, тот отдает приказ открыть огонь, в результате чего погибают трое детей. Теперь угрызения совести не дают политику покоя. «Рассказывая эту историю, Протазанов, с одной стороны, делает ставку на актеров — главные роли в его фильме исполняют премьер МХТ Василий Качалов, театральный режиссер Всеволод Мейерхольд и Анна Стэн, одна из главных советских звезд эпохи. С другой стороны, он использует монтажные приемы, заимствованные у молодого поколения советских режиссеров: включенные в «Белого орла» массовые сцены сделали бы честь фильмам Пудовкина или Довженко», — писал о картине киновед Максим Семёнов. После кинопоказа состоится презентация книги профессора Александра Бессолицына «Кино эпохи НЭПа: акционерные компании и общественные кинематографические организации в СССР», вышедшей в издательстве «Дело» при участии автора и киноведов Станислава Дединского, Натальи Рябчиковой и Максима Семёнова.

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Всё еще в прокате

Двое друзей сворачивают с шоссе и останавливаются на ночь в провинциальном отеле «Роза». Вскоре в гостинице начинают происходить странные вещи: уехать из нее невозможно, а постояльцы исчезают один за другим. Абсурдистская драма Леонида Шмелькова («Мой личный лось» и «Лола — живая картошка») по мотивам произведений Хулио Кортасара. Режиссер описывает «Непокой» как «смесь фильмов Дэвида Линча с „Днем сурка“». Особую атмосферу создает музыка одного из главных представителей постсоветского авангарда — Сергея Курёхина (его произведения исполняют скрипач и композитор Алексей Айги вместе с ансамблем «4′33″»).

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Долгожданное возвращение Николаса Виндинга Рефна в полнометражный кинематограф в компании звезды «Компаньона» и «Еретика» Софи Тэтчер и Чарльза Мелтона из второго сезона «Грызни». Первая сыграет девушку с daddy issues, которая заезжает в роскошный отель, пока ее отец-режиссер (Дюгрей Скотт) собирается снимать фильм. Второму досталась роль рядового К, пытающегося поймать загадочного маньяка, разрывающего девушкам грудные клетки. Действие разворачивается в неоновом городе будущего. Премьера состоялась вне конкурса на Каннском кинофестивале. На пресс-конференции Рефн поделился, что несколько лет назад пережил клиническую смерть, и именно этот проект помог ему вернуться к жизни. Редактор Кинопоиска Марат Шабаев считает, что лента напоминает поздние работы датчанина: «Немного насилия, изобилие неона, томные паузы и атмосфера дорогой рекламы духов».

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Ветеран Вьетнама Джон Миллер (Алан Ритчсон) влюбляется в бывшую девушку (Шейлин Вудли) детройтского гангстера (Бен Фостер). В ответ тот подбрасывает Миллеру наркотики, и трудягу приговаривают к 25 годам тюрьмы. Джон решает сбежать и отомстить преступнику. В боевике почти нет диалогов, а история рассказывается через рок-саундтрек и экшен-сцены. В саундтрек отобрали песни Дэвида Боуи, Донны Саммер, Fleetwood Mac и Билла Уизерса. Сценарий Чада Ст. Джона попал в «Черный список» лучших неспродюсированных сценариев за 2009 год, и его пытались запустить в производство больше 15 лет. В разное время главную роль предлагали Крису Эвансу, Джерарду Батлеру и Джейку Джилленхолу, а режиссерское кресло — Альберту Хьюзу и Тимуру Бекмамбетову. В итоге кино поставил Потси Пончироли («Старый Генри», «Ненасытные люди»). Мировая премьера фильма состоялась в секции Venezia Spotlight 82-го Венецианского международного кинофестиваля.

Австралийский боди-хоррор, в начале года показанный на «Сандэнсе» и Берлинале. В центре сюжета — студентка-медик (Мидори Фрэнсис), худеющая нетривиальным методом. Ее неожиданно начинает преследовать призрак человека, прах которого она использует в своей диете. Поставила картину Натали Эрика Джеймс («Реликвия»).

Автор: Михаил Моркин