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Любая работа Кристофера Нолана — это всегда событие. «Одиссея», конечно, не исключение. Самый дорогой фильм в режиссерской фильмографии, звездный актерский состав, эпический размах — все это про новую картину гения.

Насколько Нолану удалось передать суть поэмы Гомера? Чем экранизация отличается от литературного источника? И кто из наших актеров мог бы заменить Мэтта Дэймона, Энн Хэтэуэй, Тома Холланда и Роберта Паттинсона?

В новом формате «Тру стори» филолог и блогер Ксения Прихотько и доктор филологических наук, антиковед, специалист по древнегреческой литературе Николай Гринцер разбираются, понял ли Нолан Гомера, насколько исторична «Одиссея», кто тут самый важный герой и что интересного можно почитать после просмотра.