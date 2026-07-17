5 претензий к «Одиссее» Нолана: боги, герой, сюжет, персонажи и финал

Но хуже всего на экране удались женщины: жена Одиссея Пенелопа теперь не видит пророческих снов и не произносит пронзительных речей, она лишь психует и требует немедленно подать ей Одиссея. Очаровательная нимфа Калипсо, семь лет продержавшая Одиссея в своей постели и отпустившая только по прямому приказу Зевса, тут довольствуется ролью нежной тени, которая кормит его лотосом забвения, но одновременно убеждает вспомнить о команде. Елена смиренно возвращается в Спарту и принимает положение мученицы в абьюзивных отношениях. Свою вину она почти не переживает: считает побег лишь поводом, которым Агамемнон воспользовался, чтобы уничтожить экономическое влияние Трои. Ну а юная и наивная Навсикая, мечтающая выйти замуж, вовсе не появляется в повествовании вместе со всеми остальными феаками.