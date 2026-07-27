Чем «Одиссея» похожа на «Оппенгеймера»? Почему фильм напоминает старый добрый аналоговый блокбастер? Как женские персонажи олицетворяют внутренние голоса Одиссея? И чем адаптация Нолана выгодно отличается от оригинала?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают эпос Кристофера Нолана «Одиссея» и разбирают сильные и слабые стороны режиссуры.

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Даулет Жанайдаров редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»

Я помнил об Одиссее как о немного другом герое, как о трикстере, который разрушил город. И это круто. Ну, и в целом он бросает вызов богам. Это персонаж, который как будто бы говорит о том, что дерзновение ведет к гибели. Да, ты герой войны, ты там все придумал, всех разрушил, всех обхитрил. Но в конце концов боги всё решают. И твоя судьба не то чтобы тобой будет решена. Поскромнее надо быть, короче, Одиссей.

Нолановская «Одиссея» другая. Она про человека, который мучается виной от того, что он сотворил. Это практически сиквел «Оппенгеймера». То есть, мне кажется, в финале и «Оппенгеймера», и «Одиссеи» могла бы звучать песня Linkin Park и голос Честера Беннингтона: «What I've Done».

Всеволод Коршунов киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»

Очень много связок с «Оппенгеймером». Даже структурно они очень похожи. И там, и там есть две рамочные конструкции, к которым прикрепляются все наши воспоминания. Слушание Оппенгеймера и слушание Штрауса. А здесь у нас, получается, первая рамка — это рассказ Одиссея с флешбэками. А другая рамка связана с Телемахом, который пытается найти своего отца и попутно тоже узнаёт много чего.

Мне понравилось в Одиссее Мэтта Дэймона то, что он смертельно уставший, выгоревший, буквально ходячее учебное пособие по теме ПТСР. Если Гомер это героизирует, то его собственная оценка дегероизирована. В конце там же очень важная фраза: когда они с Пенелопой уплывают вдаль, они размышляют о том, что, скорее всего, про их историю сложат песни, но они оба знают цену всем этим песням.