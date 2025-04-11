«Comic Con Игромир» посетит художник Эсад Рибич. На его комиксе основан будущий кинокроссовер «Мстители: Секретные войны»

В 2015 году в комиксах Marvel состоялся масштабный кроссовер под названием «Секретные войны» (Secret Wars). Несколько историй с аналогичным сюжетом уже выходило в 1984 и 1985 годах — важно их не путать. Новая история — финал долгого сюжета, развивавшегося на страницах «Мстителей» и «Новых Мстителей». В нем супергерои пытались предотвратить уничтожение мультивселенной и схождение миров. Конкретно «Секретные войны» рассказывают о Мире битв — планете, созданной из осколков других миров. Использовав энергию двух столкнувшихся Земель, Доктор Дум сотворил идеальное пространство, которое поделено на регионы. Каждый из них (всего 40) — проекция когда-то существовавшей вселенной. В одном из них — зомби-апокалипсис, в другом — бесконечная гражданская война супергероев, в третьем — Дикий Запад и так далее. Причем на соседних территориях могут жить несколько версий одного и того же человека.