«Comic Con Игромир» посетит художник Эсад Рибич. На его комиксе основан будущий кинокроссовер «Мстители: Секретные войны»

Художник Эсад Рибич хорошо известен поклонникам комиксов Marvel во многом благодаря своему стилю: каждый его кадр выглядит как отдельная картина. Подобный подход нечасто можно встретить в комиксах крупнейших издательств. А в портфолио Рибича есть такие эпохальные вещи, как «Локи», «Серебряный Серфер», «Тор: бог грома», «Чужие против Мстителей» и «Секретные войны» 2015 года, на которых основан один из грядущих кроссоверов Marvel Studios. Кинопоиск рассказывает о госте «Comic Con Игромир», его стиле и ожиданиях от будущего блокбастера.
Из анимации — в Marvel
Рибич родом из Загреба в Хорватии (в 1970-е годы она была частью Югославии). После средней школы Эсад отправился в художественную школу, где отучился на графического дизайнера и полюбил анимацию. Он даже успел поработать несколько лет в качестве ассистента, а затем аниматора и художника по декорациям в студии Zagreb Film. Те годы Рибич вспоминает с теплой ностальгией, но они закончились с приходом войны в 1991 году. Студия обанкротилась, а художник отправился на фронт.
В начале своей карьеры он даже не думал о супергероях, но довольно рано начал создавать комиксы и к концу карьеры в анимации уже успел выпустить несколько историй со своим рисунком. В Хорватии стать полноценным художником комиксов было невозможно из-за крохотных размеров рынка, и Рибичу долго приходилось заниматься наименее творческими вещами: он рисовал обложки для книг, иллюстрации для хорроров, рекламы и даже логотипы баров.
В середине 1990-х Эсад решился попробовать построить карьеру за границей. Его первой остановкой стало издательство Antarctic Press из Техаса. Там он работал над сатирическими комиксами, где в том числе рисовал обложки. Это помогло приобрести знакомства и пробиться в DC Comics и его известный импринт Vertigo. И лишь после он попал в Marvel, где первой книгой Рибича стали «Дети Атома», ответвление линейки про Людей Икс.
Карьера в Marvel пошла в гору: ему удалось поработать над самыми разными персонажами, причем не только в качестве художника, но и как автору обложек. Рибич сегодня известен как человек, создавший яркие образы множества ставших современной классикой комиксов издательства. Среди них, например, «Тор: бог грома», некоторые страницы которого были дословно воссозданы в фильме «Тор: Любовь и гром». А сам Эсад — соавтор персонажа Горра, сыгранного Кристианом Бэйлом.
Среди работ Рибича можно найти обложки и к крупным фэнтези-сериям — «Песнь льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина и циклу Роберта Говарда. Сам же Рибич одними из своих любимых комиксов называет историю о «Нэморе-подводнике», написанную Питером Миллиганом, и «Серебряный Серфер: Реквием» за авторством Дж. Майкла Стражински.
Чем известен стиль Рибича
Среди источников вдохновения Эсад называет художников Жана Жиро, известного как Мёбиус, и Фрэнка Фразетту. Рибич много вдохновлялся классиками научного-фантастического и фэнтези-жанров — Аланом Муром, Филиппом Диком, Роджером Желязны, Майклом Муркоком, Нилом Гейманом и Алехандро Ходоровски. С последним, кстати, ему даже удалось немного поработать. В 2015 году Рибич был заявлен одним из художников, кому предстоит поработать над продолжением «Метабаронов». Впрочем, серию отменили, и нарисованные им главы так и не увидели свет. Начав работу в США, Рибич многократно сталкивался с трудностями, поскольку его стиль сильно отличался от других художников. Сложилась ироничная ситуация: для американцев его работы были слишком европейскими, а для Европы — слишком американизированными.
Пожив в США какое-то время, Рибич вернулся домой в Хорватию. Он понял, что ему дешевле жить дома, удаленно рисуя для зарубежных издательств. А еще Рибич в интервью рассказывал о своих рабочих привычках. Так, на одну страницу у него уходит в среднем два дня. Рисует он исключительно дома и творит под хеви-метал, джаз-рок, оркестровые композиции, реже под подкасты.
Рисунок Эсада Рибича можно описать по-разному, но в рецензиях чаще всего встречается термин «монументальный». Дело в том, что художник пришел к миксу двух школ — американской и европейской. И даже классические супергеройские кроссоверы в его исполнении смотрятся органично. Так, например, в «Боге грома» почти каждый кадр с Тором выглядит как отдельная картина, достойная долгого рассматривания. Что характерно, его стиль нельзя назвать гиперреализмом, речь скорее об умеренной детализированности. При этом многие фанаты сравнивают Эсада с лидером американского гиперреализма в супергероике Алексом Россом.
Рисунок Рибича запомнился поклонникам яркими пафосными образами, идеализацией героев, выверенной анатомией и яркими эмоциями. Его подход еще называют «драматической иллюстрацией». Последнее, к слову, не всегда работает так, как задумал Эсад. Среди фанатов Marvel стали мемом удивленные лица персонажей, потому что они у художника всегда получаются комичными, что контрастирует с напускной серьезностью и той самой монументальностью.
А еще Рибич всегда дотошен в изображении окружения, будь то покои богов в Асгарде или причудливые планы Мира битв. Что-то он неизбежно почерпнул у Мёбиуса, но много в его работах и собственных уникальных интерьеров, которые хочется рассматривать не меньше, чем самих героев на первом плане.
Эсад чаще рисует обложки к комиксам, чем сами страницы внутри. Его неспешный подход отлично работает, когда нужно задать стиль всей серии, создать продающую картинку, которая будет притягивать взгляды долгие годы после финала серии.
Ключевые работы
Многие работы Эсада Рибича издавались на русском языке: «Серебряный Серфер: Реквием», «Тор: бог грома», «Конан-варвар», «Отряд Икс», «Росомаха» за авторством Грега Ракки, «Секретные войны» и многие другие.
Из наиболее ярких работ художника можно выделить следующие.
- «Тор: Бог грома» («Thor: God of Thunder») — полноценный эпос, глубокое исследование Тора, в котором защитника девяти миров сталкивают с Горром, известным по прозвищу Убийца Богов. Одинсон оказывается не способен победить того в одиночку, и приходится идти на хитрости, включая использование времени и пространства. Среди совместных историй сценариста Джейсона Аарона и художника Эсада Рибича также стоит отметить «Короля Тора» («King Thor») — эпилог к противостоянию Тора и Горра, который разворачивается в далеком будущем, когда Одинсон — уже Всеотец, оберегающий остатки человечества.
- «Вечные» («Eternals») — переосмысление команды Вечных, которые сотни лет тайно защищали Землю от различных угроз. Комикс исследует, как герои способны адаптироваться к неизбежным переменам, которые происходят на планете.
- «Локи» («Loki»). Бог обмана стал владыкой Асгарда, а Тор и его друзья — пленниками. В основе истории — дворцовые интриги вокруг Локи, пытающегося удержать в своих руках престол. Но главное, что он осознает, — цена власти.
- «Серебряный Серфер: Реквием» («Silver Surfer: Requiem»). Серфер понимает, что космическая сила медленно убивает его изнутри. Герой решает в последний момент увидеть родной мир и успеть сделать как можно больше добра по пути.
- «Подводник: Глубины» («Sub-Mariner: The Depths») — полноценный хоррор о команде подводной лодки, которая пыталась найти Атлантиду, но столкнулась с Нэмором, защищающим свои владения.
- «Чужие против Мстителей» («Aliens vs. Avengers») — любопытный кроссовер-эксперимент, в котором перемешиваются сеттинги постапокалиптической супергероики и лор Чужих, которые здесь исследуются сразу на нескольких уровнях.
Что такое «Секретные войны» и почему стоит ждать кроссовер Marvel Studios
В 2015 году в комиксах Marvel состоялся масштабный кроссовер под названием «Секретные войны» (Secret Wars). Несколько историй с аналогичным сюжетом уже выходило в 1984 и 1985 годах — важно их не путать. Новая история — финал долгого сюжета, развивавшегося на страницах «Мстителей» и «Новых Мстителей». В нем супергерои пытались предотвратить уничтожение мультивселенной и схождение миров. Конкретно «Секретные войны» рассказывают о Мире битв — планете, созданной из осколков других миров. Использовав энергию двух столкнувшихся Земель, Доктор Дум сотворил идеальное пространство, которое поделено на регионы. Каждый из них (всего 40) — проекция когда-то существовавшей вселенной. В одном из них — зомби-апокалипсис, в другом — бесконечная гражданская война супергероев, в третьем — Дикий Запад и так далее. Причем на соседних территориях могут жить несколько версий одного и того же человека.
Сам Виктор фон Дум не способен перестраивать реальность, поэтому он использовал способности злодея по прозвищу Молекулярный человек. Помешав расе космических созданий завершить эксперимент и уничтожить мультивселенную, Дум воссоздал ее по своему видению. И точно так же, как в Латверии, Виктор не стал исключительным тираном. Он оказался внимательным правителем, который следил за порядком, распределял ресурсы и даже учредил собственную полицию — корпус Торов, где все до единого владеют собственным Мьёльниром.
При столкновении двух Земель погибли не все. Части удалось уцелеть в специальных кораблях. В одном из них были супергерои, в числе которых Рид Ричардс (Мистер Фантастик), Черная Пантера, Питер Паркер и другие, а в ином спасательном корабле — злой Рид Ричардс из другого мира (Создатель), Нэмор, Танос, а также его приспешники. Они помнили, что никакого Мира битв прежде не было, а Дум преобразил реальность на свой вкус (большинство героев забыло об этом). И каждая группа по отдельности попробовала все исправить.
Схождения вселенных уже упоминались в киновселенной Marvel. Например, о них говорилось в фильме «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия». В конце картины также появилась волшебница Клеа, чтобы предостеречь Стивена Стрэнджа о грядущей угрозе.
Фильм «Мстители: Судный день» выйдет в кино 18 декабря 2026 года, а «Мстители: Секретные войны» — 17 декабря 2027 года. Блокбастеры будут связаны единым сюжетом, и студия уже подтвердила, что на экране покажут сразу несколько альтернативных миров. Один из них представили в финале «Капитана Марвел 2», когда Моника Рамбо проснулась во вселенной, где среди людей живут мутанты (например, Зверь из Людей Икс и версия ее матери Марии, обладающая суперсилами).
Изначально главным злодеем пятых «Мстителей» должен был стать Канг Завоеватель в исполнении Джонатана Мейджорса, уже несколько раз появившийся в киновселенной. Фильм носил подзаголовок «Династия Канга». Но из-за скандала Marvel Studios пришлось уволить актера с занимаемой им роли. Поэтому сюжет был изменен. В 2024 год студия объявила, что новым антагонистом станет Доктор Дум — суперзлодей, правитель собственной страны Латверии, владеющий магией и обширными знаниями в научно-технологическом прогрессе. Сыграет его Роберт Дауни-младший, хорошо знакомый фанатам по роли Железного человека. По словам актера, первые разговоры о его возвращении в новой роли начались в 2023 году, а идею с Виктором фон Думом предложил Кевин Файги.
В «Судном дне» появится немало персонажей: Тор, Локи, Фантастическая четверка, Громовержцы, Капитан Америка Сэм Уилсон, Человек-муравей, Черная Пантера (Шури), Шан-чи, а также герои Людей Икс — Профессор Икс, Зверь, Ночной Змей, Мистик, Циклоп и Гамбит. Судя по всему, «Судный день» будет вольно адаптировать сюжетную линию Time Run Out из комиксов Marvel. В этой истории Мстители осознают, что мультивселенная погибает, и пытаются найти способ остановить схождение миров. Их неожиданным спасителем становится Доктор Дум, что приводит к «Секретным войнам» и Миру битв.
В апреле 2025 года в сеть попали концепт-арты к грядущему кроссоверу «Мстители: Секретные войны». Они подтверждают, что сюжет двух будущих частей «Мстителей» будет вольной адаптацией сюжета 2015-го. Так, на артах можно увидеть Доктора Дума на троне, Сью Шторм в качестве его жены, Доктора Стрэнджа в роли правой руки Виктора. А главное, кадры с различными регионами местной версии Мира битв. На одном из них, например, Брюс Бэннер и его кузина Дженнифер Уолтерс попадают на территорию, где абсолютно все жители — Халки.
Кевин Файги в интервью говорил, что мутанты сыграют важную роль в сюжете, а после двух кроссоверов начнется «новая эра мутантов и Людей Икс». Будут ли «Секретные войны» последней главой MCU перед перезапуском, пока неизвестно, но они представят новую глобальную историю, которая получит развитие в дальнейших фильмах.
***
«Comic Con Игромир» пройдет с 12 по 14 декабря в «Тимирязев центре» в Москве. Эсад Рибич посетит фестиваль в течение всех трех дней. Фанаты смогут встретиться с художником, взять автограф и получить индивидуальные скетчи. Также художник выступит на сцене. Приезд художника состоится при поддержке издательства комиксов Bubble. Из гостей, связанных с комиксами, помимо Эсада Рибича, конвент также посетит актриса Фамке Янссен, известная по роли Джин Грей в фильмах о Людях Икс.
Купите билет на Comic Con Игромир
Абонементы на три дня и билеты с открытой датой уже доступны для покупки на Яндекс Афише и на официальном сайте фестиваля.
Автор: Денис Варков (@dvarkov)