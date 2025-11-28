Автостопом по «Кибердеревне»: гид по вселенной сериала

На Кинопоиске подбирается к финалу второй сезон «Кибердеревни», где фермер Николай (Сергей Чихачёв) и робот Робогозин, озвученный Сергеем Буруновым, продолжают свою космическую одиссею. Точек их маршрута накопилось много, и мы создали путеводитель по галактике — основным планетам, ее обитателям, особенностям климата и культуры.
Марс
1-й сезон, 1-я серия
Именно с Красной планеты начинается путешествие, ведь здесь находится передовая ферма Николая Кулибина (Сергей Чихачёв) «Рязань Каунти». Это вполне успешная попытка вести сельское хозяйство на планете, где нет ничего, кроме красных песков, гигантских робосвалок и залежей универсального топлива недоступния. А посреди всего этого — зеленые луга, сельский дом без особых удобств, трактор Митя и гостеприимное семейство Кулибиных.
Куар-коды на коровах помогают отслеживать их местонахождение; благодаря им также легко выяснить породу скота, возраст и надои. Роботы доят, строят, чистят хлев и вообще незаменимы в любой работе на ферме. Стаи белых коптеров доставляют письма и благодаря усовершенствованиям Николая могут летать не то что между городами, но даже между планетами. В общем, велкам ту Марс. Узнаете много нового и отдохнете душой. Только березки обнимать не советуем — это на самом деле опоры системы энергоснабжения и управления погодой над фермой.
Родина-17
1-й сезон, 7-я серия
Одна из вращающихся спальных станций-бубликов, построенных в эпоху Межпланетного Союза. Уютное, тихое, ничем не примечательное место, застроенное старыми многоэтажками, — в общем, окраина и провинция. Однако и здесь есть свои достопримечательности. Во-первых, на станции создано первое в мире киберкладбище, где усопшие всегда готовы с вами поговорить о своей жизни и рассказать что-нибудь интересное из далекого прошлого. Во-вторых, именно на Родине-17 находится гараж, где Константин Барагозин и Николай Кулибин делали первых роботов и тестировали переселятор.
Плутонск
1-й сезон, 3-я серия
Карликовая планета, которую даже за планету-то не считают в наши дни, а ведь раньше рисовали во всех схемах рядом с Нептуном! Климат здесь суровый, холодный, а воздух грязный до такой степени, что дышать им опасно. Всё из-за шахт, где добывают всевозможные полезные ископаемые, включая недоступний. На этих шахтах работали местные жители, пока капиталист Барагозин не заменил их роботами, чтобы снизить издержки.
Техника на Плутонске отсталая, уровень жизни низкий, атмосфера депрессивная. Туристу здесь делать нечего. Вот разве что напроситесь в гости к шахтеру Макару (Сергей Фролов), у которого огромная коллекция миниатюрных машин. Добраться можно на автомобиле либо поездом Космических железных дорог, космоплацкартом — так экономнее.
Церерск
1-й сезон, 6-я серия
Административный центр крохотной Цереры стоит посетить ради осмотра старинных церквей, фотографий на деревянных мостах, многочисленных симпатичных музеев и ярмарки. Но берите с собой наличные: система киберплатежей тут не действует. Жители Церерска вообще чтят традиции до такой степени, что ездят на лошадях и не пользуются роботами. Тут даже кино не показывают, а пересказывают его сюжет со сцены перед зрителями.
Не так давно Церера при помощи Кулибина и Робогозина избавилась от санкций и огромной ракеты из листового железа, на которую уходили все деньги из бюджета. Это и была основная причина технической отсталости планеты. Так что есть вероятность, что туристам хотя бы будет где зарядить мобильник. Однако мы бы не надеялись на это и брали с собой пленочный фотоаппарат.
Кольцевая Сатурна
1-й сезон, 5-я серия
Если вы годами ищете какую-нибудь вещь (например, тот самый пленочник), она найдется здесь, на самом крупном рынке в галактике. Он расположен на восьми кольцах Сатурна, между которыми курсируют машины и маршрутки. Самые модные джинсы и картонка для их примерки, запчасти роботов, бои робособак, самый вкусный плов и самый горячий чай, а также самая самоотверженная полиция Вселенной — всё к услугам покупателей.
Чтобы не испортить себе удовольствие от шопинга, приглядывайте за карманами: утащить телефон и кошелек могут в любой момент. Да и купленное проверяйте на месте, особенно технику. Может оказаться бракованной или краденой. Или то и другое вместе.
Гигаград
Спешел «Кибертакси»
Огромный город, куда лучше не соваться на собственной машине: в четырехмерном клубке местной дорожной системы не разберешься даже с навигатором. Именно поэтому мы ничего больше про Гигаград рассказать и не можем. В пробках видели только трассу, стандартные летающие многоэтажки и пару уходящих в облака гигамаркетов. Так что для осмотра планеты советуем пролететь мимо нее и припарковаться на спутнике неподалеку. Там фантастически красивые горы в снежных шапках, альпийские луга, свежий воздух, а также точно дадут погладить ягнят. Когда придет вечер, просто поднимите голову и любуйтесь сложной вязью автомобильных дорог Гигаграда в небе. Отсюда она похожа на макраме, сплетенное из сияющих оранжевых нитей.
Венеровский централ им. Михаила Куба
2-й сезон, 1-я серия
Планетообразующее предприятие Венеры да и всей Венерианской области. И это понятно: один день на Венере равен 243 земным. Куда ж еще отправлять на 15 суток, как не сюда? Мыслители, депутаты и деятели искусств в едином строю идут на поверки, занятия хоровым пением и добычу полезных ископаемых из метеоритов. Охрана сформирована не из роботов (их тут вообще почти нет), а из людей. Это обеспечивает занятость жителей Венерианской области.
Учреждение по понятным причинам режимное, так что осмотреть его иначе как под конвоем и по решению суда не выйдет. Тем не менее насладиться неповторимой атмосферой и кухней все-таки можно. Неподалеку от Венерианского централа находится кафе «Вдали от жен», где обедает охрана. Если замаскироваться под космических дальнобоев, тщательно обсыпав машину звездной пылью, можно получить порцию пасты а ля рюсс (она же макароны по-флотски), запить ее крепким чаем с сахаром и послушать, о чем болтают охранники.
Отлетевшая Москва
2-й сезон, 2-я серия
40 лет назад жители Москвы настолько преисполнились латте на кокосово-банановом, что решили отделиться от Земли. В результате они 40 лет дрейфовали на своем городе-планете в открытом космосе, потерянные для всего человечества. Одичали настолько, что превратились в племена. Есть, например, племя Патриков, которое возглавляет вождь в исполнении Павла Деревянко.
Наконец одичавших москвичей нашли и вернули на орбиту.
В память о тех событиях на Патриарших прудах высажена аллея Благодарности. Обязательно посетите это место и полюбуйтесь на памятник курьеру — разумеется, после того как осмотрите все остальные достопримечательности города, от Кремля до ВДНХ. Их как раз недавно закончили восстанавливать.
Извинигород
2-й сезон, 3-я серия
Пожалуйста, внимательно прочитайте эту часть нашего гида, иначе путешествие может оказаться безнадежно испорченным. Дело в том, что на Извинигороде расположена крупнейшая телекомпания галактики с сетью речевых уловителей. До недавнего времени ее контролировал Константин Барагозин: любое плохое слово в его адрес влекло за собой процедуру публичного извинения в специально отведенном месте и в специальной водолазке. Такие извинительные работали по всей планете с 6:30 до 23:30.
Сейчас Барагозин отказался от такого способа защиты своей репутации, но инфраструктура есть, а роборуки помнят. Поэтому если вы окажетесь на Извинигороде, воздержитесь от любой критики его архитектуры, состояния дорог, цен, поведения граждан и тем более отдельных лиц. Мнение, даже позитивное, лучше выражать мычанием в шарф. Не забудьте его надеть: на Извинигороде довольно холодно.
Иваново
2-й сезон, 3-я серия
Город на Земле, славный несколькими новыми церквями, с трудом сохранившимися памятниками конструктивизма времен СССР и предприятием Ivanovo Holograms, где производят жен-голограмм по типу Гали (Елена Махова). Сейчас это самое красивое здание в городе. От красно-кирпичных затейливых стен уходит в небеса голографическая башня в неорусском стиле. Что внутри, можно узнать, только если прийти с организованной экскурсией или намерением заключить союз с киберневестой. В противном случае вас остановит охрана в кокошниках.
Меркурий
2-й сезон, 4-я серия
Самая маленькая и самая близкая к Солнцу планета Солнечной системы. Логично, что именно здесь расположены знаменитые курорты и здравницы. Уровень комфорта рассчитан на любой киберкошелек (но лучше, чтобы он был потолще). Меркурианские красоты пользуются огромной популярностью у тех, кто не может позволить себе санатории планеты Европа, поэтому расценки здесь бешеные. Просто полюбоваться видом (каменистый пляж, мутноватое море, загорающие тела и парящий на горизонте аквапарк) — 2 000 рублей. Тень от бетонного моста — 10 000 рублей. Можно отказаться платить, но не факт, что робот-сборщик не явится потом с полицией.
Развлечения на Меркурии чисто курортные: лежи на пляже, купайся, снова лежи на пляже, ешь шашлык, снова купайся. Для разнообразия советуем прогуляться и осмотреть архитектурные достопримечательности. Классический пример — Дом отдыха пожилых хакеров: колонны, портик, побелка. Если встретите во время прогулки кого-то из обитателей этого заведения, ни в коем случае не заговаривайте с ними о политике и спорте! Лучше полюбуйтесь на закат, который благодаря особенностям вращения Меркурия тут показывают два раза в день.
Планета Оракул-67 (Хаумея)
2-й сезон, 5-я серия
Частная планета, так что наткнуться на нее в путешествии вы можете только случайно. И то если путешествуете личным транспортом и именно над этим уродливым комком материи у вас забарахлил движок. Но первое впечатление обманчиво: планета скрыта маскирующей завесой. На самом деле это одно из самых красивых мест в галактике: бескрайние поля, березки, подсолнухи, всегда светит ласковое солнышко. В общем, сказочно. Главное, ничего не трогайте. Во-первых, не факт, что ромашки и березки — это все-таки не иллюзия. Во-вторых, владелица планеты будет очень недовольна, а ружье у нее большое.
Бонус: куда обратиться за медпомощью
2-й сезон, 6-я серия
Если страховка покрывает расходы — куда угодно. Если нет — мчите в межпланетную астероидную чат-боткинскую больницу! Здесь вам бесплатно окажут необходимую помощь, внедрив бригаду скорой прямо в организм. А если нужного специалиста не окажется на месте, вас заботливо заморозят до его появления.
