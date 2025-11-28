Автостопом по «Кибердеревне»: гид по вселенной сериала

Если вы годами ищете какую-нибудь вещь (например, тот самый пленочник), она найдется здесь, на самом крупном рынке в галактике. Он расположен на восьми кольцах Сатурна, между которыми курсируют машины и маршрутки. Самые модные джинсы и картонка для их примерки, запчасти роботов, бои робособак, самый вкусный плов и самый горячий чай, а также самая самоотверженная полиция Вселенной — всё к услугам покупателей.

Чтобы не испортить себе удовольствие от шопинга, приглядывайте за карманами: утащить телефон и кошелек могут в любой момент. Да и купленное проверяйте на месте, особенно технику. Может оказаться бракованной или краденой. Или то и другое вместе.