Долгожданный сиквел Hollow Knight, Silent Hill f, Borderlands 4 и не-FIFA: главные видеоигры сентября

Осень начинается с действительно огромного количества игровых релизов. Наконец-то выходит сиквел Hollow Knight после шести лет ожидания, казавшегося многим фанатам бесконечным. Франшиза Silent Hill оживает — теперь по-настоящему, с новой игрой, а не с ремейком классики. Возвращаются и многие другие серии, от Borderlands и Dying Light до Skate. Будет немало и оригинальных игр — ограничимся самыми громкими.
Главные релизы
Hollow Knight: Silksong
Дата выхода: 4 сентября (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch)
Одна из самых популярных и признанных метроидваний за последние 10 лет наконец получит продолжение. Изначально Silksong планировали как дополнение к Hollow Knight, но проект разросся так, что стал отдельной игрой, причем еще более масштабной, чем оригинал.
Главная героиня — знакомая поклонникам первой части охотница Хорнет — будет исследовать совершенно новое царство насекомых под названием Фарлум. Ей придется отправиться в самое сердце этих земель, познакомиться с местными обитателями и, возможно, раскрыть тайны, связанные с ней. Хорнет куда более мобильная, чем рыцарь из Hollow Knight, поэтому игрокам предстоит освоить множество новых способностей, в том числе акробатических, а также научиться применять различные инструменты и ловушки.
За шесть лет с анонса Silksong успела стать мемом. Пока сообщество фанатов Hollow Knight росло, разработчики очень редко рассказывали об игре и держали в тайне возможную дату релиза. Теперь же все, кто пристально следил за новостями о сиквеле и посвящал их отсутствию целые аккаунты в соцсетях, смогут сами убедиться, стоило ли того долгое ожидание.
Borderlands 4
Дата выхода: 12 сентября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)
Хитовая фантастическая франшиза, когда-то популяризовавшая поджанр лутер-шутера, возвращается. После провальной киноадаптации и успешной, хотя и безопасной с творческой точки зрения, третьей части студия Gearbox готова вновь двигать серию вперед.
Borderlands 4 сменит место действия: вместо привычной по прошлым играм Пандоры игрокам предстоит исследовать планету под названием Кайрос. Это мир, где правит жестокий диктатор, которого называют Хранителем времени. Команде искателей сокровищ, попавших в его владения, приходится поддержать восстание против тирана, чтобы получить хоть какие-то шансы выбраться с Кайроса.
Разработчики говорят, что сюжет в игре будет значительно более мрачным и серьезным. Фирменного юмора Borderlands не растеряет, но в основном смешные ситуации будет генерировать сам геймплей. Кроме того, шутер не только вырастет в масштабах, но и обзаведется рядом новых механик — например, игрокам дадут целый ряд способностей для передвижения, включая рывок, подкат и двойной прыжок. И это не говоря уже об очередном расширении арсенала, ведь, по словам создателей игры, в Borderlands 4 будет 30 миллиардов вариантов оружия.
Dying Light: The Beast
Дата выхода: 19 сентября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)
Еще одно дополнение, постепенно выросшее до размеров отдельной игры, которую разработчики из Techland считают полноценным триквелом своей серии экшен-хорроров о зомби-апокалипсисе.
Главным героем The Beast снова станет Кайл Крейн, протагонист первой Dying Light, который провел в плену 13 лет и отправляется мстить загадочному Барону, ставившему над ним бесчеловечные эксперименты. Крейн при этом обрел сверхчеловеческие способности, которые просыпаются в нем, когда он убивает. Превратившись в зверя, он может справляться с толпами зараженных, разрывая их на части голыми руками.
Режим зверя — главная фишка игры, которая сохранит ключевые особенности серии. Как и в прошлых Dying Light, тут будет простая система паркура, а также контраст между днем и ночью, который обещают сделать еще более резким. И если днем The Beast — чистой воды экшен, то по ночам, когда в мире появляются более опасные зомби, она превращается в куда более напряженный сурвайвал-хоррор.
Silent Hill f
Дата выхода: 25 сентября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)
Компания Konami всерьез возвращается к своей главной хоррор-франшизе и намерена закрепить успех прошлогоднего ремейка Silent Hill 2 первой с 2012 года оригинальной игрой в основной серии.
Местом действия в Silent Hill f будет Япония 1960-х, а в центре сюжета окажется школьница Хинако, чей родной городок Эбисугаока охватил загадочный туман. В попытках выбраться из кошмара девушке придется столкнуться с безобразными монстрами и паранормальными явлениями, перекликающимися с ее переживаниями и реальной жизнью.
Нехарактерный для франшизы сеттинг разработчики выбрали, посчитав, что за долгие годы Silent Hill стала слишком «западной». Поэтому новая игра будет чисто японским хоррором по сценарию признанного мастера жанра Рюкиси07, автора цикла визуальных новелл «Когда плачут цикады». Изменится и геймплей, ведь по сравнению с прошлыми играми серии в Silent Hill f будет более серьезный упор на боевой системе, хотя и традиционные головоломки никуда не денутся.
Так или иначе, для франшизы, в которую многие фанаты перестали верить до выхода обновленной Silent Hill 2, новый хоррор будет настоящей проверкой.
EA Sports FC 26
Дата выхода: 26 сентября (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch)
Футбольный симулятор из ежегодной франшизы, флагманской спортивной серии Electronic Arts, который, как обещают разработчики, получит самое существенное обновление за последние годы. По крайней мере, именно на этом EA построила всю рекламную кампанию.
Главной особенностью FC 26 станут два режима управления футболистами — реалистичный и соревновательный. Оба будут доступны и в одиночной игре, и в мультиплеере. Однако первый создавался для карьеры — с более реалистичным поведением мяча на поле и тактическими приемами из реальных матчей. А соревновательный пытались заточить под онлайн и Ultimate Team, чтобы матчи были более динамичными, а ИИ футболистов — умнее.
В новом футсиме обещают и ряд других новшеств, например дополнительные классы игроков, основанные на реально существующих архетипах, а также регулярно обновляющиеся испытания для режима менеджера.
Во что поиграть еще
Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants
Дата выхода: 4 сентября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)
Большое сюжетное дополнение к одной из лучших игр 2024 года — экшену об Индиане Джонсе от авторов перезапущенной серии Wolfenstein. С DLC в игру введут большую ветку побочных заданий, целиком посвященную загадочному народу стражей-великанов, с которыми археологу приходится столкнуться в поисках Великого круга.
Дополнение можно будет начать проходить, даже не закончив основной сюжет оригинальной Great Circle. Отправной точкой будет знакомство с одним из персонажей в первом крупном регионе игры — Ватикане. The Order of Giants добавит целый ряд локаций под самим городом и в его округе, где и развернется его действие. А сложность в нем будет автоматически подстраиваться под то, как далеко игрок успел дойти в кампании.
Hell Is Us
Дата выхода: 4 сентября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)
Приключенческий экшен, действие которого развернется в вымышленной восточноевропейской стране, раздираемой гражданской войной и нашествием сверхъественных тварей. В центре сюжета — мужчина, который возвращается в родной край, чтобы найти своих родителей и разобраться, почему вокруг творится паранормальная чертовщина.
Hell Is Us целиком построена на том, что в игре нет ни карты местности, ни меток на компасе, что для крупных современных релизов в жанре редкость. Игрокам придется внимательно изучать полученную в диалогах или найденных записках информацию, чтобы продвинуться вперед. А дополняет все это боевая система отчасти сродни соулслайкам, а также мрачный сеттинг, придуманный Джонатаном Жак-Белльтетом, арт-директором Deus Ex: Human Revolution и Mankind Divided.
Cronos: The New Dawn
Дата выхода: 5 сентября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2)
Фантастический хоррор от польской студии Bloober Team, в прошлом году выпустившей свой первый безоговорочный хит, ремейк Silent Hill 2. В этот раз команда равнялась на другие образцы жанра — Resident Evil и Dead Space, а заодно черпала вдохновение в бруталистской архитектуре времен СССР и фильмах вроде «12 обезьян» и «Аннигиляции».
Действие игры разворачивается в альтернативном постапокалиптическом будущем. Главная героиня — одна из Скитальцев, отправляющихся на поиски разломов в пространстве и времени, а также важных людей, не переживших глобальную катастрофу. В процессе же ей придется столкнуться с постоянно мутирующими созданиями, использующими тела себе подобных в качестве топлива.
Kingdom Come: Deliverance II — Legacy of the Forge
Дата выхода: 8 сентября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)
Второе сюжетное DLC к исторической ролевой игре от чешской студии Warhorse о приключениях сына кузнеца Индржиха из Скалицы в Богемии начала XV века. Дополнение добавит в игру большую цепочку квестов, связанных с кузницей в крепости Кутна-Гора, которую предстоит восстановить главному герою.
Кузнечным делом в Legacy of the Forge не придется заниматься слишком много, так как основная новая механика DLC — управление собственной кузницей. В ходе рассчитанного на 15–20 часов сюжета Индро нужно будет отремонтировать и оформить здание кузни, набирать работников, следить за инвентарем и… выбивать желающим зубы. Хотя последнее, кажется, опционально.
LEGO Voyagers
Дата выхода: 15 сентября (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch)
Кооперативная приключенческая головоломка о двух оживших деталях конструктора, мечтающих о космическом путешествии. Вместе друзья отправляются в путь, чтобы собрать детали упавшей ракеты и отстроить аппарат заново.
Над LEGO Voyagers трудилась небольшая студия Light Brick, до этого выпустившая минималистичный пазл Builder’s Journey тоже вместе с компанией LEGO. Разработчики хотят сохранить атмосферу своей предыдущей игры, рассказав историю, в которой герои не произносят ни слова, а также стиль головоломок, во многом построенных на симуляции физики. Проходить Voyagers можно лишь вдвоем, но по примеру недавней Split Fiction своей копией игры можно бесплатно поделиться с другом, чтобы играть в кооперативе по сети.
No, I’m Not a Human
Дата выхода: 15 сентября (ПК)
Параноидальный апокалиптический триллер от российской студии Trioskaz и издательства Critical Reflex, выпустившего целый ряд заметных инди-игр вроде Mouthwashing, Lunacid и Buckshot Roulette.
Практически всю игру вы проведете в пределах одного дома. Из-за катаклизма выходить на улицу днем стало смертельно опасно, а в СМИ сообщают о пришествии таинственных существ, которых называют Гостями, — тварей, способных притворяться людьми. Ваша задача — пускать в свой дом людей, ищущих убежища, и избавляться от тех, кто может оказаться Гостем. А разобраться, кому стоит доверять, а кому — нет, с каждым днем все сложнее.
Демоверсия No, I’m Not a Human уже успела привлечь немало внимания в Steam, в полной версии разработчики обещают ветвящийся сюжет с множеством различных концовок.
skate.
Дата выхода в раннем доступе: 16 сентября (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One)
Многопользовательский перезапуск скейтсим-франшизы Electronic Arts, когда-то считавшейся главным конкурентом Tony Hawk’s Pro Skater. Игрокам будет доступен целый город под названием Сан-Ванстердам — огромная песочница, построенная специально для трюков на скейтборде. По примеру предыдущих Skate в игре будет глубокая система управления и реалистичная симуляция физики.
Разработка skate. идет уже больше пяти лет и не закончится даже в сентябре, ведь эта версия станет началом раннего доступа для условно-бесплатной игры. До полноценного релиза пройдет еще примерно год, а до тех пор скейтсим будут поддерживать регулярными обновлениями и улучшениями.
Assassin’s Creed Shadows: Claws of Awaji
Дата выхода: 16 сентября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)
Сюжетное дополнение для вышедшего весной приключенческого блокбастера от Ubisoft, которое введет в игру целый новый регион, загадочный остров Авадзи. Главные герои, Наоэ и Ясукэ, отправляются на остров в поисках утраченного сокровища и сталкиваются с совершенно новой вражеской фракцией, члены которой действуют скрытно и пускают в ход смертельные ловушки.
Прохождение DLC займет порядка 10 часов, а помимо новой сюжетной линии, в нем появится целый ряд дополнительных способностей и навыков. Кроме того, персонажи смогут обзавестись новой экипировкой, включая посох бо, которым сможет пользоваться Наоэ в бою.
Endless Legend 2
Дата выхода в раннем доступе: 22 сентября (ПК)
Сиквел фэнтезийной 4X-стратегии, вышедшей в 2014 году. Как и в других играх жанра вроде Civilization, цель — построить собственную империю, используя военную силу или дипломатические методы. Однако за контроль придется бороться на волшебной планете, ландшафт которой постоянно меняется, а сама она находится под угрозой уничтожения.
На старте раннего доступа, который и начнется в конце сентября, в игре будет пять уникальных фракций с собственными героями и особыми способностями. Кроме того, в Endless Legend 2 будет целый ряд магических катаклизмов, серьезно меняющих карту мира, к чему придется подстраиваться игрокам.
Baby Steps
Дата выхода: 23 сентября (ПК, PlayStation 5)
Комедийный симулятор ходьбы, в разработке которого участвовал Беннетт Фодди, создатель Getting Over It и QWOP. Как и в других прославивших гейм-дизайнера играх, центральная механика Baby Steps — необычный способ передвижения, где игроку придется самостоятельно переставлять ноги главного героя по одной, не теряя равновесия. Однако тут игроков не заставят проходить одну и ту же полосу препятствий, а позволят исследовать открытый мир, наполненный странными местами, персонажами и ситуациями.
В Baby Steps есть и сюжет: главный герой — неудачник по имени Нейт, который внезапно оказывается в незнакомом мире. Недотепе, привыкшему обитать в подвале у собственных родителей, приходится заново учиться ходить и искать смысл жизни.
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Дата выхода: 30 сентября (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch)
Обновленная версия вышедшей в 1997 году тактической RPG, породившей новую подсерию в рамках франшизы Final Fantasy и заработавшей культовый статус. Оригинальную игру воссоздали практически с нуля, заодно добавив в переиздание более осовремененный вариант — с улучшенной графикой, геймплейными нововведениями, а также отредактированным сценарием и полностью озвученными диалогами.
Сама Tactics рассказывает о фэнтезийном королевстве Ивалис во времена кровавой междоусобицы за право регентства при наследнике престола. Центральными персонажами выступают дворянин-кадет по имени Рамза и его спутники, оказавшиеся втянутыми в войну. При этом все повествование в игре — пересказ истории исследователем-летописцем, который пытается восстановить истинный ход событий.
Другие релизы
METAL EDEN
Дата выхода: 2 сентября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)
Новый киберпанк-шутер от создателей RUINER. Это снова киберпанк в залитых неоном декорациях, но на этот раз с видом от первого лица, аренами в духе DOOM и паркуром. Демоверсию METAL EDEN в начале года приняли прохладно, но разработчики специально отложили релиз, чтобы постараться учесть отзывы и как следует потрудиться над слабыми местами игры.
Star Wars Outlaws
Дата выхода: 4 сентября (Nintendo Switch 2)
Приключенческий экшен во вселенной «Звездных войн» от Ubisoft, которому не удалось стать хитом в прошлом году, теперь выходит и на новой консоли Nintendo. Для порта игры сразу же будет доступно оба платных сюжетных DLC, как и все обновления с геймплейными нововведениями, что разработчики выпустили с релиза на других платформах.
NBA 2K26
Дата выхода: 5 сентября (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch)
Еще один ежегодный спортивный симулятор, уже 27-й по счету в серии баскетбольных игр от 2K и Visual Concepts. Разработчики говорят, что снова улучшили анимации и переходы между ними, поправили ряд механик вроде шкалы броска, а также обновили менеджмент-режимы MyNBA.
Daemon X Machina: Titanic Scion
Дата выхода: 5 сентября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2)
Продолжение меха-экшена о гигантских боевых роботах от японской студии Marvelous, известной в первую очередь по своим RPG и симуляторам жизни вроде Story of Seasons и Rune Factory. Создатели Titanic Scion обещают учесть ошибки оригинала и сделать битвы более динамичными, а также добавить ряд новых механик — например, мутации пилотов, открывающие новые способности ценой человечности героев.
Dead Reset
Дата выхода: 11 сентября (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, iOS, Android)
Интерактивное кино от создателей The Bunker, которые уже много лет снимают подобные игрофильмы. Dead Reset — научно-фантастический хоррор, в центре сюжета которого оказывается похищенный хирург, попавший во временную петлю. Судя по описаниям авторов и первым трейлерам, нас ждет нечто вдохновленное одновременно «Чужим» и «Зловещими мертвецами».
Frostpunk 2
Дата выхода: 18 сентября (PlayStation 5, Xbox Series X|S)
Продолжение постапокалиптического градостроительного симулятора доберется до консолей через год после релиза на ПК. Сиквел с его системой фракций и глубокими элементами выживания в 2024-м приняли довольно тепло: средняя оценка игры на Metacritic — 85 баллов из 100. А одновременно с релизом на консолях ПК-версия получит обновление с поддержкой геймпадов.
Wander Stars
Дата выхода: 19 сентября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch)
Пошаговая RPG, вдохновленная аниме-сериалами 1980-х и 1990-х, в особенности Dragon Ball Z и «Сейлор Мун». Игра целиком нарисована в стиле классической японской анимации, а ее главная геймплейная фишка — кастомизируемые атаки, которые можно создавать на лету, составляя комбинации из двухсот с лишним доступных слов с уникальными эффектами.
Slime Rancher 2
Дата выхода: 23 сентября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)
Продолжение популярного фантастического симулятора фермерства. Игроки берут на себя роль разводчицы слаймов (желеобразных существ с разными характеристиками), которая исследует открытый инопланетный мир, а также строит и улучшает свое ранчо. Slime Rancher 2 пробыла в раннем доступе почти два года, а полноценный релиз состоится сразу на ПК и консолях.
Sonic Racing: CrossWorlds
Дата выхода: 25 сентября (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch)
Гоночная игра от SEGA, которая, кажется, решила составить достойную конкуренцию серии Mario Kart. В CrossWorlds, как можно догадаться по названию, появятся не только герои из серии игр о Сонике, но и из других франшиз — их будут добавлять постепенно после релиза. В ближайшем будущем на картах вместе с синим антропоморфным ежом смогут гонять, например, японский бандит Итибан Касуга из Like a Dragon и виртуальная певица Хацунэ Мику.
Hotel Barcelona
Дата выхода: 26 сентября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)
Безумный 2,5D-слэшер с элементами метроидвании от двух главных специалистов по безумным играм, гейм-дизайнеров Хидэтаки Суэхиро и Гоити Суды, создателей Deadly Premonition и No More Heroes соответственно. Главная героиня Hotel Barcelona — Жюстин, судебный пристав, которая оказывается в проклятом отеле, населенном чудовищами и духами серийных убийц. А помогать девушке выбираться из передряги будет сознание другого маньяка, поселившегося в ее голове.
LEGO Party!
Дата выхода: 30 сентября (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch)
Сборник мини-игр для вечеринок в духе Super Mario Party, напоминающий виртуальную настолку для четверых игроков, пытающихся заработать как можно больше очков и золотых кубиков. В игру войдет больше 60 активностей и испытаний по разным наборам конструктора — от пиратов и космонавтов до ниндзя.
Автор: Антон Самитов