Долгожданный сиквел Hollow Knight, Silent Hill f, Borderlands 4 и не-FIFA: главные видеоигры сентября

Разработчики говорят, что сюжет в игре будет значительно более мрачным и серьезным. Фирменного юмора Borderlands не растеряет, но в основном смешные ситуации будет генерировать сам геймплей. Кроме того, шутер не только вырастет в масштабах, но и обзаведется рядом новых механик — например, игрокам дадут целый ряд способностей для передвижения, включая рывок, подкат и двойной прыжок. И это не говоря уже об очередном расширении арсенала, ведь, по словам создателей игры, в Borderlands 4 будет 30 миллиардов вариантов оружия.