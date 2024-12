Индиана Джонс в Казахстане, схватки с вавилонскими богами и поиски Атлантиды: переиграли во все игры про легендарного археолога

Совсем скоро выходит первая за много лет масштабная игра об Индиане Джонсе — Indiana Jones and the Great Circle, крупнобюджетный экшен от Bethesda и MachineGames. За десятилетия существования франшизы было выпущено много игр об этом герое, но часто они представляли собой адаптации экранных историй, да и сюжет в них становился лишь поводом двигаться дальше. Как в платформерах или мобильных играх. Впрочем, были и такие тайтлы, которые можно по праву считать полноценными новыми главами серии. О них мы и поговорим.

Indiana Jones and the Fate of Atlantis (1992)

Где вышла: ПК

Где играть сейчас: GOG, Steam

Играми про Индиану занималась далеко не только студия Джорджа Лукаса Lucasfilm Games (бывшая LucasArts), но именно она выпустила одну из самых известных видеоигр, посвященных герою, — «Индиана Джонс и судьба Атлантиды». К 1992 году LucasArts уже сделала себе имя благодаря Monkey Island, а незадолго до нее, в 1989-м, студия успела выпустить квест по «Крестовому походу» — Indiana Jones and the Last Crusade: The Graphic Adventure, повторяющую сюжет фильма.

Поэтому формальное продолжение «Похода» решили сделать в том же жанре. Новинкой занялся сценарист Хэл Барвуд, который раньше сотрудничал с Лукасом на его дебютной ленте «Галактика THX-1138». Основой игры мог стать сценарий Криса Коламбуса для так и не снятого фильма «Индиана Джонс и король обезьян», но Барвуд посчитал, что для адаптации в качестве видеоигры история не подходит, и потому придумал собственный сюжет.

Действие «Судьбы Атлантиды» разворачивается вскоре после событий «Похода», в 1939 году. Друг и коллега Джонса, Маркус Броди (Денхолм Эллиотт), просит его разыскать таинственного идола, который нужен некоему мистеру Смиту. Инди выполняет задачу и обнаруживает спрятанный в статуэтке металлический предмет. На встрече Смит выхватывает статую и скрывается через окно. Выясняется, что на самом деле тот был Клаусом Кернером, агентом Третьего рейха. Кернер разыскивает легендарную Атлантиду, ведь остров может стать ключом к мощному источнику энергии, способному помочь нацистам.

Кернер открывает охоту за медальоном бывшей спутницы Индианы, медиума Софии Хэпгуд. Артефакт якобы способен не только открыть путь к Атлантиде, но и вызвать опасного духа бога-короля Нур-Аб-Сала. Поэтому Джонс отправляется в погоню, чтобы остановить злодея и спасти напарницу, с которой они расстались не лучшим образом.

Так стартует большое приключение, где герои путешествуют из Нью-Йорка до Монте-Карло и той самой Атлантиды с ее огромным лабиринтом. Они изучают считавшиеся утерянными работы Платона, исследуют рынок в Алжире, посещают подводную лодку и даже встречают разгневанного бога.

Геймплей построен на загадках и диалогах, когда герой взаимодействует с окружением с помощью предметов или действий. Пройти игру можно было тремя разными способами — с упором на ум, кулаки или командную работу. В первом и последнем случаях нужно внимательно следить за мелочами в каждой локации, чтобы обойтись без мордобоя. К примеру, перекрывший дорогу технарь на сцене любит читать, поэтому его можно отвлечь с помощью свежей газеты. Но если Инди захочет вломить какому-нибудь громиле, то этого тоже никто не запрещает, пускай местная боевая система и оставляет желать лучшего.

Ощущение того самого, знакомого по фильмам мира появлялось при прохождении не только за счет упора на загадки в древних руинах, но и благодаря полностью озвученным диалогам с множеством реплик. Голос главному герою подарил Даг Ли, и его саркастические фразы звучали в духе Харрисона Форда.

The Fate of Atlantis обладала всеми нужными чертами: ярким сюжетом, юмором, отсылками к реальной истории и фантастическим финалом. Благодаря этому она и полюбилась фанатам, которые до сих пор считают этот сюжет золотой классикой.

Индиана Джонс и речи В. И. Ленина После успеха «Атлантиды» LucasArts несколько раз пыталась создать ее прямые продолжения, но они по разным причинам так и не увидели свет, хотя придуманные для отмененных игр сюжеты о железном фениксе и копье судьбы в итоге превратили в комиксы. Такое нередко случалось с проектами по этой франшизе. Зато в 1990-х вышла пара видеоигр, связанных с сериалом-приквелом — «Хрониками молодого Индианы Джонса». Само шоу рассказывало о всевозможных мировых событиях 1900–1920 годов, в которых принимал участие юный Индиана. Сериал не пользовался большой популярностью из-за отсутствия на экране экшена и Харрисона Форда (который ограничился камео), но в «Хрониках» было немало запоминающихся моментов. Где еще можно увидеть посещение Индианой Петрограда в 1917-м со сценой речи Владимира Ленина? И если вы думаете, что это как-то диковато, то в последнем телефильме цикла Индиана и вовсе встречает в 1909 году самого Льва Толстого (и попадает в великого писателя из рогатки). Правда, игры по мотивам сериала не были такими же феерическими. Среди них можно упомянуть разве что два платформера: The Young Indiana Jones Chronicles (для NES) про революцию в Мексике и разборки в Германии, а также Instruments of Chaos starring Young Indiana Jones (для Sega Genesis), где герой пытался остановить немецких агентов в годы Первой мировой войны. Следующее крупное игровое приключение Джонса появилось лишь на закате тех же 1990-х. В его создании вновь принимал участие Хэл Барвуд, отец сюжета про Атлантиду.

Indiana Jones and the Infernal Machine (1999)

Где вышла: ПК, Nintendo 64, Game Boy Color

Где играть сейчас: GOG, Steam

К моменту релиза «Адской машины» игровая индустрия совершила большой технологический скачок. К 1999 году появилось уже три части серии Tomb Raider, где расхитительница гробниц Лара Крофт исследовала руины в полноценном 3D. Действие новой главы приключений Индианы тоже происходило в объемном мире.

События The Infernal Machine разворачивались в 1947 году. Вплоть до релиза «Хрустального черепа» «Адская машина» рассказывала о самом близком к современности периоде жизни Инди, и кое-какие параллели с фильмом у игры тоже есть.

По сюжету Индиану посещает старая знакомая София Хэпгуд, которая уже работает на ЦРУ. Она сообщает ему о (конечно же) коммунистах, которые изучают руины Вавилона в Ираке. Советы охотятся за Великой машиной, которую когда-то создали, чтобы король Навуходоносор II мог общаться с богом Мардуком через параллельное измерение. Правда, народ Вавилона не оценил такой подход к правлению и разрушил опасный древний артефакт. Ученики короля спрятали по всему миру четыре части машины, их-то и нужно найти персонажам.

Путь ведет Индиану к горам Тянь-Шань в Казахстане, где мастер кнута и шляпы находит мифическую Шамбалу. После череды загадок, схваток с опасными монстрами и встречи с загадочной хранительницей он получает первую деталь древней машины. Следом Джонс посещает Филиппины, где попадает в центр вулкана и забирает еще одну деталь. Две оставшиеся части артефакта скрываются в Мексике и Судане. Параллельно герой спасается с Софией от нового злодея в лице доктора Геннадия Володникова.

Инди передает части машины Софии и ее напарнику из ЦРУ, но оказывается, что за «звонок» Мардуку по древнему скайпу нужно платить, и попытка связаться с богом может привести к концу для всего человечества. Поэтому Индиана решает остановить своих бывших союзников-разведчиков, решивших победить коммунистов силами жуткого бога. После драки с агентом ЦРУ игра снова вызывает ассоциации с «Черепом» из-за того, насколько дикой по сравнению со всем остальным сюжетом оказывается фантастическая концовка. Инди буквально прыгает за Софией в другое измерение и сражается с самим Мардуком, обратившимся в чудовище. Археолог, конечно же, одерживает победу, мирится с Володниковым и Софией, портал рушится в результате землетрясения.

«Машина» явно должна была повторить успех «Атлантиды»: снова погоня за злодеями по всему миру (16 основных локаций и еще одна бонусная), яркая спутница, элементы реальной истории и Даг Ли на озвучке Джонса. И все это в 3D. Но как бы абсурдно это ни звучало, сегодня игра кажется даже более устаревшей, чем квест, вышедший на семь лет раньше. Небольшие красочные локации из прошлой истории тут заменили на огромные уровни с чередой перестрелок. Да, Инди теперь не только разыскивает ответы на весьма запутанные и нудноватые загадки, но и готов угостить врагов свинцом из стволов, которые хранит в инвентаре.

В процессе игры возникает ощущение, что авторам было не совсем комфортно работать в 3D-пространстве: Джонс легко может пролететь мимо нужной платформы в прыжке, а транспорт (джип, плот и вагонетка) управляются не изящней древнего вавилонского утюга. Кроме того, София даже не принимает активного участия в сюжете, отчего поход Джонса порой вызывает странное чувство одиночества.

Indiana Jones and the Emperor's Tomb (2003)

Где вышла: ПК, Xbox, PlayStation 2

Где играть сейчас: GOG, Steam, Xbox One (по обратной совместимости)

«Адская машина» стала последней большой историей, которую сочинил Барвуд для Индианы. Дальнейшими играми про археолога занималась уже не LucasArts. Со временем студия решила отдать лицензию в чужие руки, выступая лишь в роли издателя.

Первой игрой после смены команды разработчиков стала Indiana Jones and the Emperor's Tomb, которую в 2003 году выпустила The Collective. До этого студия уже успела поработать над несколькими играми по мотивам «Людей в черном», «Звездного пути» и «Баффи». События «Гробницы» снова разворачиваются в прошлом, незадолго до произошедшего в «Храме судьбы» (в игре даже появляется Ву Хан из фильма).

На дворе 1935 год, а Джонс разыскивает черную жемчужину «Сердце дракона», которую похоронили с первым императором Китая Цинь Шихуанди. В этой задаче ему помогает Мей Инь, ассистентка маршала Китайской Республики Кай Ти Чана. Мешает планам героев очередной нацист — Альбрехт фон Бек. Джонсу нужно найти части «Зеркала снов», которое может открыть двери гробницы. Для этого археолог вновь колесит по миру: Прага, Стамбул, Гонконг.

В истории есть ряд других знакомых элементов. Кай предает героев, фон Бек падает в пропасть на гигантском буре (не шутка), а градус фантастики под конец превышает все мыслимые нормы. Если поначалу темы мистики и оккультизма появляются только время от времени, то позже игра берет фэнтези-тон похлеще The Infernal Machine. Инди через портал попадает в другой мир, император ненадолго оживает, а Кай вызывает настоящего дракона. Джонс сражается с летающим в воздухе злодеем до тех пор, пока Кай не теряет жемчужину и не погибает от рук духов. Честно говоря, даже инопланетяне из «Хрустального черепа» после этого не кажутся такими уж странными.

Историю «Гробницы» нельзя назвать оригинальной, но исполнено тут все отлично. Авторы сделали еще большую ставку на экшен и справились с задачей лучше разработчиков «Машины». Инди в озвучке Дэвида Эша бодро скачет по руинам, цепляется за выступы хлыстом, обстреливает врагов и размахивает мачете. В этой части стало меньше хитрых загадок, зато управление Джонсом уже не такое неудобное. К тому же высокая динамика событий и битв делает эту историю больше похожей на фильмы Спилберга и Лукаса.

Кроме того, новые разработчики добавили занятные механики. К примеру, чтобы попасть к злодеям, Джонсу нужно переодеться в соответствующую форму. Еще герой может лечиться с помощью воды из фляги, кидаться бумерангом и пользоваться подручными предметами — скажем, лопатой. А какой археолог ходит без хорошей лопаты?

Indiana Jones and the Staff of Kings (2009)

Где вышла: Nintendo Wii, PlayStation 2, Nintendo DS, PlayStation Portable

Где играть сейчас: только на оригинальных консолях

Еще одна игра по франшизе с оригинальным сюжетом вышла в конце нулевых. Ее релиз сопровождал целый ворох проблем: изначально проект разрабатывали для PS3 и Xbox 360, однако процесс затянулся (игру анонсировали в 2005-м), и по разным причинам на этих версиях поставили крест. В результате до рынка добрались только порты приключения, которые создавали под более слабые консоли: Wii, PS2, PSP и Nintendo DS.

Они отличались по геймплею (на Wii, например, использовали контроллеры-нунчаки), хотя в основе каждой игры лежал один и тот же сюжет. Правда, его тоже меняли и урезали в зависимости от консоли. И похоже, что самый полный вариант истории должен был быть как раз в старшей версии, которая так и не увидела свет.

Действие основной части The Staff of Kings разворачивалось в 1939 году, как и в «Атлантиде». Что ни говори, а жизнь у Индианы Джонса была очень насыщенная. Итак, по сюжету Инди отправляется на поиски посоха Моисея, которым тот когда-то якобы раздвинул воды Красного моря. Изучением артефакта занимался бывший наставник Инди по имени Чарльз Кингстон, а теперь посох разыскивает другой ученик профессора — немец Магнус Веллер (нацисты тут как тут). По дороге Инди встречает репортера Мэгги О’Мэлли, которая увязывается за героем, сопровождая его в пути через Панаму, Стамбул и Непал.

В процессе герой узнает, что Кингстон выжил, а Мэгги на самом деле работает на правительство Британии. Все эти сюжетные повороты приводят к разборкам между Инди и Веллером на цеппелине «Один», где Кингстон ловит смертельный заряд дроби, а злодея и его команду топит в море сам Джонс, воспользовавшись силой посоха. В финале легендарный артефакт превращается в змею и уползает от греха подальше.

В «Посохе королей» видны лишь отдельные черты той игры, которой она должна была стать. Сюжет хоть и напоминает «Крестовый поход», но идея с жезлом по-своему интересна. К тому же здесь есть ряд зрелищных моментов: поездка на слоне и самолете, погоня на крыше трамвая в Сан-Франциско и битва со злодеями с помощью рояля на кране. К тому же в версии для PSP добавили возможность прокачивать навыки Инди, используя специальные очки.

Однако ииз-за отсутствия больших версий игра во многом уступает The Emperor’s Tomb. Да, здесь похожий упор на экшен и динамичные загадки с кучей драк и пальбы, но сам геймплей более ограниченный из-за управления и/или технических проблем платформ. К примеру, самая цельная версия истории вышла на PSP, но уровни в ней очень уж маленькие по масштабу. Сравнивать «Посох» с другими играми серии по продолжительности тоже тяжело, ведь игру можно пройти целиком всего за два-три часа.

«Doctor Jones, Jones, calling doctor Jones» Легко заметить, сколько в вышедших играх франшизы было нереализованного потенциала и идей, которые будто так и остались лежать на полу древней пыльной пирамиды. У создателей не было строгих ограничений, которым приходилось следовать в фильмах, поэтому порой истории получались настоящим полетом фантазии. Что и говорить, если даже у авторов The Emperor’s Tomb, которые до того делали чуть ли не исключительно игры по фильмам, с первого же раза вышел крепкий сюжет про Джонса. К сожалению, провальный «Посох» нехило подкосил репутацию игр про Инди. К тому же в мире видеоигр эту франшизу затмил другой герой — Нейтан Дрейк из Uncharted, приключения которого явно вдохновлены оригинальной трилогией фильмов об археологе. Но вечно молодой и вечно возвращающий артефакты в музей Индиана Джонс все равно остается своего рода отцом жанра, верных фанатов у него немало. Среди них оказался и глава студии Bethesda Тодд Говард, который решил отправить знаменитого героя на поиски великого круга. Indiana Jones and the Great Circle выходит через 15 лет после «Посоха». Но даже сейчас, когда франшиза столько лет терпела неудачи, новые приключения бравого героя в шляпе и с хлыстом все так же манят за далекий горизонт. Ведь там искателей артефактов ждут богатство и слава.

Автор: Александр Аммосов