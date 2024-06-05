«Бордерлендс»: экшен 16+, который устроит только 10-летних

В российский прокат вышел фильм Элая Рота и Тима Миллера по веселому кооперативному шутеру «Бордерлендс». Увы, ничего веселого в этом событии нет, вынужден констатировать Павел Пугачёв.

Павел Пугачёв Кинокритик, редактор сайта журнала «Сеанс»

Вселенски известная охотница за головами Лилит (Кейт Бланшетт) получает в принудительном порядке задание, от которого невозможно, но очень хочется отказаться: нужно отправиться на богом забытую планету Пандора, где прошло ее трудное детство, и вызволить из заточения похищенную бандитами дочку межгалактического бизнесмена Атласа (Эдгар Рамирес). Довольно быстро выясняется, что девочка (Арианна Гринблатт) проводит время в компании крутого мужика в маске (Флориан Мунтяну) и крутого мужика без маски (Кевин Харт), никто ее в заложниках не держит, а еще она носит ушки на макушке и веселья ради швыряется детонирующими плюшевыми игрушками. Взрывы взрывами, а подружиться тут хорошо бы всем: девчушку считают Избранной, способной открыть некое Хранилище.

Несмотря на прямой, как дубина, сюжет, с первых минут не покидает ощущение, будто мы что-то пропустили. Это какой-то по счету фильм франшизы? Нужно нагнать пару сезонов телешоу или ознакомиться с серией комиксов? Надо ли что-то гуглить? Да, в 2024 году шумно проваливаются не только фильмы про супергероев, но и фильмы по видеоиграм.

«Бордерлендс» основан на серии веселых мультиплеерных шутеров, чьей главной фишкой (помимо эффектной анимации, совмещающей 3D c имитацией комиксовой графики) были яркие персонажи, к которым можно и прикипеть. И стоит сразу сказать: в кино это не получилось совсем. Герои исчерпываются простейшими характеристиками: рыжие волосы, кролики со взрывчаткой, маска, очки, Кевин Харт. Есть еще робот, говорящий голосом Джека Блэка. Есть эффектно разодетые звезды, есть знакомый по тысячам фильмам, сериалам и видеоиграм антураж (пустыня с психами и токсичными отходами), но нет ни мира, ни героев. Возможно, с фильмом что-то не так, если посреди действия задумываешься о том, сколько же лака уходило на прическу Кейт Бланшетт и ее ли это волосы.

Кейт Бланшетт

Как и в случае многих других студийных фильмов с оценками ниже плинтуса, производство этого продукта было непростым. В середине прошлого десятилетия проектом интересовался соавтор «Пилы» и «Астрала» Ли Уоннелл, но его опередил другой хоррормейкер — друг Квентина Тарантино, профессиональный киноман и создатель «Хостела» Элай Рот. К сценарию, первоначально написанному Крэйгом Мэйзином (тот в итоге убрал имя из титров), руку приложила половина Голливуда, включая печально известного Сэма Левинсона. В итоге снятый еще в 2021 году фильм лег на полку, а в 2023-м был частично переснят режиссером первого «Дэдпула» Тимом Миллером (официально объявлено, что Рот не смог принять участие в пересъемках только из-за работы над слэшером «День благодарения»). И отыскать вклад каждого из этих по-своему талантливых людей не так-то просто. «Бордерлендс» производит впечатление то ли сырого, то ли высушенного материала, в лучшем случае симпатичного, но уж точно не полноценного летнего блокбастера.

Тут можно поворчать на тему смены иерархий. В современном голливудском кино напрочь стерлась грань между классами А и Б. Фильмы для домашнего просмотра теперь могут стоить сотни миллионов долларов и иметь в касте звезд типа Райана Рейнольдса или Дуэйна Джонсона (а то и их вместе), а кинотеатральные блокбастеры выглядеть дешево и откровенно вторично. «Бордерлендс» хочется поставить на полочку где-то между трешевой фантастикой начала 1990-х (допустим, «Крепостью» Стюарта Гордона или «Киборгом» Альберта Пьюна) и оценивать соответствующе, но маркетинг и само устройство нынешней киноиндустрии гонят фильм куда-то в сторону между «Стражами Галактики» или «Дэдпулом». Увы, тут нет ни нужного градуса сентиментальности и трогательных персонажей, как у Джеймса Ганна, нет ни парада шуток разной степени искрометности, как в гиковском камеди-клабе «Дэдпула». Это развлекательный фильм, на котором скучно, не особо смешно и совсем не зрелищно. Нет ничего печальнее причесанного треша.

Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Ариана Гринблатт, Флориан Мунтяну и Джейми Ли Кёртис

Элай Рот плохо снимает экшен-сцены и слишком циничен, чтобы обязательные трогательные сцены не вызывали зевоту или не казались издевкой. И да, в фильме чудовищная компьютерная графика, что могло бы смотреться мило, не будь он большим студийным проектом. Даже хулиганство тут строго дозировано: каждая удачная (а их не так уж много) шутка производит впечатление согласованной с десятком департаментов. Несколько жаль Рота — человека скромных, но отточенных в своей сфере талантов, которому попросту нечего сказать и делать в нынешнем кино и реальности, где смело шутить и щедро лить кровь можно либо в «Дэдпуле», либо на стриминге Shudder.

При этом не сказать, что тут все безнадежно. Кто-то из десятка соавторов придумал и согласовал с редакторами такие реплики, как «ссаная лощина», «не переводи блевотину!» и «никто не убьет меня, кроме меня»; возможно, «Бордерлендс» найдет своего зрителя среди нынешних десятилетних.

Неумение Рота снимать экшен компенсируется вечно работающими квестами: героям нужно то пройти по хлипкому мосту над кислотой, то проскочить через толпу стоеросовых качков. Периодически что-то взрывается, а стоит зазеваться, как режиссер включает то Muse, то Motorhead. Тут есть робот, испражняющийся патронами. А решение избежать шуток про рост, взяв Кевина Харта на роль полноценного экшен-героя, кажется прямо-таки смелым. Перед нами тот самый обидный случай, когда в фильме многое может нравиться, но ничего не трогает. Так что можно понять Элая Рота, решившего не отвлекаться от работы над другим и, очевидно, более близким ему фильмом во время пересъемок этого. Хорошая у вас компания, но дома как-то интереснее.