Что смотреть дома: «Контакты», «Гадкий я 4», финал «Академии „Амбрелла“» и четвертый тур РПЛ

Реалистичная российская драма об НЛО и потешный фильм-ограбление с Мэттом Дэймоном и Кейси Аффлеком. Возвращение черепашек-ниндзя и прощание с суперсемейкой Харгривз. А еще матч «Зенита» и «Динамо» и поединок тяжеловесов в Лас-Вегасе. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Невероятные приключения пришельцев в России
Где смотреть: Кинопоиск — с 10 августа
Под занавес XX века инопланетяне все-таки заявились на Землю: космические корабли, похожие на ржавые воздушные шары, зависли над разными городами. Установить контакт или скопировать какие-то технологии не удается, поэтому на пришельцев, которых в России прозвали «Виталиками», все забивают. Только медсестра Нина (Ирина Саликова), работающая в НИИ, не оставляет надежд заполучить прак — предположительно целебное вещество, выделяемое гостями из далекого космоса. Так она надеется вылечить смертельно больного отца-поэта.
Остроумный в деталях полнометражный дебют Дмитрия Моисеева — это как будто далекий приквел «Кибердеревни», где (пост)советское прошлое и фантастическое будущее образовывают странный симбиоз. В эпизодах — Сергей Гилёв, Валентин Самохин и Наталья Павленкова.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Эмоциональная докудрама с Марион Котийяр
Где смотреть: Кинопоиск — с 11 августа
В 2016 году писательница и актриса Кароль Ланж по собственному желанию ушла из жизни, оставив дочери Моне Ашаш множество фотографий, дневниковых записей и аудиопленок. С их помощью постановщица решает восстановить биографию матери, чтобы понять, как та жила и почему решила уйти. Сыграть Кароль она пригласила Марион Котийяр.
Прежде Ашаш снимала комедии и драмы: «Ежик», «Газели», «Храбрые сердца». Погружение в прошлое матери служит не только болезненным и терапевтическим опытом. Это еще и странствие по Франции и США второй половины XX века — со студенческими бунтами, абьюзом драматурга Жана Жене и одинокой романтикой Нью-Йорка.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Игровая версия культового мультсериала о необычном фотоателье
Где смотреть: Амедиатека
Где-то в недрах мегаполиса находится неприметная фотостудия «Время», где работают друзья Цяо Лин (Бу Гуаньцзинь), Чэн Сяоши (Цзян Лун) и Лу Гуан (Би Вэньцзюнь). Первая отмечает за административную часть, а вот юноши могут творить настоящие чудеса. Получив любую фотографию, Чэн способен на 12 часов перенестись в тот момент, когда она была снята, оказавшись в теле автора снимка. В это время Лу снабжает его всей необходимой информацией. Так они помогают клиентам что-то вспомнить или найти, а вот менять прошлое крайне не рекомендуется. Правда, именно это однажды и происходит. На волне популярности одноименного дунхуа, у которого в этом году ожидается третий сезон, китайские кинематографисты сделали и игровую версию для тех, кто не смотрит (восточную) анимацию.
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Хитовый исекай продолжает наращивать масштаб
Где смотреть: Кинопоиск
Римуру Темпест — слизь, руководящая королевством имени себя — пытается расширить свои владения, но и оппоненты, конечно, не дремлют. На власть в королевстве Фалмут претендуют могущественная семья Россо и тайная бандитская организация Цербер. Однако Римуру рассчитывает выйти победителем, вдобавок бескровно.
Продолжение странствий офисного работника, который переродился в фантастическом мире как невероятно одаренная слизь. Темпест может освоить любой навык, если поглотит того, кто им обладает. В новейших сериях он все чаще видит, что большая сила приносит большую ответственность.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о сериале:
- 5 причин смотреть комедийный исекай «О моем перерождении в слизь»
- Живые торговые автоматы, разумная слизь и Сатана в фастфуде: что такое исекай
Стася Милославская, Маша Мацель и Анастасия Талызина в драмеди о поисках себя
Где смотреть: Okko
Лиза (Мацель), Соня (Милославская) и Яна (Талызина) — подруги детства, привыкшие все трудности преодолевать вместе. Нынешняя задачка не из простых: им по 25 лет, строить карьеру или заводить семью душа не лежит, а личностной реализации хочется. Ну, или хотя бы нормальных романтических отношений.
Режиссерский дебют Екатерины Тодоровской на фестивале «Пилот» отметили спецпризом жюри. Вероятно, оценили живые диалоги, стремление говорить о наболевшем и выдающееся молодое трио.
Подробнее о сериале:
Криминальная комедия с Мэттом Дэймоном и Кейси Аффлеком
Где смотреть: Apple TV+
Отчаявшийся отец семейства Рори (Дэймон) и бывший заключенный Кобби (Аффлек) не слишком ладят, но готовы потерпеть друг друга, чтобы обокрасть коррумпированного политика. Когда план проваливается, они отправляются в бега, скрываясь от полиции и мафии. Вдобавок их спутницей становится психотерапевтка Донна (Хонг Чау), которую они просят о помощи, чтобы разногласия не привели дуэт в тюрьму или могилу.
Необычный взгляд на фильм-ограбление от режиссера Дага Лаймана («Мистер и миссис Смит», «Грань будущего») по сценарию Аффлека и Чака МакЛина («Город на холме»). В эпизодах появляются Альфред Молина, Майкл Стулбарг, Пол Уолтер Хаузер, Рон Перлман и Тоби Джонс.
Невезучая суперсемейка в последний раз соберется вместе
Где вышло: Netflix
Все супергерои задаются вопросом, кто он/она без костюма или сверхспособностей. У семейства Харгривз будет возможность это проверить: они окажутся в измерении, где никто из них не обладает особыми навыками. Просто группа не слишком счастливых людей, которых хочет истребить очередная зловещая организация.
Вольная адаптация комикса Джерарда Уэя из My Chemical Romance, за которую все эти годы отвечал Стив Блэкман («Легион», «Видоизмененный углерод»), подходит к концу. Все ключевые персонажи вернутся (Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер и так далее), а среди новых будет дуэт, сыгранный Ником Офферманом и Меган Маллалли.
Продолжение «Погрома мутантов»
Где вышло: Paramount+ — с 9 августа
Подростки-мутанты — черепашки-ниндзя спасли Нью-Йорк от одной беды, но на ее место приходят две новые. Сначала Леонардо, Донателло, Рафаэлю и Микеланджело предстоит сразиться с агентом Бишопом, мечтающим истребить всех «монстров», а потом, наоборот, с тремя мутантами из Ист-Ривер.
Продолжение мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов», в котором готовится почва для второго фильма. За сценарий отвечали Кристофер Йост («Тор: Рагнарёк», нетфликсовский «Ковбой Бибоп») и Алан Ван, один из режиссеров «Голубоглазого самурая». Новых персонажей, преимущественно мутантов, озвучили Роуз Бирн, Натасия Деметриу, Тимоти Олифант, Пит Дэвидсон, Кристофер Минц-Плассе и Дэнни Трехо.
Грю и домочадцы спасаются от человека-таракана
Где вышло: Prime Video, iTunes
Некогда суперзлодей с мировым именем Грю стал почти добропорядочным гражданином: растит с женой Люси крошку-сына и трех приемных дочерей, в делах по дому и редких миссиях для Антизлодейской лиги прибегая к помощи троих из оравы миньонов. Одна операция разворачивается на встрече выпускников злодейского лицея «Па Бон», где Грю когда-то учился. АЗЛ желает поймать одержимого тараканами злого гения Максима Ле Маля. Тот в итоге сбегает и обещает отомстить, так что семейство ждут поездка в идеальный американский пригород и программа защиты свидетелей. Правда, соседская девочка узнает в Грю криминальную легенду и начинает шантажировать. Вселенная миньонов продолжает разрастаться, и новая часть вряд ли расстроит фанатов (скептикам можно не покидать домашние лаборатории).
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Что еще смотреть на Кинопоиске
Трагикомичный «Травмай „Желание“» с Кейт Бланшетт
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — бенефис Кейт Бланшетт у Вуди Аллена.
Чтобы насладиться игрой Кейт Бланшетт, одни люди идут в кино, а другие, как Джейми Ли Кёртис, снимаются в «Бордерлендс». Репутация и профессионализм актрисы столь велики, что даже в неудачных проектах от нее невозможно оторвать глаз, а уж в главных ролях — тем более. На этом и сыграл Вуди Аллен, сняв свою версию «Трамвая „Желание“» о светской диве из Нью-Йорка, которой приходится столкнуться с жизнью — неполной чашей.
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Ларс фон Триер готовит новый проект
В последние годы скандальный датский режиссер попадал в заголовки прессы, когда рассказывал о здоровье, высказывался о политике или искал музу в соцсетях. Казалось, что Триер отошел от дел, однако Стеллан Скарсгард недавно сообщил, что ведется работа над новым фильмом. Угадать, о чем он будет, совершенно невозможно, ведь история про маньяка (Мэтт Диллон), который видит убийства актом искусства, напоминала прощальный поклон. Однако знаменитый провокатор, кажется, недоговорил.
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Классический мультфильм с двумя «Оскарами» и рейтингом 0+
Знаменитый сюжет Карло Коллоди почти полтора века не дает покоя литераторам и кинематографистам, а одну из первых экранизаций выстругали на сказочной фабрике Уолта Диснея. Историю взросления деревянного мальчика с растущим ото лжи носом до сих пор, пожалуй, вспоминают по этой версии — в меру наивной, но не лишенной библейского пафоса и циркового абсурда, с которым режиссеры Disney продолжат работать в «Дамбо».
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Суровая скандинавская драма о закрытой школе-интернате
Что будет, если драчливого подростка отправить в строгое учебное заведение, где старшие поучают тумаками? Вероятно, ничего хорошего, однако Эрику (Исак Калмрот) повезло: он встретил эмпатичную Марию (Теа Софье Лош Несс) из школьной столовой, которая напоминает ему, что в мире есть что-то, кроме насилия. Основанный на реальных событиях роман Яна Гийу о зверствах в шведской закрытой школе 1950-х уже экранизировал Микаэль Хофстрём. В той версии Густаф Скарсгард сыграл одного из обидчиков главного героя, а в сериале — его жестокого отца.
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Спорт
Российский футбол недели: четвертый тур РПЛ
Встреча топ-клубов и неудержимый красно-белый
В субботу в Петербурге сыграют лидеры чемпионата «Зенит» и «Динамо». Статистика команд на старте сезона идеальна, они не оступаются. У тех и других по три победы, но у «Зенита» есть еще и джокер Максим Глушенков, идущий по графику «два гола за игру». В прошлом сезоне у «Динамо» были наилучшие шансы остановить чемпионскую гегемонию зенитовцев, однако команда этим не воспользовалась. 10 августа бело-голубые наверняка захотят вновь заявить о своих амбициях.
С приходом нового главного тренера Деяна Станковича свою игру в «Спартаке» нашел 22-летний нападающий Манфред Угальде. У костариканца четыре гола в четырех последних матчах. В воскресенье переживать об этом предстоит футболистам «Ахмата»: грозненцам уже шесть лет не удается одержать победу над красно-белыми на выезде.
Единоборства недели: UFC Vegas 95
Реванш спустя четыре года
Марчин Тыбура и Сергей Спивак уже встречались в октагоне в 2020 году. На турнире в Норфолке победу единогласным решением судей одержал поляк Тыбура. С тех пор карьеры обоих развиваются по похожему сценарию: Тыбура одержал на одну победу больше (7), но в рейтинге тяжеловесов UFC на четыре строчки выше находится Спивак (8). Успешное выступление в Лас-Вегасе позволит Полярному медведю из Кишинева не только закрыть поражение четырехлетней давности, но и улучшит его позиции в элитном дивизионе промоушена.
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Главное из мира спорта в одном месте
Автор: Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко
Фото: Chris Unger / Getty Images, Евдокимов Вячеслав / ТАСС