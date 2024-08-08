Что смотреть дома: «Контакты», «Гадкий я 4», финал «Академии „Амбрелла“» и четвертый тур РПЛ

Под занавес XX века инопланетяне все-таки заявились на Землю: космические корабли, похожие на ржавые воздушные шары, зависли над разными городами. Установить контакт или скопировать какие-то технологии не удается, поэтому на пришельцев, которых в России прозвали «Виталиками», все забивают. Только медсестра Нина (Ирина Саликова), работающая в НИИ, не оставляет надежд заполучить прак — предположительно целебное вещество, выделяемое гостями из далекого космоса. Так она надеется вылечить смертельно больного отца-поэта.

Остроумный в деталях полнометражный дебют Дмитрия Моисеева — это как будто далекий приквел «Кибердеревни», где (пост)советское прошлое и фантастическое будущее образовывают странный симбиоз. В эпизодах — Сергей Гилёв, Валентин Самохин и Наталья Павленкова.

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