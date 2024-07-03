«Взрослые»: сериал о девушках в возрастном кризисе

В онлайн-кинотеатре Okko началось шоу Екатерины Тодоровской о трех подругах, которым стукнуло 25, и с этим, как оказалось, нужно что-то делать. Вместе с героинями от безысходности страдал Тимур Алиев.

О чем это

Стася Милославская, Мария Мацель и Анастасия Талызина

В центре внимания — три девчонки, которые дружат с раннего детства. Лиза (Мария Мацель), Яна (Анастасия Талызина) и Соня (Стася Милославская) стоят друг за дружку вот уже двадцать с небольшим лет. Когда-то они вместе бегали по дачным участкам, а теперь вместе ужинают и делятся за столом горестями и радостями.

Лиза переживает. С одной стороны, ОКР (со сцены, в которой героиня Мацель десять раз перепроверяет, точно ли она выключила газовую плиту, начинается пилот «Взрослых»). С другой: «Мне 25 лет, а я до сих пор не трахалась. Вдруг у меня вагина какая-то не такая?» Девушка даже ходит к психологу, чтобы справиться с расстройством, а заодно разобраться, почему она никак не может переспать с писателем-графоманом (герой Игоря Кузнецова). Спойлер: дело, конечно, в родителях, ведь «всё из детства».

У Сони проблема обратная. Скоро она выйдет замуж за банкира Даню (Олег Отс), с которым они вместе много лет. Но существует ли счастье в браке? Соне об этом неизвестно. Девушку тяготит, что все приготовления к свадьбе легли на ее плечи. «Может, ты примешь хоть какое-то решение?» — спрашивает она в ярости Даню, на что тот в очередной раз пожимает плечами. Молодой профессионал выглядит как безвольная амеба, они с Соней и сексом не занимаются вот уже пять месяцев.

Стася Милославская

Яна — молодая и амбициозная инфлюенсерка, которая развивает блог о счастливой жизни. Разумеется, в ее собственной жизни до недавнего времени все было не так солнечно. Яна жила с раздражительным и неуверенным Мишей (Кирилл Буханцев) в маленькой квартире его родственников и — вот сюрприз! — кажется, давно ничего не испытывала к нему. Встретив одноклассника, о котором мечтала когда-то в школе, Яна соблазняет его и начинает строить новые отношения, съехав от Миши. В сексуальном плане Яна самая раскованная. Во время расставания Миша напоминает: «Думаешь, я не знаю, что ты с половиной курса перетрахалась?» Неудивительно, что слова «минет» и «куннилингус» слетают с ее губ легко и непринужденно, по поводу и без.

В общем, по ходу сериала каждая из 25-летних героинь оказывается на пороге нового этапа жизни: ни стабильной работы, ни гармонии с собой, ни уверенности в завтрашнем дне.

Кто это сделал

Екатерина Тодоровская (справа) на съемках сериала

Екатерина Тодоровская — выпускница Московской школы кино, дочь продюсера и режиссера Валерия Тодоровского. «Взрослые» — ее сериальный дебют, сценарий проекта она также написала сама. Ранее Екатерина сняла короткий метр «Подстава» с Виталием Хаевым в образе губернатора, который сильно переживает накануне проверки из СК. Фильм прокатился по многим кинофестивалям.

Спродюсировали сериал «Мармот-фильм» Валерия Тодоровского вместе с Originals Production Артура Джанибекяна, с 2023-го компания тесно сотрудничает Okko и должна снимать для стриминга по 17 сериалов ежегодно на протяжении трех лет. Среди уже вышедших ее проектов — «Волшебный участок», «Секс. До и после», «Ира», «Морозко» и «Миля».

Премьера «Взрослых» состоялась на фестивале сериалов «Пилот», где сериальный дебют Екатерины Тодоровской отметили специальным призом жюри.

Как это снято

Мария Мацель

Как плавленый сырок: плотный микс ингредиентов, позаимствованных у зарубежных хитов, упакованный в стандартную национальную форму. «Взрослые» — бастард «За прекрасных дам» и «Секса в большом городе» (или «Краткого курса счастливой жизни» и «Девочек», если угодно); мелодраматическая история со слезами на глазах и салатиками на столе. Сбитые с толку и не понимающие, на что опереться, героини разливают вино по бокалам и наматывают сопли на иглу дружеского одобрения.

Глазу во «Взрослых» не за что зацепиться: диалоги сняты классическими восьмерками, а редкие минуты молчания (говорят героини, к сожалению, больше, чем хотелось бы) подчеркиваются, конечно же, многозначительными, медленными наездами камеры (вообще, этот прием сегодня воспринимается, скорее, как комический). А среда, в которой живут три подруги, выглядит настолько типовой, что, кажется, все эти страдания — спин-офф других сериалов Originals Production («Иры» или, скажем «Морозко»).

«Что мы можем дать миру, кроме зарядки от айфона?» — вопрос, который годы назад прозвучал в «Кислоте» Александра Горчилина. Прошла, считай, эпоха, а девочки из «Взрослых» озабочены тем же самым вопросом. Новое поколение 20-летних опять не оправдывает надежд (шоураннеров), огорчая их отсутствием амбиций и социальных навыков, усугубленным наличием детских страхов.

Возможно, именно концепция нарушенной социализации препятствует возникновению экранной химии между исполнительницами главных ролей. И Мацель, и Талызина, и Милославская пойманы в ловушку проверенных амплуа, знакомых нам по «Черному облаку», «Слову пацана» и «Ладе Голд». Перед нами представительницы трех типов характеров: меланхолик (Лиза), флегматик (Соня) и холерик (Яна). Соответственно, с возрастным кризисом каждая справляется по-разному; местами это и правда смешно. Но наложенное на них сценарием обстоятельство — дружба — выглядит максимально неправдоподобно: вся троица не совсем понимает и вообще не слышит аргументы друг друга. Что удерживает их вместе на протяжении 25 лет — неясно. Неужели салаты?

Вердикт

Мария Мацель, Стася Милославская, Анастасия Талызина

«Взрослые», как и героини сериала, — дебют, неуверенный в себе. Екатерина Тодоровская хочет нарисовать портрет поколения, которое не знает, куда и, главное, зачем идти. Но делает это постановщица и без объемных персонажей, и без внимания к деталям, и даже без юмористических вставок, которые могли бы сбавить градус серьезности. Очередной разговор с экрана о форме половых органов и мастерстве минета не вызывает уже ничего, кроме недоумения. Окей, мы поняли: и в 25 люди продолжают искать себя и пытаются учиться жить по-настоящему. Еще никогда такого не было в сериалах, и вот опять.

Автор: Тимур Алиев