Депрессия, порно и Тарковский: Как снимает Ларс фон Триер

Лучший режиссер в мире или никчемный провокатор? Тонкий знаток человеческой природы или сексист, садист и нацист? Гений или самовлюбленный нарцисс? Можно не любить Ларса фон Триера, ненавидеть его, называть бессовестным манипулятором, но игнорировать его вклад в кинематограф невозможно.

В этом видео рассказываем о творческом пути Ларса фон Триера и разбираем основные элементы его киноязыка. Почему Ларс фон Триер — это не один режиссер, а целых четыре? Как за 40 лет карьеры в кино поменялся его стиль? Какие три режиссера стали для него примерами в профессии? Как неутомимый датчанин работает с живописью и музыкой? И какое влияние на его фильмы оказала клиническая депрессия, с которой режиссер борется уже больше 10 лет?

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в YouTube, чтобы первыми смотреть наши новые видео.