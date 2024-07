«Гадкий я 4»: действительно гадкий квадриквел франшизы о плохих людях

В прокате — четвертый фильм о суперзлодее Фелониусе Грю. Общие сборы серии фильмов о нем и его подельниках уже превысили 5 млрд долларов, что делает ее самой кассовой анимационной серией в истории кино. Объясняем, почему рост финансовых показателей, увы, не совпадает с ростом качества.

Влад Шуравин Кинокритик

Экс-плохиш Грю (в оригинале персонажа снова озвучивает Стив Карелл) и его близкие окончательно превратились в скучную американскую семью. Пока длинноносый герой работает на секретную организацию и ловит злодеев со всех уголков мира, его жена Люси (Кристен Уиг) следит за домом и детьми: к трем не вырастающим из фильма в фильм девочкам (Марго, Агнес и Эдит) прибавился карапуз Грю-младший. По непонятным причинам мальчишка ненавидит отца и норовит его ударить, испачкать или унизить при любой возможности.

Размеренная жизнь героев рискует закончиться, когда старший Грю арестовывает преступника Максима Ле Мала (голос Уилла Феррелла). Мужчина изобрел устройство, которое превращает всех в тараканов, и следом трансформирует самого себя в насекомое. Теперь человек-таракан, по совместительству француз, Ле Мал сбегает из тюрьмы и жаждет мести. Из-за этого семья Грю переезжает в другой город и пытается начать жизнь с новыми именами и профессиями.

«Гадкий я» — франшиза, авторы которой, кажется, и сами прекрасно осознают качество собственных фильмов. Пока взрослые на «Головоломке» льют слезы из-за очередной терапии по цене кинобилета, Грю и его миньоны отдуваются за самую маленькую аудиторию: смешно падают на пятые точки, разрушают целые города, дают друг другу оплеухи и бесконечно повторяют «банана!». Совсем уж ленивым слэпстиком предыдущие части назвать нельзя. Оригинал забавно обыгрывал концепцию суперзлодейства: эдакий «Мегамозг» для ленивых о том, что в каждом плохише кроется любящее сердце. Заодно эпопея подарила поп-культуре самых раздражающих маскотов в истории современного кино — миньонов, желтых существ, которые общаются на тарабарщине.

Продолжения заметно отставали от оригинала, в том числе потому, что интересный концепт — семейное кино про самого плохого плохиша — рушился со становлением Грю как отца и семьянина. Весь смысл терялся, когда протагонист превращался в обычного героя и сражался с обиженными на мир инфантилами в трико. Зато в сиквелах было полно красочной мишуры, отвлекающей от бессмысленности сюжета: фиолетовые монстры-миньоны, белобрысый брат-близнец главного героя, харизматичный злодей из 1980-х в озвучке создателя «Южного Парка» Трея Паркера, боевые курицы и много чего другого.

К сожалению, «Гадкий я 4» окончательно растерял раздолбайский флер первого фильма. Из более-менее примечательных нововведений здесь всего две свежие идеи: человек-таракан с армией собственных миньонов-насекомых (на экране его мало, да и ходячая карикатура выведет из себя даже тех, кто искренне не любит французов) и собственно модифицированные миньоны самого Грю. Пятеро из них становятся супергероями и на протяжении нескольких минут косплеят персонажей Marvel, включая легендарную сцену из «Человека-паука» Сэма Рэйми.

Здесь становится очевидным самое страшное: хаотичные и непредсказуемые желтые существа стали интереснее своего создателя — соскуфившегося и в общем-то лишившегося всех амбиций Грю.

Прежде «Гадкий я» цеплял сюжетным минимализмом. Фильмы можно было описать буквально несколькими словами: «злодей становится любящим отцом», «ворчун встречает первую любовь» или «угрюмый Грю пытается ужиться с вечно позитивным братом-близнецом». В четвертом фильме нет магистральной линии, а сценарий сделан как набор скетчей. Семейка переезжает в новый город и начинает новую жизнь (это ни к чему не ведет и никак не меняет персонажей). Люси устраивается в парикмахерскую и случайно сжигает клиентке волосы (на этом история заканчивается). Марго идет в школу и боится оказаться там лишней (микроконфликт никак не разрешается).

Да и сам Грю как будто бы действует по инерции. На протяжении всего фильма его шантажирует малолетка-соседка: грозит раскрыть его личность, если тот не поможет ей украсть медоеда из злодейского университета. На миссию Грю берет сына, и это как бы помогает им сблизиться, хотя на протяжении всего задания папаша больше взаимодействует с миньонами, чем с родным чадом. Из-за обилия новых героев действие раздувается до непомерных размеров, как будто несколько спецэпизодов перемонтировали в один фильм и склеили все миньонами.

Под конец этот красочный балаган окончательно выбешивает: злодеи из предыдущих частей пляшут танцы из Fortnite, а Грю и его заклятый враг устраивают караоке-дуэль под песню «Everybody Wants to Rule the World». Создатели «Гадкого я» уже, кажется, не пытаются сделать кино — выпускают полуторачасовой эдит в кинотеатры, и самое гадкое, что это действительно приносит деньги.