«Бандиты во времени»: веселый корпоративный ремейк детского фильма Терри Гиллиама

На Apple TV+ идет 10-серийный ремейк классического фильма Терри Гиллиама — фантастической комедии про мальчика-нёрда, который путешествует по прошлому в дурной компании. Шоураннеров возглавляет Тайка Вайтити, шайку бандитов во времени — Лиза Кудроу. С подробностями Станислав Зельвенский.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

11-летний Кевин (Кал-Эл Так), миниатюрный очкарик с ретропрической и мягкими манерами, живет в английском городке Бингли с вредной сестрой и равнодушными родителями, ни с кем не дружит и увлеченно изучает историю. Однажды в его шкафу открывается портал, и Кевин оказывается посреди битвы викингов с саксами. А чуть позже в его спальню вламываются пятеро незнакомцев, которые представляются ворами. Руководит ими (хотя формально в банде равенство) женщина по имени Пенелопа (Лиза Кудроу). Пользуясь картой, украденной у Высшего существа (Тайка Вайтити), они путешествуют через тоннели во времени и пространстве (вроде того, что открылся в шкафу), пытаясь без особого успеха украсть что-то нибудь еще. Мальчик увязывается за ними.

Оригинальные бандиты во времени, разумеется, были людьми с дварфизмом — когда Терри Гиллиам в 1981 году стал снимать один из первых своих фильмов за пределами «Монти Пайтона» (хотя и при активном участии других членов группы), он не мог не выдумать что-нибудь в таком духе. Сорок лет спустя этот ход выглядит совершенно немыслимым для телевизионного ремейка, особенно на избегающем любых острых углов Apple TV+. На втором плане справедливости ради маленькие люди иногда все же появляются — оммаж классику от шоураннеров, новозеландцев Тайки Вайтити и Джемейна Клемента («Чем мы заняты в тени», «Паранормальный Веллингтон» и так далее) и британца Иэна Морриса (известного по ситкому «Переростки»).

Другая знаменитая особенность гиллиамовских «Бандитов»: этот детский в общем-то фильм заканчивался тем, что родители главного героя гибли у него на глазах, и он, отныне сирота, оставался растерянно стоять на развалинах своего дома. Излишне говорить, что теперь все тоже сделано по-другому. Эпизод с обугливанием родителей (которые все пытались убедить сына пойти наконец поиграть с телефоном, как все нормальные дети) случается уже во второй серии, но с совершенно другими последствиями: это не прощальный удар обухом по голове, а банальное приглашение к новым приключениям.

В остальном сериал (в своем первом и, возможно, не последнем сезоне) довольно близко повторяет очертания фильма, благо тот уже был структурирован вполне по-сериальному. Герои, переругиваясь, мотаются по разным историческим эпохам, каждое путешествие плюс-минус укладывается в получасовую серию. Вместо Агамемнона с Минотавром — Троя с конем, вместо Робин Гуда (незабываемый Джон Клиз) — шериф Ноттингемский, кошмарящий соседнюю деревеньку. Там, где Гиллиам шел по верхам (у него еще были Наполеон и «Титаник»), новые сценаристы акцентированно представляют куда менее белую и мужскую версию истории: появляются предводительница китайских пиратов, королева майя, контрабандистка в Гарлеме 1920-х и так далее. Финансовые и технические возможности Apple позволяют, конечно, путешествовать по прошлому с большим комфортом: и древние цивилизации, и, допустим, птеродактили нарисованы с подобающим размахом.

Мальчик симпатичный, и интернациональный состав бандитов выглядит забавно, но солирует в сериале Кудроу — с белыми локонами и в красном мундире, словно какая-нибудь звезда глэм-рока, она исполняет свою партию с комическим апломбом и безошибочным таймингом. Замена шестерых маленьких людей на Фиби может сперва показаться кощунственной, но в конечном счете оно того стоит.

Самим себе Вайтити и Клемент великодушно выделили небольшие, но колоритные роли соответственно Высшего существа и Чистого зла, иначе говоря, Бога и дьявола. Первый изображает кого-то вроде эксцентричного антрепренера из Кремниевой долины, второй в основном пародирует Гари Олдмана из «Дракулы». С небес в ад и обратно бегает двойной агент в исполнении Джонатана Бруга, памятного по «Реальным упырям».

Абсурдистское чувство юмора новозеландских комиков в чем-то, безусловно, наследует «Монти Пайтону», и в «Бандитах» много смешного, особенно в сценах, где герои не участвуют в спецэффектных приключениях, а просто болтают. Да, на смену беспредельному пайтоновскому анархизму пришли безопасные, корпоративно одобренные, семейно-ориентированные шутки, но пенять на это — что воевать с тем самым временем.