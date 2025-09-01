Пили, стреляй, перезаряжай: взлеты и падения серии Gears of War

Сочетание мясной брутальности и продуманного геймплея сделало первую часть Gears of War большим хитом. Сражения с саранчой увлекают и сегодня, а в 2006 году некоторые элементы и вовсе были в новинку. Главной из них стала система укрытий «с прилипанием» — именно первая часть Gears of War запустила целую волну шутеров от третьего лица с такой механикой. Mass Effect, Uncharted, Army of Two, GTA IV, Watch Dogs, Spec Ops: The Line, Deus Ex: Human Revolution, Splinter Cell: Conviction, Hitman Absolution — вы почти наверняка играли хотя бы в один проект с точно такой же системой. Хотя Gears of War не изобрела эту механику, успех был настолько большим, что укрытия проникли чуть ли не в каждую игру жанра. В какой-то момент игроки даже начали жаловаться: аудитория попросту перенасытилась подобными проектами. Кроме того, система оказалась чувствительна к ошибкам авторов. Если разработчики допускали какие-либо заметные промахи в балансе или механиках, то приятная фича быстро превращалась в генератор раздражения. Но сама Gears of War избежала этих проблем. Здесь укрытия — ядро игрового процесса, вокруг которого строится все остальное. Например, саранча и сама активно ими пользуется, а еще умеет выкуривать окопавшегося игрока. Стрельба вслепую хоть и позволяет долго оставаться в безопасности, но почти бесполезна на большом расстоянии. В итоге Gears of War требует не просто сидеть в углу на протяжении боя, а постоянно искать баланса между защитой и нападением, между отсидкой в безопасности и быстрым штыковым набегом во вражеские тылы.