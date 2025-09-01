Пили, стреляй, перезаряжай: взлеты и падения серии Gears of War

26 августа вышла Gears of War: Reloaded, уже второй ремастер культового шутера от третьего лица за авторством Epic Games. В 2006 году выход оригинальных «Шестеренок войны» был громким событием. Игра положила начало крайне успешной франшизе, стала главным флагманом консоли Xbox 360 и самой быстро продаваемой игрой года. Но со временем популярность серии пошла на спад: частичная эксклюзивность и неоднозначная реакция на последние части ударили по имиджу хитовой франшизы. В этом тексте попробуем исправить эту несправедливость и расскажем, как история о квадратномордых мужиках с пушками-бензопилами покорила мир.
Нашествие саранчи и системы укрытий
Серия Gears of War рассказывает о войне человечества с расой рептилоподобных тварей, известных как Орда саранчи. Главный герой первых трех частей — суровый солдат Маркус Феникс, которому суждено сыграть ключевую роль в этом конфликте. Геймплей серии со стороны выглядит так, как представляют себе видеоигры люди, далекие от индустрии: брутальные мужики дерутся с клыкастыми пришельцами, пока в экран летят литры крови и ругани. Но за этой почти невыносимо маскулинной оболочкой скрываются уникальный сеттинг, впечатляющая постановка и увлекательный тактический геймплей, в создании которого участвовал Клифф Блезински, автор культовой Unreal Tournament.
Сочетание мясной брутальности и продуманного геймплея сделало первую часть Gears of War большим хитом. Сражения с саранчой увлекают и сегодня, а в 2006 году некоторые элементы и вовсе были в новинку. Главной из них стала система укрытий «с прилипанием» — именно первая часть Gears of War запустила целую волну шутеров от третьего лица с такой механикой. Mass Effect, Uncharted, Army of Two, GTA IV, Watch Dogs, Spec Ops: The Line, Deus Ex: Human Revolution, Splinter Cell: Conviction, Hitman Absolution — вы почти наверняка играли хотя бы в один проект с точно такой же системой. Хотя Gears of War не изобрела эту механику, успех был настолько большим, что укрытия проникли чуть ли не в каждую игру жанра. В какой-то момент игроки даже начали жаловаться: аудитория попросту перенасытилась подобными проектами. Кроме того, система оказалась чувствительна к ошибкам авторов. Если разработчики допускали какие-либо заметные промахи в балансе или механиках, то приятная фича быстро превращалась в генератор раздражения. Но сама Gears of War избежала этих проблем. Здесь укрытия — ядро игрового процесса, вокруг которого строится все остальное. Например, саранча и сама активно ими пользуется, а еще умеет выкуривать окопавшегося игрока. Стрельба вслепую хоть и позволяет долго оставаться в безопасности, но почти бесполезна на большом расстоянии. В итоге Gears of War требует не просто сидеть в углу на протяжении боя, а постоянно искать баланса между защитой и нападением, между отсидкой в безопасности и быстрым штыковым набегом во вражеские тылы.
Оригинальная Gears of War получила более 30 наград «Игра года» и целых пять попаданий в «Игровые рекорды Гиннесса — 2008». Через год после выхода на консоли шутер портировали на ПК (в переносе игры «Эпикам» помогла People Can Fly, авторы Painkiller и Bulletstorm), а в 2014-м вышел первый ремастер — Gears of War: Ultimate Edition.
Шестеренки консольных войн
Впрочем, первая игра серии не лишена недостатков. Некоторые игроки отметили слабый сюжет и излишнюю веру авторов в ту самую систему укрытий. Помимо арен с препятствиями, в Gears of War было не так уж много интересных боевых ситуаций. К счастью, в Epic Games это тоже понимали, поэтому уже вторая часть сделала уверенный шаг в сторону разнообразия.
Сиквел вышел в 2008 году и продолжил историю Маркуса Феникса, которому вновь предстояло спасти человечество от полчищ саранчи. И хотя на этот раз сюжету уделили заметно больше внимания, основой Gears of War 2 по-прежнему оставался игровой процесс. Геймплей сиквела на первый взгляд выглядит почти так же, как в первой части. Это ощущение обманчиво — разработчики добавили в формулу «Шестеренок» массу новых переменных, которые подталкивают игрока вести себя более агрессивно. Врагов здесь можно использовать в качестве живого щита, а некоторое новое оружие несовместимо с укрытиями. Сами укрытия заметно изменились. К привычным бетонным перегородкам добавились подвижные, разрушаемые и даже живые преграды, за которыми Маркусу уже не получится долго посидеть.
Если оригинал более-менее приучает игрока прилипать к стене при любом шорохе, то сиквел активно выгоняет Маркуса на открытое пространство. Иногда буквально. В Gears of War 2 появилось множество зрелищных постановочных моментов в стиле Call of Duty, которых так недоставало оригиналу. Заезды на разнообразной технике, битва с гигантским червем, как в «Дюне», масштабные батальные сцены, повсеместные взрывы и разрушения — «Шестеренки» в сиквеле раскрутились на полную, не растеряв при этом достоинств оригинала.
Gears of War 2 обласкали и игроки, и пресса, а продажи достигли показателя в 4 миллиона копий за два месяца после релиза. Но приобщиться к хиту получится не у всех: сиквел стал эксклюзивом Xbox и по сей день остается в заложниках платформы. Вдвойне обидно из-за того, что изначально игра все же должна была появиться на ПК. Но в процессе разработки порт отменили из-за плохих продаж ПК-версии оригинала и страха издателя перед пиратами.
Такая же участь постигла и Gears of War 3. Эпическое завершение истории Маркуса Феникса вышло в 2011 году и тоже остается эксклюзивом Xbox. Кроме того, финал трилогии — это последняя часть серии, над которой работал Клифф Блезински, а также последняя игра франшизы со средней оценкой выше девяти.
В Gears of War 3 авторы попытались дать серии тот громкий и запоминающийся финал, которого ждали фанаты. И у них это получилось: сценарий честно отвечает на заявленные ранее вопросы и раскрывает еще больше знаний о вселенной. Бюджет вырос в четыре-пять раз по сравнению с первыми двумя играми (с 10–12 млн долларов до колоссальных 50–60 миллионов), а геймплей доводит подход сиквела до абсолюта. Игра постоянно меняет набор угроз и бросает Маркуса во всё более и более нестандартные ситуации.
Крупных механических изменений в третьей части уже не было. Не считая новых пушек и похорошевшей графики, Gears of War 3 не стала таким же шагом вперед для серии, как вторая часть. Но игрокам и этого было достаточно: триквел получил широкое признание критиков и продался тиражом в 3 миллиона копий за неделю.
На Gears of War 3 закончилась не только история Маркуса Феникса, но и оригинальная трилогия, которая считается лучшим периодом франшизы. За три игры серия прошла путь от мясного боевика с парой оригинальных механик до мясного боевика с интересной историей, увлекательной стрельбой и массой запоминающихся ситуаций. В каждой новой части авторы пытались обновить игровой процесс, разнообразить систему укрытий и хотя бы немного углубить сеттинг. И именно такие стремления обеспечили первым трем частям Gears of War статус культовых.
В ожидании перерождения
Следующая часть вышла в 2013 году. На этот раз фанатов ждал приквел Gears of War: Judgment. Сюжет «Правосудия» рассказывает предысторию Дэймона Бэрда и Коула, напарников Маркуса Феникса из оригинальной трилогии. А вот геймплей мало чем отличается от предыдущих игр. Те же укрытия, та же саранча и пушки-бензопилы, разве что локации стали скромнее.
Впрочем, своя фишка у Judgment есть. Разработчики прикрутили к приквелу систему рейтингов, как в каких-нибудь слэшерах, а еще прогрессию и опциональные модификаторы для повторного перепрохождения заданий. Нововведение на любителя, но работает все на удивление хорошо: модификаторы заметно прибавили игре реиграбельности, а за прохождение уровней с высоким рейтингом игрока награждают не только всякими обликами для пушек, но и полноценным секретным эпизодом. Критики приняли Gears of War: Judgment положительно, однако без особых восторгов. А вот игрокам приквел не слишком понравился — продажи «Правосудия» оказались провально низкими.
Следующая полноценная номерная часть вышла только в 2016 году. Gears of War 4 стала первой крупной частью серии, которую разрабатывала не Epic Games. За новое начало франшизы отвечала The Coalition и Microsoft Studios. А еще четвертая часть «Шестеренок» наконец-то добралась и до ПК.
События развернулись спустя 25 лет после триквела. Новым главным героем стал сын Маркуса Феникса, Джей Ди, главной особенностью игры внезапно оказалась погода. На полях сражений в Gears of War 4 буйствуют аномальные штормы, которые напрямую влияют на геймплей. При этом в некоторых случаях из бури можно извлечь пользу. Например, если зайти к противнику с подветренной стороны, то ветер будет сносить гранаты обратно во вражеские окопы.
В остальном же Gears of War 4 верна оригинальной трилогии. Это все еще красивый и брутальный боевик про укрытия, щедро разбавленный зрелищными вау-моментами. Но как и Judgment, история Джей Ди не дотянулась до лавров лучших частей серии, она оказалась просто хорошей игрой. Больше всего критики в этот раз досталось слабому сюжету и новому главному герою.
Последняя номерная игра вышла в 2019 году. На этот раз авторы даже обновили название — пятая часть зовется просто Gears 5. Ее события продолжают историю четвертой игры, только очередным спасением человечества теперь можно заняться не только в роли Джей Ди, но и его напарницы Кейт Диас.
По сравнению со своей предшественницей, Gears 5 во многом стала смелее и амбициознее. Внезапно разработчики сделали сильную ставку на сюжет, персонажи получили больше проработки, а сценарий вращается вокруг важной для сеттинга тайны происхождения Орды саранчи.
Самые смелые изменения произошли в геймплее. В Gears 5 появились секции с условно-открытым миром, побочные задания, всякие спрятанные сокровища и даже зачатки ролевой составляющей. При этом основа игрового процесса все та же. Саранча, укрытия, бензопилы — всё на своих местах.
Тем не менее пятая часть «Шестеренок» тоже не стала хитом. Кто-то ждал от новой игры переосмысления в духе God of War 2018 года, кому-то было мало инноваций, а часть игроков разнесла вторую половину сюжета. Однако даже самые ярые критики Gears 5 никогда не называли ее плохой, только спорили, можно ли игру считать «тем самым» возрождением серии.
Помимо пяти номерных частей и одного приквела, по Gears of War есть мобилка Gears Pop! (кроссовер с Funko Pop!, о котором никто не просил) и пошаговая стратегия Gears Tactics. Обе игры заслужили репутацию крепких представителей своих жанров, они могут стать хорошей добавкой, если вам мало основной серии. Самые ненасытные поклонники франшизы могут обратиться к объемной серии новелл и комиксов.
***
История серии Gears of War — это история пути от оглушительного успеха к уверенному успеху. Первая часть франшизы вполне осязаемо повлияла на всю игровую индустрию, ее отголоски слышны в шутерах от третьего лица и по сей день. Во второй и третьей частях авторы уверенно закрепили сильные стороны оригинала, отточили механики, повысили градус зрелищности. А последние части стали для серии поиском новой формы. И пусть этот процесс не всегда заводит авторов в нужную сторону, следить за эволюцией Gears of War все еще интересно. Спустя почти 20 лет шестеренки франшизы продолжают свое вращение, и впереди у них наверняка немало оборотов.
Автор: Андрей Дуванов