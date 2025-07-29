Появление образа зомби возводят к культу вуду. В первой половине XX века западные ученые начали исследовать традиции Гаити, и истории о людях, которыми управляют злые колдуны, быстро завоевали умы публики. Кинематограф отреагировал мгновенно. Ужасало в первых фильмах о зомби то, что грань между человеком и бездушной куклой оказалась чрезвычайно зыбкой. Зомби может двигаться как человек и быть внешне на него похожим, но при этом вызывать зловещее чувство неестественностью своих движений. Для Гаити зомби стали отражением исторической реальности, где население находилось под властью европейских колонистов, то есть жители буквально не владели своими телами и были, по сути, ходячими мертвецами. Так что фильмы о зомби уже с самого начала были, пожалуй, одним из самых политизированных поджанров хоррора. Следующий поворот в жанре произошел уже в середине века, в разгар холодной войны, когда в мире обострились апокалиптические настроения. В репортажах из Вьетнама американцы крупным планом видели обезображенные насилием тела, так что современным обликом зомби обязаны именно войне. Бесчисленные раны, кровь, увечья — живые мертвецы как будто представляют собой ходячий слепок ужасов XX века. Такой взгляд на зомби можно было увидеть в кинематографе уже после Первой мировой войны, но частью поп-культуры этот образ сделал Джордж Ромеро в своей «Ночи живых мертвецов». Режиссер снимал фильм категории Б, но создал не просто страшный хоррор, а настоящую критику полицейского насилия, расизма и разобщенности людей.

