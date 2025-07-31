Mafia: The Old Country — шаблонное «кино» о становлении сицилийской преступности

Начало ХХ века. Главный герой, сицилийский паренек Энцо Фавара, попавший на серные шахты не по своей воле. Шахтами заведует клан Спадаро, которому совершенно наплевать на работяг. Отношение к людям здесь ужасное, и Энцо это не нравится. В какой-то момент он понимает: если не сбежать, можно и не дожить до светлого будущего, которое герой уже нарисовал в голове. У рабочих в таких условиях путь короткий: их просто закопают возле шахт и даже не вспомнят имени. Энцо же не только удается продумать план побега, но и реализовать его. Выбравшись из наполненной угарным газом шахты и потеряв там друга, он запрыгивает на коня и отправляется куда глаза глядят.