Mafia: The Old Country — шаблонное «кино» о становлении сицилийской преступности

На ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S вышла Mafia: The Old Country — приключенческий боевик от третьего лица. Это приквел к оригинальной Mafia о становлении сицилийских гангстерских кланов. Рассказываем, какой получилась четвертая игра в культовой серии.
О чем игра
Начало ХХ века. Главный герой, сицилийский паренек Энцо Фавара, попавший на серные шахты не по своей воле. Шахтами заведует клан Спадаро, которому совершенно наплевать на работяг. Отношение к людям здесь ужасное, и Энцо это не нравится. В какой-то момент он понимает: если не сбежать, можно и не дожить до светлого будущего, которое герой уже нарисовал в голове. У рабочих в таких условиях путь короткий: их просто закопают возле шахт и даже не вспомнят имени. Энцо же не только удается продумать план побега, но и реализовать его. Выбравшись из наполненной угарным газом шахты и потеряв там друга, он запрыгивает на коня и отправляется куда глаза глядят.
Герой попадает на территорию клана Торризи. Спустя время люди Спадаро выслеживают беглеца, но сталкиваются с членами конкурирующего клана. Торризи встают на защиту Энцо, и людям Спадаро ничего не остается, кроме как покинуть чужие владения без предателя. Впрочем, в будущем Энцо предстоит еще не раз столкнуться с ними уже в новой роли.
Приквел рассказывает о становлении сицилийской мафии и отвечает на главные вопросы о том, что произошло до событий Mafia: The City of Lost Heaven (2002) и как Сальери и другие авторитеты мафиозного мира Сицилии оказались в США. При этом новая Mafia наступает на грабли предшественников — заигрывается с жанровыми клише, но за счет грамотной режиссуры и постановки все же увлекает.
Кто-то найдет сюжет вполне убедительным. Ведь про мафию создано уже столько фильмов и игр, что не затронуть избитые фразы и ситуации практически невозможно. Это простая и предсказуемая история в духе «из грязи в князи». И если кто-то ждал от новой Mafia чего-то совершенно нового, чего в серии еще не было, они могут огорчиться.
Знакомая команда
За The Old Country отвечала студия Hangar 13, которая до этого перенесла первую игру серии на новый движок в ремейке Mafia: Definitive Edition. Оригинал удалось не испортить: знакомые персонажи стали не просто звучать красиво, но и выглядеть так же. Великолепная игра актеров и уровень постановки — с Rockstar, конечно, не сравнить, но многих других разработчиков Hangar 13 в этом уже давно переплюнула.
Эта же студия создала противоречивую Mafia 3. Она была блестящей в деталях, но провальна в общем системном дизайне. Ее главный огрех заключался в отсутствии вариативности. Однотипные миссии (большую часть времени требовалось захватывать территории) убивали всю концепцию хорошей игры.
Нью-Бордо в Mafia 3, представлявший собой аналог Нового Орлеана из 1960-х, пропитанный расизмом и неравенством, выглядел живописно, но взаимодействия с городом было мало. Враги не замечали героя на расстоянии метра, а полицейские за обычные нарушения правил дорожного движения сразу начинали стрелять. Исчезли и различные привычные механики из ранних частей, которые добавляли реализма. Вот чем, например, не угодили штрафы за превышение скорости и механика заправки авто?
Учитывая предыдущие ошибки студии, за The Old Country было тревожно. Не добавляли оптимизма и предрелизные ролики — слишком уж старомодно выглядела игра в статике. Опасения подтвердились. У новой части почти те же плюсы, что у Mafia: Definitive Edition, и почти те же проблемы, что у Mafia 3. Открытый мир убрали, но старые болячки остались.
Тише воды, ниже травы
К геймплею вопросов еще больше. Главная претензия игроков и критиков заключается в линейности и заскриптованности. В этот мир не веришь и делать в нем, по сути, нечего. Все, что происходит, прописано заранее. Что бы ты ни сделал, финал будет неизменным.
Никаких побочных активностей здесь нет. Отнести тушу свиньи, чтобы ее подали на стол, убрать навоз в конюшне, разгрузить ящики с алкоголем — все это прописанные заранее и вплетенные в сюжет действия. Вам дают задание, вы его выполняете и получаете следующее. И так до конца. Зайти в кабак и опрокинуть несколько рюмашек нельзя, напугать людей оружием на улице — тоже. Эта игра не про интерактивность и взаимодействие с миром. Сюжет пробегается за 15 часов (благо за это время Mafia не успевает надоесть) и забывается в тот же вечер.
А вот к боевой системе претензий нет. Hangar 13 попыталась разнообразить игровой процесс вставками с ножевыми дуэлями и скрытностью. Перестрелки напоминают аналогичные из Mafia 2: прячемся за укрытиями и экономим припасы, коих все время не хватает. Ножевые дуэли — поединки один на один с уклонениями и парированиями, как если бы вы дрались на кулаках. В такие моменты напряжение нарастает, и проиграть становится просто. Раз пропустил удар, два, три — и ты уже в морге.
Тише воды, ниже травы — главный девиз этой «Мафии». Ножевые дуэли и перестрелки все-таки не настолько часты, как стелс. Большую часть времени придется не стрелять, а передвигаться на корточках с ножом. Отвлекать противников монетами и бутылками. Противник замешкался — провели удушение. Такими эпизодами игра напоминает скорее Hitman в итальянских декорациях. Правда, без переодеваний. И без лысого агента со штрих-кодом на затылке.
Красоты Сан-Челесте
Не менее важный элемент для серии — транспорт. В начале ХХ века автомобили только появились. После достаточно резвых моделей послевоенной эпохи игрока пересадили на неуправляемые малолитражки с ручным заводом при помощи металлического стержня. Но, пытаясь передать дух эпохи, авторы переусердствовали с погонями и поездками. Почти каждая вторая миссия сопровождается монотонным путешествием на чем-то, что едет или бежит галопом.
А вот за что точно не хочется критиковать, так это за визуал. Общее восприятие от графики исключительно приятное. Понятно, что на Unreal Engine 5 игру сложно испортить, но речь не только о красивых кат-сценах и анимации.
Художникам особенно удались сами локации. Греческие и римские руины, роскошные особняки и городские кварталы Сан-Челесте красочны и индивидуальны. То, как обставлены интерьеры, — искусство, не иначе. Единственное, что может показаться странным, — на скриншотах игра выглядит хуже, чем в динамике. Необъяснимо, но факт!
Связующее звено
Разработчики любят оставлять в новых играх отсылки к предыдущим частям. The Old Country устоявшихся правил не нарушает. Город Сан-Челесте, ключевая локация, в которой вы проведете немало времени, уже появлялся в Mafia 2 в небольшом прологе, который был посвящен событиям Второй мировой. Тогда город был оккупирован войсками Муссолини и в результате военных действий оказался разрушен до основания.
Вторая отсылка заметна в сюжете, если вы проходили первую Mafia. У The Old Country и The City of Lost Heaven похожее начало. Энцо занят черновой работой, которая свойственна новичкам: он работает грузчиком и уборщиком сараев, потом собирает дань. Тем же занимался Томми Анджело, перевозя алкоголь и выбивая деньги из клиентов для босса Сальери в самом начале оригинальной игры.
Третья отсылка — наличие персонажей, которых можно будет встретить в следующих трех частях. Лео Галанте, консильери семьи Винчи из Mafia 2 и Mafia 3, в The Old Country контролирует Порт-Альмаро и сотрудничает с кланом Торризи.
Фальшивомонетчик Джузеппе Пальминтери, занимающийся подпольными поставками оружия для главного героя Mafia 2, в The Old Country помогает Торризи с подделкой документов. Франко Винчи, дон одного из мафиозных кланов в Mafia 2, в The Old Country появляется в качестве эпизодического персонажа, лучшего друга Лео Галанте. А еще в игре появляется Лука Трапани — отец Сэма Трапани, одного из ключевых членов клана Сальери, друга и партнера Томми Анджело в Mafia: The City of Lost Heaven. В новой части Mafia Лука выступает помощником Торризи и наставником главного героя.
Вердикт
В совокупности The Old Country получилась проходной. Хотя она и получила от критиков и игроков похвалу за атмосферность, ее сюжетная линия подвергается справедливой критике за шаблонность.
Сюжет предсказуем, но за время прохождения все же успеваешь прикипеть к героям и возненавидеть злодеев. Это не шедевр, однако и не катастрофа — скорее удовлетворительно для тех, кто ищет классическую мафиозную сагу без рисков и сюжетных поворотов. Сан-Челесте красив, но пуст: NPC ведут себя глуповато, на действия игрока никак не реагируют. Как будто разработчиков торопили, и они не успели соединить все механики воедино. В игре нет сложных головоломок, даже коды от сейфов вы найдете где-то поблизости. А если забыли цифры, их заботливо продублируют на экране еще раз.
Впрочем, такие игры тоже нужны, особенно для тех, кто устал от захвата вышек и не готов вкладывать свое время в многочасовые сессии.
Игра Mafia: The Old Country доступна в сервисе Плюс Гейминг.
Автор: Артем Ращупкин