Чем хороши ранние фильмы Гая Ричи? Почему режиссер особенно популярен в России? В чем особенности его авторского стиля? И почему «Джентльмены» — анти-Ричи?
В этом видеоэссе разбираем карьеру культового британского режиссера и анализируем, какие вопросы вызывают его поздние фильмы.
Василий Покровский
автор сценария
Для 1990-х, когда свою карьеру в кино начинали бывшие клипмейкеры и режиссеры рекламы, вычурные формальные решения вообще были в порядке вещей, и Гай Ричи с его резвым визуальным языком сумел освежить образ британского кино, которое ассоциировалось в первую очередь с неспешными костюмными драмами. При этом на уровне историй его картины — практически социальный реализм: люди из низов пытаются пробраться в высшую лигу, изобретательно решая криминальные проблемы. Действие разворачивается в отчетливо реальном мире, а бледная цветовая палитра создает иллюзию правдивого кино о преступном подполье Лондона.
Авторы: Василий Покровский, Анастасия Усанова