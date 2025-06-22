Чем хороши ранние фильмы Гая Ричи? Почему режиссер особенно популярен в России? В чем особенности его авторского стиля? И почему «Джентльмены» — анти-Ричи?

В этом видеоэссе разбираем карьеру культового британского режиссера и анализируем, какие вопросы вызывают его поздние фильмы.

