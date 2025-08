Приквел Mafia, ремейк Metal Gear Solid 3 и первая Gears of War на PlayStation: главные видеоигры августа

Над художественным исполнением игры работал Мэтт Нава, дизайнер Journey, одного из главных инди-хитов эпохи PlayStation 3. Как и в случае с предыдущими двумя играми студии Giant Squid, Sword of the Sea занимался он со своей командой и композитором Остином Уинтори, автором музыки не только к Journey, но и к таким играм, как The Banner Saga и Assassin’s Creed Syndicate.