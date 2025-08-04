Приквел Mafia, ремейк Metal Gear Solid 3 и первая Gears of War на PlayStation: главные видеоигры августа

В отличие от Mafia III, в приквеле не будет открытого мира. Исследовать локации позволят, но они послужат в первую очередь декорациями для линейной истории, как и было в первой части франшизы. Упор разработчики делают на сюжет, а также на боевую систему, где сражения на ножах будут не менее важны, чем перестрелки. А потому, как и говорили сами создатели The Old Country, на прохождение не потребуется слишком много времени.