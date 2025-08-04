Приквел Mafia, ремейк Metal Gear Solid 3 и первая Gears of War на PlayStation: главные видеоигры августа

Самые заметные игры августа — по большей части ремейки, перезапуски и переиздания. Наконец-то выходит обновленная Metal Gear Solid 3, которая может стать первым показателем того, что серия Хидэо Кодзимы может подавать некие признаки жизни и без своего создателя. Возвращаются Mafia и Shinobi, на PlayStation впервые выпускают Gears of War, а одни из самых громких игр прошлого года добираются до новых платформ. Но несколько оригинальных тайтлов все-таки тоже выйдет — в том числе новая игра от создателей Journey и ABZÛ. Обо всем этом и расскажем.
Главные релизы
Mafia: The Old Country
Дата выхода: 8 августа (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)
После вышедшего в 2020 году ремейка самой первой Mafia разработчики из студии Hangar 13 взялись за приквел всей серии. Действие The Old Country развернется в начале XX века на Сицилии, а история будет посвящена истокам итальянской мафии. Главный герой, юноша по имени Энцо, которого в детстве продали для работы в серные шахты, присоединяется к криминальной семье Торриси и постепенно узнаёт, как ведут дела преступники.
В отличие от Mafia III, в приквеле не будет открытого мира. Исследовать локации позволят, но они послужат в первую очередь декорациями для линейной истории, как и было в первой части франшизы. Упор разработчики делают на сюжет, а также на боевую систему, где сражения на ножах будут не менее важны, чем перестрелки. А потому, как и говорили сами создатели The Old Country, на прохождение не потребуется слишком много времени.
Gears of War: Reloaded
Дата выхода: 26 августа (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)
Ремастер оригинальной игры по одной из главных франшиз Xbox, благодаря которому серия о борьбе землян с жестокой расой Саранчи впервые доберется до консолей PlayStation.
В версию Reloaded войдет весь дополнительный контент, выходивший для игры, в том числе дополнительный акт кампании и множество карт для многопользовательских режимов. Графику усовершенствовали, заменив больш ую часть ассетов и текстур, а также серьезно улучшили производительность. В кампании теперь вообще не будет экранов загрузки, а частота кадров на консолях составит 60 fps в одиночном режиме и до 120 fps в мультиплеере.
Helldivers 2
Дата выхода: 26 августа (Xbox Series X|S)
Главный онлайн-шутер 2024 года теперь и на Xbox. Бороться с инопланетными жуками, роботами и другими угрозами в качестве солдат-защитников Супер-Земли игроки теперь смогут все вместе и на всех крупных платформах за вычетом Nintendo Switch. Тем более что в Helldivers 2 будет полноценная поддержка кроссплея.
В распоряжении игроков по-прежнему будут все инструменты распространения управляемой демократии, от пулеметов и плазменных ружей до орбитальных бомбардировок с помощью напалма или лазеров. Само собой, на Xbox глобальный сюжет игры продолжится синхронно с версиями для ПК и PS5, то есть уже после событий обновления Heart of Democracy и вторжения инопланетян-иллюминатов на Супер-Землю.
Metal Gear Solid ∆: Snake Eater
Дата выхода: 28 августа (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)
Ремейк Metal Gear Solid 3, которую многие по-прежнему считают одной из лучших игр Хидэо Кодзимы. Сюжет будет прежним: во времена Холодной войны спецоперативник Снейк отправляется в таежные джунгли (нет, это не ошибка), чтобы уничтожить экспериментальное оружие.
Игру с нуля воссоздали на движке Unreal Engine 5, попытавшись осовременить ее, но сохранить при этом все геймплейные особенности. Так, в MGS ∆ будет два варианта управления: более привычный нынешнему игроку с видом из-за плеча и классический, с фиксированной камерой. А среди прочих улучшений будет и система повреждений: раны, которые получает главный герой, и порванная одежда будут отображаться в реальном времени.
Единственное кардинальное изменение по сравнению с оригиналом — многопользовательский режим. В Konami не стали воссоздавать Metal Gear Online, а ввели совершенно новый под названием Fox Hunt, где, судя по всему, игроки будут искать противников, использующих умный камуфляж.
Во что поиграть еще
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba — The Hinokami Chronicles 2
Дата выхода: 5 августа (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2)
Продолжение файтинга с элементами приключенческой игры по манге и аниме «Истребитель демонов». The Hinokami Chronicles 2 охватит события со второго по четвертый сезон сериала, вплоть до конца сюжетной арки «Тренировка столпов».
Как и в первой части, игроки будут попеременно сражаться и исследовать разные локации, управляя различными персонажами. В сиквеле появится полноценная прокачка и кастомизация боевых стилей, а также дополнительные суператаки, в том числе двойные, которые герои выполняют парами. А с расширенным ростером в The Hinokami Chronicles теперь более 40 играбельных персонажей.
Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced
Дата выхода: 12 августа (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)
Сиквел сюжетного приключенческого экшена от студии Ninja Theory теперь выйдет и на PlayStation 5. Вдобавок к основной игре, продолжающей историю пиктской воительницы Сенуа, в расширенной версии появится улучшенный фоторежим, дополнительные опции графики, комментарии разработчиков, а также режим Dark Rot. В нем у игроков в запасе будет лишь ограниченное количество неудачных попыток, после чего начинать прохождение придется с самого начала.
Нововведения будут также доступны с бесплатным обновлением на ПК и Xbox Series X|S, но на PlayStation 5 также выйдет нативная версия оригинальной Hellblade — ее можно приобрести в наборе со второй частью.
Sword of the Sea
Дата выхода: 19 августа (ПК, PlayStation 5)
Медитативная приключенческая игра от создателей The Pathless и ABZÛ, действие которой развернется в бескрайней пустоши, бывшей когда-то океаном. Игроки будут управлять духом, который верхом на своем клинке способен восстановить там жизнь и вернуть воду в пустыню. В процессе прохождения можно будет исследовать древние руины, чтобы узнать больше об обитателях этого мира и о том, что с ними произошло.
Над художественным исполнением игры работал Мэтт Нава, дизайнер Journey, одного из главных инди-хитов эпохи PlayStation 3. Как и в случае с предыдущими двумя играми студии Giant Squid, Sword of the Sea занимался он со своей командой и композитором Остином Уинтори, автором музыки не только к Journey, но и к таким играм, как The Banner Saga и Assassin’s Creed Syndicate.
Black Myth: Wukong
Дата выхода: 20 августа (Xbox Series X|S)
Одна из главных игр 2024-го наконец-то выходит и на консолях Xbox — ровно через год после релиза на ПК и PlayStation 5. Теперь и на консолях Microsoft можно будет отправиться в путешествие по вдохновленному китайской мифологией миру в поисках реликвий короля обезьян Сунь Укуна.
В версии Wukong для Xbox будет весь контент, который добавили в игру после релиза, включая режим Boss Rush, доступный после прохождения кампании. Правда, будет ли игра доступна по подписке Game Pass, разработчики пока не говорят.
Destiny: Rising
Дата выхода: 28 августа (iOS, Android)
Условно-бесплатный мобильный спин-офф серии фантастических шутеров от Bungie. Его действие развернется в параллельной реальности в Век Тьмы, когда Стражей, за которых нужно играть в основных играх, еще не существовало.
Разработкой занимается одна из команд китайской корпорации NetEase, известной в том числе по Marvel Rivals, и в Rising обещают не меньше разных режимов, чем в «старших» Destiny — и одиночных, и кооперативных, и соревновательных. Кроме того, будет возможность играть от третьего лица, а многое экзотическое оружие, знакомое фанатам серии, появится и в спин-оффе.
Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World
Дата выхода: 28 августа (Nintendo Switch 2)
Расширенная версия 3D-платформера об одном из главных персонажей Nintendo, которую выпустят на новой гибридной консоли через три года после релиза оригинала. Само собой, графику и производительность в переиздании на Switch 2 значительно улучшат.
Самая главная особенность переиздания — дополнительная сюжетная кампания, в которой Кирби отправится исследовать незнакомые ему земли, куда упал волшебный метеорит. Там главному герою будут доступны новые способности, открывающиеся с помощью проглоченных им предметов, например пружины, которая позволяет прыгать выше и дальше.
Lost Soul Aside
Дата выхода: 29 августа (ПК, PlayStation 5)
Амбициозный слэшер с RPG-элементами от китайских разработчиков — история о герое, который путешествует по параллельным мирам в поисках пропавшей сестры. Сопровождает его таинственное существо, похожее на дракона, дарующее ему особые силы.
Над Lost Soul Aside изначально трудился дизайнер-одиночка, вдохновлявшийся Final Fantasy, Devil May Cry и Bayonetta, но до релиза игра доберется уже с целой командой разработчиков и при финансовой поддержке PlayStation. Авторы обещают не только разнообразные миры и масштабные постановочные сражения, но и глубокую боевую систему с несколькими видами оружия, между которыми позволят переключаться на лету.
Shinobi: Art of Vengeance
Дата выхода: 29 августа (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2)
Sega решила перезапустить еще одну из своих классических франшиз — серию слэшеров Shinobi, которая берет начало еще на аркадных автоматах в конце 1980-х. Art of Vengeance возвращает Shinobi к корням — сражениям в 2D с обилием различных способностей и комбо. Правда, теперь с чуть большим упором на платформинг и преодоление препятствий.
Визуально игра выполнена в стиле ручной анимации, тем более что у разработчиков уже есть в этом большой опыт. Art of Vengeance занималась французская студия Lizardcube, создатели Wonder Boy и Streets of Rage 4.
The Rogue Prince of Persia
Дата выхода: август, без точной даты (ПК)
Платформер с roguelike-элементами, спин-офф знаменитой серии «Принц Персии», который находился в раннем доступе больше года. За это время игра успела сильно преобразиться: разработчики из Evil Empire, известные по Dead Cells, не только добавили контента и расширили сюжет, но и переделали визуальный стиль, на который многие фанаты жаловались после анонса.
Основа геймплея при этом не изменилась: The Rogue Prince по-прежнему целиком держится на боевке и акробатике, а также постепенной прогрессии с регулярно открывающимися видами оружия и модификаторами. Точную дату релиза должны назвать уже в ближайшее время.
Другие релизы
Gradius Origins
Дата выхода: 7 августа (ПК)
Сборник-переиздание классических аркадных скролл-шутеров от Konami, в который вместе с шестью основными частями серии войдет и одна новая игра — Salamander III, первый тайтл во франшизе почти за 20 лет. В обновленную классику среди прочего добавили возможность сохраняться в любой момент и поддержку сетевых таблиц рекордов.
Chained Echoes: Ashes of Elrant
Дата выхода: 7 августа (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2)
Первое дополнение для одной из самых высокооцененных независимых RPG 2022 года, Chained Echoes, которую делал разработчик-одиночка из Германии. DLC, созданное уже небольшой командой, продолжит сюжет оригинала, введет в игру нового играбельного персонажа, больше 40 новых противников и боссов, а также мини-игру с рыбалкой.
Echoes of the End
Дата выхода: 12 августа (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)
Дебютная игра исландской студии Myrkur Games, фэнтезийный приключенческий экшен в духе God of War, вдохновленный скандинавской мифологией. Разработчики делают ставку на кинематографичное повествование, а также разнообразные способности вроде управления гравитацией, которые можно будет использовать как в бою, так и для решения головоломок.
Lord Ambermaze
Дата выхода: 14 августа (ПК)
Инди-RPG от разработчиков из России с тактической боевой системой в духе Crypt of the Necrodancer, но без элементов ритм-игры. Мир в Lord Ambermaze двигается только вместе с главным героем, поэтому игрокам надо будет рассчитывать каждый шаг, чтобы одолеть противников. Обещают в том числе множество различных мини-игр, диалоги с NPC и даже возможность заводить романы.
Midnight Murder Club
Дата выхода: 14 августа (ПК, PlayStation 5)
Многопользовательский хоррор, который издает PlayStation, где игроки пытаются спрятаться и выжить в доверху забитом ловушками старинном особняке. Главная особенность Murder Club — то, что положение каждого игрока может выдать включенный им фонарик или неосторожно сказанное по голосовому чату слово. Игра выходит после нескольких месяцев в раннем доступе, хотя в Steam отзывы на нее по-прежнему смешанные.
Madden NFL 26
Дата выхода: 14 августа (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2)
Очередная итерация ежегодного симулятора американского футбола от Electronic Arts. Разработчики обещают улучшенную физику и систему движений игроков, как и расширенный режим карьеры. А еще это первая игра серии за 13 лет, которая выйдет на консоли Nintendo.
Drag x Drive
Дата выхода: 14 августа (Nintendo Switch 2)
Необычная спортивная игра от Nintendo, напоминающая симулятор баскетбола на колясках. Матчи проходят в командах 3×3, а играть предстоит за роботов, передвигающихся с помощью кресел-колясок. Причем почти все управление завязано на жестах: чтобы передвигаться, игрокам придется размахивать контроллерами или использовать режим мыши Joy-Con, будто вращая виртуальные колеса.
Bendy: Lone Wolf
Дата выхода: 15 августа (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2)
Новая игра в хитовой хоррор-франшизе об оживших мультипликационных персонажах начала XX века. Главным героем на этот раз выступит нарисованный волк по имени Борис, которому придется исследовать заброшенную студию анимации в поисках припасов и возможности сбежать. При этом каждый день локации будут меняться.
VOID/BREAKER
Дата выхода: 20 августа (ПК)
Шутер с элементами roguelike, полной разрушаемостью окружения и глубокой системой кастомизации оружия, благодаря которой можно, например, заставить пистолет стрелять ракетами. Протагонист — человек, оказавшийся в плену искусственного интеллекта. Виртуальный лабиринт наполнен опасностями, а потому любое промедление означает верную смерть. Пока что VOID/BREAKER выйдет в раннем доступе только на ПК.
Story of Seasons: Grand Bazaar
Дата выхода: 27 августа (ПК, PlayStation 5)
Ремейк симулятора фермерства из долгоиграющей японской серии, до этого известной под названием Harvest Moon. Игроки смогут устроить собственное хозяйство и разводить животных, а также торговать продуктами, чтобы помочь заново отстроить родной городок. Оригинальная игра вышла эксклюзивно на Nintendo DS еще в 2010 году, поэтому разработчики с нуля переделали практически все элементы Grand Bazaar и даже расширили сюжет.
Автор: Антон Самитов