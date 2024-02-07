Black Myth: Wukong — китайское видеоигровое чудо, побившее Cyberpunk 2077

20 августа на ПК и PlayStation 5 вышла Black Myth: Wukong — амбициозная экшен-RPG от китайской студии Game Science. Фэнтезийное приключение по мотивам национальных мифов мгновенно стало хитом, причем не только у себя на родине, но и по всему миру. Игра побила несколько рекордов в Steam и стала одной из самых популярных одиночных за всю историю существования сервиса. Рассказываем, чем интересен этот тайтл и каким он получился.

О чем это

Black Myth — это видеоигра по мотивам классического фэнтезийного романа «Путешествие на Запад», который был опубликован в XVI веке и стал одним из самых популярных и известных произведений Китая. Объемная книга (больше 2 000 страниц в российских изданиях) рассказывает о приключениях монаха Сюаньцзана и его спутников во время похода в Индию за священными буддийскими текстами. Главным героем, а также самым активным из персонажей романа считают не самого Сюаньцзана, а Царя Обезьян по имени Сунь Укун — плута, обладающего множеством сверхъестественных способностей, которого в наказание заставили присоединиться к паломникам.

Игра не повторяет и не переосмысливает само «Путешествие», а становится своего рода сиквелом, ключевым персонажем для которого тоже становится Укун, чье имя и попало в подзаголовок. Царь Обезьян пропадает (при обстоятельствах, которые нам демонстрируют во вступлении эпических масштабов), а играем мы за юного обезьяну-воина — Избранного, который выглядит точь-в-точь как Укун.

Молодой двойник становится одним из множества бойцов, которых в течение нескольких веков отправляли на поиски шести реликвий. Те якобы должны помочь возродить Сунь Укуна или как минимум позволить узнать его истинную судьбу. Избранному предстоит обойти почти весь Китай, встретиться с множеством героев оригинального романа, а также сразиться с несметным числом демонов-яогуаев и других мифических существ.

Это настоящий китайский хит, покоривший весь мир

Black Myth: Wukong, пожалуй, одна из первых крупных китайских видеоигр для ПК и консолей, которой удалось привлечь к себе внимание огромного числа игроков. Первый трейлер, в котором показали почти 13 минут геймплея, с 2020 года набрал больше миллиона просмотров на официальном YouTube-канале разработчиков и в десятки раз больше — на каналах различных профильных сайтов. В первую очередь потому, что до этого никто толком не видел масштабных однопользовательских игр из Китая, которые могут соперничать с блокбастерами AAA-класса крупнейших западных компаний.

В Китае действительно создавали и продолжают создавать одиночные экшены и RPG (взять хотя бы долгоиграющую серию Sword and Fairy), но практически все они собирают фанатов по большей части на родине, но не на Западе. Популярность Wukong помогли заслужить не только красивая картинка, но и дизайн локаций и фантастических существ — все они сделаны с выдумкой и вкусом, а еще соответствуют западному представлению о жанре темного фэнтези.

Из-за дороговизны и отнюдь не гарантированной прибыльности больших одиночных игр, а также из-за особенностей локальной аудитории большинство китайских разработчиков трудятся над мобильными играми. Как раз такие до Wukong делала и студия Game Science. Два выпущенных ими в 2010-х условно-бесплатных тайтла позволили компании накопить достаточно денег, чтобы наконец взяться за проект, которым она хотела заняться с самого начала.

На что игра похожа и как работают основные механики

Black Myth с самого начала сравнивали с серией Dark Souls и другими играми японской студии FromSoftware. Сразу отметим, что к поджанру соулслайков (или их подражателей) китайский экшен причислить трудно.

Да, тут действительно есть некоторые характерные особенности, которые можно встретить в большинстве игр FromSoft — от Demon’s Souls и до недавней Elden Ring. Это ограниченный запас здоровья, восстанавливающийся с помощью специальной фляги с несколькими зарядами, система выносливости, которая расходуется в бою на каждый удар или уклонение, и сражения с боссами, где придется раз за разом заучивать различные атаки, чтобы все-таки одержать победу. Наконец, система точек сохранения — костров или алтарей, после отдыха у которых большинство противников вокруг возрождаются. Вот только на этом сходства заканчиваются.

Прежде всего Wukong — это линейная игра. Здесь нет огромных локаций и переплетенных между собой путей, соединенных самым неожиданным образом, есть лишь череда глав с движением из одной точки в другую (пусть и с наличием развилок и побочных активностей). В Wukong много невидимых стен, превращающих каждый уровень в череду лесных или горных коридоров. К таким ограничениям постепенно привыкаешь, да и вторая по счету локация, например, куда просторней первой, но некоторых игроков это наверняка оттолкнет.

Основной упор сделан именно на сражения с боссами — это десятки сильных врагов с собственными небольшими аренами и уникальными способностями. Даже многие секретные локации ведут к опциональным боссам, которые тоже могут заставить игрока попотеть.

Рядовые противники не представляют практически никакой опасности. Они всего лишь дополнение к декорациям и внутриигровой энциклопедии с перечислением разновидностей демонов. Любопытно, что описаний в этом цифровом фолианте в общем-то и нет, зато есть короткие рассказы о каждом злом духе, напоминающие басни. Причем читаются они очень приятно, а заодно раскрывают связь яогуаев между собой. А вот информации, которая помогла бы в бою, там, увы, крайне мало.

Одолевая противников, Избранный зарабатывает специальную валюту (она называется воля), а также очки опыта и различные ингредиенты, с помощью которых можно прокачиваться и создавать новую экипировку или улучшать уже существующую. Этим Wukong больше напоминает последние части God of War с несколькими древами прокачки, дающими небольшие бонусы к характеристикам и время от времени открывающими новые силы.

Основная боевая система тут незамысловатая и завязана на комбо простых ударов, на которых копятся очки, позволяющие проводить более сильные и разрушительные атаки (по одному виду такой атаки на каждую стойку). По-настоящему интересными сражения делают заклинания и умение главного героя перевоплощаться в других существ, позаимствованное у самого Сунь Укуна из «Путешествия на Запад». Первое же заклинание, которое вы получите, — способность на несколько секунд заморозить противника, позволяя провести цепочку атак или подлечиться. Несмотря на простоту этой способности, она быстро становится одной из основных в арсенале и почти не надоедает.

А научиться перевоплощаться можно, побеждая различных боссов и собирая оставленные ими духи. Они позволяют принимать форму убитого противника: какие-то буквально на секунду, чтобы провести суперудар, а какие-то — на более продолжительный срок, полностью меняя набор атак Избранного и даруя отдельный запас здоровья на время смены формы. Эти и другие способности разнообразят битвы и позволят примириться с тем, что базовый набор атак остается одним и тем же практически всю игру, а стойки не слишком меняют ритм и стиль сражений.

Отдельного упоминания заслуживает сюжет. Несмотря на обилие кат-сцен, порой весьма зрелищных, следить за историей, особенно за ее мелкими перипетиями, тем, кто не был знаком с «Путешествием на Запад» хотя бы в общих чертах, будет очень непросто. Облегчить себе задачу можно, если читать ту самую внутриигровую энциклопедию, которая дает нужный контекст, но и то не всегда. Все-таки разработчики явно полагались на игроков, которые будут знать предысторию Сунь Укуна, так что сюжет по-настоящему раскроется именно для тех, у кого книга свежа в памяти. Black Myth производит впечатление игры, совершенно аутентичной оригинальному роману и китайской мифологии — до такой степени, что практически все герои и даже некоторые предметы кажутся прямыми отсылками к чему-то из фольклора или литературного первоисточника.

Что пишут критики и игроки

Геймеры и пресса встретили китайскую экшен-RPG чрезвычайно тепло. Уже можно сказать, что создателям игры удалось оправдать ожидания, которые после первых трейлеров были высокими.

Откровенно негативных отзывов от критиков не было: средняя оценка Wukong от обозревателей на агрегаторах Metacritic и OpenCritic составила 81 балл. Многие отметили выдающуюся работу художников, а также впечатляющий визуальный ряд, даже несмотря на ряд проблем с производительностью. Отдельно хвалили боевую систему и дизайн боссов. Как отмечали некоторые критики, в том числе Ричард Уэйклинг с GameSpot, сотня уникальных боссов уже достойна восхищения.

Претензии в основном связаны с требующим контекста сюжетом, из-за которого сопереживать персонажам и прочувствовать их мотивацию слишком тяжело. А некоторые отмечали очень неоднородную кривую сложности: хардкорные испытания тут могут чередоваться с элементарными. Это отметила Кэтрин Касл с портала Eurogamer.

Что касается рядовых геймеров, то на данный момент у Black Myth более 230 тыс. отзывов в Steam, 96% из которых положительные. В первые же часы после релиза игра успела установить рекорд по количеству одновременных игроков в Steam для одиночной игры, обогнав таких титанов, как Elden Ring и Cyberpunk 2077. Пока что пиковым показателем китайского экшена было 2,35 миллиона пользователей, и вполне вероятно, что эта цифра вырастет в первый уик-энд.

Подавляющее большинство из этих игроков — жители Китая, для которых, кажется, Wukong стала настоящим культурным феноменом (некоторые компании даже предоставляли сотрудникам выходной, если те хотели приобщиться к новинке). Но кроме двух миллионов пользователей на родине, разработчикам удалось привлечь еще и впечатляющую аудиторию из сотен тысяч зарубежных игроков — такому могут позавидовать многие западные видеоигры. И раньше китайский игропром подобными успехами похватсться не мог.

Вердикт

Black Myth: Wukong — это по-настоящему колоссальный успех как для самой видеоигры, так и для китайского игропрома в целом. Пока что трудно судить, что произойдет после появления феноменального хита, но последствия будут заметны в индустрии и за пределами Китая. Западные компании тоже видят, насколько активной может быть местная аудитория, и наверняка попытаются как можно скорее выйти на этот рынок, если они еще не успели этого сделать.

Да и сама игра оказалась не выдумкой или набором красивых CG-роликов, как предполагали некоторые скептики, увидев первый трейлер. Wukong — это действительно стоящая и красивая игра, демонстрируя широкой аудитории впечатляющие возможности движка Unreal Engine 5 и возможности китайских разработчиков. А заодно она знакомит геймеров с образами из богатой китайской мифологии и литературы. Безусловно, это не идеальный продукт, у него есть недостатки, и он не придется по вкусу всем и каждому. Но это отличная заявка на то, какими еще могут быть AAA-игры в 2024 году.

Автор: Антон Самитов