Лучшие игры по «Звездным войнам»: Knights of the Old Republic, Force Unleashed, Empire at War и другие

Могли ли быть сомнения, какие ролевые игры появятся в этой категории? Говорить о достоинствах KOTOR сегодня как-то даже неловко, ведь успех саги Дарта Ревана и Дарта Малака неоспорим. Авторы первой части серии не просто рассказали отличную историю в мире Джорджа Лукаса, но и вывели на новый уровень сами игры по «Звездным войнам».

Вдумчивый подход кудесников из Bioware, который они до этого применяли на Baldur's Gate и Neverwinter Nights, принес франшизе невиданный ранее уровень вариативности сюжета и проработки мира. Другие игровые истории серии до KOTOR попросту не могли позволить себе чего-то подобного.

И пусть наследникам из Obsidian из-за ряда сложностей (например, смены даты релиза) не удалось полностью реализовать свое видение при релизе сиквела, KOTOR 2 по праву занимает легендарное место в пантеоне игр «Звездных войн». Ведь не просто так судьба Креи, познавшей секреты и предательство двух сторон Силы, продолжает занимать умы фанатов так же мощно, как и история о Реване. Получится ли у грядущего ремейка передать величие предка новому поколению игроков — вопрос открытый. Для начала игре нужно хотя бы добраться до релиза.