Лучшие игры по «Звездным войнам»: Knights of the Old Republic, Force Unleashed, Empire at War и другие

Ежегодно 4 мая празднуют День «Звездных войн». Недавно подошел к финалу новый мультсериал «Дарт Мол: Повелитель теней», а в конце месяца франшиза после многолетнего перерыва возвращается с «Мандалорцем и Грогу». С играми у «Звездных войн» в последние годы негусто: с выхода Star Wars Jedi: Survivor прошло пару лет, Star Wars Outlaws приняли без энтузиазма, новинку-гонку в лице Star Wars: Galactic Racer придется ждать до 6 октября, а у тактики Zero Company пока и вовсе нет даты релиза. Разве что в Fortnite добавляют свежий тематический контент вроде скинов и новых игр внутри игры. Поэтому в честь праздника Кинопоиск вспоминает о лучших пилотах, полководцах и джедаях далекой-далекой галактики. Сам список разбиваем по жанрам и сериям, чтобы влезло больше хитов!
Лучшие RPG
Star Wars: Knights of the Old Republic / Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords
Год выхода: 2003/2004
Разработчик: Bioware/Obsidian
Могли ли быть сомнения, какие ролевые игры появятся в этой категории? Говорить о достоинствах KOTOR сегодня как-то даже неловко, ведь успех саги Дарта Ревана и Дарта Малака неоспорим. Авторы первой части серии не просто рассказали отличную историю в мире Джорджа Лукаса, но и вывели на новый уровень сами игры по «Звездным войнам».
Вдумчивый подход кудесников из Bioware, который они до этого применяли на Baldur's Gate и Neverwinter Nights, принес франшизе невиданный ранее уровень вариативности сюжета и проработки мира. Другие игровые истории серии до KOTOR попросту не могли позволить себе чего-то подобного.
И пусть наследникам из Obsidian из-за ряда сложностей (например, смены даты релиза) не удалось полностью реализовать свое видение при релизе сиквела, KOTOR 2 по праву занимает легендарное место в пантеоне игр «Звездных войн». Ведь не просто так судьба Креи, познавшей секреты и предательство двух сторон Силы, продолжает занимать умы фанатов так же мощно, как и история о Реване. Получится ли у грядущего ремейка передать величие предка новому поколению игроков — вопрос открытый. Для начала игре нужно хотя бы добраться до релиза.
Лучшие MMORPG
Star Wars: The Old Republic
Год выхода: 2011
Разработчик: Bioware, Broadsword Online Games
Сегмент про эпоху Старой Республики нельзя завершить без упоминания крупнейшей MMO по вселенной — The Old Republic. Идея многопользовательского приключения с упором на сюжет стала одновременно самым логичным и амбициозным шагом для Bioware после работы над KOTOR.
В определенном смысле это пик возможностей для фанатов далекой-далекой галактики, ведь они буквально могли жить в любимой вселенной, прокладывая свой путь. Быть наемником, джедаем, ситхом — да кем угодно! — и путешествовать между мирами.
Пусть сегодня SWTOR уже не пользуется бешеной популярностью (как было на старте), ее великолепные ролики все еще активно собирают зрителей в сети. И она может похвастаться тем, что не удалось Star Wars: Galaxies, предыдущей крупной MMO во вселенной, — остаться живой до сих пор. Правда, ради приключений с помощью Силы придется подтягивать английский язык или искать русификаторы.
Лучшие приключения
Серия Star Wars: Jedi Knight
Годы выхода: 1995-2003
Входят: Dark Forces 1–2, Jedi Outcast и Jedi Academy
Легендарная серия о бравом Кайле Катарне не только открыла фанатам фильмов окно в расширенную вселенную, но и позволила примерить на себя роль джедая еще до того, как это стало мейнстримом.
Формально серия стартовала с двух частей-шутеров, но разработчики быстро добавили возможность переключаться на третье лицо, чтобы удобнее было карать штурмовиков световым мечом и Силой. А к моменту релиза Jedi Academy игрок и вовсе мог собрать в местном конструкторе как своего персонажа (который уже учился под руководством Катарна и Люка Скайуокера), так и собственный клинок (или даже два!). Со временем в сюжете серии появились вариативные развилки, а история позволяла посетить множество знакомых и новых планет. Не обошлось и без Татуина.
Можно поспорить, что местная боевая система по сей день лучше остальных передает ощущение от клинка джедая (или ситха) в руках игрока. Люди, которые рубили противников на куски и оставляли огненные граффити на всех поверхностях, не дадут соврать.
Star Wars Bounty Hunter
Год выхода: 2002
Разработчик: LucasArts
История Джанго Фетта до событий «Войн клонов» могла похвастаться не только увлекательной историей, но и многочисленными геймплейными выкрутасами из арсенала будущего «отца армии солдат» Республики/Империи.
Игрок не просто отправлялся на дно вселенной к местным отморозкам. У него была возможность выслеживать цели, а не бездумно разбираться с многочисленными врагами с помощью бластеров и гранат. Не забыли авторы и про реактивный ранец.
Кстати, «Охотник за головами» (как и некоторые другие старые игры списка) не так давно получил ремастер, так что у многих появилась возможность лучше познакомиться с приквелом приквела.
Star Wars: The Force Unleashed
Год выхода: 2008
Разработчик: LucasArts
До сих пор ни одна игра по «Звездным войнам» не приблизилась к реализации мечты фанатов по управлению Силой так, как это сделала The Force Unleashed. История тайного ученика Дарта Вейдера в исполнении Сэма Уитвера (символично, что уже много лет он озвучивает Дарта Мола в анимации) позволила почувствовать мощь способностей светлой и темной сторон на всю катушку.
Кинематографическая история Хейдена Блэкмена и легендарная технология Euphoria помогли TFU стать одной из самых любимых игр в фандоме. В конце концов, где вы еще можете обрушить звездный разрушитель буквально своими руками и навалять императору?
И пусть вышедший в 2010-м сиквел оказался не таким ровным (как минимум слишком коротким), там тоже было много зрелищных моментов и потасовок с врагами разного калибра. Включая, конечно же, Дарта Вейдера.
Star Wars Jedi: Fallen Order / Star Wars Jedi: Survivor
Год выхода: 2019/2023
Разработчик: Respawn Entertainment
Приключения джедая-недоучки Кэла Кэстиса между третьим и четвертым эпизодами саги не без оснований называют чуть ли не единственной удачной серией франшизы после перехода прав на нее от Лукаса к Disney.
Действительно, послужной список виртуальных проектов вселенной после 2012-го оставляет желать лучшего, и все же Jedi — редкий успех. В определенном смысле эти игры можно назвать духовными наследниками Jedi Knight с поправкой на современные технологии и другую боевую систему (которую в сети любят сравнивать с Dark Souls).
Здесь есть харизматичные персонажи, дух большого приключения, разнообразные планеты, враги, древние тайны и Камерон Монахэн в роли главного героя. Не хватает лишь завершения сюжета в обещанном триквеле, который должен добраться до релиза в ближайшие годы.
Лучшие шутеры
Star Wars Battlefront 1–2
Год выхода: 2004–2005
Разработчик: Pandemic Studios
Как и KOTOR, Battlefront практически не нуждается в представлении. Релиз оригинала в 2004-м и сиквела в 2005-м стал закономерной ступенью эволюции игр по «Звездным войнам», много лет пытавшихся поместить зрителя внутрь сражений с экрана.
Сделать это удалось с невиданным ранее масштабом, ведь фанаты могли менять стороны и роли, сражаться на земле и в воздухе. Буквально принимали участие в легендарных моментах саги бок о бок со знакомыми героями (а позже смогли взять под свой контроль и их). Отдельным словом нельзя не упомянуть цифровой журнал 501-го отряда в сиквеле 2005 года, отлично передавший горькое настроение будней обычного солдата этих суровых битв.
Свежим частям серии от EA (2015 и 2017 годы) позже удалось привнести масштаб сражений на новые поколения консолей и «железо». А с точки зрения сюжетной кампании сиквел подчистую проиграл ветерану.
Star Wars Republic Commando
Год выхода: 2005
Разработчик: LucasArts
Еще одна легендарная игра по «Звездным войнам», предлагавшая уникальную возможность увидеть те самые войны от лица клонов. Буквально через призму их визора, со всей тактической информацией и тяжестью боев.
Параллельно на плечи игрока взваливали и ответственность за своих собратьев, ведь нужно было руководить своим небольшим элитным отрядом «Дельта». Его путь через многочисленные сражения на разных планетах был одной из самых ярких историй бесславно погибшей расширенной вселенной.
Сам Лукас позже очеловечил клонов в глазах фанатов через мультсериалы франшизы, но этот процесс начался гораздо раньше, и Republic Commando сыграла в нем одну из важнейших ролей. Да и про легендарный саундтрек в духе «Мести ситхов» забывать тоже нельзя, а уж знаменитое интро на Камино наверняка и так помнят все фанаты.
Лучшие стратегии
Star Wars: Rebellion
Год выхода: 1998
Разработчик: LucasArts
Не факт, что многие современные поклонники франшизы вообще слышали о Rebellion, учитывая ее прохладные оценки после релиза. А вот фанаты стратегий проект с годами оценили высоко, по сей день хвалят его за менеджмент и глубокие механики дипломатических и военных задач. Да и интерфейс у нее был очень уж атмосферный.
К тому же у Rebellion есть еще одна большая заслуга: она проложила путь для нового большого жанрового хита по вселенной, который уже встретили с восторгом многие.
Star Wars: Empire at War
Год выхода: 2006
Разработчик: Petroglyph Games
В свое время Empire At War просто поражала воображение своими возможностями и особенно кинематографической камерой, которую можно было активировать во время сражений.
Кажется, что в этой RTS было вообще все: менеджмент ресурсов на галактической карте, возможность сражаться в космосе и на земле. Причем можно было сыграть не только в кампании Империи и повстанцев, но и получше узнать криминальный мир в дополнении Forces of Corruption. Вы могли опуститься на поверхности множества планет, чтобы попытаться склонить баланс весов в галактике с помощью отрядов из дроидов и людей. Причем им в бою помогали знакомые герои обеих сторон. И да, возможность призвать в драку самого Дарта Вейдера дарила незабываемые ощущения.
Empire At War остается актуальной и сегодня, так как этот проект особенно популярен у фанатов модов, поскольку с помощью базовых инструментов «Империи» можно воссоздать чуть ли не любой сценарий из фильмов.
Забавно, что когда-то авторов Rebellion ругали за выбор формата стратегии, потому что он в итоге идеально подошел франшизе. Очень хочется посмотреть на грядущую игру, которую «официально, по слухам», готовят создатели серии Total War.
Лучшие симуляторы пилотов
Star Wars: X-Wing и Rogue Squadron
Года выхода: 1993–1999/1998–2003
Входят: серии X-Wing и Rogue Squadron
Пэтти Дженкинс («Чудо-женщина») так и не сняла свой фильм по Rogue Squadron, но у нас есть Rogue Squadron дома. Вопреки мему, это действительно качественная и знаменитая серия, как и ее сосед в лице X-Wing/TIE-Fighter.
Истории пилотов — один из мощнейших столпов вселенной как в играх, так и в книгах, поэтому не упомянуть их нельзя. Как и в случае Rebellion, сегодня эти проекты кому-то наверняка покажутся устаревшими, но забывать о них нет никакого желания. У X-Wing и Rogue Squadron позже было несколько духовных наследников, включая относительно современную Star Wars: Squadrons. Возможность попасть внутрь кабины кораблей из «Звездных войн» явно будоражит фанатов по сей день.
Лучшие гонки
Star Wars Episode I: Racer
Год выхода: 1999
Разработчик: LucasArts
Если уж мы заговорили о пилотах «Звездных войн», нельзя пройти мимо другой популярной профессии вселенной — гонщиков. На самом деле, подобных игр у франшизы значительно меньше, а знаменитый проект по «Призрачной угрозе» на долгие годы стал ультимативной гонкой.
Удивительно, что такого результата удалось добиться на основе небольшой линии внутри единственного фильма. К тому же Racer, как и некоторые другие представители списка, недавно получила ремастер. Да и спрос на гоночные части тоже жив — стоит лишь взглянуть на реакцию игроков от трейлеров грядущей Galactic Racer с пенсионером Себульбой.
Лучшие семейные игры
Lego Star Wars
Годы выхода: 2005–2022
Входят: Lego Star Wars: The Complete Saga, Lego Star Wars: The Skywalker Saga
Разработчик: Traveller's Tales
Серия LEGO-игр по «Звездным войнам» идеально ухватила присущие подобным проектам черты (поиск всевозможных деталей, огромное число персонажей), а заодно снабдила фильмы и сцены целым ворохом тематических шуток и мемов.
К тому же эти игры поддерживали кооперативное прохождение, что тоже здорово прокачивало командный дух. Может, механики тут и простые, зато детей (и их родителей) эти приключения в мире LEGO наверняка и сейчас увлекут с головой.
Kinect Star Wars
Год выхода: 2012
Разработчик: Terminal Reality
В случае Kinect Star Wars можно выстроить занятный аргумент на тему уникальности подхода девайса, который считывал движения игрока. На деле игра появилась в топе, просто чтобы все еще раз могли насладиться легендарными танцевальными разборками Хана Соло и императора!
Поздравляем всех с праздником — и если вашей любимой игры не оказалось в списке, обязательно расскажите о ней в комментариях!
Поделитесь своим мнением в комментариях на сайте! Мы приветствуем аргументированную дискуссию.
Автор: Александр Аммосов