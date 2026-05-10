Need for Speed: Most Wanted и еще 9 лучших гонок всех времен

Underground 2 можно смело поставить в ряд лучших частей серии наравне с Most Wanted. И если последняя довела формулу до совершенства, добавив сюжет и погони с полицией, то Underground 2 идеально попала в дух времени и подарила игрокам то, о чем они даже не смели просить, — свободу и тюнинг.

Ночной мегаполис, залитый неоном и дождем, разделен на пять контрастных районов. Нужно самому приезжать к месту старта гонки, искать соперников на улицах и открывать новые магазины тюнинга. Игра не заставляла возиться с бамперами, спойлерами и дисками, но поощряла это занятие попаданием на обложки автомобильных журналов и DVD-дисков. Для этого машина должна была соответствовать определенным критериям стиля — например, иметь запчасти для агрессивного тарана на трассе.

Музыкальное сопровождение вышло не менее безупречным. Трек «Riders on the Storm» (кавер Snoop Dogg на песню The Doors) до сих пор вызывает приступ ностальгии у целого поколения наряду с композициями от Xzibit и Queens of the Stone Age. В итоге фанаты получили крутую смесь из музыки, тюнинга и свободы. Хотелось не столько побеждать, сколько кататься по улицам, слушая треки и разглядывая автомобиль под неоном.