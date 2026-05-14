«Проект „Конец света“» собрал восторженные отзывы и от прессы, и от зрителей. Впечатляющие кассовые сборы, высокие оценки на Кинопоиске и IMDb, а некоторые критики уже пророчат фильму номинации на «Оскар», в том числе Райану Гослингу за лучшую мужскую роль, а исполнителю роли Рокки, кукольнику Джеймсу Ортизу — за лучшую роль второго плана.
Фильм Фила Лорда и Кристофера Миллера по книге Энди Вейера — редкий образец голливудской научной фантастики, который не привязан к крупным франшизам и смотрится как настоящий авторский блокбастер. В этом видеоэссе разбираемся, действительно ли «Проект „Конец света“» — новая классика сай-фая, почему это и правда исключительная роль в карьере Райана Гослинга и о чем на самом деле это кино. Спойлер: вовсе не о спасении человечества.
Василий Покровский
автор сценария
В фильмографии Райана Гослинга «Проект „Конец света“» выглядит неслучайной картиной. За последние 15 лет актер успел стать настоящим символом новой маскулинности — мрачного, но благородного одиночки, который храбро встречает трагический финал. Время от времени артист перемежал такие роли яркими комедийными образами, главный из которых, конечно, в «Барби», где Гослинг с большим вдохновением сыграл пародию на себя.
«Проект „Конец света“» не тянет на полноправную комедию, но таким актера мы не видели уже давно — помятым, небритым, с длинными растрепанными волосами и не в лучшей физической форме. Грейс — неудачник, его научная карьера не сложилась, он неплохо ладит с детьми, но провалился в личной жизни. Персонаж одновременно и похож, и не похож на тех героев, которых Гослинг играл прежде. Он вроде бы и избранник, но рад отказаться от своей миссии. На Земле его наверняка ждут лавры спасителя, но домой возвращаться он не торопится. Грейс по-своему обаятельный персонаж (еще бы!), но вот киногероем в традиционном понимании его точно не назовешь.
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Авторы: Василий Покровский, Анастасия Усанова