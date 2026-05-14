«Проект „Конец света“» собрал восторженные отзывы и от прессы, и от зрителей. Впечатляющие кассовые сборы, высокие оценки на Кинопоиске и IMDb, а некоторые критики уже пророчат фильму номинации на «Оскар», в том числе Райану Гослингу за лучшую мужскую роль, а исполнителю роли Рокки, кукольнику Джеймсу Ортизу — за лучшую роль второго плана.

Фильм Фила Лорда и Кристофера Миллера по книге Энди Вейера — редкий образец голливудской научной фантастики, который не привязан к крупным франшизам и смотрится как настоящий авторский блокбастер. В этом видеоэссе разбираемся, действительно ли «Проект „Конец света“» — новая классика сай-фая, почему это и правда исключительная роль в карьере Райана Гослинга и о чем на самом деле это кино. Спойлер: вовсе не о спасении человечества.

