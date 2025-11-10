«Из многих»: каким получился новый сериал создателя «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»

Материал не предназначен для читателей младше 18 лет.

На Apple TV начал выходить один из самых ожидаемых сериалов года — первое за 10 лет новое шоу Винса Гиллигана, автора «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Это постапокалиптическая черная комедия о мире, где почти все, кроме одной женщины, стали единым целым.

Станислав Зельвенский @zelvensky Критик Кинопоиска

Астрономы обнаруживают повторяющийся сигнал откуда-то из глубин вселенной. Чуть больше года спустя писательница Кэрол Стурка (Рэй Сихорн), автор серии эротико-приключенческих исторических романов, вместе со своей возлюбленной и по совместительству агентом Хелен (Мириам Шор) возвращается домой в Альбукерке, Нью-Мексико, из успешного тура, посвященного новой книге. Они отправляются в бар, и вдруг что-то происходит: Хелен и окружающие (все, кроме Кэрол) начинают трястись в необъяснимом припадке.

Маркетологи Apple сделали ставку на таинственность и до последнего нагоняли тумана, скрывая любую информацию относительно содержания сериала. Сейчас, когда вышли первые две серии, эта игра уже не имеет особого смысла, и тем не менее, если вы хотите прислушаться к пожеланиям транснациональной корпорации и стать идеальным, девственно чистым зрителем «Из многих», не читайте до просмотра ни этот, ни любой другой текст. От свежести восприятия здесь зависит, по правде говоря, не больше, чем в тысяче других сериалов, но завязка, безусловно, оригинальная, и узнать ее напрямую чуть веселее, чем в пересказе.

Рэй Сихорн и Кевин Чэмберс

Все же обрисуем ее в общих чертах для тех, кто решил остаться. Инопланетяне прислали нам нечто вроде рецепта вируса, который американские ученые воспроизвели на военной базе: это «психический клей», склеивший человечество в единый организм. Тела у всех остались свои, но сознание, воспоминания, навыки и так далее стали общими. Почти миллиард человек при этом погиб, но все выжившие — о них можно говорить во множественном числе, но, в сущности, можно и в единственном — чрезвычайно счастливы, миролюбивы и даже мяса не едят.

Иммунитет обнаружился у двенадцати человек на всей Земле, в том числе, соответственно, у Кэрол (еще с несколькими мы знакомимся во второй серии). Всемирный разум обещает решить проблему, но на это нужно время. Между тем Кэрол совершенно не рвется лишиться своей не самой, возможно, завидной, но честно заработанной индивидуальности.

Иначе говоря, все это выглядит вариацией на тему «Вторжения похитителей тел» — параллель настолько очевидная, что в самом сериале даже стесняются ее расшифровывать и говорят «как в том фильме» (впрочем, и «люди-стручки» однажды упоминаются). Тут положено напомнить, что Винс Гиллиган начинал в «Секретных материалах» и «Одиноких стрелках», но больше «Из многих» похож на гигантский эпизод «Сумеречной зоны» или, может быть, «Черного зеркала».

Рэй Сихорн

Рэй Сихорн, 53-летняя актриса, известная главным образом по «Лучше звоните Солу», будет фактически солировать в сериале (как минимум поначалу). Произошел своего рода апокалипсис, и она своего рода Уилл Смит на обломках цивилизации. Нам еще предстоит получше познакомиться с Кэрол, но, поскольку это Гиллиган, ясно, что она не в ладах ни с собой, ни с окружающими, презирает собственное творчество (более чем справедливо, судя по прозвучавшему фрагменту) и любит выпить. Что может быть опасно, поскольку всемирный разум очень хрупкий и чрезвычайно болезненно реагирует на нервные срывы Кэрол. То ли помогать героине, то ли присматривать за ней прислана женщина по имени Зося (польская американка Каролина Выдра), по замыслу напоминающая ее романтический идеал.

Что из всего этого получится — бог весть. Даже тем американским критикам, которым показали большую часть сезона (они в основном в восторге), строго запретили увиденным делиться. По первым двум сериям впечатления остаются смешанные. С одной стороны, Apple, как обычно, не пожадничала, и выглядит все очень нарядно, Гиллиган, как обычно, мастер смешать психологическую драму с черной комедией и в данном случае — с фантастическим триллером, а Сихорн, как обычно, прекрасная актриса.

Рэй Сихорн и Каролина Выдра

При этом ритм несколько плавающий, и, как ни странно говорить такое про сериал, где на наших глазах происходит плюс-минус конец света, событий в нем не так уж много. Понятно, что это не кино, и два часа — ничто на длинной дистанции (в сезоне девять серий, второй сезон уже заказан), но очень хотелось бы не ждать пару лет, прежде чем мы влюбимся в Кэрол или сюжет примет по-настоящему интригующий оборот. В данный момент фантастическая концепция, на которой стоит «Из многих», выглядит настолько броской, насколько и выхолощенной, умозрительной: сатира на что-то (коллективизм? религия? культ счастья? другое?) с помощью ретро-тропов конспирологического сай-фая. С другой стороны, это Винс Гиллиган, и вполне возможно, что где-нибудь в середине второго сезона вдруг откроется ответ на главный вопрос жизни, Вселенной и всего остального.