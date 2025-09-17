«Утреннее шоу», 4-й сезон: никакой повестки, кроме конспирологической

В лихом 2025 году флагманское шоу Apple TV+ решительно отворачивается от всего тревожного (включая правый крен) и превращается в головокружительное мыло о мире, в котором самая страшная напасть — это ИИ с нефтянкой и дипстейтом. Развлекать зрителей параноидальным триллером старому составу «Утреннего шоу» помогают несколько приглашенных звезд первой величины.

Татьяна Алёшичева Кинокритик

Четвертый сезон флагманского шоу Apple TV+ стартует с места в карьер. Уже в первом эпизоде мы увидим превосходно срежиссированную погоню: в здании телеканала орет пожарная тревога, на улице раздается вой сирен, мужчины в пиджаках бегут по узким коридорам телестудии, преследуя неких беглецов, ревут тормоза, раздается звон битого стекла. И только прошедшая невредимой через все скандалы предыдущих сезонов наша любимая телеведущая Алекс Ливи (Дженнифер Энистон) остается посреди хаоса, называемого тележурналистикой, все такой же бодрой и подтянутой, деловитой и элегантной. Эта женщина пережила COVID и MeToo, и ни один волосок в ее безупречной прическе не выбился из прядей. Кругом все горит-пылает, а она стоит красивая — такой зачин сразу цепляет.

Дженнифер Энистон

Мы застаем Алекс в 2024 году, когда прежнего телеканала UBA больше не существует. В результате слияния с конкурирующим NBN образовалась новая аббревиатура UBN, и на хвосте у традиционного телевидения повисло медиа нового типа — популярный подкаст Бро Хартмана (Бойд Холбрук). У наглого подкастера нет редакторов, а значит, и цензуры; он говорит, что хочет, в самой разнузданной манере, чем страшно раздражает Алекс, точнее, традиционную журналистику в ее лице. Вдобавок нахальный тип без конца подкатывает к Алекс с шутливыми непристойностями. Она не лезет за словом в карман, чтобы отбить эти словесные атаки. Но перед нами высококлассная мыльная опера, поэтому можно с удовольствием представить, как выглядел бы роман между барышней и хулиганом, символизирующими медиа старого и нового типа. По новому сезону отчетливо видно, что тема MeToo больше не в топе: раньше такому не в меру разговорчивому Бро тут же предъявили бы обвинения в домогательствах на рабочем месте, теперь же сериал трактует этот сюжет как обычную пикировку между коллегами, помогающую выпустить пар. Тема расового дисбаланса в сезоне тоже присутствует, но затронута по касательной. «Ужасно сложно руководить всеми этими богатыми белыми людьми!» — говорит своему любовнику-афроамериканцу азиатка Стелла Бак (Грета Ли), которая теперь рулит каналом. Но кажется, что Стелла, заняв кресло «белого угнетателя», сама приобрела расистские замашки — это тонко обыграно в сюжете.

А что же с предыдущим любовным интересом Алекс? Появится ли в новых сериях коварный миллионер Пол Маркс в исполнении обаятельного Джона Хэмма, карьера которого на ТВ сейчас на подъеме (главная роль в «Друзьях и соседях» вернула его имя в топ актуальных актеров)? Появится. Кроме того, четвертый сезон представит нам еще одного близкого Алекс мужчину — единственного, кто до сих пор зовет ее не Алекс, а Александрой. Это ее отец, профессор юриспруденции Мартин Ливи (Джереми Айронс). С ним она не общалась долгое время и, как только снова начнет это делать, тут же влипнет в историю.

Джереми Айронс

Растрепанный Холбрук и строгий Айронс — это не все звездное пополнение сериала. Одну из центральных ролей играет французская этуаль Марион Котийар, чья героиня Селин благодаря «старым деньгам» своей семьи теперь владеет долей в телекомпании, входит в совет директоров и принимает живое участие в руководстве каналом. У Селин есть трофейный муж Майлз (Аарон Пьер), нью-йоркский художник со связями в артистических кругах, за которого она вышла, вопреки недовольству своей элитарной семьи.

Но всё это новые лица, а что же с прежними героями? Со времен событий третьего сезона прошло два года, и большинство из них мы застанем в изменившихся обстоятельствах. Ушлый делец Кори Эллисон (Билли Крудап), бывший гендиректор UBA, потерпев крах карьерных амбиций на ТВ, подался в Голливуд и заделался кинопродюсером. Но, когда он смотрит с балкона на желтый смог от лесных пожаров над Лос-Анджелесом или уговаривает капризную звезду не запираться в трейлере, а вернуться на съемки, становится понятно: он сбитый летчик. Зато Чип (Марк Дюпласс) представляет снятую им документалку на кинофестивале в Каннах! Но можно не сомневаться, что происходящее на UBN снова затянет их на свою орбиту.

Билли Крудап

А где вторая любимица Америки — правдорубка Брэдли Джексон (Риз Уизерспун)? В конце третьего сезона мы оставили ее в тревожных обстоятельствах: она скрыла, что ее брат участвовал в захвате Капитолия 6 января 2021 года. Теперь бывшую телезвезду прочно взяло в оборот ФБР, она безвылазно сидит в Западной Вирджинии, преподает журналистику домохозяйкам и, кажется, не помышляет больше о яркой карьере на ТВ. Рядом с Брэдли отирается куратор из ФБР, но труба зовет — рейтинги UBN падают, и скоро руководство канала захочет вернуть ее в студию (кто бы сомневался), да и у Бюро найдутся к ней поручения, связанные с ее прежним статусом.

И все же главный вопрос, который вызывает новый сезон шоу, — за какую свежую повестку оно ухватится теперь? Ведь вся журналистская деятельность должна осуществляться ради борьбы за светлые идеалы. Это тем более интересно, если учесть, что в мире потихоньку совершается консервативная реставрация и прежние животрепещущие темы вроде воспетого в первом сезоне MeToo (2019) постепенно уходят в тень.

Риз Уизерспун

Такие темы у четвертого сезона есть. Это борьба с капиталистическими хищниками-нефтяниками и владельцами химических концернов, которые опустошают недра и загрязняют окружающую среду (раньше мыльные оперы воспевали нефтяников — теперь с ними борются). Второе зло, которое технократы притащили в наш уютный мир, — искусственный интеллект. Канал UBN готовится освещать летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже и намерен использовать ИИ по полной для перевода вещания на разные языки. Руководство студии уверяет персонал, что внедрение в работу ИИ не означает, что всех уволят. Как же! Так мы им и поверили!

Однако самое интересное не то, о чем говорит новый сезон, а то, о чем он глухо молчит: действие происходит в 2024 году, который был в Америке годом выборов, но о них в новом сезоне не будет ни слова. Трамп? Не слышали. «Полстраны считает, что мы всего лишь рупор демократов», — сетует Алекс по поводу политики канала UBN. Так вот создатели сериала решили на всякий случай не быть ничьим рупором и лучше выдумать не могли. «Ваша аудитория хочет отключиться от адской реальности, которой является Америка 2024 года. Им не нужен контент — им нужен чертов аварийный выход!» — втолковывает подкастер Бро Хартман старорежимной Алекс.

Грета Ли и Марион Котийяр

Теперь сериал занимается именно уходом от реальности в яростный энтертейнмент — и необычайно успешно. Это мыльная опера на максималках, еще никогда в ней не было столько неожиданных любовных поворотов и подковерных интриг. Русская речь в сезоне прозвучит, санкции упомянут, но очень аккуратно. Зато новый аполитичный сезон обогатился темой политической паранойи. Здесь появляется даже не один, а несколько сюжетов, будто взятых из параноидальных триллеров времен холодной войны, с учетом новых технологий: газлайтинг с помощью подделок, осуществленных ИИ, промышленный шпионаж, глубинное государство-кукловод, которое стоит за крупными промышленниками и СМИ, слежка за «маленьким человеком». «Санта-Барбара» встречается с «Тремя днями Кондора»! Кажется, четвертый сезон может претендовать на звание лучшего в сериале.