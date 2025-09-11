«Убийства в одном здании» вернулись! В новом сезоне есть Кристоф Вальц и Рене Зеллвегер

На Hulu стартовал пятый сезон «Убийств в одном здании». В эфир одновременно вышли три первые серии, новые эпизоды будут появляться каждый вторник до 28 октября. Рассказываем, каким получилось начало сезона.

Что было в прошлых сериях

Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес

Популярный в 1990-е годы телевизионный актер Чарльз Хейден-Сэвидж (Стив Мартин), широко известный в узких кругах театральный режиссер Оливер Путнэм (Мартин Шорт) и подающая надежды художница Мэйбл Мора (Селена Гомес) — люди из разных сообществ и из разного времени. Некогда их объединяли лишь две вещи — место жительства (респектабельный жилой комплекс «Аркония») и любовь к подкастам в жанре тру-крайма. После того как одного из жильцов дома убивают, Чарльз, Оливер и Мэйбл решают объединить усилия, самостоятельно расследовать смерть жильца и записать об этом собственный подкаст. В финале четвертого сезона новой жертвой стал Лестер — милый и добродушный швейцар «Арконии», которого любили все обитатели дома без исключения (и даже Оливер!).

О чем это

Дайэнн Уист и Тедди Колука

Вскоре после похорон Лестера полиция устанавливает, что произошедшее было несчастным случаем. Чарльз, Оливер и Мэйбл считают, что смерть Лестера вовсе не случайна и связана с загадочным исчезновением печально известного нью-йоркского гангстера (Бобби Каннавале), для поисков которого троицу героев еще в финале четвертого сезона хотела нанять жена мафиози (Теа Леони).

Приступив к расследованию, персонажи выясняют, что пропавший гангстер держал в «самом смертоносном здании в Нью-Йорке» тайную игровую комнату, куда допускались только сливки общества. Лестер много лет об этом знал. Вскоре количество трупов начинает расти, а в деле оказываются замешаны крайне могущественные люди.

Кто это сделал

Стив Мартин

Идея «Убийств в одном здании» принадлежит Стиву Мартину. Еще за 10 лет до премьеры он придумал концепцию сериала о трех стариках-соседях, которые сходятся на теме расследований преступлений. А поскольку все они уже немолоды, то решают раскрывать только те убийства, которые происходят в доме, где они живут. Со временем концепция эволюционировала, одного из стариков заменила юная девушка, но участие Мартина оставалось неизменным. В конечном итоге он сохранил за собой звание соавтора шоу и сыграл одну из трех главных ролей.

Второй создатель сериала — сценарист, режиссер и драматург Джон Хоффман («Северное сияние»). Хоффман заведует производством всех пяти сезонов, в пятом он поставил пару эпизодов и выступил соавтором сценария первой серии.

Актерский состав «Убийств в одном здании» неизменен все пять лет. Компанию Стиву Мартину составляют Мартин Шорт и Селена Гомес, плюс с третьего сезона к основному касту добавился Майкл Сирил Крейтон, сыгравший еще одного жильца — увлеченного кошатника Говарда, который становится продюсером подкаста. Появятся в пятом сезоне и другие постоянные второстепенные персонажи: саркастичная Ума (Джеки Хоффман), владелец греческой закусочной Тедди Димас (Натан Лейн) и (во флешбэках) швейцар Лестер (Тедди Колука).

Как это выглядит

Кристоф Вальц, Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес

Львиная доля обаяния «Убийств в одном здании» держится на актерском мастерстве и харизме Мартина, Шорта и Гомес, которые и пять сезонов спустя умудряются находить в своих персонажах новые, ранее не исследованные грани. Чарльз и Оливер (Мэйбл в гораздо меньшей степени) могут быть высокомерными, самоуверенными, нелепыми и до раздражения некомпетентными, но за внешней оболочкой скрываются добрые, решительные и уязвимые натуры, способные в нужный момент и собой рискнуть, и подвиг совершить, и запутанное преступление раскрыть.

В новых сериях дела троицы главных героев казалось бы идут в гору. В конце прошлого сезона Чарльз нашел убийцу своего верного многолетнего дублера, Оливер женился, а Мэйбл обрела уверенность в завтрашнем дне. Но сценаристы находят способ подбросить персонажам новые проблемы: Чарльза начинают одолевать мысли о неизбежности смерти в одиночестве, Оливер вынужден обходиться без любимой (Мэрил Стрип), которая уезжает с гастролями в Новую Зеландию, а вся уверенность Мэйбл оказывается под угрозой, когда в здание въезжает ее давняя подруга, ставшая модной певицей и инфлюенсершей.

Еще одна неизменная фишка «Убийств» — невероятное количество звездных камео, и в пятом сезоне создатели превзошли самих себя, пригласив трех двукратных лауреатов премии «Оскар»: Рене Зеллвегер, Кристофа Вальца и Дайан Уист. Уист играет безутешную вдову убитого Лестера, а Зеллвегер и Вальц появляются в финале третьего эпизода в обществе Логана Лермана в качестве трех миллиардеров, которые могут быть как-то связаны с убийством Лестера и с исчезновением гангстера. И это далеко не все камео!

Рене Зеллвегер

В остальном «Убийства в одном здании» продолжают балансировать на тонкой грани между серьезным детективом и комедией. Так, мрачные сцены с убийством швейцара и обнаружением еще одного трупа соседствуют с откровенной пародией на жанр, в которой пятеро сыновей мафиози оказываются ведущими подкаста о мафиозных делах 1970-х, озабоченными в первую очередь коллаборациями, рейтингами и числом прослушиваний.

«Убийства в одном здании» не стесняются время от времени выставлять главных героев в не лучшем свете, но авторы сериала относятся к своим персонажам с большим теплом, и эта любовь особенно чувствуется во втором эпизоде нового сезона, который, по сути, рассказывает историю жизни Лестера с того самого дня, как 32 года назад он заступил на должность швейцара в «Арконии». Эти сцены с чувством и вниманием к деталям, поэтому финальные кадры эпизода, в которых мы видим, как кто-то хладнокровно убивает Лестера (никто же не поверил в версию о несчастном случае?), еще сильнее воздействуют на зрителя.

Что пишут критики

Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт

На сегодня у пятого сезона «Убийств в одном здании» 97%-ный рейтинг «свежести» на основании 32 рецензий, причем журналистам явно показали больше серий, чем зрителям. Практически все критики хвалят актерскую игру. «Гомес, Мартин и Шорт — экранная магия во плоти. Я бы целую вечность могла наблюдать за их глупостями, саркастическими переговорами, закатыванием глаз и прочей ерундой», — пишет The Age. «Настоящая сила „Убийств“ кроется в искрящихся диалогах между троицей главных персонажей. Пятый сезон в этом плане не отличается от предшественников, а герои обсуждают всё, от „Крестного отца“ до терапии. На самом деле, набравшись достаточного опыта в своих ролях, в пятом сезоне Гомес, Шорт и Мартин блистают, как никогда», — добавляет AV Club. «Я бы сказал, что это один из лучших сезонов для Гомес, — соглашается Брайан Таллерико с сайта RogerEbert.com. — Еще один кандидат на звание MVP сезона — Давайн Джой Рэндольф».

Таллерико также пишет, что повествование разгоняется не сразу. «Сезон начинается сравнительно медленно и даже позволяет себе расширенный флешбэк продолжительностью целый эпизод в премьерную ночь, но повествование набирает скорость, как только в нем появляется троица миллиардеров», — рассуждает он.

Вместе с тем некоторые журналисты начинают отмечать усталость от сериала. «На самом деле, я впервые почувствовал, что сериалу пора раскрыть свое финальное дело», — говорит все тот же Таллерико. «Слишком многие моменты, которые ранее были хитрыми и изобретательными, кажутся вымученными. Рене Зеллвегер в роли миллиардерши — просто набор манер. Да еще и постоянное фырканье Оливера, без чего сериал отлично справлялся, вернулось», — жалуется Guardian.

Вердикт

Мартин Шорт

«Убийства в одном здании» уже пятый сезон держатся в эфире благодаря харизме троицы главных исполнителей, силе звездных камео, лихо закрученному сюжету и тонкому балансу между детективом и пародией на него. Если вам нравилось все это в предыдущих сезонах, то и пятый не оставит равнодушными.

Автор: Алексей Ионов