Пальто Шерлока Холмса и японский стрит-стайл: во что одеты герои второго сезона «Уэнздей»

В интервью Vogue Кэтрин Зета-Джонс делилась, что во время первой встречи с креативной группой она сразу заявила, что хочет современный твист в нарядах Мортиши с сохранением верности каноническому образу. Во втором сезоне у мамы Уэнздей гораздо больше экранного времени, что предоставило художникам возможность поиграть с ее нарядами. Так, по признанию Колин Этвуд, один из ее самых любимых костюмов Мортиши — наряд для поездки в лагерь «Джерико». Пробковый шлем с вуалью (стилистическая находка актрисы), солнечные очки и зонтик составляют отличный ансамбль. Кемпинг — это точно не стихия Мортиши, но, когда она появляется в таком образе, это гениально. А заплетенные косички придают героине юношескую задорность. Вкупе с массивными ботинками на шнуровке кажется, что она намеренно хочет быть по стилю ближе к дочери-подростку, с которой ей так непросто найти общий язык.