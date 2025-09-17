Пальто Шерлока Холмса и японский стрит-стайл: во что одеты герои второго сезона «Уэнздей»

На Netflix вышло долгожданное продолжение «Уэнздей». О том, как изменились костюмы полюбившихся персонажей, рассказывает киножурналист, историк кинокостюма Катерина Крупнова.
Во втором сезоне «Уэнздей» за костюмы снова отвечали постоянная соратница Тима Бёртона и четырехкратная лауреатка премии «Оскар» Коллин Этвуд («Чикаго», «Мемуары гейши», «Алиса в Стране чудес», «Фантастические твари и где они обитают») и не менее искушенный в жанре фэнтези Марк Сазерленд («Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»). За первый сезон дуэт заслуженно получили премию «Эмми» и награду Гильдии художников по костюмам (CDGA). Вероятно, за новые серии их также ждет ворох номинаций и статуэток.
В многочисленных интервью художники в один голос говорят: их задачей было показать развитие персонажей через одежду, вывести образы на новый визуальный уровень, сохранив при этом суть характеров. «Мы ориентировались на сценарий. Нам повезло, поскольку это очень богатая история. У нас есть современные люди, пилигримы, монстры, пациенты психбольницы. Нужно было создать самые разные миры. Очевидно, что с Тимом Бёртоном мы тяготеем к викторианской эстетике, поскольку это его зона комфорта, и она прекрасно соответствует архитектуре мест, где мы работали», — рассказывает Колин Этвуд.
Уэнздей Аддамс
Шерлок Холмс в юбке
В интервью Vogue Дженна Ортега подробно рассказывает о значении костюма для глубокого погружения в образ своей героини: «Гардероб невероятно важен для раскрытия персонажа. Я почувствовала, будто возвращаюсь в первый сезон, когда мы впервые всё пробовали — черный цвет, белый цвет, прическу, грим, — после чего мне было уже сложно не сидеть с идеально прямой спиной, казалось глупым слишком суетиться и много двигаться. Это очень важно для физического воплощения характера. Костюм как бы подсказывает мне, что делать, и я следую этим подсказкам».
По признанию Марка Сазерленда, Уэнздей ко второму сезону повзрослела как личность. Вместе с Бёртоном и Этвуд они хотели, чтобы героиня была более современной и, несмотря на свои сверхспособности, могла ассоциироваться у зрителей с человеком из реального мира. Художники добавили свежести в гардероб Уэнздей за счет казуальных вещей в стилистике 1990-х (спортивные брюки, футболки оверсайз), сохранив при этом его монохромность.
Поскольку с самого начала первой серии Уэнздей ведет очередное расследование (отправляется в Канзас, чтобы поймать маньяка), художники подобрали для нее пальто в стиле Шерлока Холмса (крылатка из твида).
Возвращаясь после летних каникул в академию «Невермор», Уэнздей невозмутимо замечает: «Начинать новый учебный год как возвращаться на место преступления, когда уже знаешь, где закопаны тела». В отличие от других школьников в фиолетовом (этот цвет — символ учебного заведения), форма Уэнздей по-прежнему монохромна, однако теперь выглядит немного иначе. Марк Сазерленд раскрывает секреты: «Мы сделали полоски чуть более заметными, чтобы они лучше выделялись под пальто, которое носит Уэнздей. Каждая полоска по-прежнему наносилась вручную миллиметр за миллиметром, чтобы добиться нужного эффекта».
При этом в повседневной одежде героини художники постарались избежать полосок и клетки, потому что от Уэнздей только этого и ждут. Колин и Марк активно использовали многослойность. Рассказывает Сазерленд: «Мы могли надеть на нее белую футболку, поверх свитер, что создавало свой узор и текстуру». Добавляет Колин Этвуд: «Уэнздей не тот человек, кто одержим нарядами или думает о них. Она очень бессознательная модница».
Дженна Ортега откровенничает, что с ее монохромной героиней очень легко стать монотонной, ведь она невозмутима, бесстрастна и прямолинейна. Элементы спорт-шика привносят необходимое разнообразие в ее гардероб, в котором становится меньше структурированных силуэтов. Старшие классы школы — главное время для стилистических экспериментов.
Часто то или иное решение по костюму художники черпали из самого сценария. Так, в психиатрическую больницу Уиллоу Хилл героиня отправляется не в плиссированной юбке, а в спортивных брюках и блестящем черном дутом жилете. Она проникла туда тайком, ее одежда предназначена для активных действий. Марк Сазерленд: «Мы выбрали модель брюк Adidas, раскроив их по бокам, чтобы Уэнздей могла продемонстрировать полосатые носки и массивные ботинки (ДНК стиля героини). Этакая многослойность. Поскольку мы снимали ночью, нам нужна была одежда, отражающая свет, поэтому блестящий жилет сыграл идеально».
Дженне Ортеге очень нравится, как Уэнздей умело балансирует на грани андрогинности: «Она сохраняет женственность, при этом будучи очень мужественной», — отмечает актриса в интервью Vogue.
В шестом эпизоде Уэнздей суждено поменяться телами со своей лучшей подругой и соседкой по комнате Энид Синклер (Эмма Майерс), девочкой-оборотнем, улыбчивой любительницей ярких цветов и кричащих фасонов. Невозможно не умилиться каменному лицу Энид и непривычно жизнерадостной Уэнздей. В одной из сцен Энид, которая по-прежнему заперта в теле монохромной Аддамс, выбирает очень женственный наряд, оммаж оригинальному образу героини, созданному в 1930-е годы художником Чарльзом Аддамсом.
Рассказывает Марк Сазерленд: «Этот образ — маленькое черное платье с белым воротником, длинные носки и массивные туфли — реверанс в сторону канонической Уэнздей. Мне всегда нравятся эти оммажи образу, который мы все знаем».
Однако в момент эмоционального бунта Энид не сдерживается и наряжается в разноцветный свитер из ангоры, юбку-шотландку, цветные колготки и яркие кроссовки, за что тут же поплатится сильнейшей сыпью, ведь аллергия Уэнздей на цвет не выдумка.
Энид Синклер
It girl
Энид после своего первого обращения обрела уверенность в себе и своих силах, поэтому в новых сериях художники перешли от приторных цветов к более глубоким. Рассказывает Марк Сазерленд: «Мы просто хотели сделать ее образ немного более дерзким, особенно в части школьной формы. Мы добавили тонкие полоски ангорской шерсти, создав эффект, что ее внутренний волк буквально прорастает сквозь ее одежду». Дырки на колготках, а также меховая сумка через плечо — это снова отсылки к ее природе оборотня.
Энид — главная модница сезона, этакая местная It girl. Ее одежда вдохновлена японским уличным стилем и вайбом нью-йоркских улиц. Как шутливо замечает Колин Этвуд: «Как будто Япония встречается с Нью-Йорком, некий оммаж многослойности Харадзюко (модный квартал Токио) и дерзости Сохо». Чтобы пополнить гардероб Энид, художники закупались в магазинах Уильямсбурга (Бруклин) и Нижнего Манхэттена, а потом миксовали эти покупки со старыми вещами и элементами уличной моды.
Мортиша Аддамс
Мамочка на стиле
В интервью Vogue Кэтрин Зета-Джонс делилась, что во время первой встречи с креативной группой она сразу заявила, что хочет современный твист в нарядах Мортиши с сохранением верности каноническому образу. Во втором сезоне у мамы Уэнздей гораздо больше экранного времени, что предоставило художникам возможность поиграть с ее нарядами. Так, по признанию Колин Этвуд, один из ее самых любимых костюмов Мортиши — наряд для поездки в лагерь «Джерико». Пробковый шлем с вуалью (стилистическая находка актрисы), солнечные очки и зонтик составляют отличный ансамбль. Кемпинг — это точно не стихия Мортиши, но, когда она появляется в таком образе, это гениально. А заплетенные косички придают героине юношескую задорность. Вкупе с массивными ботинками на шнуровке кажется, что она намеренно хочет быть по стилю ближе к дочери-подростку, с которой ей так непросто найти общий язык.
Художник-постановщик Марк Скрутон активно ввел красный цвет в декорации, поэтому и Колин Этвуд решила внедрить его и в наряд Мортиши. Ее черное платье с красными вставками — настоящий гвоздь программы. Если в прошлом сезоне Этвуд использовала ткань джерси, то теперь в ход пошел тонкий стрейчевый бархат. По словам художницы, он не особенно дорогой, но очень красиво освещается и не такой плоский, как джерси.
Этвуд знакома с Кэтрин Зета-Джонс еще со времен оскароносного для обеих «Чикаго», и, по признанию Колин, актриса всегда фонтанирует идеями, а как только надевает костюм, тот начинает работать по всем направлениям.
Розалин Ротвуд
Леди-призрак
Появление Леди Гага в небольшой роли Розалин Ротвуд, почившей преподавательницы академии «Невермор», ожидаемо вызвало ажиотаж. Также певица написала и исполнила песню «The Dead Dance», под которую на балу лихо отплясывают Энид и Агнес, поклонница Уэнздей. По сюжету Розалин умерла в 1930-е, поэтому силуэтно ее наряд — оммаж моде того периода с чуть более свободным низом. Она призрак, но художники не хотели одевать ее в белое, а выбрали искрящийся серый французский шерстяной креп с шелковой отделкой перьями, отсылающей к магической природе героини.
«Изначально идея заключалась в том, чтобы плечи платья Ротвуд были очень заостренными и она напоминала птицу, поднявшую крылья, однако из-за предполагавшегося движения (героиня летает по комнате) мы отказались от этой идеи», — рассказывает Этвуд. Художница всегда любила тончайший шелк, и, когда дело дошло до примерки, у нее появилась идея: «А что если мы наденем это на голову как вуаль? Она будет развеваться и придаст образу призрачности». Леди Гага эта идея понравилась.
Хестер Фрамп
Бабушка haute couture
Бабушку Хестер Фрамп, мать Мортиши, сыграла Джоанна Ламли — звезда британского ситкома 1990-х «Красиво жить не запретишь». Ее образ вдохновлен светской львицей Дафной Гиннесс. По словам Марка Сазерленда, они ориентировались на образцы высокой моды 1950–60-х, но с налетом современности (массивные ботинки на шнуровке). Для героини деньги не проблема, поэтому лучшие модные дома открыты для нее. Колин и Марк отыскали в Лондоне много творений новых высококлассных японских дизайнеров, в которые одели героиню. Ламли не жалуется: «Мне пришлось носить много гигантских париков, один поверх другого, и обтягивающие наряды, однако мне это нравилось».
Как член семьи Аддамс, она носит черные наряды с небольшими белыми и серыми акцентами. Ее основной костюм — платье с высоким воротником-стойкой, расходящимся веером. Заслуживает внимания охотничий наряд Хестер и прежде всего куртка. Рассказывает Колин Этвуд: «Эта куртка была вдохновлена жакетом Schiaparelli 1930-х годов, который я видела, — говорит она. — Карманы были вышиты серебряной нитью. Она могла хранить патроны в вышитых серебром карманах, сохраняя их форму и при этом имея возможность стрелять».
Мальчики в полоску
Образы мужчин семейства Аддамс в этом сезоне особенно не меняются и остаются верными полоске. Полосатый костюм-тройку Гомеса костюмерный цех воссоздал с нуля. Пагсли же, тоже отправленный на учебу в «Невермор», смело миксует свой знаменитый свитер в горизонтальную полоску и школьный форменный пиджак в вертикальную полоску. Может показаться, что это чересчур, тем не менее это работает.
Венецианский бал
Сцена венецианского бала-маскарада, организованного Мортишей Аддамс для сбора средств, стала самой масштабной и впечатляющей. Это однозначно визуальная кульминация сериала. Художники изготовили около 1000 костюмов и аксессуаров для сцены бала. Этвуд и Сазерленд решили ориентироваться на эстетику XVIII века (эпоха Людовика XV), пытались находить аутентичные вещи того периода в арендных домах и затем миксовали их с собственными творениями. Художники обращались в известные ателье Tirelli, Angels и Costumi d’Arte, располагающие огромным выбором исторических нарядов. Angels предоставило большую часть мужских костюмов.
В римском ателье Tirelli Этвуд и Сазерленд нашли идеальный костюм для героя Стива Бушеми, директора Дорта. Это была версия костюма из «Казановы», но они изготовили свой вариант в фиолетовом цвете. Получился очень гротескный образ. Вспоминает Дженна Ортега: «Стив Бушеми выглядел по-идиотски, плывя в гондоле в своем дурацком фиолетовом костюме с цветочным узором. Тим Бёртон в шутку называл его Джорджем Вашингтоном весь съемочный день».
Колин Этвуд рассказывает в интервью Vogue: «XVIII век — это период, в котором можно реально оторваться. Многие обращались к нему в мире высокой моды: Гальяно, Адриан и другие великие дизайнеры, начиная с 1940-х. Мы взяли их вайб и добавили немного современности. Мужская одежда в сцене более соответствует историческому силуэту. В женских нарядах мы позволили себе хулиганство».
Так, изначально в качестве референса для костюма Уэнздей был выбран Оскар Уайльд. У героини отличное чувство юмора, она остроумна, но при этом сдержанна и невозмутима, как знаменитый драматург. Неслучайно лиф ее платья напоминает мужской жилет эпохи Уайльда, а рубашка — эпохи романтизма, но из шелкового тюля. Однако по пышности ее юбка не уступает другим нарядам в зале. Поскольку Уэнздей не отвечает общепринятым нормам и правилам, художники выбрали для нее прозрачную повязку на глаза вместо традиционной маски. Сама Дженна Ортега раскрыла Vogue тайны своего бального наряда: «На мне три пары чулок, сетка, шорты, леотард, прозрачная рубашка, корсет. Мне нужно где-то 40 минут, чтобы все это надеть, что звучит безумно, но это шоу-бизнес».
Для платья Энид в качестве контраста ее подруге Колин Этвуд использовала противоположный конец цветового спектра. Актрисе приходилось танцевать в костюме, поэтому было изготовлено две версии наряда. Рассказывает Эмма Майерс: «Первый вариант — корсет, затягиваемый не шнуром, а лентой, что выглядело красиво, однако лента абсолютно не растягивалась. Я в этом едва могла дышать — не то что танцевать. Для сцены танца ленту меняли на резинку, которая тянулась. И да, это мой любимый костюм».
На балу Энид исполняет танец вместе с Агнес, экс-сталкером Уэнздей, сумевшей стать ее подругой. Изумрудное платье очень идет рыжеволосой героине. К финалу сезона Агнес нашла себя и больше не копирует Уэнздей, но уходить в пастель художникам не хотелось, поэтому они выбрали яркий и насыщенный оттенок зеленого для ее бального наряда.
Продолжает Колин Этвуд: «Эпоха панье и гипертрофированных силуэтов — это настоящий подарок для дизайнера. Мы интерпретировали силуэт, используя более легкие современные ткани, что придавало нарядам легкое романтичное качество. Наряды Хестер и Ларисы Уимс созданы по классическим лекалам, но изготовлены из суперлегких, практически футуристичных тканей».
Этвуд с тревогой думала о том, как одеть Мортишу для бала, потому что силуэт XVIII века — это не ее силуэт. В итоге художники придумали экзоскелет/внешний каркас, имитирующий панье. Этот элемент напоминал гигантское украшение из костей. Комментирует Кэтрин Зета-Джонс: «Эта конструкция выглядит так, что в ней проблематично и больно садиться, и так оно и есть, но что не сделаешь ради искусства».
У Колин в коллекции много лет хранился головной убор в виде ободка. Когда она принесла его на первую примерку, то подумала, что это будет чересчур, но, после того как Кэтрин примерила наряд целиком, та спросила: «А где украшение для волос?»
Любимый костюм Сазерленда — карнавальный наряд шута Пагсли. «Мне просто нравится, как он выглядит в этом костюме. Все вокруг в громоздких платьях и масках, а тут он». Это типичный костюм шута, но в черно-белой гамме он смотрится особенно драматично. Каждый треугольник вырезался и вшивался вручную. Такой наряд из лоскутов идеально подходит герою. Гомес же одет в рубашку с жабо и мастерски вышитый кафтан эпохи, отсылающий к другой ленте с актером Луисом Гусманом — «Графу Монте-Кристо».
Экстравагантный бал, устроенный не менее экстравагантной Мортишей, не похож ни на один другой. Это венецианский маскарад XVIII века, переосмысленный через призму Тим Бёртона; роскошная, таинственная и захватывающая сцена, которая не только продвигает сюжет, но и закрепляет за сериалом статус настоящего модного зрелища.
Автор: Катерина Крупнова
Фото: Phillip Faraone / Getty Images, Matthew Sperzel / Getty Images, Jacopo M. Raule / Getty Images for TOM FORD, Bertrand Rindoff Petroff / Getty Images, Napoleon Sarony / Bettmann / Getty Images