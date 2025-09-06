Dolce vita по-венециански. Гости и жизнь фестиваля в пленочном фоторепортаже

На Лидо много хвостатых гостей — итальянцы прогуливаются по территории с песиками. В сумерках у посаженного инжира на складном стульчике сидел мужчина и поил уставшую собаку по кличке Мия. «Я вообще с женой и дочерью приехал, они сейчас у дворца, хотят увидеть Ребекку Фергюсон, — ответил Джанлука, и мы понимаем, что это отец 16-летней Изабеллы. — А мы с Мией толпу не любим». Говорит, что лучшее кино для него — смотреть на море, а сюда добрался только ради дочки. «Вот вы приехали издалека, а знаете, что такое dolce vita? — неожиданно переходит от темы кино Джанлука. — Это быть собой, быть счастливым, радовать других, есть вкусную еду и путешествовать».