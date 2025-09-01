Сокровища Кинопоиска: от Джармуша и Соррентино до Ассайаса и Сокурова

В Италии завершился 82-й Венецианский кинофестиваль. В рубрике «Сокровища Кинопоиска», посвященной скрытым богатствам и проверенным временем хитам в нашей библиотеке, рассказываем о предыдущих фильмах больших режиссеров, чьи новые работы награждали или широко обсуждали во время смотра. Среди них — инди-хиты Джима Джармуша и Паоло Соррентино, военный боевик Кэтрин Бигелоу, неонуар Пак Чхан-ука, хоррор Гильермо дель Торо, аниме Мамору Хосоды и многое другое.

Главным триумфатором Венецианского кинофестиваля стал Джим Джармуш, получивший «Золотого льва» за драмеди «Отец, мать, сестра, брат». Это уже четвертая антология в фильмографии короля американского инди. Прежде Джармуш почти всегда участвовал в Каннском фестивале, куда, по слухам, его новую работу не взяли. Вдохновленный Чосером, итальянским кино и японскими историями о призраках, «Таинственный поезд», первый фильм режиссера в формате антологии, получил в Каннах приз за художественные достижения.

«Таинственный поезд» рассказывает три истории, которые произошли одной ночью в Мемфисе, штат Теннесси. В первой молодая парочка из Иокогамы приезжает на поезде в родной городок Элвиса Пресли в рамках культурной поездки. Во второй вдова из Италии знакомится с местной говоруньей Ди Ди, сбежавшей от парня, а ночью встречает призрака Элвиса. В третьей британский работяга Джонни, лишившись подружки (та самая Ди Ди) и работы в один день, напивается и втягивает друга и брата Ди Ди в непродуманное ограбление магазина. Истории объединяет убитый мотель, где останавливаются на ночь все герои. Среди известных лиц — легендарный музыкант Скримин Джей Хокинс в ярко-красном пиджаке, основатель The Clash Джо Страммер в роли расстроенного англичанина с револьвером и Стив Бушеми в типичном для себя амплуа побитого рохли.

Смотрите «Таинственный поезд» и другие фильмы Джима Джармуша на Кинопоиске в Плюсе на английском языке с русскими субтитрами.

Подробнее о Джиме Джармуше:

Одна из главных звезд итальянского кино, автор «Молодого папы» и «Молодости» Паоло Соррентино предпочитает ездить в Канны, но в Венеции не обижаются и всегда его награждают. Четыре года назад автобиографической «Руке бога» выписали особый приз жюри, а в этот раз отметили Тони Сервилло за роль вымышленного итальянского президента в «Помиловании».

Без Сервилло представить кинематограф Соррентино практически невозможно. «Помилование» стало их седьмым совместным полным метром. В большинстве фильмов режиссер доверяет любимому артисту роли людей, облеченных властью. Например, в «Лоро» он играет ни много ни мало Сильвио Берлускони. В исполнении Сервилло это веселый жуликоватый дядечка, развративший национальные элиты и всю страну (в одном из эпизодов он со скуки звонит и жестоко разыгрывает обычную домохозяйку). Впрочем, визитной карточкой обоих остается «Великая красота» — задумчивая прогулка по Вечному городу в поисках увеселений и смысла жизни. Сервилло играет богемного писателя в кризисе, которому душевная смута не мешает отрываться на вечеринках и в постелях с дамами младше него. Фильм, кстати, победил на «Оскаре».

Смотрите «Лоро» и «Великую красоту» на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о фильме:

В один год с «Таинственным поездом» в Каннах показали дебют Ильдико Эньеди «Мой XX век», где фильм наградили «Золотой камерой». Спустя годы Эньеди стала одной из ключевых фигур венгерского кинематографа, и в 2017-м Пол Верховен отметил ее драму «О теле и душе» «Золотым медведем» — главным призом Берлинале. В этом году в Венеции швейцарской актрисе Луне Ведлер, сыгравшей в элегичном фильме венгерки «Мой молчаливый друг», вручили премию Марчелло Мастроянни, которой на фестивале поощряют молодых лицедеев. Так Эньеди смогла отличиться на трех крупнейших европейских смотрах.

В «О теле и душе» Мария (Александра Борбей) и Эндре (Геза Морчани) вместе трудятся на скотобойне. Он финансовый директор с неработающей левой рукой, она новенький инспектор по качеству, чье поведение указывает на аутистический спектр. Узнав, что им снится один и тот же сон об оленях на опушке, двое одиночек начинают сближаться.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

В параллельном венецианском конкурсе «Горизонты» в номинации «Лучшая актриса» победила Бенедетта Поркароли («Омен. Непорочная», «Леопард»), сыгравшая в итальянской драме «Похищение Арабеллы». Это вторая подряд работа римской актрисы и постановщицы Каролины Кавалли, которую отобрали в Венецию. Первой была ироничная и абсурдистская история взросления «Аманда», которую критики сравнивали с работами Лантимоса, Уэса Андерсона и Соррентино.

25-летняя Аманда (Поркароли) — скучающая, эгоистичная и одновременно уставшая от роскоши наследница итальянского фармакологического клана, которая страдает от одиночества и не может найти общий язык с окружающими. По наводке матери она решает восстановить отношения с забытой подругой детства Ребеккой, которая отказывается выходить из комнаты. Характер у Аманды непростой, но в юную и глумливую киноманку, чью жизнь сформировали образы из синематеки, зрителям-синефилам будет сложно не влюбиться. К тому же к финалу Аманда устраивается продавать вентиляторы и наконец-то взрослеет.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе на итальянском языке с русскими субтитрами.

Неутомимый Франсуа Озон снимает по фильму в год, и в Венеции он показывал экранизацию «Постороннего» Камю. Новинка осталась без наград, но вряд ли это остановит француза. В Италии и прежде награждали только актеров его кинолент. Яркий пример — чувственная черно-белая мелодрама «Франц», за роль в которой отметили Паулу Бер.

Весна 1919 года. Анна (Бер) живет с пожилыми родителями жениха, погибшего во время Первой мировой. Франц любил Верлена и не хотел идти воевать, но ушел под нажимом отца. Внезапно на могилу юноши приезжает некий француз Адриен (Пьер Нинэ), который представляется довоенным друг покойного. Несмотря на острую нетерпимость между странами, немецкое семейство принимает его, и Анна начинает проникаться к герою симпатией. Разумеется, в истории Адриена не всё правда.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о Франсуа Озоне:

Первый за 8 лет фильм Кэтрин Бигелоу — снятый для Netflix триллер о ядерном ударе «Дом динамита» — в Италии тоже оставили без призов. Зато в 2008-м «Повелитель бури» удостоился целых четырех второстепенных статуэток. Спустя год энтузиазм европейских коллег подхватила Американская киноакадемия, вручив фильму шесть «Оскаров», в том числе главный и за режиссуру.

2004 год, война в Ираке. В команду саперов «Браво» переводят опытного сержанта Джеймса (Джереми Реннер), чья сноровка удивляет коллег, так же как и безрассудство. Как долгое пребывание в боевом режиме изменяет сознание, Бигелоу продолжила исследовать в «Цели номер один», где героиня Джессики Честейн охотится на Усаму бен Ладена. Как и «Повелитель бури» с «Домом динамита», фильм номинировался на «Золотого льва».

Смотрите «Повелителя бури» и «Цель номер один» на Кинопоиске в Плюсе.

Мексиканский визионер Гильермо дель Торо в последнее время снимает проекты мечты один за другим, хотя экранизация романа Мэри Шелли в этом списке занимает первое место с большим отрывом. Впрочем, режиссеру не привыкать десятилетиями ждать возможности реализовать тот или иной проект. Например, «Хребет дьявола», самый известный из ранних фильмов режиссера, провел в стадии разработки 16 лет и добрался до экранов с помощью Педро Альмодовара.

В фильме легко рассмотреть любовь дель Торо к «Франкенштейну», если знать, что мексиканец высоко ценит «Дух улья» Виктора Эрисе — поэтическую историю о девочке, проникшейся фильмом Джеймса Уэйла и укрывшей в сарае «чудовище», борца с франкистским режимом. Сюжет «Хребта дьявола» тоже разворачивается на фоне Гражданской войны в Испании. Юный Карлос (Фернандо Тиельве), сын убитого коммуниста, попадает в детский дом, где бродит призрак мальчика, во дворе застряла неразорвавшаяся бомба, а у настоятеля есть золото, за которым охотится его бывший воспитанник.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе на испанском языке с русскими субтитрами.

Подробнее о фильме:

Южнокореец Пак Чхан-ук приезжает в Венецию раз в 20 лет и остается без крупных призов. В 2005-м жюри оставило без наград заключительную часть «трилогии о мести» — «Сочувствие госпоже Месть», а сейчас без премий уехал сатирический триллер «Метод исключения». В Каннах режиссера ценят выше. Например, за мелодраматичный неонуар «Решение уйти» он получил на Лазурном Берегу приз за режиссуру.

Следователь Ян Хе-чжун (Пак Хэ-иль) страдает бессонницей из-за проблем с дыханием, что мешает ему раскрывать дела. Новое преступление касается загадочной смерти сотрудника миграционной службы, сорвавшегося со скалы. У супруги покойного — нелегально приехавшей в страну китаянки, взявшей имя Сон Со-рё (Тан Вэй) — есть алиби, но Ян Хе-чжун все равно прорабатывает эту версию и понимает, что влюблен во вдову.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе на корейском языке с русскими субтитрами.

Подробнее о фильме:

Француз Оливье Ассайас привез в Венецию «Кремлевского волшебника» — поверхностный пересказ истории России от 1990-х до Крыма, где Джуд Лоу играет Владимира Путина, а Пол Дано — как бы Владислава Суркова. Политический триллер не понравился ни критикам, ни членам жюри. В прошлый раз в Венеции Ассайас промахнулся с еще одной полной звезд политической историей по реальным событиям 1990-х — шпионским фильмом «Афера в Майами».

Триллер рассказывает о «кубинской пятерке», которая пыталась помешать свержению правительства Кастро. «Лакированный, как в экскурсионных роликах, видеоряд, сливающиеся друг с другом персонажи, неторопливость, которая сменяется суетливостью, — Ассайас будто собрал комбо из того, что его бывшие коллеги-критики ненавидят», — писал Кинопоиск о фильме. Актерский состав фильма впечатляет: испанка Пенелопа Крус, венесуэлец Эдгар Рамирес, мексиканец Гаэль Гарсиа Берналь, бразилец Вагнер Моура и настоящая кубинка Ана де Армас.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе на английском языке с русскими субтитрами.

Вне конкурса в Венеции показали «Провод мертвеца» — первый за семь лет фильм Гаса Ван Сента, рассказывающий реальную историю жителя Индианаполиса Тони Киритсиса, который в 1977-м задолжал платежи по ипотеке и с обиды взял в заложники ипотечного брокера. Критик Кинопоиска Станислав Зельвенский описывает новинку как «feel-good movie про киднеппинг». Самое время вспомнить feel-bad movie Ван Сента «Слон» — мощную докудраму, снятую под влиянием массового убийства в школе «Колумбайн» и отмеченную в Каннах не только «Золотой пальмовой ветвью», но и призом за режиссуру (две крупные награды в одни руки — редкость!). Бессюжетное минималистское кино, нарушающее все правила написания сценариев, просто показывает один обычный день из жизни портлендских старшеклассников, который заканчивается трагедией. Никаких объяснений, никого психологизма, никакого катарсиса для зрителей.

Смотрите этот фильм в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой и START на Кинопоиске на английском языке.

Александр Сокуров привез на Мостру пятичасовой «Режиссерский дневник». Монументальное автобиографическое видеоэссе, охватывающее период с 1957 по 1991 год, показали вне конкурса. Не факт, что его получится увидеть в России. Несмотря на популярность в отечественном прокате сказок, сновидческий фильм классика «Сказка» о встречах диктаторов на том свете запретили к показу. В 2011 году режиссер получил главный приз Венеции за «Фауста» — четвертую часть «тетралогии власти», куда также входят «Молох», «Телец» и «Солнце» (о Гитлере, Сталине и Хирохито соответственно).

Знакомство с «франшизой» лучше начинать в хронологическом порядке — с одного макабрического дня Адольфа Гитлера (Леонид Мозговой) и Евы Браун (Елена Руфанова). 1942 год, в альпийском поместье фюрера Бергхоф они встречаются на фоне новостей о Сталинградской битве, политических интриг и диктаторского потока сознания. Краткий миг в истории правителя, ощущающего себя на вершине, оборачивается напоминанием о том, что все смертны. В Каннах фильм наградили за лучший сценарий.

Смотрите «Молох» и «Тельца» на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о фильме:

В одной внеконкурсной программе с Сокуровым на смотре показали новый док Вернера Херцога «Слоны-призраки» про поиски загадочного подвида африканских слонов в Анголе. Кроме того, баварцу вручили почетного «Золотого льва» за карьерные достижения. Например, в 2009-м в главный конкурс Мостры отобрали сразу две работы Херцога — «Плохого лейтенанта» и «Мой сын, мой сын, что ты наделал». Не наградили, правда, ни ту ни другую. Зато режиссер оригинального фильма про наркозависимого полицейского Абель Феррара проклял херцоговскую новоорлеанскую версию с Николасом Кейджем: «Харви Вайнштейн просил меня не говорить никаких глупостей и не злиться насчет этого фильма. Но я хочу, чтобы все причастные к нему люди сгнили в аду», — заявил обиженный американец. Призы забываются, а такие байки киноманы помнят годами.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о Вернере Херцоге:

Канны в прошлом году устроили чествование студии Ghibli, а в Венецию позвали Мамору Хосоду, много лет ходившего с ярлыком «новый Миядзаки». Со времен «Девочки, покорившей время» он сделал себе имя, так что мрачное фэнтези «Скарлет» о мести ценители анимации ждут вне зависимости от наград на мировых фестивалях. Кстати, Хосода — единственный режиссер аниме не из Ghibli, номинированный на «Оскар» (за «Мирай из будущего»).

Пожалуй, ключевой мотив всего творчества Хосоды — взросление при контакте с фантастической реальностью. В «Красавице и драконе» это было виртуальное пространство U, где находит отдушину робкая девочка Судзу, известная там как суперзвезда Белль. Вдохновившись сказкой «Красавица и чудовище», японский режиссер снял проникновенную историю о домашнем насилии и необходимости ему противостоять. Фантастических тварей он вообще любит: в «Ученике чудовища» антропоморфный медведь-изгой воспитывает мальчика, потерявшегося в параллельном мире, и не позволяет ему впустить злобу в сердце.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе на японском языке с русскими субтитрами.

Подробнее о фильме:

Автор: Михаил Моркин, Алексей Филиппов