Шведский День сурка, бабушка-ведьма и Дракула в постмодерне: российские критики советуют хорроры

Херк Харви проработал 33 года главным режиссером Cetron Films — компании, специализировавшейся на съемке образовательных, рекламных и индустриальных короткометражных фильмов. «Карнавал душ» — единственный полный метр Харви. На него произвели такое большое впечатление павильоны заброшенного парка развлечений в Солт-Лейк-Сити, что он решил на свои деньги снять за три недели этот независимый фильм ужасов. Среди источников вдохновения он называл Бергмана и Кокто (очевиден и Антониони), но вряд ли европейское влияние здесь способно перевесить корневую жуть подлинной американы. Пережив автокатастрофу, главная героиня блуждает в одиночестве, не зная ни о прошлом, ни о будущем, будто лишившись души, и все время видит призраков. Это очень красивый, жуткий и по-настоящему зловещий фильм. Кроме того, «Карнавал душ», несмотря на свой коммерческий провал (в том числе из-за банального конфуза — режиссер забыл напечатать на пленке указание о копирайте, из-за чего картина тут же попала в открытый доступ), повлияла на несколько поколений режиссеров. Джордж Ромеро, Дэвид Линч, М. Найт Шьямалан и даже, если говорить о самых молодых, Грэм Свон — все ей вдохновлялись. А потусторонний органный саундтрек хочется поскорее забыть, чтобы он не возвращался по ночам в кошмарах. В любом случае, это кино о том, что после нас остаются разве что обрывающиеся следы на песке. And then nothing.