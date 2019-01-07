Шведский День сурка, бабушка-ведьма и Дракула в постмодерне: российские критики советуют хорроры

Если ищете что-то по-настоящему страшное, то попробуйте инди-хоррор «Диббук». Это дебют режиссера Кита Томаса, ставший в 2019 году хитом полуночной секции кинофестиваля в Торонто. А сам Томас в итоге получил приглашение от Гильермо дель Торо снять один из эпизодов «Кабинета редкостей», который идет прямо сейчас. Герой «Диббука» — современный юноша из консервативной еврейской общины в Нью-Йорке, который соглашается провести ночь рядом с покойником, читая молитвы. А дальше начинается кошерный «Вий» — кошмарная история про национальные травмы, религиозный страх и любовь, которая в конце концов рассеет тьму. Именно после «Диббука» — бюджетного, но глубокого, и чуткого, но жанрово безупречного — у меня появилась мечта делать в России фестивали для полуночников.

А запасная рекомендация — остроумный комедийный хоррор «Напугай меня» с «Сандэнса-2020». Это история двух сочинителей ужастиков — писателя-неудачника и его успешной конкурентки, которые оказываются в одной деревеньке. Оба уехали в глушь, чтобы работать над новыми романами. Но, встретив друг друга, герои решили устроить то ли свидание, то ли соревнование. В итоге талантливая женщина и ревнивый к ее успеху мужчина ночь напролет рассказывают друг другу страшилки. И само пространство вокруг них — свет, тени, звуки, музыка — начинает подыгрывать бурному воображению. В общем, это как если бы лорд Байрон и супруги Шелли сочиняли свои готические хорроры где-нибудь в Переделкине. Нестрашно, но свежо и забавно.