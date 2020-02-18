«Суспирия», «Сияние» и еще 10 хорроров с самыми стильными костюмами

«Франкенштейн» Джеймса Уэйла (1931) по мотивам знаменитого романа Мэри Шелли подарил миру канонический образ Чудовища в исполнении Бориса Карлоффа. Через четыре года вышел сиквел с подругой Чудовища в исполнении британской характерной актрисы Эльзы Ланчестер. На экране невеста Франкенштейна появляется не больше чем на пять минут, но ее образ не только вошел в поп-культуру и стал одним из самых популярных для Хеллоуин-вечеринок, но и перекочевал в кутюрные коллекции лучших дизайнерских домов.

Невеста объединяет в себе пресловутых Эроса и Танатоса с долей хорошего гротеска. Ее наряд — дело рук главной художницы по костюмам студии Universal Веры Уэст. Она придумала гардероб ключевых киномонстров того времени, от Дракулы до Человека-волка, за что ее и прозвали «королевой haute horror» по аналогии с haute couture. Длинное, напоминающее балахон платье Невесты было сшито из белых хирургических пеленок, а высокие перчатки — из медицинских бинтов. Высокая прическа Невесты с волнистой проседью по форме напоминает головной убор Нефертити — вариант фараонской синей короны хепреш, а многочисленные бинты отсылают к египетским мумиям.