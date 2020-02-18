«Суспирия», «Сияние» и еще 10 хорроров с самыми стильными костюмами

Есть фильмы ужасов, которые завораживают не только жуткими сценами, но и стилем персонажей, повлиявшим на мировую моду. Историк кинокостюма Катерина Крупнова отобрала стильную дюжину хорроров, в которых гардероб играет наиважнейшую роль, и рассказывает, какое отношение Майкл Джексон имеет к творчеству Джордана Пила, как театр кабуки повлиял на образ самого знаменитого кровососа и что ужасного может таиться в обычном комбинезоне.
1
«Невеста Франкенштейна» (1935)
1
«Невеста Франкенштейна» (1935)
«Франкенштейн» Джеймса Уэйла (1931) по мотивам знаменитого романа Мэри Шелли подарил миру канонический образ Чудовища в исполнении Бориса Карлоффа. Через четыре года вышел сиквел с подругой Чудовища в исполнении британской характерной актрисы Эльзы Ланчестер. На экране невеста Франкенштейна появляется не больше чем на пять минут, но ее образ не только вошел в поп-культуру и стал одним из самых популярных для Хеллоуин-вечеринок, но и перекочевал в кутюрные коллекции лучших дизайнерских домов.
Невеста объединяет в себе пресловутых Эроса и Танатоса с долей хорошего гротеска. Ее наряд — дело рук главной художницы по костюмам студии Universal Веры Уэст. Она придумала гардероб ключевых киномонстров того времени, от Дракулы до Человека-волка, за что ее и прозвали «королевой haute horror» по аналогии с haute couture. Длинное, напоминающее балахон платье Невесты было сшито из белых хирургических пеленок, а высокие перчатки — из медицинских бинтов. Высокая прическа Невесты с волнистой проседью по форме напоминает головной убор Нефертити — вариант фараонской синей короны хепреш, а многочисленные бинты отсылают к египетским мумиям.
Этот образ до сих пор влияет на творчество модных дизайнеров. Мотив ожившей забинтованной женской фигуры можно обнаружить в знаменитой коллекции «Voss» весны-лета 2001 Александра Маккуина. Есть он и в дебютной коллекции британца Алекса Нобла (автора экстравагантных нарядов Леди Гага) «Soft Death» («Нежная смерть») осени-зимы 2011, где он активно использовал рваные кружева на платьях и бинты в качестве головных уборов для моделей. Венец коллекции — кутюрное платье с лифом из туго завязанных шелковых лент телесного и золотистого оттенков и тюлевой юбкой.
Том Форд предложил более гламурную версию наряда Невесты в своей весенней коллекции 2018 года — эффектные драпированные платья из джерси с акцентированной линией плеч, отделанными блестками и пайетками длинными рукавами, имитирующими бинты. А модный дом Prada в коллекции осени-2019 напрямую цитирует картину, используя принты с изображением героев на своих черных, с кружевом, готических моделях.
2
«Птицы» (1963)
2
«Птицы» (1963)
Знаменитый хоррор Альфреда Хичкока стал его третьим обращением к творчеству писательницы Дафны дю Морье (до этого он экранизировал ее романы «Таверна „Ямайка“» и «Ребекка»). Роль элегантной светской львицы Мелани Дэниелс, которая приехала в небольшой городок к мужчине и подверглась атаке разъяренных птиц, стала кинодебютом для модели Типпи Хедрен, последней эталонной хичкоковской блондинки. Сочетать „внешнюю холодность“ и „внутренний жар“ (так определил героинь Хичкока Франсуа Трюффо) Хедрен сумела не без помощи первоклассного гардероба, который придумала легендарная Эдит Хэд. Ее послужной список включает 11 совместных работ с Хичкоком, 8 «Оскаров» и 35 номинаций на премию Американской киноакадемии.
Мелани носит на экране всего три наряда: черный костюм, ночную сорочку и зеленый ансамбль из шерстяного крепа, который дополняет норковой шубой цвета светлого ореха, песочно-коричневой сумкой из змеиной кожи, лодочками в тон, длинным шелковым кремовым шарфом, бежевыми перчатками и сдержанными золотыми украшениями. Выбранный оттенок зеленого, celedon green, обожали и Хичкок, и Хэд. Более того, цвет костюма главной героини перекликается с расцветкой попугайчиков-неразлучников, которых Мелани везет в подарок младшей сестре приглянувшегося ей симпатичного адвоката Митча Бреннера (Род Тейлор). Когда зритель впервые видит Мелани в зеленом костюме, она как раз держит в руке клетку с зелеными пташками. Цвет наряда как бы говорит о подавленной свободе и сексуальности.
В мире моды хичкоковскими «Птицами» вдохновлялся все тот же Александр Маккуин (он в целом любил использовать кинематограф для своих идей). «Птицы» легли в основу его коллекции весны-лета 1995, где некоторые модели демонстрировали одежду, декорированную перьями или украшенную принтами с изображениями птиц. Спустя 10 лет Маккуин вновь обратился к творчеству Хичкока — в коллекции осени-зимы 2005 отчетливо угадываются черты элегантного стиля Мелани Дэниелс.
3
«Ребенок Розмари» (1968)
3
«Ребенок Розмари» (1968)
Культовый хоррор Романа Полански по книге Айры Левина стал первым голливудским опытом польского режиссера и дал мощный толчок актерской карьере Миа Фэрроу, сыгравшей милую девушку Розмари Вудхауз, которая вынашивает ребенка дьявола. Гардероб Розмари, подобранный художницей по костюмам Антеей Сильберт («Китайский квартал», «Джулия»), идеально воплощает модные тренды 1960-х и передает при этом изменения, происходящие с главной героиней.
Полански, по словам Сильберт, попросил сделать так, чтобы все выглядели обычно и ничто не казалось зловещим: «Чтобы зрители подумали, что смотрят какой-нибудь фильм с Дорис Дэй». Поэтому Розмари одета в основном в сдержанные пастельные тона, а соседская престарелая пара Кастевет, которая в итоге окажется в коварном сговоре с мужем главной героини, по контрасту щеголяет в кричащих нарядах. Особенно блистает Минни (оскароносная роль Рут Гордон), напоминающая в своих цветастых одеждах с причудливыми головными уборами, массивными украшениями и ярким макияжем престарелую попугаиху.
Впервые мы видим Розмари в лаконичном белом мини-платье, символизирующем ее внутреннюю чистоту. Дальше в гардеробе героини будут встречаться и более яркие цвета (желтый, оранжевый), и принты (клетка, полоска, цветы), однако доминирующим будет сочетание голубого и белого оттенков, что не случайно: они прочно ассоциируются с образом Девы Марии. Отложные белые воротнички «Питер Пэн» на платьях добавляют ее облику детской наивности и непорочности.
Переломным моментом в фильме станет появление Розмари в струящемся брючном костюме насыщенного красного цвета. Именно в эту ночь ей суждено зачать ребенка от самого дьявола. А в сцене вечеринки с друзьями, когда героиня уже не в состоянии терпеть боль в утробе, на ней будет бордовое платье цвета запекшейся крови с отложным белым кружевным воротником. В финале картины не меньший символизм: Розмари в голубом халате с белой вышивкой, надетом поверх белой ночной сорочки (цвета Девы Марии), качает черную колыбель с дьявольским отродьем.
Образы Розмари не раз вдохновляли модных дизайнеров. Например, Миучча Прада неоднократно признавалась в любви к ленте Поланского и даже использовала «Колыбельную Розмари» в качестве саундтрека к своей коллекции осени-зимы 2006 года. В коллекции Miu Miu осени-зимы 2015 она представила платье из ткани с принтом, повторяющим бело-голубой сарафан беременной героини Фэрроу, в котором она пытается убежать от сатанистов. А в коллекции Prada весны-2019 можно встретить очередные аллюзии на культовый образ Розмари в части геометрических стрижек, макияжа и головных аксессуаров моделей.
Но самым ярким и явно незапланированным цитированием хоррор-классики стал выход Кейт Миддлтон в апреле 2018 года со своим новорожденным сыном, принцем Луи. Герцогиня Кембриджская появилась перед публикой в красном миди-платье с белым кружевным воротником от британского дизайнера Дженни Пэкхем. Это не было полной репликой наряда Розмари, однако ассоциации с ним родились мгновенно. Пользователи соцсетей тут же стали соревноваться в остроумии и выдвигать теории о том, что в королевской семье родился сын Люцифера.
4
«Кэрри» (1976)
4
«Кэрри» (1976)
Нашумевший хоррор Брайана де Пальмы стал первой киноадаптацией книги Стивена Кинга. Противостояние закомплексованной Кэрри (Сисси Спейсек) раскрепощенным сверстницам, устроившим ей травлю, показано в том числе и визуально, с помощью одежды. Художница по костюмам Розанна Нортон («Трюкач», «Аэроплан») намеренно одевает Кэрри в многослойные консервативные ансамбли из мешковатых платьев и шерстяных кардиганов, словно девушка донашивает вещи матери, чья юность пришлась на 1950-е. В это же время ее одноклассницы щеголяют в смелых ярких нарядах в духе эклектичных и свободолюбивых 1970-х. В этом смысле показателен урок физкультуры, когда все девушки стремятся подчеркнуть привлекательность своих тел, заправляя футболки в высокие спортивные шорты, натянутые как можно выше (чтобы максимально оголить ноги), и только Кэрри оставляет футболку незаправленной.
Преображение Кэрри происходит, когда она отправляется на выпускной бал, вопреки яростным возражениям матери — религиозной фанатички. Вняв бьюти-советам учительницы, героиня наносит макияж, завивает волосы и надевает шелковое платье-комбинацию нежно-розового цвета, которое сшила сама. В романе платье красное, однако в фильме решили выбрать менее насыщенный оттенок, чтобы еще эффектнее сделать сцену, когда противница Кэрри обрушивает на героиню, нарочно выбранную королевой бала, ведро со свиной кровью. Вот тут-то и настанет время мести. Кэрри, владеющая телекинезом, устраивает всем собравшимся настоящую кровавую баню, за что киносправочник Time Out позже окрестил ее «Золушкой, разодетой для бойни». Многие считают этот наряд самым знаменитым выпускным платьем в истории мирового кино. Мы только что могли видеть аллюзию на него в сериале «Мне это не нравится».
И выпускное платье, и весь ретрообраз Кэрри оставили след в модной индустрии. Так, британский дизайнер Кристофер Кейн признался, что именно Кэрри стала вдохновением его коллекции весны-лета 2008; модели в многослойных нарядах с длинными светлыми волосами напоминают культовую киногероиню. А Раф Симонс создавал свою весеннюю коллекцию 2018 года для Calvin Klein под влиянием знаковых хорроров, среди которых была и «Кэрри». Кроваво-красные образы и будто бы забрызганная кровью одежда явно отсылают к сцене выпускного бала из фильма.
5
«Суспирия» (1977)
5
«Суспирия» (1977)
Хоррор Дарио Ардженто по праву считается вершиной творчества режиссера, стоявшего вместе с Марио Бавой у истоков итальянского джалло. Молодая американская танцовщица Сьюзи (Джессика Харпер) прилетела в Германию в знаменитую балетную школу, оказавшуюся пристанищем ведьм. Инфернальный ужас от происходящего на экране передается не только благодаря мастерской операторской работе, цвету и продуманным до мелочей декорациям, но и костюмам художника Пьеранджело Чичолетти («Две англичанки и континент», «Дрожь»).
Сьюзи, как и любая героиня страшной сказки, предпочитает одежду светлых тонов — в ее гардеробе доминирует белый, символизируя чистоту и невинность. Впервые мы видим Сьюзи в аэропорту в ансамбле из белого платья-миди и блейзера в тон и в наброшенном на плечи нежно-сиреневом шарфе. Она резко выделяется среди цветастой толпы, одетой по кричащей моде 1970-х, от кимоно до обуви на внушительной платформе.
Позже героиня также выбивается из всех учениц балетной школы, разодетых, как кинозвезды, в струящиеся наряды кремовых, персиковых, лиловых оттенков, подчеркивающие плавность их движений. Особенно гламурно и немного сюрреалистично смотрится Ольга (Барбара Магнолфи), соседка Сьюзи по комнате — в длинном сетчатом платье и с прической на манер принцессы Леи.
О ведьминской природе руководительниц балетной школой во многом говорит их несовременный облик. Так, мадам Таннер (Алида Валли) в строгом черном костюме и белой накрахмаленной рубашке с галстуком напоминает образцовую, если не карикатурную, немку из 1940-х с милитаристскими замашками, а старомодно элегантная мадам Бланк (Джоан Беннет) в вечерних платьях и массивных украшениях будто вышла из салонной голливудской мелодрамы 1950-х.
Для занятий балетом ключевым цветом становится черный — цвет танцевальных купальников девушек. Однако и здесь Сьюзи, которой суждено одержать победу над темными силами, носит поверх черной танцевальной одежды символичный светло-кремовый жилет.
Что касается моды, дизайнер-синефил Николя Жескьер использовал на показе своей коллекции весны-лета 2015 для Louis Vuitton скриншоты из «Суспирии» Ардженто и, очевидно, вдохновлялся неправдоподобно ярким цветом крови из фильма, создавая кричаще-красные наряды для своих моделей. Не обошлось в коллекции и без психоделических цветочных принтов, отсылающих к знаменитым обоям из итальянской ленты. А канадский дизайнер-минималист Томас Тейт использовал принт со знаменитым смертоносным кадром из «Суспирии» для своей коллекции осени-зимы 2015.
6
«Суспирия» (2018)
6
«Суспирия» (2018)
В 2018 году на экраны вышел ремейк «Суспирии», снятый другим режиссером-эстетом, Лукой Гуаданьино. Тот перенес место действия в разделенный Берлин, отказался от яркой цветовой гаммы в пользу землисто-пыльных тонов и в соавторстве со своей постоянной художницей по костюмам Джулией Пьерсанти («Большой всплеск», «Назови меня своим именем») создал ряд запоминающихся женских образов, вдохновленных не столько оригинальной лентой, сколько фэшен-съемками гэдээровского журнала Sibylle, социалистического аналога Vogue. В 1970-е на страницах издания наряду с моделями стали активно появляться обычные женщины, работающие на благо экономики страны. Героини новой «Суспирии» одеты в характерные для эпохи блузки с бантами, юбки миди, комбинезоны, высокие сапоги. Практически все вещи для фильма были изготовлены специально, включая обувь авторства Франческо Руссо. Ткани с принтом отшивались на фабрике, сотрудничающей с такими брендами, как Prada и Louis Vuitton.
Самыми эффектными в новой версии «Суспирии» стали образы мадам Бланк, которую в фильме исполнила любимица режиссера Тильда Суинтон (она сыграла в ленте еще две роли — пожилого психиатра Йозефа Клемперера и старую ведьму Маркос). Особенно запоминается ее черный кафтан с цветочным принтом, который при ближайшем рассмотрении оказывается не растительным орнаментом, а причудливым сочетанием разных частей женского тела. Впечатляет и ярко-оранжевый балахон из финальной сцены кровавого шабаша.
Но главный визуальный удар фильма — наряды для танцевального номера Volk из красных веревок, которые команде Пьерсанти пришлось массово скупать в секс-шопах. Джулия признается, что на создание этих провокационных сценических костюмов ее вдохновили работы японского фотографа Нобуёси Араки и прославленной супружеской пары художников, представителей ленд-арта Христо и Жанны-Клод, активно использовавших веревки в своем творчестве. При движении танцовщиц свисающие веревки напоминали стекающую кровь.
Неудивительно, что фильм Гуаданиньо сразу же произвел впечатление на кутюрье. Креативный директор бренда Undercover Джун Такахаши полностью посвятил коллекцию осени-зимы 2019 года «Суспирии», использовав кадры из фильма в качестве принтов для всевозможных предметов одежды, от худи до парок. Венцом коллекции стал плащ с Тильдой Суинтон в ярко-оранжевом балахоне.
7
«Глаза Лоры Марс» (1978)
7
«Глаза Лоры Марс» (1978)
Картина Ирвина Кершнера — американская интерпретация итальянского джалло, где главную красотку в опасности играет шикарная Фэй Данауэй. Ее героиня — скандально известный нью-йоркский фотограф, чьи снимки активно эксплуатируют темы секса, насилия и смерти. Лору мучают страшные видения, в которых она наблюдает смерть своих друзей и знакомых глазами убийцы. Что самое загадочное, эти видения начинают сбываться одно за другим. Очередной труп сменяется новым гламурным фэшен-выходом героини, которую с шиком одела художница по костюмам Теони В. Олдридж, получившая «Оскар» за «Великого Гэтсби» (1974).
То, что Фэй Данауэй невероятно идут теплые оттенки коричневого, карамельного и бежевого, Олдридж узнала в их предыдущем совместном проекте «Телесеть» (1976). Эту же палитру она активно использует и в гардеробе Лоры, добавив немного фиолетового и лавандового. Во всех этих блузках с воланами и бантами, миди-юбках, жилетках, кейпах, пальто, шляпах и высоких сапогах Лора выглядит одновременно женственно и по-деловому; она ведь не просто богемная дива-фотограф, но и жесткий руководитель творческого процесса. При этом для вечеринки в честь выхода своей книги героиня выбирает беспроигрышный черный цвет — атласное платье с воротником-стойкой, длинными рукавами и глубоким декольте. Белый цветок в волосах и красная помада еще больше подчеркивают утонченную сексуальность Лоры.
Хоррор про фэшен-фотографа — один из постоянных источников вдохновения дизайнеров и глянцевых изданий. Так, Мариос Шваб в своей дебютной коллекции для Halston ссылается на стиль 1970-х в целом и цветовую палитру «Глаз» в частности. А Фрида Джаннини в коллекции Gucci осени-зимы 2011 также обратилась к экстравагантным образам из фильма. Но кульминацией стала съемка 2008 года для V Magazine, где модели Линда Евангелиста и Ракель Циммерман воспроизвели знаковые сцены и образы из фильма.
8
«Сияние» (1980)
8
«Сияние» (1980)
Фильм Стэнли Кубрика многие считают одним из самых страшных в истории кино. Можно долго спорить, что лучше, он или книга Стивена Кинга (сам писатель Кубрика практически проклял), но то, что стиль картины выверен безупречно, не признать невозможно. У Кубрика, как всегда, очень символичный визуальный ряд — от детально продуманных декораций зловещего отеля «Оверлук» до костюмов персонажей. За последние отвечала легендарная обладательница четырех «Оскаров» Милена Канонеро, которая до этого успела поработать с Кубриком на «Заводном апельсине» и получить «Оскар» за «Барри Линдона».
Сюжет картины о самоизоляции семьи в горном отеле, куда муж, отец и писатель Джек Торренс (Джек Николсон) устраивается смотрителем на зиму, предполагал для героев в основном домашний гардероб. Венди (Шелли Дювалл) и маленький Дэнни (Дэнни Ллойд) часто одеты почти одинаково, в сочетание красного, синего (голубого) и белого цветов. Это и мотив американской семьи (цвета флага США), и визуальное выражение тесной связи матери с сыном. Да и сама Венди одета скорее как девочка, а не взрослая женщина. Преобладающий в ее гардеробе синий (халат, рубашка, сарафан) символизирует принадлежность к классу синих воротничков, а желтый кардиган с индейскими мотивами отсылает к легенде, что «Оверлук» был построен на месте древнего индейского кладбища.
Что касается пресловутого свитера Дэнни с принтом космической ракеты и надписью «Apollo», многие видят в этом скрытую насмешку Кубрика над теми, кто был уверен, что именно Стэнли срежиссировал высадку американцев на Луну. Хотя, возможно, это как раз тот случай, когда свитер просто свитер, который, к слову, связала подруга Милены Канонеро.
Ну, и самые узнаваемые и цитируемые образы из «Сияния» — призраки сестер Грэйди, которые то тут, то там мерещатся маленькому Дэнни. Девочки одеты в идентичные голубые платья с оборками и розовыми поясами-лентами, белые гольфы и черные туфельки. В романе говорится, что сестрам Грэйди было 8 и 10 лет, поэтому Кубрик не искал близнецов специально. Но когда на пробы пришли Лиза и Луиз Барнс, режиссер понял, что близняшки будут смотреться более жутко и устрашающе. Не обошлось и без влияния знаменитой работы фотографа Дианы Арбус «Идентичные близнецы» (1967), которую Кубрик видел на выставке работ Арбус в Музее современного искусства в Нью-Йорке в 1972 году. Единственное, что режиссер показал нам близняшек как бы в зеркальном отражении. Если на черно-белом снимке Арбус левая девочка серьезна, а правая улыбается, то в фильме все ровно наоборот: на лице девочки слева полуулыбка, а девочка справа более сдержанна.
Мистическая атмосфера «Сияния» и образы сестер Грэйди продолжают не только пугать зрителей, но и будоражить творческую фантазию дизайнеров. Среди первых был, конечно же, Александр Маккуин. В 1999 году он выпустил осеннюю коллекцию «Оверлук» с моделями-близняшками, держащимися за руки. Показ коллекции Undercover весны-лета 2018 прошел под саундтрек из фильма: модели выходили парами, а в финале на подиуме появились и «сестры Грэйди». The Blonds в коллекции осени-зимы 2013 цитировал «Сияние» вплоть до маникюра моделей. Ну, и в дебютной коллекции Стюарта Виверса для Coach можно увидеть своеобразную реплику свитера Дэнни.
9
«Голод» (1983)
9
«Голод» (1983)
Мрачный эротический хоррор Тони Скотта c Катрин Денёв, Дэвидом Боуи и Сьюзен Сарандон был обречен стать культовым. История двух вампиров, которые днем преподают классическую музыку, а ночью во всем черном рыщут в поисках очередных жертв по андеграундным клубам Нью-Йорка 1980-х, — пример безупречного стиля.
За гардероб главной героини, Мириам (Денёв), отвечал великий Ив Сен-Лоран, для которого прекрасная француженка была подругой и музой в течение нескольких десятилетий. Образ богемной вампирши сочетает приметы стиля разных эпох. С одной стороны, это характерные для ночной жизни 1980-х кожаный плащ, колготки в сетку, откровенное декольте, узкие очки «кошачий глаз» и макияж (smokey eyes и кроваво-красная помада). С другой — гламур 1930-х: укладка волной, шляпки с вуалями, шелковые блузы и платья. Мириам бессмертна, прошла через разные модные эпохи и взяла для себя из них все самое любимое. А о ее причастности к древнеегипетским магическим ритуалам красноречиво говорит неизменный аксессуар — крест Анкх.
Других персонажей в фильме одевала Милена Канонеро, знакомая нам по «Сиянию». По ее задумке у Джона, возлюбленного Мириам (Боуи), заметно меняется стиль одежды. Мириам еще в XVIII веке подарила ему свою любовь и бессмертие, но по какой-то причине Джон начинает стремительно стареть, и вот на нем уже не эффектный кожаный пиджак и круглые черные очки, а шляпа-федора и заурядный темный тренч.
Красноречиво и преображение ученой-антрополога Сары (Сарандон), которой суждено стать новой возлюбленной Мириам. Поначалу ее стиль — микс деловой женщины и девочки-сорванца: лаконичный серый брючный костюм с пиджаком, перехваченным ремнем на талии, под которым демократичная белая футболка. Образ дополняют вечно взъерошенные рыжие волосы и неизменная сигарета в зубах. Однако в финале на балконе манхэттенской квартиры Мириам и Джона будет стоять уже другая Сара — в элегантном белом платье с аккуратной укладкой, ярким макияжем и цепочкой с крестом Анкх на груди.
В мире моды на «Голод» отреагировал, конечно же, Александр Маккуин — в 1996 году выпустил одноименную весенне-летнюю коллекцию, в которой нашлось место БДСМ-мотивам, белым рубашками с пятнами крови, и, наконец, прозрачному корсету с живыми червями. Последний атрибут отсылал к финалу ленты о неизбежности конца, с которым сталкиваются даже бессмертные создания.
Андеграундный образ Мириам из начала фильма вдохновил на коллаборацию модельера Александра Вотье и дизайнера очков Алена Микли. А дизайнер Клэр Уэйт Келлер в своей второй коллекции для Givenchy соединила брутальную моду берлинской ночной жизни 1980-х и голливудский нуар 1940—1950-х.
10
«Дракула» (1992)
10
«Дракула» (1992)
Фильм Фрэнсиса Форда Копполы по роману Брэма Стокера получил три «Оскара» — за лучшие визуальные эффекты, грим и, конечно же, костюмы. Японский дизайнер Эйко Исиока проделала грандиозную работу, сумев уйти от типичного изображения Дракулы в черном плаще с высоким красным воротником и медальоном поверх белой рубашки. Вдохновившись эстетикой японского театра кабуки, модой Викторианской эпохи, шедеврами мировой живописи и даже советским кинематографом, Исиока придумала потрясающе разнообразный гардероб для героя.
Дракула в исполнении Гари Олдмана несколько раз меняет внешность и личины. Сначала он предстает в образе средневекового воеводы в необычных красных доспехах, напоминающих человеческий мышечный каркас, со шлемом в виде волка. Тем самым подчеркивается неоднозначность природы героя: он то ли человек, то ли зверь.
В конце XIX века Дракула встречает Джонатана Харкера (Киану Ривз) в своем замке в красном восточном халате-мантии с огромным шлейфом и с прической в стиле театра кабуки. На халате вышит герб князя с изображением дракона, а длинный шлейф струится словно потоки крови. Получается отталкивающий и асексуальный образ.
Но все меняется, когда Дракула приезжает в Лондон, чтобы завладеть прекрасной Миной (Вайнона Райдер), реинкарнацией его некогда любимой жены Элизабеты. Традиционный викторианский total grey look Дракулы — серые сюртук, жилет, галстук, брюки, цилиндр и перчатки — неожиданно дополняют длинные кудри и синие очки в круглой оправе, привнося нотку хипповых 1970-х в образ. Влияние диско 1970-х угадывается и в белоснежном атласном фраке с широким галстуком-бабочкой и жилетом с вышитым гербом, который Дракула надевает на неудачное свидание с Миной.
В финале на Дракуле золотая далматика, узоры которой напоминают климтовские принты (круги, спирали, волны и прямоугольники). На спине можно разглядеть перевернутую православную икону. Этот наряд также напоминает парадное облачение русских царей — платно с бармами, которое копировало византийскую традицию. Обе историко-культурологические аллюзии неслучайны, поскольку Коппола изначально просил Эйко использовать мотивы «Поцелуя» Климта в одном из костюмов Дракулы, а образ Ивана Грозного из кинодилогии Сергея Эйзенштейна был для режиссера одним из ключевых референсов к главному герою. Примечательно, что сам Брэм Стокер изначально видел прототипом Дракулы именно Грозного.
В мире моды первым на фильм Копполы отреагировал итальянский дуэт Dolce & Gabbana: в мужской коллекции осени-зимы 1993—1994 были сплошь и рядом отсылки к лондонским щегольским образам помолодевшего Дракулы в круглых темных очках. Отголоски «Дракулы» очевидны и в мужской коллекции Prada осени-зимы 2013, особенно в выходах Эдриана Броуди в красном и самого Гари Олдмана в черном пальто. Очки в круглой оправе с черными и красными линзами прилагаются.
11
«Неоновый демон» (2016)
11
«Неоновый демон» (2016)
Провокационный фэшен-хоррор Николаса Виндинга Рефна, история восхождения скромной шестнадцатилетней провинциалки Джесси (Эль Фаннинг) на модный олимп — кульминация холодного и безупречного визуального стиля режиссера, а также слияния мира кино и моды. За убедительное воссоздание закулисья haute couture отвечала художница по костюмам Эрин Бенач («Драйв», «Звезда родилась»). Ей нужно было достичь высокой планки при крайне ограниченном бюджете, так что пришлось искать варианты коллабораций с модными домами. Охотнее всего откликнулся бренд Emporio Armani, с которым Бенач сотрудничала раньше: он одолжил одежду для самого яркого образа Джесси из открывающей сцены «Неонового демона». Девушка в синем глянцевом наряде лежит на диване, измазанная бутафорской кровью, а по ее лицу с макияжем smokey eyes рассыпаны кислотные цветные пайетки. Топ без бретелей и юбка из лаковой кожи — это весенне-летняя коллекция Emorio Armani 2015 года, где неоновый синий был ключевым цветом. Позже на Лондонской неделе моды осени-зимы 2016 визажисты Burberry прибегли к аналогичным бьюти-приемам с использованием блесток в макияже моделей.
Главным источником вдохновения для Бенач стала гранжевая коллекция Saint Laurent весны-2015, которая резко отличалась от всего, что показывали на мировых подиумах в то время. Художник придумала, что героиня Фаннинг превращается в модель, которая органично смотрится в гламурной стилистике нарядов из этой коллекции. Поэтому не случайно после своего первого показа набравшаяся смелости Джесси уже не выглядит столь невинной, надев золотистый топ с откровенным декольте из той самой коллекции Saint Laurent.
Но один из самых эффектных фэшен-моментов «Неонового демона» — финальная фотосессия моделей в лаковых корсетах и узких юбках, декорированных ремнями. Эта сцена была добавлена в сценарий, после того как Эрин Бенач случайно открыла для себя одежду берлинского дизайнера Марины Херманседер.
12
«Мы» (2019)
12
«Мы» (2019)
Джордан Пил после резонансного дебюта «Прочь» решил продолжить движение в сторону социального хоррора и снял «Мы», в котором добропорядочную семью афроамериканцев, а потом и все население Калифорнии терроризируют смертоносные доппельгангеры в красных комбинезонах. Одежда основных персонажей ничем не примечательна: джинсы, шорты, футболки, кроссовки и бейсболки, но художнице по костюмам Ким Баррет (придумавшей когда-то наряды для героев «Матрицы») все же удалось проявить свой незаурядный талант и вложить ряд символических смыслов в облик зловещих двойников.
Доппельгангеры одеты в красные комбинезоны длиной до щиколотки и коричневые кожаные сандалии. Универсальность нарядов, которые могут носить и мужчины, и женщины, и дети, подчеркивает общность этих загадочных существ. Плетеные сандалии выбраны не просто так и несут в себе мощную символическую нагрузку. По словам Баррет, это отсылка к теме библейского исхода: двойники выходят из-под земли и проходят свой путь, чтобы добраться до семьи Уилсон. Красный цвет комбинезонов не только символизирует опасность, насилие и кровь (Баррет хотела, чтобы комбинезоны выглядели как расплывчатые пятна крови, хлынувшие из-под земли), но отсылает к знаменитому костюму Майкла Джексона в клипе «Триллер». Джексон танцует вместе с нечистью в красной кожаной куртке с черными вставками и красных брюках авторства его постоянного дизайнера и костюмера Майкла Буша. Еще один прозрачный референс к фирменному стилю короля поп-музыки: все двойники в фильме носят только одну перчатку на правой руке, как это делал поп-король (изначально чисто в эстетических целях, чтобы скрыть следы витилиго).
Все эти аллюзии не случайны: Джордан Пил называет певца «святым покровителем двойственности». Впервые образ Джексона появляется в прологе картины, когда в 1980-е маленькая Аделаида, отстав от родителей, идет по пляжу в сторону зеркального лабиринта «Дом смеха», где сталкивается со своим пугающим двойником. На девочке — футболка с принтом Thriller Майкла Джексона.
Образы доппельгангеров получились настолько жуткими, что мгновенно стали пользоваться успехом на Хеллоуин-вечеринках, несмотря на протесты режиссера. На AliExpress красный комбинезон можно заказать меньше чем за 40 долларов. Будут ли дизайнеры воспроизводить униформу двойников на подиумах, покажет время.
Автор: Катерина Крупнова