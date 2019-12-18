От Иствуда до Бодрова: Кто и зачем носил джинсы в кино

20 мая 1873 года Джейкоб Дэвис и Ливай Штраусс получили патент на создание рабочих комбинезонов для фермеров и шахтеров, которые чуть позже назвали «jeans» — производным от «Genes», то есть «Генуя». Из этого итальянского города со штампиком «Genes» на тюках и была отправлена ткань для первых джинсов. 22 года спустя изобрели кинематограф, и в 1920 году в фильме «Неукротимый» звезда вестернов Том Микс уже щеголял в брюках из денима.

Но не он прославил джинсы. В 1939 году режиссер Джон Форд снял вестерн «Дилижанс» в совершенно революционной по тем временам манере: помимо привычных погонь и перестрелок, здесь были и психологически прописанные персонажи, и противопоставление фальшивой цивилизации и свободных прерий. Фильм стал хитом, получил два «Оскара» (лучшая мужская роль второго плана и лучший саундтрек), а малоизвестный актер Джон Уэйн мгновенно превратился в звезду номер один. Вместе с ним одеждой номер один стали и джинсы Levi’s 501, в которых Уэйн снимался в фильме. Сегодня это культовая модель во всем мире. На протяжении десятилетий ее облик менялся, но классика — прямой крой, средняя посадка, пять карманов и пуговицы вместо молнии — оставалась неизменной.