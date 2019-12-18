От Иствуда до Бодрова: Кто и зачем носил джинсы в кино

Когда киногерои впервые надели джинсы? Кто из актрис пропагандировал их на экране? В каком году случилось джинсовое кинонашествие в Советском Союзе? Рассказывает историк кинокостюма Анна Баштовая.
От ковбоев до слесарей, от Брандо до Баталова — джинсы на большом экране носят все. Штаны из денима существуют в кино с момента его рождения, но в разные эпохи они символизировали совершенно противоположные вещи. Посмотрим, что именно.
Ковбой
20 мая 1873 года Джейкоб Дэвис и Ливай Штраусс получили патент на создание рабочих комбинезонов для фермеров и шахтеров, которые чуть позже назвали «jeans» — производным от «Genes», то есть «Генуя». Из этого итальянского города со штампиком «Genes» на тюках и была отправлена ткань для первых джинсов. 22 года спустя изобрели кинематограф, и в 1920 году в фильме «Неукротимый» звезда вестернов Том Микс уже щеголял в брюках из денима.
Но не он прославил джинсы. В 1939 году режиссер Джон Форд снял вестерн «Дилижанс» в совершенно революционной по тем временам манере: помимо привычных погонь и перестрелок, здесь были и психологически прописанные персонажи, и противопоставление фальшивой цивилизации и свободных прерий. Фильм стал хитом, получил два «Оскара» (лучшая мужская роль второго плана и лучший саундтрек), а малоизвестный актер Джон Уэйн мгновенно превратился в звезду номер один. Вместе с ним одеждой номер один стали и джинсы Levi’s 501, в которых Уэйн снимался в фильме. Сегодня это культовая модель во всем мире. На протяжении десятилетий ее облик менялся, но классика — прямой крой, средняя посадка, пять карманов и пуговицы вместо молнии — оставалась неизменной.
Вестерны превратились в один из самых популярных жанров в американском кино, и каждый мальчик хотел носить джинсы, чтобы выглядеть как его кумиры на экране. Джинсы как символ не просто ковбоев, но и простых рабочих парней укрепились в сознании народа с наступлением Второй мировой войны, когда взрослое население облачилось в них для работы на фабриках и заводах.
Ковбои вернутся на экраны в 1960-х годах, а вместе с ними и мода на узкие джинсы, в которых щеголяет Клинт Иствуд в культовой «долларовой трилогии» Серджио Леоне. Именно этот период расцвета вестернов и показал Квентин Тарантино в «Однажды в… Голливуде», где герой Брэда Питта практически не снимает джинсы.
Бунтарь
В послевоенную эпоху Джек Керуак, Аллен Гинсберг и другие поэты-битники носили джинсы не просто так — это было вызовом, частью их отказа от социальных норм. Но настоящий бунтарский дух у этих штанов появился в 1953 году, когда вышел «Дикарь» с Марлоном Брандо. Его герой Джонни — глава байкерского клуба, схлестнувшегося с другими мотоциклистами в небольшом американском городишке. «Дикарь» не только повлиял на развитие байкерского кино и субкультуры, но и произвел неизгладимое впечатление на парней и сделал образ Джонни настоящей иконой. В Америке появились тысячи подражателей, которые одевались, как герой Брандо, в белую футболку, кожаную куртку (желательно Schott Perfecto) и синие джинсы.
Через год после «Дикаря» вышел «Бунтарь без причины» с Джеймсом Дином в главной роли, окончательно сделав джинсы одеждой бунтарей. Теперь Levi’s 501s (их носил Брандо) и Lee Rider’s 101 (а их — Дин) делали своих обладателей опасными, мятежными и сексуальными. Подростки, ищущие приключений, поголовно переоделись в джинсовую униформу. Деним настолько прочно ассоциировался с бандами и подростковой преступностью, что джинсы запретили носить во многих школах. А в культовом сериале «Сумеречная зона» даже появился эпизод под названием «Черные кожаные куртки», в котором трое молодых байкеров в джинсах на самом деле оказываются пришельцами, отправленными уничтожить мир.
Король
Окончательно добил население Соединенных Штатов Элвис Пресли. В 1957 году он снялся в музыкальном фильме «Тюремный рок», где в черном джинсовом костюме с белой прострочкой так двигал бедрами, что девушки буквально падали в обморок у телеэкранов, а парни мчались в магазин за джинсами, чтобы производить на девушек похожий эффект. Бренд Levi’s мгновенно разглядел огромный коммерческий потенциал и выпустил линию черных джинсов Elvis Presley. Теперь все могли одеваться как антисоциальные изгои и крутить бедрами сколько угодно. В итоге с 1957 по 1960 год продажи джинсовой ткани выросли в четыре раза, а старшее поколение всерьез считало джинсы причиной многих подростковых бед. Этим настроениям вторил фильм 1959 года «Голубые джинсы» о подростковой беременности, причиной которой стали излишне сексуальные штаны.
Простая девчонка
Главным деним-амбассадором 1950—1960-х стала Мэрилин Монро — актриса обожала носить джинсы на съемках и в жизни. Именно Мэрилин — прародительница самого стойкого модного образа: джинсы Levi’s с высокой талией в сочетании со светлой сорочкой. Так она снялась в фильме «Река не течет вспять» 1954 года, так появилась и в своей самой последней картине «Неприкаянные» 1961 года. В этом же году Одри Хепберн исполнит знаменитую «Moon River» в фильме «Завтрак у Тиффани» в темно-синих джинсах, и женщины окончательно переоденутся в брюки и деним в особенности. А в 1999 году модельер Томми Хилфигер отдаст 42 550 долларов на аукционе Christie’s за три пары джинсов Мэрилин из «Река не течет вспять». Позже одну пару он подарит певице Бритни Спирс, другую — модели Наоми Кэмпбелл, а третью в 2017 году продаст за 40 тыс. долларов.
Все подряд
В 1978 году вышел мюзикл «Бриолин» с Джоном Траволтой, и джинсы окончательно потеряли свой бунтарский дух. Герои «Бриолина» одеты так же, как Брандо и Дин, так же сексуальны, но вовсе не опасны. Более того, история любви старшеклассников из разных школьных группировок заканчивается веселым хеппи-эндом.
Мода снова отреагировала стремительно: в начале 1980-х к чисто джинсовым маркам Lee, Levi’s и Wrangler присоединились Calvin Klein, Guess и Jordache, запустившие собственные джинсовые линейки. Штаны из денима стремительно превратились в самый обычный, будничный предмет гардероба и начали мелькать в каждом втором фильме. Неважно, про что был сюжет и к какой социальной группе относился герой, джинсы носили абсолютно все — от Тома Круза в «Рискованном бизнесе» до Патрика Суэйзи в «Грязных танцах». Нагляднее всего универсальность денимовых штанов показана в трилогии «Назад в будущее»: Марти МакФлай в исполнении Майкла Дж. Фокса носит джинсы вне зависимости от времени, в которое перемещается. При этом в любую эпоху они почти не меняются. Даже в будущем джинсы всё те же, разве что их модно носить с вывернутыми наружу карманами.
Советский мачо
В Советском Союзе джинсы появились только в 1957 году, когда в стране прошел 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Но показывать в кино их не торопились. На экраны джинсы прорвались только в 1969 году, и то на анимационном персонаже — Трубадуре из «Бременских музыкантов». «Как-то я листала один зарубежный журнал и увидела там блондина с прической под „Битлз“ в джинсах, — вспоминает режиссер «Бременских музыкантов» Инесса Ковалевская. — Показала фотографию художнику, и тут же возник наш будущий Трубадур».
Еще через 10 лет джинсы надел самый романтический герой советского кино — Гоша из оскароносной мелодрамы «Москва слезам не верит». Художник по костюмам Жанна Мелконян пошла на смелый шаг — решила сделать из Гоши мачо. «Типичный советский рабочий выглядел неприглядно: потертый пиджачок, мятая кепка. Плюс актер был на 10 лет старше героя. Я была первым художником, который предложил великому Баталову джинсы». Элегантный, но простой рабочий Гоша, мечта всех советских женщин — и в американских джинсах. Между Алексеем Баталовым и Мелконян развернулась настоящая война! Актер категорически отказывался надевать заграничные штаны, считая их непристойными. «Кроме того, в Союзе продавались только индийские псевдоджинсы из мягкой ткани, они ужасно сидели, — поясняет художник. — Найти настоящие джинсы — для студии это была невыполнимая задача! Но незадолго до этого мой папа подарил моему мужу джинсы Wrangler. Тот долго не решался их даже померить. Так они у нас дома и пропали. Я принесла их на студию и попросила Баталова примерить. Он их надел и больше не снимал».
Интердевочки
К середине 1980-х джинсы в Советском Союзе уже можно было достать при определенном количестве везения и связей, но они все еще оставались заветной мечтой и даже стали объектом киношуток. Так, в комедии «Самая обаятельная и привлекательная» Миша Дятлов в исполнении Леонида Куравлева произносит знаменитое: «Смотри-ка, в джинсы уже облачились даже самые отсталые слои населения». А ближе к распаду СССР джинсы превратились в символ сытой жизни. Режиссер Петр Тодоровский вспоминал, что при работе над «Интердевочкой» беседовал со множеством юных девушек, ставших прототипами главных героинь. «Помню, студентка Тимирязевского института — замечательное лицо, симпатичная — рассказывает мне: моя подружка, мол, ходит в джинсовом костюме, а я что, хуже?» Так выяснилось, что девушки Советского Союза мечтают даже не о шубе или машине, а о джинсах. Поэтому героиня Ирины Розановой, как успешная представительница профессии, щеголяет то в джинсах, то в джинсовой рубашке, то в джинсовой куртке.
Все подряд 2.0
К концу 1990-х — началу нулевых деним окончательно перестал быть чем-то диковинным и прочно обосновался в отечественных гардеробах. Более того, джинсы превратились в некую униформу, которая не подчеркивает, как раньше, а наоборот, прячет любую индивидуальность. Так, например, главный киногерой нового поколения Данила Багров в фильме «Брат» под строчки «Мне стали слишком малы твои тертые джинсы» носит черные потрепанные джинсы неизвестной фирмы. Буквально через несколько лет герой «Ночного дозора» Антон Городецкий появляется на экране также в темном бесформенном дениме.
С тех пор ситуация не изменилась: как в жизни, так и в кино (нашем и зарубежном) джинсы стали частью такого явления, как нормкор — тенденции выбирать непритязательную одежду и выглядеть обычно. Герой или героиня в джинсах сегодня не символизируют ничего особенного, если это, конечно, не историческое кино или же авторам не нужно особенно подчеркивать деловой стиль персонажа. Ярким примером такой универсальности стала, например, картина «Джинсы-талисман» Джона Бэйли (2005) по роману Энн Брешерс «Союз „Волшебные штаны“», где героини Блейк Лайвли, Эмбер Тэмблин, Алексис Бледел и Америки Ферреры покупают на распродаже удачные джинсы, идеально подходящие каждой из них. А позже выясняют, что залогом всех перемен к лучшему стали не волшебные штаны, а они сами, их вера в себя и свою дружбу. Так что какие бы джинсы ни надевали современные персонажи, вовсе не это делает их героями.