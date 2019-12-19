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Одеваемся как Ричи. Пять мужских и один женский костюм из «Джентльменов»

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«Джентльмены» Гая Ричи не только триумфальное возвращение режиссера к истокам, но и один из самых стильных фильмов сезона. Мы уже разобрали, что получилось у Ричи, предложили еще 10 картин по теме, а теперь посмотрим, кто и как подбирал гардероб для харизматичных героев этой криминальной комедии.

«Джентльмены» — вторая после «Аладдина» совместная работа Гая Ричи и художника по костюмам Майкла Уилкинсона, в чьей профессиональной копилке уже есть номинация на «Оскар» за ностальгическую «Аферу по-американски», а также такие хиты, как «300 спартанцев», «Хранители» и две финальные части «Сумерек».

Художник Майкл Уилкинсон на фоне костюмов из «Аферы по-американски»

Герои «Джентльменов» — представители разных социальных слоев и национальностей, и каждый персонаж интерпретирует пресловутый английский стиль в меру своего вкуса и в силу возможностей. Внешний вид невероятно важен для героев фильма и зачастую говорит о них гораздо больше правды, чем слова, которым по ходу действия веришь все меньше и меньше.

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Микки Пирсон

Джентльмен из джентльменов

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Микки Пирсон

Джентльмен из джентльменов

Обаятельный герой Мэттью МакКонахи — американец, который отучился в Оксфорде и стал примером того, как парнишка из американского захолустья превратился в элегантного лондонского денди. В образе Микки идеальный баланс старых добрых английских традиций и современного дизайнерского шика. Любовь к костюмам-тройкам и кепкам явно идет от режиссера Гая Ричи, который по жизни тот еще стиляга. «Те, кто близко знаком с Гаем Ричи, знают, что больше, чем снимать кино, он любит говорить о еде и моде. Точнее, не о моде даже, а об одежде, — рассказывает МакКонахи. — У него очень цепкий взгляд на детали, когда речь заходит о костюмах персонажей. И я руководствовался его представлением о стиле моего героя. Многое, что я ношу в фильме, похоже на те вещи, которые предпочитает сам Гай».

У Микки костюмы не только разного цвета...
...но и в разную клетку.

Костюмы Микки, объясняет Уилкинсон, объединяют в себе классику английского пошивочного мастерства и более современный расслабленный силуэт. Дизайнер специально выбирал люксовые ткани (шерсть, кашемир, шелк), чтобы костюмы получились очень мягкие, легкие и идеально сидели по фигуре. Также он использовал несколько видов рисунка в клетку. Например, «принц Уэльский» — когда пересечения узких темных и светлых полос группируются в широкие пересекающиеся полосы. Соответственно, на орнаменте одновременно видны и большие, и малые клетки. Или «оконная рама» — крупная клетка, у которой узкие полоски одного или двух цветов пересекаются под прямым углом. МакКонахи признался: ему настолько понравились костюмы, что он забрал несколько домой. По его словам, это были самые удобные костюмы, которые он когда-либо носил. К счастью, многие были изготовлены в двойном экземпляре для трюковых сцен, поэтому актеру удалось безболезненно изъять одежду со съемок.

Гай Ричи и Мэттью МакКонахи на съемках фильма «Джентльмены»

Три варианта костюмов Микки
Микки в фильме и на эскизе Уилкинсона

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Рэймонд

Мачо под прикрытием

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Рэймонд

Мачо под прикрытием

У героя Чарли Ханнэма, верного советника и правой руки Микки Пирсона, более расслабленный образ. По словам Уилкинсона, в костюмах Чарли они хотели показать casual-составляющую английского стиля. Рэймонд сочетает сшитые на заказ вещи со стеганой курткой Barbour, вязаными жилетами и галстуками, кардиганом крупной вязки и изготовленными на заказ ботинками. Однако сдержанный консервативный стиль — обманка. В середине действия герой проявляет себя не только как хипстерского вида бухгалтер в очках и с модной бородой, но и как крутой гангстер, под плащом которого спрятан пистолет-пулемет в лучших традициях фильмов 1930-х годов.

Стеганая куртка
Уютный кардиган
Гангстер из 1930-х
Милый бухгалтер

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Сухой Глаз

Гангстер нового поколения

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Сухой Глаз

Гангстер нового поколения

Герой Генри Голдинга — азиат, представитель нового поколения хорошо одетых английских гангстеров. По словам Уилкинсона, он хочет, чтобы его уважали старые мафиози в консервативных костюмах, но при этом демонстрирует свою интерпретацию классического английского стиля, находясь под сильным влиянием уличной моды. Он носит дорогую кожаную куртку с меховым воротником, шерстяные брюки в тонкую полоску, свитер с высоким горлом из шерсти мериноса, а поверх — золотую цепь с кулоном. Пожалуй, самая эффектная часть гардероба Сухого Глаза (к слову, любимая у самого художника по костюмам) — это леопардовые лоферы Christian Louboutin, которые он щегольски демонстрирует на крупном плане в напряженной сцене, разворачивающейся в кабинете жены Микки Пирсона.

Леопардовые лоферы Christian Louboutin

Новый гангстерский стиль
Та самая золотая цепь

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Тренер

Борец за добро

в спортивном костюме

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Тренер

Борец за добро в спортивном костюме

Комичный персонаж Колина Фаррелла — тренер по боксу, ставший гуру для молодых отщепенцев и уличных хулиганов, которых он наставляет на путь истинный. Клетчатые спортивные костюмы героя и его подопечных из банды «Карапузы» — просто нечто! По словам Уилкинсона, они взяли классическую английскую пошивочную ткань-шотландку, утрировали принт, сделали его ярче и затем перенесли на современный стеганный материал типа флиса. В итоге получился микс спортивной и уличной моды. Тренировочные костюмы в клетку становятся униформой для этих юных борцов за добро, виртуозно владеющих кулаками и нижним брейком.

Заслуживают внимания и массивные очки Тренера. Их оправа — оригинал из начала 1980-х, которую Уилкинсон нашел у эксперта по винтажным очкам. Художнику хотелось показать, что у персонажа Колина Фаррелла врожденное чувство стиля.

Тренер и его команда

Флис в клеточку
Тренер в кино и на эскизе Уилкинсона

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Флетчер

Ушлый поклонник стиля ретро

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Флетчер

Ушлый поклонник стиля ретро

Герой Хью Гранта — нечистоплотный журналист, нанятый известным таблоидом в качестве частного детектива. К тому же он без ума от кино. По словам Уилкинсона, этот персонаж одевается и ведет себя по образу и подобию культовых режиссеров 1970-х, но делает это в «похотливо-омерзительной манере». Грант признавался, что вдохновлялся такими режиссерами, как Фрэнсис Форд Коппола, Жан-Люк Годар, а также несколькими частными детективами, с которыми был лично знаком. Ключевая деталь в образе Флетчера — его очки, классическая модель Ray-Ban 2140 Wayfarers со специально вставленными красно-коричневыми линзами.

«С этих линз и началась вся тема с цветом бычьей крови, — рассказывает Грант. — Я ношу кожаный пиджак цвета бычьей крови и ботинки такого же оттенка, чтобы подчеркнуть, что мой Флетчер — чрезвычайно отталкивающий персонаж». Художник по костюмам специально состарил пиджак героя, чтобы у зрителя создалось ощущение, что он буквально живет в нем и носит его не снимая. Образ дополнили свитеры с высоким горлом и ботинки из крокодиловой кожи.

Цвет бычьей крови выглядит так
Очки Флетчера
Фрэнсис Форд Коппола в коже
Жан-Люк Годар в плаще

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Розалинд

Леди-львица

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Розалинд

Леди-львица

Роль обожаемой жены Микки эффектно исполнила Мишель Докери, которую зрителям куда привычнее наблюдать в ретроплатьях из «Аббатства Даунтон». Ее героиня, владелица автомастерской для леди, выглядит как светская львица. Она предпочитает монохромные наряды дорогих брендов Balmain, Ralph Lauren, Carolina Herrera и Stella McCartney и носит их, по выражению Уилкинсона, с нескрываемым апломбом. «Розалинд выросла совершенно в другой среде по сравнению с тем местом в обществе, которое заняла благодаря мужу, но мы хотели показать, что она весьма органично чувствует себя в новом статусе. Она выбирает наряды бесстрашно и носит их непринужденно. Ее стиль — классический английский с налетом драматизма: черно-белая гамма, акцент на плечи, графичная полоска, четкие силуэты, безупречная укладка, красная помада, массивная люксовая бижутерия и жемчуг».

Одну и ту же сорочку Розалинд умеет носить по-разному. С мини-юбкой...
...и со стильным костюмом с золотыми пуговицами.
Леди в автомастерской
Розалинд в кино и на эскизе Уилкинсона

Автор: Катерина Крупнова

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