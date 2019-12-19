Одеваемся как Ричи. Пять мужских и один женский костюм из «Джентльменов»

Комичный персонаж Колина Фаррелла — тренер по боксу, ставший гуру для молодых отщепенцев и уличных хулиганов, которых он наставляет на путь истинный. Клетчатые спортивные костюмы героя и его подопечных из банды «Карапузы» — просто нечто! По словам Уилкинсона, они взяли классическую английскую пошивочную ткань-шотландку, утрировали принт, сделали его ярче и затем перенесли на современный стеганный материал типа флиса. В итоге получился микс спортивной и уличной моды. Тренировочные костюмы в клетку становятся униформой для этих юных борцов за добро, виртуозно владеющих кулаками и нижним брейком.

Заслуживают внимания и массивные очки Тренера. Их оправа — оригинал из начала 1980-х, которую Уилкинсон нашел у эксперта по винтажным очкам. Художнику хотелось показать, что у персонажа Колина Фаррелла врожденное чувство стиля.