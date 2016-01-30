Кто достоин «Оскара» за лучшие костюмы? Разглядываем работы номинантов

В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе пройдет 92-я церемония вручения премии Американской киноакадемии. Историк кинокостюма Катерина Крупнова разбирает номинацию «Лучший дизайн костюмов» и оценивает шансы каждого на победу.
Художникам по костюмам начали вручать «Оскар» с 1948 года. При этом вплоть до 1967 года существовало разделение внутри категории: академики отмечали работу над костюмами отдельно в черно-белых и в цветных фильмах. По статистике, с 1949 по 1966 год действие подавляющего большинства черно-белых картин, отмеченных за лучшие костюмы, происходило в современности («Римские каникулы», «Сабрина», «Сладкая жизнь»), а среди цветных победителей лидировали масштабные исторические ленты, преимущественно пеплумы («Бен-Гур», «Спартак», «Клеопатра») и мюзиклы («Американец в Париже», «Король и я», «Вестсайдская история», «Моя прекрасная леди»). После объединения подкатегорий лишь три фильма, повествующие о современности, удостаивались «Оскара» за лучший дизайн костюмов: «Путешествия с моей тетей», «Весь этот джаз» и «Приключения Присциллы, королевы пустыни». Все остальные картины-призеры относились к разряду либо исторических, либо фантастических (от «Ромео и Джульетты» и «Звездных войн» до «Призрачной нити» и «Черной Пантеры»).
Непревзойденной фавориткой по количеству наград (8) и номинаций (35) остается Эдит Хэд, любимая художница по костюмам Альфреда Хичкока. Именно Эдит с ее густой челкой и очками в круглой оправе стала прообразом Эдны Мод, дизайнера из «Суперсемейки». Кстати, в 1951 году любимице киноакадемиков досталось сразу два «Оскара» — за черно-белую драму «Всё о Еве» и цветной пеплум «Самсон и Далила».
Среди ныне действующих художников по костюмам главными оскаровскими любимицами являются американка Коллин Этвуд с 12 номинациями и 4 победами («Чикаго», «Мемуары Гейши», «Алиса в Стране чудес», «Фантастические твари и где они обитают») и итальянка Милена Канонеро с 9 номинациями и 4 победами («Барри Линдон», «Огненные колесницы», «Мария-Антуанетта», «Отель „Гранд Будапешт“»).
В этом году борьба в номинации «Лучший дизайн костюмов» будет упорной. Среди соискателей есть как уже неоднократные лауреаты награды Американской киноакадемии (Сэнди Пауэлл, «Ирландец»; Майк Бриджес, «Джокер»), так и абсолютные новички (Майес С. Рубео, «Кролик Джоджо»). Давайте подробнее разберем каждого из номинантов.
Сэнди Пауэлл и Кристофер Петерсон — «Ирландец»
Если академики в этом году выберут Сэнди Пауэлл, то она станет третьей среди своих коллег в пантеоне оскаровских рекордсменов. Сейчас на счету у Сэнди 15 номинаций и 3 награды («Влюбленный Шекспир», «Авиатор», «Молодая Виктория»).
У Пауэлл за плечами шесть совместных фильмов со Скорсезе, но ни один из них не был таким масштабным, как «Ирландец». Чтобы рассказать реальную историю Фрэнка Ширана, долгие годы работавшего киллером на мафию, нужно было одеть 421 героя и около 6500 человек из массовки. При этом действие фильма охватывало пять десятилетий, то есть воссоздать надо было пять разных модных периодов. Дизайнер трезво оценила масштаб работы и обратилась за помощью к Кристоферу Петерсону. Он уже сотрудничал с Пауэлл в таких фильмах, как «Отступники», «Волк с Уолл-стрит» и «Кэрол», и она осталась крайне довольна их творческим тандемом.
Художники отмечают: «Ирландец» — это кино про гангстеров, которые не выглядят так, как привычные герои этого жанра. Они не должны привлекать внимание публики и фотографов, когда делают свое дело. Поэтому Скорсезе сразу дал четкую режиссерскую установку: никаких вычурных моделей и павлиньих цветов. Герои не должны быть одеты кричаще или вызывающе. При этом у каждого должна быть какая-то своя фишка, чтобы они отличались друг от друга.
Художники разработали для каждого десятилетия свою цветовую палитру. 1950-е — это серо-голубые оттенки. 1960-е — горчично-оливковые тона, а 1970-е — бордовые и коричневые краски. Также пришлось тщательно изучить фото- и видеоматериалы, ведь большинство действующих лиц в фильме — реальные люди.
Пауэлл и Петерсон воссоздали консервативный, но дорогой стиль Рассела Буфалино (Джо Пеши) и скромный народный образ лидера профсоюза американских водителей Джимми Хоффы (Аль Пачино), который одевался так в знак солидарности с рабочим классом. Но самым большим вызовом была работа над персонажем Роберта Де Ниро. У актера на экране 102 смены костюма. Поэтому еще на стадии препродакшена ему пришлось посетить около 15 примерок, каждая из которых длилась по 4 часа. Некоторые вещи были куплены или взяты напрокат, однако треть гардероба сшили с нуля. На протяжении десятилетий стиль его героя менялся — от незамысловатой дешевой одежды до более дорогих и качественных вещей и хороших костюмов.
Подробнее о костюмах в фильме «Ирландец» и гангстерском стиле в кино читайте в нашем материале.
Марк Бриджес — «Джокер»
Выдвижение дважды лауреата «Оскара» Марка Бриджеса («Артист» и «Призрачная нить») за его работу в «Джокере» многие посчитали необоснованным, дескать, Джулиан Дэй с красочным «Рокетменом» в перьях и Рут Е. Картер с экстравагантным «Меня зовут Долеймат» были бы уместнее в компании номинантов. К слову, Гильдия художников по костюмам Бриджеса даже не номинировала. По всей вероятности, третий «Оскар» художнику действительно в этом году не светит, хотя гардероб персонажей «Джокера» и Артура Флека в особенности отличает тонкая психологическая проработка деталей.
Бриджес решил, что одежда Артура должна сигнализировать о неуклюжести и инфантильности. Чтобы добиться этого, художник выбрал бежевую куртку с капюшоном, мешковатые брюки, растянутый коричневый кардиган, светлые рубашки с цветочным принтом, коричневые ботинки и белые носки. «Я представил, что, когда герой стирал свои вещи, он отправлял их все скопом в машинку. Поэтому мы попытались добиться такого эффекта, чтобы его одежда выглядела так, что сразу было понятно: ее не стирают так, как следует», — объяснял Бриджес. Преобладающая коричнево-земляная палитра гардероба Флека, очевидно, отсылает нас к внешнему облику Трэвиса Бикла из «Таксиста».
Весь гардероб персонажа Бриджес придумал, отталкиваясь от финального образа, прописанного в сценарии: «Костюм красновато-бурого цвета, который был у Артура уже много лет». Чем ближе Артур был к окончательному преображению в Джокера, тем темнее становилась цветовая палитра его одежды. Основу его нового образа составили вещи, которые Артур уже когда-то носил. Ярким штрихом стал оранжево-желтый жилет — он был на Артуре в начале фильма, когда он в образе неудачливого клоуна попал под раздачу жестоких подростков.
Художник сразу определился, что в костюме Джокера должно быть три цвета: зеленый, золотой и красный. Вместе они образуют очень впечатляющую комбинацию. От культового фиолетового, доминирующего в комиксах, Бриджес полностью отказался.
Подробнее о костюмах в фильме «Джокер» мы рассказывали вот здесь.
Арианна Филлипс — «Однажды в… Голливуде»
Для Арианны Филлипс это уже третья номинация на «Оскар». До этого академики выделяли ее работу над фильмами «Переступить черту» и «МЫ. Верим в любовь». Сам Квентин Тарантино однажды язвительно заметил, что ни один из его художников по костюмам никогда не номинировался на «Оскар», потому что он не делает исторические фильмы с балами и сотней массовки. Однако в этом году у Арианны есть высокие шансы получить заветную награду и переменить наметившийся тренд, настолько изящно и достоверно, с ностальгическим трепетом она воссоздала дух sweet sixties в гардеробе героев «Однажды в… Голливуде».
О работе с Тарантино Филлипс рассказывает с восторгом. По ее словам, достаточно было прочитать режиссерский сценарий, чтобы получить визуальное представление о героях. Очень часто уже было прописано, во что одеты персонажи, будь то кожаный пиджак Рика Далтона или гавайская рубашка Клиффа Бута. Арианна разыскивала вещи из 1960-х по винтажным магазинам и барахолкам Лос-Анджелеса, что-то брала напрокат в ателье Western Costumes и Palace Costume. Но многие костюмы все равно пришлось шить с нуля.
Гардероб Рика Датона (Леонардо ДиКаприо) выдержан в теплой коричнево-карамельной гамме. Филлипс нашла для него два винтажных кожаных пиджака. Тарантино хотел, чтобы они были похожи на пиджак Дэвида Кэрредина из «Убить Билла».
Когда Рик возвращается из Италии звездой спагетти-вестернов, его стиль становится менее сдержанным и более эффектным: шейные платки с цветочным принтом, черная куртка с желтым кантом на молнии, поло в полоску, брюки лососевого цвета.
Если кожаный пиджак Рика Далтона сигнализирует о том, что он и есть главный герой, то желтая гавайская рубашка Клиффа Бутта (Брэд Питт) на языке режиссера дает зрителю понять: он вторая скрипка и может позволить себе более расслабленный стиль. Рисунок в восточно-японском стиле по задумке художника специально скопировали с винтажной гавайки и перенесли на ткань с помощью цифровой печати. Отметим и футболки героя, особенно белую, с символичной надписью «Champion» (Клифф не раз докажет свой чемпионский титул в экранных драках). А бренд Minnetonka Moccasin даже перевыпустил свою культовую модель мокасин из коричневой замши с бахромой и металлическими заклепками, чтобы любой желающий смог купить обувь, «как у Брэда Питта».
В сценарии было указано, что Клифф ходит в шортах по съемочной площадке, однако Филлипс настояла на винтажных джинсах Levi’s. Старая джинсовая куртка Wrangler с застежкой-молнией явно отсылает к образу героя Тома Лофлина из фильма «Билли Джек» (1971). И, конечно же, малозаметный, но важный штрих — винтажный ремень с пряжкой, на которой написано «Член Ассоциации каскадеров».
Но интереснее всего Филлипс было одевать белокурую красотку Марго Робби, исполнившую роль Шэрон Тейт. Икона стиля в свои 26, Шэрон стояла у истоков бохо-стиля, и многие ее выходы в свет вошли в историю моды.
Гардероб экранной Шэрон — это микс винтажа и одежды, специально сшитой для фильма. Художница и режиссер решили сделать главным цветом героини желтый (к слову, любимый цвет Тарантино). Он показался наиболее подходящим для светлого образа Шэрон и солнечной Калифорнии. Так, эффектный желтый ансамбль из джерси (кроп-топ с длинными рукавами и короткие шорты), в котором Тейт лихо отплясывает на вечеринке Playboy, Филлипс нашла в винтажном Timeless Vixen в Беверли-Хиллз. Несмотря на то, что наряд датируется 1970—1972 годами, дизайнер посчитала, что он отлично передает дух нужной ей эпохи.
Разглядывая старые черно-белые снимки Шэрон, Квентин и Арианна буквально влюбились в пальто из змеиной кожи от Оззи Кларка, в котором Тейт вместе с Романом Поланским посетила премьеру «Ребенка Розмари» в 1969 году. Специально для фильма сделали реплику этого наряда.
Самый запоминающийся образ Марго Робби — лаконичный и при этом стильный ансамбль: черная водолазка-лапша, белая мини-юбка и белые сапоги go-go. В похожем образе (варьировалась только длина рукавов) Тейт можно увидеть на парных снимках с Поланским во время их пребывания во Франции. В фильме же именно в этом наряде Шэрон приходит в кинотеатр посмотреть на себя в «Команде разрушителей».
Подробнее о костюмах в фильме «Однажды в… Голливуде» мы рассказывали вам здесь.
Майес С. Рубео — «Кролик Джоджо»
Мексиканка Майес С. Рубео — главная темная лошадка в нынешней оскаровской гонке. Автор костюмов для фантастических хитов «Аватар» и «Тор: Рагнарёк» впервые номинируется на премию Американской киноакадемии. Однако награда Гильдии художников по костюмам весьма повышает ее шансы обойти более титулованных коллег и получить «Оскар» за «Кролика Джоджо».
До «Кролика» Майес уже поработала с Тайкой Вайтити на третьем «Торе» и с восторгом описывает этот опыт: «Он всегда приходит на встречи с кучей идей. Это мечта для любого художника по костюмам — работать с таким режиссером. Сначала он может показаться хаотичным, но у него в голове всегда есть творческий план. И поскольку Тайка отлично рисует, то на бумаге за секунды изобразит то, что не может объяснить словами».
Режиссер и художник сразу договорились о цветовой палитре картины. «Мы хотели показать военное время глазами ребенка и сделать это в неожиданной форме, — продолжает Рубео. — Ориентируясь на образцы итальянского неореализма 1940-х, мы стремились изобразить Вторую мировую войну в летнее время со всей яркостью красок, свойственных восприятию 10-летнего мальчика Джоджо». Зритель наблюдает преображение Джоджо, как он становится мягче, и его рьяная убежденность в правоте нацистского режима уходит. После того как мальчик переживает главную потерю в своей жизни, краски окружающего резко блекнут, приближаясь к скудной зимней палитре. Это отражается и в его одежде — получился переход из цветной сказки в мрачную реальность.
Хотя Гитлер в фильме (эту роль взял на себя режиссер Вайтити) — воображаемый друг Джоджо, художница по костюмам все равно должна была соблюсти историческую достоверность. Она одела вымышленного фюрера в коричневую униформу: пиджак с ремнем в стиле сафари, объемные брюки для верховой езды и неизменная свастика.
Униформу для детей из Юнгфолька Рубео разработала на основе реальных образцов, найденных в Берлине. Художнице пришлось изготовить экземпляры разных размеров для актеров разных возрастов.
Главной модницей в фильме, безусловно, является мама Джоджо, смелая красавица Рози Бетцлер (номинация на «Оскар» за женскую роль второго плана для Скарлетт Йоханссон), которая связана с Сопротивлением и укрывает на чердаке еврейскую девушку Эльзу. Задачей Рубео было показать, что эта женщина полна жизни и любит ее во всех проявлениях: выходы в свет, веселье, танцы, велосипедные прогулки с сыном. Поэтому образ Рози намеренно сделали самым красочным. В ее одежде преобладает зеленый, ведь она является воплощением мирной жизни и надежды.
Для гардероба Рози Рубео составляла мудборды, где нашлось место и сложносочиненным шляпкам, и твиду, и клетке, и зигзагообразным принтам в стиле Missoni, и брюкам с завышенной талией, и ярким свитерам с короткими рукавами.
В основном все вещи для героини Йоханссон были сшиты с нуля, хотя нашлось и несколько винтажных изделий из итальянских магазинчиков. «У Рози есть класс и вкус, и я хотела изобразить ее так, будто она была подругой Эльзы Скиапарелли, и та могла одевать ее в лучшие времена, — рассказывает Рубео. — Я прилетела на встречу со Скарлетт в Нью-Йорк, и мы решили, что ее героиня должна ходить преимущественно в брюках, потому что это была как раз эра, когда брюки входили в моду, но не все женщины могли себе позволить их носить».
Во многом стиль Рози вдохновлен работами художницы-абстракционистки и дизайнера Сони Делоне, принадлежавшей со своим мужем Робером Делоне к орфизму, художественному направлению, которое в нацистской Германии заклеймили как дегенеративное. «Я представляла Рози как одну из клиенток модного дома Делоне в Париже, — продолжает дизайнер. — Ее одежду отличали крупные принты, что было в духе модернизма и кубизма».
Самым запоминающимся предметом гардероба стали двухцветные туфли Рози. Рубео обратилась за помощью к прославленному дизайнеру обуви Джеффу Черчиллю и его команде из торонтской обувной компании Jitterbug Boy. «Эти туфли сами по себе несут характер. Они рассказывают историю человека с артистическим бэкграундом. Надо помнить, что в 1930-е и начале 1940-х годов самыми популярными были мюзиклы. Все крутилось вокруг джаза и танцев. Мы взяли форму и дизайн туфель-корреспондентов (двухцветные ботинки наподобие оксфордов. — Прим. ред.), но сделали их очень изящными, словно это была ручная работа итальянского мастера или знаменитого дизайнера из Парижа. Они такие же яркие и смелые, как Рози».
Жаклин Дюрран — «Маленькие женщины»
Жаклин Дюрран — одна из самых востребованных голливудских художников по костюмам, лауреатка «Оскара» за «Анну Каренину» Джо Райта и автор знаменитого зеленого платья Киры Найтли из «Искупления, которое многие считают чуть ли не одним из самых узнаваемых нарядов в истории кино. В этом году Дюрран в седьмой раз поборется за награду Американской киноакадемии. И хотя Гильдия художников по костюмам в этом году проигнорировала Дюрран и даже не включила ее в список номинантов, победа Жаклин на церемонии BAFTA дает основания полагать, что на грядущем «Оскаре» у нее есть все шансы получить награду.
Фильм Греты Гервиг — уже восьмая по счету адаптация знаменитого романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины» о взрослении четырех сестер в США времен Гражданской войны. Так получилось, что Дюрран не смотрела ни одной из экранизаций «Маленьких женщин» и решила не восполнять эти пробелы во время производственного процесса. Она лишь перечитала роман. «Я начала свою работу с составления мудборда: искала картины, относящиеся к этому периоду, и старинные фотографии, прежде всего женщин-радикалок и самых разных людей времен Луизы Мэй Олкотт». В том числе Дюрран вдохновлялась работами Джулии Маргарет Камерон, знаменитого фотографа Викторианской эпохи. Позже актеров из фильма Гервиг специально снимут в стилистике фотографий Камерон.
В фильме сестры Марч — Мэг (Эмма Уотсон), Джо (Сирша Ронан), Эми (Флоренс Пью) и Бэт (Элайза Сканлен) — одеты в характерные для эпохи наряды, достаточно сдержанные, чтобы соответствовать их статусу представительниц среднего класса, и при этом запоминающиеся и четко определяющие их характеры.
Дюрран стремилась избавиться от стереотипного представления о том, как выглядели люди в ту эпоху, и попыталась привнести в стиль героинь разнообразие и яркость. У каждой девушки — своя цветовая палитра: у Мэг — зеленый и лавандовый цвета, у Бэт — коричневый и розовый, у Эми — светло-голубой, а у Джо — красный и индиго. Цвета выбраны по обложкам книг, которые Марми дарит дочерям в романе в рождественское утро.
Стилистические различия в одежде сестер прежде всего определялись их характерами. Младшая Эми с детства любила наряжаться больше всех и во взрослой жизни одевается весьма экстравагантно. На ее образ дизайнера вдохновили картины импрессионистов, которые так нравятся самой Эми. Пожалуй, самый замысловатый наряд она демонстрирует в сцене, когда Лори (Тимоти Шаламе) навещает девушку в ее мастерской в Европе: голубая юбка с кринолином, шелковая блуза из крепа и эффектная кремовая пелерина с сине-голубыми узорами в восточном стиле. Кстати, эта пелерина — один из любимых элементов гардероба героини у Дюрран. Художница рассказывает, как несколько лет назад купила поеденную молью шаль с очень красивой вышивкой и поняла, что она может пригодиться для Эми. Пришлось нанять швею, чтобы аккуратно перенести вышивку на новую ткань.
При этом во время работы на героине Флоренс Пью скромный льняной фартук без каких-либо кружев и оборок. По словам Дюрран, «Эми хочет стать художником, и для нее важно, чтобы ее серьезно воспринимали в этом качестве».
Другое дело — Джо. Она писательница, пацанка, бунтарка и нонконформистка. Она предпочитает мешковатые хлопковые платья без корсета, простые шерстяные юбки, которые носит с мужскими жилетами и рубашками. Есть у нее и писательский наряд — зеленое молескиновое пальто в стиле милитари, которое она надевает как доспехи, работая по ночам при свечах. Создавая ее образ, Дюрран вдохновлялась картинами американского художника Уинслоу Гомера, изображавшего простых деревенских жителей. Но, переехав в Нью-Йорк, Джо понимает, что ей нужно выглядеть более подобающе, хоть и не может заставить себя носить корсет. В одном из интервью Дюрран рассказывала, что они с режиссером обсуждали идею надеть на Джо в Нью-Йорке юбку с кринолином, но отказались, посчитав это слишком компромиссным для героини шагом. Зато отправляясь на встречу с издателем, девушка смело надевает котелок.
Артистичная Мэг предпочитает яркие детали и аксессуары: косынки, шали, жилеты, цветную вышивку и узоры. Создавая ее образ, Дюрран ориентировалась на живопись прерафаэлитов, посчитав, что Мэг присущ их романтизм. Так, ее свадебный наряд с кружевами и венком из цветов отсылает к картинам Данте Габриэле Россетти.
Самая скромная и тихая из сестер, Бэт, никогда не наряжается, даже для особых случаев. Она остается дома, являясь главным звеном, объединяющим семью. Ей все равно, как она выглядит и во что она одета, и поэтому Дюрран придумала ее внешний вид, также опираясь на картины Уинслоу Гомера.
Что касается Лори, то все костюмы создавались таким образом, чтобы выгодно смотреться на Тимоти Шаламе. «Мы позволили себе немного отойти от исторической достоверности, потому что пиджаки широкого кроя, модные в 1860-е, ему не подходили, — рассказывает Дюрран. — Поэтому выбор пал на более приталенные силуэты. Нам было важно показать Лори как настоящего представителя богемы. Я готовила костюмы для Тимоти, затем он одевался и решал, как будет их носить, чтобы при этом смотреться свежо».
Жаклин Дюрран признается, что многие подруги после выхода фильма говорили ей, что мечтают обзавестись шерстяным сонтагом — шарфом, который повязывали крест-накрест на груди и фиксировали на талии и о котором все позабыли где-то 150 лет назад. Дюрран обнаружила несколько примеров сонтагов (их также называли «закадычные друзья») на страницах модного женского журнала Godey’s Lady’s Book, издававшегося в Филадельфии с 1830 по 1878 год. Его наверняка читали Олкотт и ее сестры для вдохновения. И если сонтаги теперь вернутся в моду, мы знаем, кого за это благодарить, даже если академики решат иначе.
Напоминаем, что свое решение академики будут оглашать в ночь с 9 на 10 февраля. КиноПоиск будет вести текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград, а пока еще не поздно принять участие в нашей игре «Угадай победителя „Оскара“!».