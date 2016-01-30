Кто достоин «Оскара» за лучшие костюмы? Разглядываем работы номинантов

В основном все вещи для героини Йоханссон были сшиты с нуля, хотя нашлось и несколько винтажных изделий из итальянских магазинчиков. «У Рози есть класс и вкус, и я хотела изобразить ее так, будто она была подругой Эльзы Скиапарелли, и та могла одевать ее в лучшие времена, — рассказывает Рубео. — Я прилетела на встречу со Скарлетт в Нью-Йорк, и мы решили, что ее героиня должна ходить преимущественно в брюках, потому что это была как раз эра, когда брюки входили в моду, но не все женщины могли себе позволить их носить».