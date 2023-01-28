Вайнона Райдер против Сирши Ронан: Сравниваем «Маленьких женщин»

«Маленькие женщины» — культовый в Америке роман о жизни и судьбе четырех сестер Марч из бедной, но счастливой семьи, девушек талантливых, но скованных патриархальными рамками. Начинающиеся как роман взросления, «Маленькие женщины» переходят в роман воспитания, и все заканчивается честным пирком и свадебкой, поскольку иная женская судьба в произведении 1868 года все-таки немыслима. Книга принесла ее автору деньги и славу, получила несколько продолжений, а с приходом кинематографа и восемь экранизаций, включая нынешнюю и не считая две версии эпохи немого кино — фильмы, сериалы и даже аниме. Пять из них получали номинации на «Оскар», две — еще и выигрывали статуэтки.

В самой первой экранизации Джорджа Кьюкора, снявшего затем «Унесенных ветром», главную роль исполнила Кэтрин Хепберн. Но сегодняшние киноманы с любовью и ностальгией вспоминают экранизацию 1994 года австралийки Джиллиан Армстронг со звездным кастом. В современной версии Греты Гервиг актерский состав не менее мощный, чем в предыдущей картине. Давайте посмотрим, кто играл персонажей тогда и сейчас.

Джо Марч

Вайнона Райдер Сирша Ронан

Джо если не главная, то самая яркая героиня романа: она мечтает быть писательницей и отказывается от традиционной женской доли стать женой и матерью. В романе ей 15 лет, но Грета Гервиг в своем фильме намеренно не акцентирует внимания на возрасте и старшинстве героинь. Райдер сделала ее романтической красавицей, Ронан — настоящей бунтаркой, не признающей, что женское счастье может состоять только в любви. Обе актрисы номинированы на «Оскар» за свою работу.

Мег Марч Трини Альварадо

Эмма Уотсон



Старшая сестра, Мег, наоборот, видит свое счастье в семье и детях, несмотря на увлечение балами, платьями и театром. «Мои мечты иные, чем у тебя, это не значит, что они хуже», — говори она Джо. В романе Мег тщеславна и ужасно стесняется своей бедности, но в версии Греты Гервиг ее страдания говорят больше о нереализованных возможностях, чем о мечтах о новых платьях. Трини Альварадо, пожалуй, единственная актриса, которая сегодня ушла в забытье: она активно снималась в 1990-е, в частности вы можете помнить ее по «Страшилам». Эмма Уотсон в представлениях не нуждается: после поттерианы актриса пытается нащупать свою нишу в кино, снимаясь редко и аккуратно, но метко — одна сказка «Красавица и чудовище» чего стоит.

Эми Марч

Кирстен Данст Саманта Мэтис Флоренс Пью

Эми — младшая из сестер; хитрая, умная и эгоистичная, она увлекается живописью и ужасно раздражена тем, что все внимание в семье достается Джо. Позже Эми становится скромнее и тактичнее, но Грета Гервиг делает ее женщиной мудрой и рассудительной. В фильме именно Эми произносит настоящий манифест о браке по расчету и отсутствии женщин в списках гениев. В предыдущей экранизации эту роль сыграли две актрисы: юную Эми — Кирстен Данст (в этом же году вышло «Интервью с вампиром», и Данст закрепилась в статусе главной детской звезды поколения), взрослую — Саманта Мэтис, самый нашумевший проект которой сегодня — сериал «Миллиарды». В новой версии, мы помним, Грета Гервиг не акцентирует внимания на возрасте сестер, отказавшись либо молодить актрис, либо использовать разный каст, так что Эми во всех ее проявлениях сыграла звезда «Солнцестояния» Флоренс Пью (и получила номинацию на «Оскар»).

Бет Марч

Клэр Дэйнс

Элайза Сканлен

13-летняя Бет — сущий ангел как в книге, так и в обеих картинах. Она обожает музыку и все время играет на фортепиано, у нее слабое здоровье, и она постоянно болеет. В фильме Армстронг ее сыграла Клэр Дэйнс, восходящая на тот момент звезда после сериала «Моя так называемая жизнь», где у нее был примечательный дуэт с не менее юным и восходящим Джаредом Лето. В фильме Гервиг роль Бет досталась австралийке Элайзе Сканлен, запомнившейся зрителям по сериалу «Острые предметы». Забавно, что это уже третий подряд проект актрисы, где она играет больных девочек — после «Острых предметов» у нее вышли «Молочные зубы», где героиня Элайзы больна раком.

Марми Марч

Сьюзен Сарандон

Лора Дерн

Мама девочек честна, добродетельна, справедлива и милосердна, хоть и бывает порою строгой. В обеих картинах эту роль сыграла тяжелая артиллерия: Сьюзен Сарандон к тому моменту уже дважды номинировалась на «Оскар» («Тельма и Луиза» и «Масло Лоренцо»), а Лора Дерн, скорее всего, получит статуэтку в этом году, правда, за роль второго плана в «Брачной истории» Ноа Баумбака.

Тетя Марч

Мэри Уикс

Мэрил Стрип

Богатая родственница, тетушка желает сестрам добра и стремится удачно выдать их замуж. На Джо она поставила крест и все надежды возложила на тщеславную Эми. Для Мэри Уикс фильм стал предпоследним в карьере: актриса скончалась в 1995 году в возрасте 85 лет. Ее тетушка Марч была дамой мудрой и почтенной. Мэрил Стрип играет ее женщиной, которая отдает себе отчет: она может делать все, что захочет, поскольку богата.

Теодор Лори Лоренс

Кристиан Бэйл

Тимоти Шаламе

Юный сосед Марчей из богатой семьи, он влюбляется в непосредственную и открытую Джо, но она не готова к семейной жизни и разбивает ему сердце. В книге в начале событий ему 16 лет, затем он, разумеется, взрослеет и мужает. Тимоти Шаламе со своей вневозрастной внешностью отлично подошел под концепцию Гервиг не старить актеров, а вот Кристиан Бэйл, как ни крути, выглядел гораздо брутальнее 16-летнего романтического подростка, несмотря на то что на момент выхода фильма ему было всего 20 лет, а Шаламе — уже 24 года. Для Бэйла «Маленькие женщины» послужили началом карьеры. В этом же году вышел «Принц Ютландии», и оба фильма зажгли на голливудском небосклоне звезду будущего Бэтмена. Шаламе к роли подошел уже с внушительным актерским багажом, номинацией на «Оскар» («Назови меня своим именем») и статусом «актер поколения».

Фридрих Байер

Гэбриел Бирн

Луи Гаррель

Персонаж из сиквела романа «Хорошие жены», Байер — немец-эмигрант, бедный профессор и будущий супруг Джо. У Армстронг его сыграл ирландец Бирн, работавший с Бэйлом в «Принце Ютландии» и активно набиравший очки в Голливуде. У Гервиг немецким профессором стал француз Гаррель, признанный у себя на родине и в Европе, но свежее лицо для американцев.

Джон Брук

Эрик Столц

Джеймс Нортон

Воспитатель и друг Лори, Джон — умный и честный, а еще, конечно же, бедный, но именно за него по любви выходит Мег. В обеих картинах Джон — действительно второстепенный персонаж, «чей-то муж» и просто красавец. Эрик Столц к 1994 году был известным сериальным актером и в анамнезе имел не только главные роли в сиквеле «Мухи» и триллере «Убить Зои», но и несостоявшуюся роль Марти МакФлая в «Назад в будущее». Британец Нортон пока только строит голливудскую карьеру, но мы знаем и любим его как умельца играть русских дворян (Андрей Болконский в сериале «Война и мир») и потомков русских эмигрантов (Алекс Годман в «МакМафии»).

Режиссеры

Джиллиан Армстронг

Грета Гервиг

Австралийка Армстронг подошла к экранизации «Маленьких женщин» с внушительным режиссерским багажом: короткий и полный метр, сериалы, фильм-концерт Боба Дилана. В 1979 году ее картина «Моя блестящая карьера» участвовала в основном конкурсе Каннского фестиваля. Для Греты Гервиг эта экранизация — всего лишь третья режиссерская работа. После совместной с Джо Сванбергом мелодрамы «Ночи и выходные» она сняла «Леди Бёрд» с Сиршей Ронан в главной роли, и фильм сразу же получил два «Золотого глобуса» и ворох номинаций на «Оскар», включая лучшую режиссуру и лучший фильм. В этом году у Гервиг есть номинация за фильм, но нет за режиссуру, что вызвало большое возмущение у критиков.