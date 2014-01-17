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Клэр Дэйнс объяснила, почему не стала сниматься в «Титанике»

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Во время записи подкаста Armchair Expert Клэр Дэйнс рассказала, что в 1990-е ей собирались предложить главную женскую роль в «Титанике» Джеймса Кэмерона. Несмотря на привлекательность проекта, актриса отказалась, так как после «Ромео + Джульетта», где она снялась с Леонардо ДиКаприо, ее мало интересовали роли романтических героинь. По прошествии лет она совершенно не переживает из-за упущенных возможностей.

«Думаю, да. Не совсем уверена, — заметила Дэйнс в ответ на вопрос, звали ли ее в «Титаник». — Определенно, был интерес, но, честно, я только закончила этот романтический эпик с Лео в Мехико, где они собирались снимать „Титаник“, и у меня просто не было сил».

«Мне просто хотелось разного творческого опыта, а этот фильм выглядел как повтор, — продолжает актриса. — Я сказала, что это подтолкнет меня в сторону чего-то, с чем у меня не было ресурса справиться. Я понимала, что сперва должна заложить крепкий фундамент».

Дэйнс также припомнила, что ДиКаприо также сомневался, стоит ли ему браться за проект.

«Помнится, у нас тогда с Лео был общий менеджер, и мы были в офисе. Я стояла на балконе, что забавно, а у Лео был красный кабриолет, и он нарезал круги по парковке, — рассказала Дэйнс. — Я понимала, что он сомневается, соглашаться на фильм или нет, и он посмотрел на меня и сказал: „Снимусь. Снимусь“».

«И я видела, что он не уверен, но заявил: „На хер, снимусь в этом фильме“. Я посмотрела на него: „Я понимаю, почему ты соглашаешься. Я к этому не готова“. Кажется, я действительно была не готова», — добавила она.

В октябре 2019-го Пол Радд, который также снимался с ДиКаприо и Дэйнс в «Ромео + Джульетта», заявил, что подтолкнул актера к решению сняться в «Титанике». «Он говорил: „Не знаю, что делать“. И, помню, я сказал: „Ты должен согласиться“», — рассказал тогда Радд.

После «Ромео + Джульетта» Дэйнс успела поработать с несколькими именитыми режиссерами (Оливер Стоун, Фрэнсис Форд Коппола), снялась в «Терминаторе 3». Однако ее карьера не смогла достичь уровня ДиКаприо, который после роли Джека в «Титанике» в одночасье стал звездой мирового масштаба. О ней вновь заговорили после сериала Showtime «Родина», в котором она сыграла Кэрри Мэтисон, офицера ЦРУ с биполярным расстройством.

Источник: Armchair Expert

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