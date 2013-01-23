Что смотреть в 2020 году: 35 самых интересных фильмов на стриминг-сервисах

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Стриминговые сервисы продолжают свою экспансию на мировом рынке. Разброс жанров в этом году широк, как никогда: зрителей ждут зомби-апокалипсис, бадди-муви, экранизация комикса и потенциальные оскаровские драмы. В ближайшие 11 месяцев на малых экранах выступят такие авторы, как Дэвид Финчер, братья Сэфди, София Коппола, Том МакКарти, Рон Ховард, Стивен Содерберг, Эндрю Доминик, Чарли Кауфман и Спайк Ли. По числу проектов с большим отрывом лидирует Netflix, и это только начало: в 2020 году компания выделит на производство контента более 17 млрд долларов. Страшно представить, что нас ждет в 2021-м. Чтобы скрасить ожидания, мы выбрали самые важные фильмы, которые выйдут на стриминге в этом году.

«Неограненные драгоценности»

Netflix, 31 января

После триумфа «Хорошего времени» братья Сэфди возвращаются с очередным хитом. Хоть академики и обошли «Неограненные драгоценности» стороной, в копилку фильма все же попало несколько важных наград, включая премии Национального совета критиков, а также номинации на Independent Spirit Awards — награду, которая вручается накануне «Оскара». Главный герой — харизматичный ювелир из Нью-Йорка Говард Ратнер с лицом Адама Сэндлера. Азартный игрок, из-за рискованных ставок он задолжал кучу денег бандитам, и вскоре его жизнь оказывается на грани пропасти. Теперь Говард вынужден лавировать между бизнесом и врагами, которые вот-вот доберутся до его семьи, и надеется поправить дела, продав на аукционе редкую драгоценность.

После показа на фестивале в Торонто критики пришли в восторг: рейтинг на Rotten Tomatoes завис на 91% при оценке 8,4/10, а средний балл на Metacritic составляет 90/100. Если верить отзывам, в карьере Сэндлера случился настоящий ренессанс. «Неограненные драгоценности» выходили в США в ограниченный пятидневный прокат и заработали 18,8 млн долларов, установив рекорд для независимой прокатной компании А24. Ранее у этой компании рекордсменом числилось «Солнцестояние» Ари Астера, собравшее 11 миллионов. На сегодня «Неограненные драгоценности» заработали уже больше 47 млн долларов.

«Наездница»

Netflix, 7 февраля

«Наездница» — бенефис звезды «Блеска» и «Сообщества» Элисон Бри. Здесь она не только исполнила главную роль, но и выступила соавтором сценария. Героиня Бри — застенчивая и одинокая Сара, которая увлекается рукоделием, любит лошадей и регулярно смотрит шоу о паранормальных явлениях. Однажды на нее обрушивается череда странных событий: поначалу девушка страдает от лунатизма, раз за разом просыпаясь в неожиданных местах, а затем и вовсе начинает предвидеть будущее. Возможных объяснений несколько, и все они пугающие — от вмешательства коварных инопланетян до психического недуга, унаследованного от бабушки.

«Тимми Фейл: Допущены ошибки»

Disney+, 7 февраля

Самый многообещающий на сегодня фильм от Disney+. Том МакКарти, автор оскароносной драмы «В центре внимания», готовит адаптацию серии книг Стефана Пастиса про 11-летнего Тимми Фейла. Фэнтезийная драмеди покажет, как мальчик, убежденный, что он лучший детектив в городе, управляет своим агентством и распутывает различные дела вместе со своим приятелем — гигантским полярным медведем.

«Последнее, чего он хотел»

Netflix, 21 февраля

Журналистка газеты Washington Post Елена МакМэхон в исполнении Энн Хэтэуэй пытается раскрыть подковерные интриги Белого дома, с которыми связан ее отец (Уиллем Дефо). Волей случая она оказывается в центре масштабной аферы «Иран-контрас»: в 1986 году стало известно, что некоторые члены администрации США тайно поставляли оружие в Иран, невзирая на эмбарго против этой страны, а на вырученные деньги финансировали повстанцев-контрас из Никарагуа. Так Елена попадает в водоворот шпионов, военных и членов других спецслужб, одного из которых играет Бен Аффлек. Картину по одноименной книге Джоан Дидион поставила Ди Риис, снявшая драму «Ферма „Мадбаунд“».

«Все радостные места»

Netflix, 28 февраля

Мелодрама Бретта Хейли («Громко бьются сердца»), основанная на одноименном бестселлере Дженнифер Нивен. Это история двух молодых людей — Вайолет Марки (Эль Фаннинг) и Теодора Финча (Джастис Смит), чья судьбоносная встреча полностью меняет их жизни и помогает переступить через физические и душевные травмы прошлого. Эль Фаннинг также является одним из продюсеров картины.

«Искусственный интеллект»

HBO Max, весна 2020

Очередной проект, выпавший из широкого проката. Изначально боевик с Мелиссой Маккарти должен был выйти в кинотеатрах, но в итоге постановщик Бен Фэлкоун решил, что фильму будет комфортнее на просторах стриминга. Так с декабря 2019-го «Искусственный интеллект» переехал на весну 2020-го и выйдет на HBO Max. По сюжету ИИ выбирает женщину в качестве образца для наблюдений за человечеством. В зависимости от поведения героини компьютерный разум решит, оставлять несовершенных людей в живых или же стереть их с лица земли.

«Правосудие Спенсера»

Netflix, 6 марта

Пятый совместный фильм Марка Уолберга и Питера Берга. Отсидев срок по ложному обвинению, бывший коп по имени Спенсер готов навсегда покинуть Бостон. Но для начала он закроет последний гештальт — выследит и накажет негодяев, убивших его давних коллег. Для этого главный герой объединяется с бойцом MMA Хоуком (Уинстон Дьюк). Вместе им предстоит распутать хитрый клубок интриг из наркокартелей, грязных копов и продажных политиков, отправивших Спенсера за решетку. Трейлер обещает зубодробительный экшен, массу шуток и яркий броманс — всё в лучших традициях бадди-муви.

«Пропавшие девушки»

Netflix, 13 марта

Первый игровой фильм в карьере документалистки Лиз Гарбус, автора «Неизвестной Мэрилин» и «Бобби Фишер против всего мира». «Пропавшие девушки» основаны на реальных событиях, описанных в одноименном бестселлере Роберта Колкера. В своей работе экс-журналист Bloomberg News и New York Magazine прослеживает историю охоты на серийного маньяка, убившего пять секс-работниц на побережье Лонг-Айленда. Главной героиней экранизации станет Мэри Гилберт (Эми Райан), которая после исчезновения дочери берет расследование в свои руки и вскоре выводит полицию на след душегуба. Роль детектива, ведущего это дело, исполнил Гэбриел Бирн.

«Банкир»

Apple TV+, 20 марта

Байопик, снятый Джорджем Нолфи (сценарист «Ультиматума Борна»), повествует о Джо Моррисе (Сэмюэл Л. Джексон) и Бернарде Гарретте (Энтони Маки) — первых в истории афроамериканских банкирах. Бизнес-партнеры начинали с агенства недвижимости, к запуску которого пришли окольными путями. Чтобы избежать гонений на почве расизма, они наняли подставного руководителя своей фирмы, а сами заняли фиктивные позиции шофера и уборщика. Вскоре Моррис и Гарретт выкупили два банка, чтобы помочь с займами темнокожим американцам. «Банкир» мог открыть счет для Apple на грядущем «Оскаре», но не сложилось: релиз был перенесен на весну, после того как одного из продюсеров картины, Бернарда Гаррета-мл., сына главного героя, обвинили в непристойном поведении. Из-за этого скандала «Банкира» также убрали из программы фестиваля Американского киноинститута, а имя Гаррета-мл. удалили из титров (и лишили его прибыли от проекта).

«Сержиу»

Netflix, 17 апреля

Биографическая драма от сценариста «Далласского клуба покупателей» Крэйга Бортена и режиссера документалки про Барака Обаму «Последний год» Грега Баркера. В основе фильма лежит история бразильского дипломата Сержиу Виейра ди Меллу, более 34 лет проработавшего в ООН. Сюжет посвящен последствиям вторжения армии США в Ирак, в результате которого жизнь и карьера Сержиу оказались на волоске. Самого дипломата сыграл Вагнер Моура, знакомый по роли Пабло Эскобара в хите Netflix «Нарко». Компанию на площадке ему составили Ана де Армас, Гаррет Диллахант, Уилл Далтон и другие.

«Книги крови»

Hulu, осень

Экранизация серии рассказов британского фантаста Клайва Баркера, одним из продюсеров которой стал Сет МакФарлейн («Третий лишний»). Зрителей ждет хоррор-антология, которая покажет три разные истории. Главными героями станут психолог Мэри, отрицающая все паранормальное (ее сыграла звезда «Мертвых до востребования» Анна Фрил), страдающая мизофонией Дженна (она гиперчувствительна к звукам; сыграла ее Бритт Робертсон из «Собачьей жизни»), матерый киллер Беннетт, намеренный покончить с грязным прошлым (Юл Васкес, «Жизни матрешки»), и харизматичный медиум Саймон (Рафи Гаврон из «Уловки-22»), который убеждает Мэри, что может пробудить дух ее скончавшегося от лейкемии сына.

«Хеллоуин Хьюби»

Netflix, октябрь

Очередная коллаборация Адама Сэндлера и Netflix. В этот раз комик играет Хьюби Дюбуа, обывателя из городка с говорящим названием Салем, штат Массачусетс. Добродушный парень — большой фанат Хеллоуина и заодно объект насмешек для взрослых и детей. Но когда на город обрушивается неизвестная угроза, которая может положить конец Дню всех святых, Хьюби становится единственным, кто может всех спасти.

«Хеллоуин Хьюби» — потенциальный хит Netflix. Недавняя комедия с Сэндлером «Загадочное убийство» вышла на стриминге летом 2019 года и сразу же установила рекорд — за первые три дня ее посмотрели с 30 миллионов аккаунтов.

«Рождественские хроники 2»

Netflix, декабрь

Сиквел рождественского хита от Netflix, вышедшего в 2018 году и привлекшего 20 миллионов подписчиков за первую неделю. Курт Рассел возвращается к роли Санта-Клауса. Вместе с Кейт, которая со времен первой части выросла циничным тинейджером, ему предстоит остановить таинственного волшебника по имени Белсникель, задумавшего отобрать у человечества Рождество.

Фильмы без даты релиза

«Блондинка»

Netflix

На съемках фильма

Первый фильм Эндрю Доминика со времен «Ограбления казино» посвящен легендарной Мэрилин Монро. В разное время с проектом связывали имена Джессики Честейн и Наоми Уоттс, но в конечном счете роль актрисы досталась Ане де Армас. Картина сосредоточится на ключевых моментах жизни Монро, в которой нашлось место не только громким ролям, но и трудному детству, неудачным бракам и сложным отношениям с агентом и студийными боссами. Сам Доминик обещает нетипичный байопик и твердо верит в успех: в интервью Collider режиссер заявил, что «Блондинка» железно войдет в десятку лучших фильмов всех времен.

«Ребекка»

Netflix

На съемках фильма

Бен Уитли берется за адаптацию романа Дафны Дю Морье, легшего в основу одноименного фильма Альфреда Хичкока. В результате курортного романа британский аристократ Максимилиан де Винтер женится на девушке, приехавшей в Монте-Карло в качестве компаньонки. Всего за год до этого его жена Ребекка погибла на яхте. Когда новобрачные прибывают в поместье, главную героиню начинают пугать отголоски умершей: преданная Ребекке экономка все время притесняет и унижает ее, да и распорядок в доме не сильно изменился после прежней хозяйки. Со временем героиня теряет самообладание и начинает ощущать себя блеклой копией Ребекки. Сценарий экранизации написала Джейн Голдман («Пипец», «Люди Икс: Первый класс»), а в главных героев перевоплотились Арми Хаммер и Лили Джеймс.

«Старая гвардия»

Netflix

Адаптация одноименного комикса, выпущенного в 2017 году издательством Image Comics. Сюжет повествует об отряде воинов, по неизвестным причинам обретших бессмертие. На протяжении веков они сражаются плечом к плечу под началом Энди, некогда известной как Андромаха из Скифии (ее играет Шарлиз Терон). Однажды они узнают о существовании другого, ранее им неизвестного бессмертного. В это же время загадочная организация открывает охоту на главных героев, желая заполучить ключ к вечной жизни. Помимо Терон, в актерском составе значатся Чиветель Эджиофор, Маттиас Шонартс, Гарри Меллинг, Марван Кензари и другие. За постановку отвечает Джина Принс-Байтвуд («Тайная жизнь пчел», «Любовь и баскетбол»), за сценарий — автор оригинального комикса Грег Рука.

«Выпускной»

Netflix

Первый фильм Райана Мёрфи в рамках 300-миллионной сделки с Netflix и потенциальный участник следующей наградной гонки. Завязка следующая: после провала своего мюзикла артисты желают вернуть былую славу и приезжают в консервативный городок в штате Индиана, дабы поддержать старшеклассницу, которой запретили приглашать ее возлюбленную на выпускной, и заодно привлечь к себе внимание журналистов. Фильм основан на одноименном бродвейском мюзикле. На экране появятся Николь Кидман, Мэрил Стрип, Джеймс Корден, Керри Вашингтон и Аквафина.

«Парни в группе»

Netflix

Еще один проект Райана Мёрфи для Netflix, на этот раз продюсерский. «Парни в группе» также основаны на одноименной бродвейской постановке, из нее же перекочевал ключевой актерский состав в лице Закари Куинто, Мэтта Бомера, Джима Парсонса, Эндрю Рэннеллса и Брайана Хатчинсона. По сюжету несколько друзей-геев из Нью-Йорка собираются в одной квартире, чтобы вместе отметить день рождения. По мере того как запасы спиртного подходят к концу, вечеринка начинает раскрывать неприятные тайны, рискующие положить конец дружбе героев.

«Манк»

Netflix

Дэвид Финчер обращается к жизни сценариста одного из самых любимых фильмов — «Гражданина Кейна». Режиссер хотел снять фильм о Германе Я. Манкевиче еще в 1990-е. Изначально главная роль была предложена ныне опальному Кевину Спейси, но в итоге отошла Гари Олдману. Манкевич — один из самых популярных и высокооплачиваемых сценаристов раннего Голливуда, отличавшийся циничным юмором. Он приложил руку к созданию нескольких фильмов братьев Маркс и написал множество сценариев, но его самая известная работа — «Гражданин Кейн», написанный в соавторстве с Орсоном Уэллсом. Согласно истории создания картины, между режиссером и сценаристом назрел конфликт из-за того, кому именно должно быть приписано авторство фильма. В картине, помимо Олдмана, также заняты Лили Коллинз, Аманда Сайфред и Чарльз Дэнс, а музыку к ней пишут Трент Резнор и Аттикус Росс, работавшие с Финчером над «Социальной сетью», «Девушкой с татуировкой дракона» и «Исчезнувшей».

«До Луны»

Netflix

После своей первой оскаровской номинации за мультфильм (речь о «Клаусе») Netflix укрепляет позиции в анимации. «До Луны» — приключенческий мюзикл о девочке, которая строит ракету, чтобы отправиться на Луну и доказать своему отцу, что легендарная богиня Луны существует. Картину режиссирует Глен Кин, сценарист «Тарзана» и «Покахонтас» и лауреат «Оскара» за короткометражку «Дорогой баскетбол».

«Семья Уиллоби»

Netflix

Еще один проект, которым Netflix целится в семейную аудиторию. Мультфильм «Семья Уиллоби» — адаптация детской книжки Лоис Лоури, лауреата нескольких литературных премий. В центре истории — четверо детей, воспитанных в консервативной среде. Отдалившись от эгоистичных родителей, они пытаются по-новому адаптироваться в большом, сложноустроенном мире, чтобы стать более прогрессивной семьей. Роли озвучивают Рики Джервэйс, Джен Краковски, Майя Рудольф, Терри Крюс и Мартин Шорт, и мы наконец-то всех их услышим, потому что на Netflix есть субтитры!

«Евровидение»

Netflix

Новый проект Дэвида Добкина, режиссера «Шанхайских рыцарей» и «Судьи» с Робертом Дауни-мл. поведает об исландских исполнителях, которым выпадает редкий шанс представить свою страну перед всем миром. Главные роли исполнят Уилл Феррелл (он также соавтор сценария и сопродюсер), Рэйчел МакАдамс, Пирс Броснан, Деми Ловато и Дэн Стивенс, которому досталась роль российского конкурсанта по имени Александр Лемтов. Новости Рунета пестрели заголовками, что Стивенс сыграет Сергея Лазарева, а последний отреагировал в своем Instagram недоуменной шуточной сториз: «Могли бы сразу позвать меня!»

«Кофе и Карим»

Netflix

Экшен-комедия от Майкла Дауса, снявшего ромком «Дружба и никакого секса?», а также несколько серий «Проповедника» и «Мужчина ищет женщину». По сюжету полицейский из Детройта вынужден объединиться с 11-летним сыном своей дочери, чтобы очистить его имя и остановить опасного преступника. Главная роль в проекте отошла Эду Хелмсу. Стоит отметить, что в 2014 году сценарий дебютанта Шэйна МакКарти попал в знаменитый «Черный список», где числятся самые интересные тексты по мнению студийных боссов.

«Армия мертвецов»

Netflix

На съемках фильма

После фиаско с «Бэтмен против Супермена» и «Лигой справедливости» Зак Снайдер возвращается к истокам. Как и его дебют (речь о «Рассвете мертвецов»), «Армия мертвецов» рассказывает о зомби-апокалипсисе. Действие развернется в Лас-Вегасе, где произошло нашествие ходячих мертвецов. В городе почти не осталось живых, что подталкивает главного героя к идее провернуть крупное ограбление. Он собирает команду наемников и отправляется в одно из самых опасных мест на земле в надежде сорвать куш. Netflix вложил в производство 90 млн долларов, так что у Снайдера есть все шансы выдать главное развлечение года с Дэйвом Батистой в главной роли.

«На грани»

Apple TV+

На съемках фильма

Третий совместный проект Софии Копполы и Билла Мюррея после «Трудностей перевода» и «Очень мюрреевского Рождества», а также первый фильм, снятый в рамках сотрудничества Apple TV+ и главной кузницы независимого кино A24. Главные герои — молодая мать Лори (Рашида Джонс) и ее отец Феликс (его играет Мюррей), убежденный холостяк и плейбой. После долгожданного примирения они отправляются в безудержный загул по Нью-Йорку.

«Волки-перевертыши»

Apple TV+

Серьезное пополнение в каталоге Apple TV+. Аниматор Томм Мур, номинированный на «Оскар» за «Песнь моря» и «Тайну Келлс», расскажет о девочке Робин, которая приезжает в Ирландию вместе с отцом-охотником, чтобы истребить последнюю стаю волков. Люди издревле считают хищников злыми и остерегаются их. Робин встречает местную девочку Мэб и узнает много нового об ирландских лесах и о себе самой. В озвучке участвует Шон Бин, но что за персонаж ему достался — пока загадка.

«Из огня»

Netflix

Команда «Мстителей» снова в деле: Крис Хемсворт солирует в боевике, снятом Сэмом Харгрейвом, постановщиком трюков в фильмах Marvel, и спродюсированном компанией братьев Руссо AGBO. По сюжету главному герою Тайлеру Рэйку (Хемсворт), наемнику без страха и упрека, поручают освободить сына международного преступника. Мальчик — пешка в войне двух наркобаронов, и его держат в заложниках в городе Дакка, столице государства Бангладеш и одном из самых неприступных мест в мире. Помимо Хемсворта, в картине появится Дэвид Харбор («Черная Вдова»), сыгравший другого наемника со своими таинственными целями.

«Пусть говорят»

HBO Max

HBO Max еще не запустился, но уже заходит с козырей. Одним из первых фильмов стриминг-платформы станет комедия Стивена Содерберга «Пусть говорят». Главные роли в проекте закреплены за Мэрил Стрип и Джеммой Чан. Сюжет держится в строжайшем секрете. Известно лишь, что съемки проходили в Нью-Йорке и Великобритании, а также на борту океанского лайнера Queen Mary 2. Для Содерберга это уже третье выступление на стороне стримингов: в 2019 году с его подачи Netflix выпустил сразу два проекта — «Прачечная» и «Птица высокого полета».

«Деревенская элегия»

Netflix

Экранизация книги «Деревенская элегия: Мемуары семьи и кризис культуры», ставшей бестселлером в 2016 году. В своих воспоминаниях Джей Ди Вэнс описывает жизненный уклад американской глубинки на примере истории своей семьи. Он вырос в городке Мидлтаун, штат Огайо. Его бабушка и дедушка страдали алкоголизмом, а мать погрязла в наркотиках. Бедность, низкие зарплаты, отсутствие перспектив — все это Ди Вэнс противопоставляет той жизни, которую он начал, получив образование и покинув Мидлтаун. Главные темы книги — кризис ценностей и ответственность человека за свою жизнь. В картине сыграли Эми Адамс, Хейли Беннетт, Гленн Клоуз и Фрида Пинто. В режиссерском кресле — Рон Ховард.

«Дьявол навсегда»

Netflix

Психологический триллер по одноименному роману Дональда Рэя Поллока. Действие фильма развернется между окончанием Второй мировой войны и началом вьетнамской кампании, а главными героями станут несколько эксцентричных людей. Супруги Карл и Сэнди Хендерсон (Джейсон Кларк и Райли Кио) колесят по стране и убивают автостопщиков, предварительно фотографируя бедолаг. Проповедник Рой (Гарри Меллинг) убежден, что наделен даром исцеления, а его друга, гитариста-виртуоза Теодора, разыскивает полиция во главе с продажным шерифом Ли Бодекером (Себастиан Стэн заменил в этой роли Криса Эванса). Ветеран Уиллард Расселл (Билл Скарсгард) готов на любые жертвоприношения, лишь бы спасти умирающую от рака жену Шарлотту (Хейли Беннет). Центром фильма станет история их сына Эрвина (Том Холланд), который вынужден самостоятельно расти и приспосабливаться к суровой жизни. Звездный каст также включает Роберта Паттинсона, Элайзу Сканлен и Мию Васиковскую. Режиссер и сценарист картины — ответственный за сериал «Каратель» Антонио Кампос, а одним из продюсеров стал Джейк Джилленхол.

«Пять корешей»

Netflix

Несколько афроамериканских ветеранов вьетнамской кампании возвращаются в зловещие джунгли, чтобы отыскать тело похороненного сослуживца и заодно поживиться сокровищами. Так выглядит зачин новой картины Спайка Ли, пожалуй, главного провокатора нынешнего Голливуда. Искателей злоключений воплотят Делрой Линдо, Кларк Питерс, Джанкарло Эспозито, Исайя Уитлок-мл. и Норм Льюис. Чедвик Боузман сыграет сына одного из героев, также в фильме засветятся Жан Рено и Пол Уолтер Хаузер из недавнего «Дело Ричарда Джуэлла».

«Я подумываю со всем этим покончить»

Netflix

Внезапно: сплав триллера и хоррора от автора «Быть Джоном Малковичем» и «Аномализы» Чарли Кауфмана. Джейк отправляется на отдаленную ферму, чтобы познакомить свою девушку с его родителями. Ирония в том, что та хотела порвать с Джейком и теперь находится в затруднительном положении. Безобидная на первый взгляд поездка оборачивается для главной героини мощным ударом по психике. Судя по всему, Кауфман намерен препарировать отношения не менее оригинально, чем в «Вечном сиянии чистого разума». В ролях — Джесси Племонс из «Черного зеркала», Джесси Бакли («Чернобыль»), Тони Коллетт («Шестое чувство»), Джейсон Ральф («Волшебники») и коллега того же Племонса по антологии «Фарго» Дэвид Тьюлис.

«Лагерь калек»

Netflix

Вероятный номинант на следующий «Оскар». Супруги Мишель и Барак Обама продюсируют для Netflix документальный фильм, поднимающий вопрос о дискриминации инвалидов. В начале 1970-х многие подростки в США сталкивались с ущемлением в правах, и одним из редких мест, где они ощущали свободу и просто могли быть собой — отдыхать, веселиться, курить, говорить по душам, — был лагерь «Дженед», или Лагерь калек, как его называли. Чтобы в красках показать будни лагеря, авторы нашли архивные съемки 1970-х, а также взяли интервью у тех, кому посчастливилось в нем побывать. Фильм выходит в год 30-летия с момента принятия закона, запретившего дискриминацию на почве инвалидности, и, судя по рецензиям с «Сандэнса», создатели с блеском сформулировали посыл о всеобщем равноправии.

Напомним, что чета Обама уже продюсировала для Netflix другой док — речь об «Американской фабрике», недавно номинированной на «Оскар».

«Его дом»

Netflix

В преддверии «Сандэнса» Netflix приобрел права на триллер дебютанта Реми Уикса с громкой заявкой на злободневность. Молодая пара беженцев покидает охваченный войной Судан и селится в небольшом городе в Великобритании. Попытки адаптироваться к новой жизни сходят на нет, когда героев настигает зловещее существо. Главные роли исполнили Мэтт Смит и Хавьер Ботет, об умении которого играть самых жутких монстров мы рассказывали здесь.

«Платформа»

Netflix

Камерный испанский триллер с налетом едкой сатиры. Действие «Платформы» происходит в многоэтажной тюрьме, напоминающей высокую башню. Формально между заключенными соблюдено равенство, но на практике у одних привилегий куда больше, чем у других. Дело в том, что уровни здания связаны одним механизмом — платформой, которая движется сверху вниз и доставляет героям их еду. В результате те, кто содержится выше, получают порцию быстрее, а нижним остается обгладывать косточки за друзьями по несчастью. Со временем расслоение пробуждает в людях животные инстинкты, и тут начинается настоящая битва за выживание. Впервые «Платформа» была представлена в 2019 году на кинофестивале в Торонто, откуда создатели увезли приз зрительских симпатий в секции «Полуночное безумие». Критики также приняли фильм благосклонно: рейтинг на Rotten Tomatoes остановился на 81% при оценке 7/10.