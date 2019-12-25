Что смотреть в 2020 году: 50 самых ожидаемых фильмов

Даты российских премьер актуальны на момент публикации и могут меняться.

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«Дело Ричарда Джуэлла»

9 января

Основанная на реальных событиях история охранника, который на Олимпийских играх в Атланте обнаружил взрывное устройство и вовремя успел эвакуировать людей, однако через несколько дней из героя превратился в главного обвиняемого. Первые критические отзывы о фильме Клинта Иствуда были восторженными, а исполнителю главной роли Полу Уолтеру Хаузеру пророчили номинацию на «Оскар». Американский институт кинематографии назвал «Дело Ричарда Джуэлла» одним из лучших фильмов в своей традиционной десятке самых значимых картин года, а сыгравшая роль второго плана Кэти Бейтс получила номинацию на «Золотой глобус».

«Маяк»

16 января

Молодой смотритель маяка (Роберт Паттинсон) приезжает на отдаленный остров у берегов Новой Англии, а уже работающий там ветеран (Уиллем Дефо) только и делает, что пьет, видит русалок да заклинает не убивать чаек. Через четыре недели службы на маяке герой Паттинсона тоже беспробудно пьет, видит русалок и даже вступает с ними в бурную интимную связь. Дальше все будет только хуже. Эстетский черно-белый фильм ужасов режиссера Роберта Эггерса (автора «Ведьмы») был показан на Каннском кинофестивале в программе «Двухнедельник режиссеров» и получил приз кинокритиков (мы писали о нем здесь), а в США был номинирован в нескольких категориях на Independent Spirit Awards.

«Маленькие женщины»

30 января

Четыре сестры Марш, живущие в Новой Англии во времена Гражданской войны, очень близки и одновременно с тем совершенно непохожи друг на друга: Мег романтична, Джо прямолинейна и открыта, Бет тиха, а Эми крайне обаятельна. Классический американский роман Луизы Мэй Олкотт экранизировали неоднократно — от немых фильмов 1917 года до относительно недавней версии с Вайноной Райдер в главной роли. Грета Гервиг («Леди Бёрд») собрала настоящий цветник молодого Голливуда (у нее играют Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью и Тимоти Шаламе) и сделала для нового поколения все такую же теплую и ламповую костюмированную драму, залитую закатами и красками осенней листвы.

«1917»

30 января

Сэм Мендес представляет локальную фронтовую историю как часть большой губительной войны — Первой мировой. Двум британским солдатам дают практически невыполнимое задание: за несколько часов до наступления добраться до батальона, который иначе попадет в смертельную ловушку. Фильм, снятый оператором Роджером Дикинсом будто бы одним кадром (увидеть хитрые склейки почти невозможно), вызвал у первых зрителей восторг. «1917» уже попал в десятку лучших картин 2019 года Американского института кинематографии, был отмечен за работу Дикинса объединениями кинокритиков Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Вашингтона, а также получил три номинации на «Золотой глобус» (лучший фильм, лучший режиссер, лучший композитор).

«Офицер и шпион»

30 января

История судьбоносного для Европы исторического процесса — дела Альфреда Дрейфуса, французского офицера, еврея, обвиненного в шпионаже в пользу Германии в конце XIX века — снята опальным режиссером Романом Поланским. Приговоренный на основе подложных документов к пожизненной ссылке Дрейфус — символ борьбы за справедливость, а оригинальное французское название картины — J’accuse, «Я обвиняю», — отсылает к знаковой статье Эмиля Золя, посвященной этом делу. Полански за фильм получил Гран-при Венецианского фестиваля (читайте наш отзыв), что вызвало небольшой скандал в связи с новыми обвинениями режиссера в сексуальном насилии.

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

6 февраля

При всех вопросах к «Отряду самоубийц» большинство зрителей сошлось во мнении, что выбор Марго Робби на роль Харли Квинн — несомненная удача. Во время съемок у нее появилась идея сделать «Хищных птиц», и так зародился продюсерский проект Робби об эмансипации Харли Квинн. В начале фильма Харли с трудом переживает разрыв с Джокером, меняет прическу, но затем берет себя в руки, и начинается веселье — противостояние с преступником Черная Маска (Юэн Макгрегор). В команде Квинн нашлось место Черной Канарейке (Джерни Смоллетт), Охотнице (Мэри Элизабет Уинстэд) и Рене Монтойя (Рози Перес). Хотя на большом экране на первом плане новые героини пока не появлялись, в комиксах у них давняя и славная история, а зрители сериала «Стрела» знакомы уже и с Черной Канарейкой, и с Охотницей. Постеры фильма намекают, что нас ждет кислотный угар.

«Джентльмены»

13 февраля

После «Аладдина» Гай Ричи возвращается к более привычной теме и среде — британскому пацанскому криминалу во всей своей красе. Живущий в Лондоне американец Микки (Мэттью МакКонахи) построил настоящую марихуанную империю, и когда становится известно, что он готов ее продать, начинается настоящая чехарда с взятками, шантажом, разборками и прочими милыми преступными штучками. Участвовать в этом беспределе будут Чарли Ханнэм, Колин Фаррелл, Генри Голдинг, Мишель Докери и Хью Грант.

«Лед 2»

14 февраля

Успешно выступивший в отечественном прокате микс спортивного фильма и мюзикла про любовь фигуристки (Аглая Тарасова) и хоккеиста (Александр Петров) не мог не получить сиквела, и вот он выходит на экраны в День всех влюбленных. В режиссерах — Жора Крыжовников («Горько!»), что, видимо, добавит сказке больше народного угара. Закончившаяся воссоединением героев прямо на льду первая часть продолжается свадьбой и прибавлением в семействе. Не обойдется и без трагических оборотов: из трейлеров известно, что герой Петрова будет отцом-одиночкой.

«Соник в кино»

20 февраля

Еж Соник со своим приятелем Томом (Джеймс Марсден) противостоит злому доктору Роботнику (Джим Керри с усишками), который хочет заполучить невероятную скорость главного героя. История дружбы человека с рисованным персонажем в кино появляется не впервые, а Джеймс Марсден вообще на этом собаку съел: он уже был на короткой ноге с компьютерным пасхальным кроликом («Бунт ушастых») да и сам играл ожившего рисованного героя («Зачарованная»). Вызвавший много вопросов после первого трейлера фильм был доработан: измененные спецэффекты сделали синего ежика более похожим на свой игровой прообраз, так что теперь в его кинобудущее можно смотреть с большим оптимизмом.

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»

20 февраля

Роберт Дауни-мл. и много зверушек — что может пойти не так? В своем первом постстарковском проекте Дауни сыграет викторианского ветеринара, который живет отшельником, и только экзотические животные скрашивают его досуг. Однако внезапное событие вынуждает доктора Дулиттла покинуть привычный уют и отправиться к мифическому острову. Фильм основан на детской книге Хью Лофтинга, который написал целую серию о приключениях отважного доктора. В 1967 году ту же самую книгу уже экранизировали, а главную роль играл Рекс Харрисон («Моя прекрасная леди»). В новой версии компанию Дауни составят Эмма Томпсон, Рами Малек, Марион Котийяр, Рэйф Файнс, Том Холланд и Октавия Спенсер, но их всех мы потеряем на дубляже, поскольку их участие сводится к озвучанию анимационных животных.

«Бладшот»

20 февраля

Вин Дизель, озвучивший Грута в киновселенной Marvel, нашел себе героя посуровее из Valiant Comics. Морпех Рэй Гаррисон был убит, а потом стал объектом эксперимента американских военных: они оживили тело героя, превратив в машину для убийства. Свою прошлую жизнь герой Дизеля не помнит, но обрывки воспоминаний пробиваются в сознании. Помимо Дизеля, в картине играют специализирующиеся на злодеях Гай Пирс и Тоби Кеббелл. Главное, о чем следует помнить: Бладшот в исполнении Дизеля и Дедшот в исполнении Уилла Смита из «Отряда самоубийц» — это два разных человека из совершенно разных комиксов!

«Эма: Танец страсти»

20 февраля

Чилийский режиссер Пабло Ларраин («Джеки») представил свой фильм на Венецианском кинофестивале в августе 2019 года (наш текст вот здесь). Танцовщица Эма (Мариана ди Джироламо) после личной трагедии — неудачного усыновления, — пережитой вместе с мужем-хореографом (Гаэль Гарсиа Берналь), пытается найти себя. История, начало которой настраивает зрителей на нечто вроде «Что-то не так с Кевином», делает тут невероятный хореографический кульбит и вместо психологической драмы превращается в дэнс-психоделику, в которой Эма раскрывается единственным доступным ей способом — через движение тела в бесконечном завораживающем танце.

«Свистуны»

20 февраля

Один из самых ярких представителей румынской новой волны, Корнелиу Порумбойю снял криминальную черную комедию о полицейском-коррупционере, который из любви к роковой красотке ввязывается в авантюру по освобождению сидящего в тюрьме бизнесмена. Одна проблема: для того чтобы все сложилось, ему необходимо выучить язык, который используют бандиты, — язык свиста. Фильм был представлен на Каннском кинофестивале 2019 года в конкурсе (вот наше мнение о нем) и выдвинут румынским национальным оскаровским комитетом в номинации «Лучший международный фильм».

«Вперед»

5 марта

Новый анимационный фильм Pixar предлагает окунуться в магический мир, ставший совершенно обычным: единороги шарят по мусорным бакам, кентавры размеренно совершают утренние пробежки, а дракон оказывается милым домашним питомцем. Братья Иэн и Барли, эльфы-подростки, отправляются в путешествие и хотят узнать, осталась ли в мире магия. Режиссером фильма выступает Дэн Скэнлон, ранее снявший «Университет монстров». В оригинале братьев озвучили Том Холланд и Крис Пратт, но нас опять ждет дубляж.

«Тихое место 2»

19 марта

Джон Красински дорабатывает и расширяет свой постапокалиптический мир, в котором малейший шум может привести к смерти. Первый фильм был мегауспешным в прокате: при небольшом бюджете в 20 млн долларов он собрал 340 миллионов. Хоррор получил номинации премий американских гильдий продюсеров и сценаристов, а Эмили Блант — приз Гильдии актеров за лучшую роль второго плана. В сиквеле семья, обреченная на осторожное беззвучие, будет учиться выживать без отца и осваивать новые территории. Помимо возвращения старых актеров, нас ждут и новые — Киллиан Мёрфи и Джимон Хонсу.

«Номер 1»

19 марта

«Номер 1», вернее, N 1 — полотно Марка Ротко, одно из самых дорогих произведений современного искусства. Именно его решает похитить юный авантюрист Артем (Дмитрий Власкин) под руководством опытного мошенника Феликса (Филипп Янковский). Особую пикантность ситуации придает тот факт, что находится картина в галерее бывшей жены Феликса (ее играет Ксения Собчак). Фильм Михаила Расходникова, кажется, очень хочет вызвать у зрителя ассоциации с «Как украсть миллион», образцом для комедийных историй об ограблениях. Посмотрим, насколько это ему удастся.

«Мулан»

26 марта

Студия Disney продолжает переснимать свою анимационную классику. В этот раз руки дошли до «Мулан» — истории, основанной на мотивах из китайского фольклора. Историю девушки, вынужденной переодеться в мужское платье, чтобы защитить страну от захватчиков, сняла новозеландка Ники Каро («Жена смотрителя зоопарка»). Исполнительницу главной роли искали долго и согласно длинному списку требований, а вот второй план займет весь пантеон китайского кинематографа — от Гун Ли в роли злой ведьмы до Джета Ли в образе императора. Но добавим в эту бочку меда и ложку дегтя: маленького дракончика Му-Шу (которого возненавидели китайские зрители) не будет, и это уже вызвало гневные возмущения фанатов анимационной версии.

«Фея»

26 марта

Режиссер «Звезды» и «Русалки» Анна Меликян обратилась к модной теме виртуальной реальности и компьютерных игр. Герой ее фильма, геймдизайнер в исполнении Константина Хабенского, кажется, все уже о жизни знает и цинично использует новости об убийствах представителей национальных и сексуальных меньшинств для продвижения новой игрушки. Однако встреча с юной активисткой (Екатерина Агеева) меняет его взгляд на мир. Помимо погружения в российскую и виртуальную реальности, создатели обещают также некий фантастический элемент.

«Новые мутанты»

2 апреля

Тринадцатая (и многострадальная) картина из вселенной Людей Икс расскажет о молодых мутантах, которых против воли содержат на секретной военной базе. Среди них — сестра Колосса, Мэджик (Аня Тейлор-Джой), и мутант-верфольф по имени Волчица (Мэйси Уильямс). Неоднократный перенос релиза картины (изначально фильм должен был выйти в апреле 2018 года) был связан с масштабными досъемками, ради которых пришлось собирать актеров, уже занятых в других проектах. Эти обстоятельства тревожат.

«Лицо со шрамом»

2 апреля

На съемках фильма

Том Харди в роли бывшего короля гангстерского мира, престарелого и больного сифилисом Аль Капоне. Это третий фильма Джоша Транка, печально известного по новой версии «Фантастической четверки». В этот раз вместо супергероики — реалистичный байопик, построенный на воспоминаниях Аль Капоне. Фильмов про Аль Капоне было великое множество. Его играли, помимо прочего, Роберт Де Ниро («Неприкасаемые»), Стивен Грэм («Подпольная империя») и даже Джон Бернтал («Ночь в музее 3»). В какой степени это будет ремейк фильма «Лицо со шрамом» 1932 года, вдохновленного историей Аль Капоне, — большой вопрос. Ясно одно: фильм 1982 года с Аль Пачино тут вообще не при делах.

«Не время умирать»

9 апреля

Новый фильм о Джеймсе Бонде претерпел изменения уже на этапе съемок: в режиссерском кресле Кэри Фукунага («Настоящий детектив») сменил лауреата «Оскара» Дэнни Бойла, а над сценарием постоянных авторов бондианы Нила Первиса и Роберта Уэйда поколдовали еще Пол Хаггис («Казино Рояль»), Скотт З. Бёрнс («Ультиматум Борна») и Фиби Уоллер-Бридж. Последняя — по личной просьбе Дэниэла Крэйга, большого фаната сериала «Дрянь». Сюжет строится вокруг ушедшего было на покой Джеймса Бонда — настолько ушедшего, что агентом 007 стала агентка в исполнении Лашаны Линч. Но зов о помощи старого приятеля, сотрудника ЦРУ Феликса Лейтнера вернет Бонда в мир большого шпионажа и столкнет с опасным противником, сыграл которого Рами Малек (с лицом, обезображенным гримом).

«Стрельцов»

16 апреля

Спортивные достижения нападающего «Торпедо» Эдуарда Стрельцова должны были привести его на футбольный олимп и сделать как минимум равным Пеле. Однако в 1958 году он был обвинен в изнасиловании, осужден на 12 лет, но потом триумфально вернулся спорт. Илья Учитель (сын режиссера Алексея Учителя) на роль Стрельцова выбрал Александра Петрова — хоккеистом тот уже был, на очереди футбол. В фильме будет не только спортивная, но и личная драма. За эту линию отвечает комсомолка Алла, героиня Стаси Милославской.

«Спутник»

16 апреля

Советский космонавт (Петр Федоров) в 1983 году возвращается на Землю и привозит инопланетную жизнь в собственном теле. Космонавта запирают в бункере секретной лаборатории, чтобы изучить пришельца. Врач (Оксана Акиньшина) пытается спасти героя, начиная по ходу дела проявлять к своему подопечному совсем не исследовательский интерес. Командует опытами полковник секретной службы в исполнении Федора Бондарчука. В режиссерском кресле — дебютант Егор Абраменко. Он снял полный метр на основе своей короткометражки «Пассажир» с Артуром Смольяниновым в главной роли.

«Черная Вдова»

30 апреля

Давно задуманный проект о Наташе Романофф, Черной Вдове из «Мстителей», отбросит нас на годы назад: действие развивается между событиями «Первый Мститель: Противостояние» и «Мстители: Война Бесконечности». Зрителей ждет не только еще одна Черная Вдова, но и несколько коллег Наташи по «Красной комнате», роли которых исполнят Рэйчел Вайс и Флоренс Пью. Будут и сильные противники — идеально повторяющий все движения Таскмастер и Красный Страж (его сыграет Дэвид Харбор), давний знакомый из прошлого Наташи. Режиссером картины назначили австралийку Кейт Шортланд, снявшую драму «Лоре» о путешествии героини и ее младших братьев по разоренной войной Германии 1945 года. Кевин Файги, продюсер всей киновселенной Marvel, говорит, что «Черная Вдова» позволит иначе взглянуть на все действия Наташи в фильме «Мстители: Финал».

«История Дэвида Копперфилда»

7 мая

К экранизации во многом автобиографически романа Диккенса режиссер Армандо Ианнуччи подошел творчески, подход «на роли в британской классике берем только бледных англосаксов» был отброшен. Вместо этого абсолютное расовое и этническое разнообразие. Оно и понятно: Лондон XIX века — центр империи, настоящий плавильный котел цивилизации. Самого Дэвида играет Дев Патель, а компанию ему составляют Бенедикт Вонг, Тильда Суинтон, Питер Капальди и Хью Лори. Ианнуччи, известный своим едким чувством юмора, постарался и тут: его версия британской классики — захватывающая музыкальная комедия, полная неожиданных флешбэков, черно-белой хроники и вольностей с пространством и временем (подробнее о фильме мы писали из Торонто).

«Женщина в окне»

14 мая

Доктор Анна Фокс (Эми Адамс) страдает агорафобией и не может шагу ступить за пределы своего дома. Само собой, она многое видит из окна и, кажется, становится свидетелем преступления. Экранизацию одноименного бестселлера А. Дж. Финна, по описанию похожую на женскую версию «Окна во двор» Хичкока, снимает мастер костюмированных мелодрам Джо Райт («Гордость и предубеждение», «Анна Каренина»), а лауреат Пулитцеровской премии Трэйси Леттс пишет сценарий. Гари Олдман, Джулианна Мур, Уайатт Рассел и Энтони Маки играют соседей и знакомых героини, а вот кто из них преступник — узнаем в кино.

«Чудо-женщина: 1984»

4 июня

Как и следует из названия, новые подвиги Диана Принс совершает на излете холодной войны. Главная противница Чудо-женщины — Гепарда, в которую из-за древнего артефакта превращается британская археолог доктор Минерва (Кристен Уиг). Как это ни удивительно, Диана вновь встретится со Стивом Тревором в исполнении Криса Пайна, хотя вроде бы он погиб в первой части, за шестьдесят с лишним лет до событий нового фильма. Галь Гадот в интервью беспрестанно рассказывает, как довольна развитием своей Чудо-героини: она и сильная, и не лишена чувств, и успешно адаптируется к современному миру. Режиссер фильма Пэтти Дженкинс сообщила, что уже ведется работа над третьей частью, и действие, скорее всего, будет развиваться в наши дни.

«Пальма»

4 июня

Трогательная история овчарки по имени Пальма. Она остается на взлетной полосе аэропорта ждать своего хозяина, который не может взять ее с собой. Встреча Пальмы с 9-летним Колей, потерявшим маму, положит начало большой дружбе и поможет ребенку найти общий язык с отцом, о котором он не знал раньше. Это вторая полнометражная картина режиссера Александра Домогарова-младшего — он дебютировал фильмом ужасов «Пиковая дама: Зазеркалье», теперь вот снял душевное семейное кино про собачку. У «Пальмы» будет две версии: одна — для российского проката, вторая — для японского, куда войдут дополнительные сцены, снятые в провинции Акита на острове Хонсю с участием не только российских, но и японских актеров.

«Душа»

18 июня

Мир эмоций Disney и Pixar уже исследовали в «Головоломке», пришла пора понять, что же такое душа. Пит Доктер в своем анимационном фильме делает героем учителя музыки Джо, который мечтает о карьере джазового музыканта. Из-за несчастного случая Джо расстается с душой, и она отправляется в магический мир душ, где эти эфирные сущности учатся всему тому, что нужно уметь, прежде чем попасть в тела младенцев. Джо предстоит вернуться в свое тело, пока не стало слишком поздно.

«Главный герой»

2 июля

Райан Рейнольдс играет скромного служащего банка, которого заели рутина и постоянные налеты грабителей. Однажды он дает им отпор и выясняет, что все происходящее вокруг — часть огромной видеоигры, а сам он второстепенный неигровой персонаж, умудрившийся вырваться на первый план. И теперь, став главным героем, он сможет спасти свой мир от полного уничтожения. Новая комедия Шона Леви («Ночь в музее») похожа по описанию на игровую версию анимационного «Ральфа» и, возможно, с таким крутым актерским составом (на подхвате там Тайка Вайтити и Джоди Комер) окажется интересным и новым взглядом на геймерскую повседневность.

«Охотники за привидениями: Наследники»

9 июля

После не очень удачной «женской» версии «Охотников» управление франшизой вернулось, так сказать, в родные руки: написал сценарий и поставил фильм Джейсон Райтман, сын снявшего первые две части Айвена Райтмана. Обещают возвращение старой команды, а главная сюжетная линия будет связана с матерью-одиночкой и ее двумя детьми-подростками. Семейство переехало на старую ферму в Оклахоме, доставшуюся героине в наследство от отца, которого она не знала. Пытаясь побольше выяснить о дедушке, подростки находят в сарае оборудование для отлова призраков и легендарную машину с номером «ECTO 1». Конечно, тут же вокруг начинают твориться очень странные дела, справиться с которыми предстоит новоиспеченным владельцам подходящей техники. Новые лица в команде — Пол Радд, Кэрри Кун, Маккенна Грейс и Финн Вулфард. Запрос на ностальгию по 1980-м (они и подарили нам оригинальных «Охотников за привидениями»), которую всколыхнули «Очень странные дела» и его персонажи, должен быть удовлетворен.

«Топ Ган: Мэверик»

16 июля

«Топ Ган» 1986 года рассказывал об академии пилотов, где учились лучшие из лучших, и, помимо производственных будней и борьбы за сердце инструктора училища, львиная доля экранного времени отводилась фантастической красоты полетам. Спустя 30 лет Том Круз возвращается к роли, сделавшей его мегазвездой, и становится наставником для молодых. В ролях его учеников снялись, помимо прочего, Майлз Теллер, Глен Пауэлл и Льюис Пуллман. Давний коллега-соперник в исполнении Вэла Килмера тоже полетит. Детали сюжета неизвестны, однако, судя по трейлеру, нас ждут «первым делом самолеты», а также мотоциклы, скорость и обожающий трюки нестареющий Круз.

«Довод»

16 июля

Масштабный и очень тайный проект Кристофера Нолана, который он снимал в том числе в Таллине. Известно лишь, что речь пойдет о путешествиях во времени и запутанном мире международного шпионажа. Из вышедшего трейлера не прояснилось ровным счетом ничего, но мы поняли, что визуальная часть напоминает «Начало», действие развернется в неком Посмертии, а Нолан снова затеял хитроумную игру. В главных ролях — Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон и Элизабет Дебики. Жанр — триллер, а название (и оригинальное, Tenet, и российское прокатное) — палиндром.

«Морбиус, живой вампир»

30 июля

На съемках фильма

После неожиданного успеха «Венома» пришла пора выйти на авансцену еще одному противнику Человека-паука. Майкл Морбиус, ученый, страдающий от редкого заболевания крови, в попытке исцелить себя становится вампиром. Главную роль сыграл Джаред Лето, а компанию ему составили Джаред Харрис, Мэтт Смит и Адриа Архона. Sony, у которой права на часть персонажей комиксов Marvel, заявила о том, что хочет построить c ними свою комикс-вселенную (Sony Marvel Universe) по схожей модели с тем, что делает Кевин Файги в Disney. Так что действие «Венома» и «Морбиуса», а также возможных продолжений и новых картин будет происходить в одном мире.

«Билл и Тед»

20 августа

Билл и Тед — два приятеля-бездельника, фанаты тяжелого металла и путешественники во времени — впервые появились на экране в 1989 году в фильме «Невероятные приключения Билла и Теда». Сыграли их Алекс Уинтер и Киану Ривз. Про Билла и Теда сняли еще один фильм, мультсериал, сделали компьютерные игры и нарисовали комиксы. Тридцать лет спустя исполнители главных ролей вернутся к своим персонажам, снова будут спасать Землю, даже Вселенную, и все при помощи песни, которую они должны написать. Обещают и появление еще одного популярного героя франшизы — Смерти. В эпизоде фильма 1991 года, пародирующем «Седьмую печать» Бергмана, друзья играли с ней в морской бой и твистер.

«Вратарь Галактики»

27 августа

Покоренная инопланетными захватчиками Земля живет в тени галактического стадиона для космобола. Простой парень Антон открывает в себе суперспособности и становится игроком этого сверхпопулярного в галактике спорта. Помимо талантливой молодежи (Евгений Романцов, Мария Лисовая и Виктория Агалакова), в фильме задействована и старая гвардия российского кино (Евгений Миронов, Елена Яковлева и Михаил Ефремов). Съемки были сложными; фильм Джаника Файзиева все переносился и переносился в графике релизов и стал примером классического долгостроя. Из-за этого «Вратарь Галактики» не сможет избежать сравнений с позже снятыми, но раньше выпущенными в прокат фильмами о фантастическом спорте, например «Алита: Боевой ангел».

«Прошлой ночью в Сохо»

24 сентября

Эдгар Райт после «Малыша на драйве» всерьез обратился к жанру ужасов, который раньше предпочитал техничо пародировать («Зомби по имени Шон»). В центре сюжета психологического хоррора — молодая девушка, увлеченная модным дизайном. Волею случая она попадает в Лондон 1960-х годов и сталкивается со своим кумиром, ослепительной певицей. Однако этот Лондон не то, чем кажется, и время начнет распадаться с мрачными для героини последствиями. Райт уверяет, что вдохновлялся классикой — «Отвращением» Поланского и «А теперь не смотри» Николаса Роуга. В главных ролях снялись Томасин Маккензи, Аня Тейлор-Джой и Мэтт Смит, а также в картине есть Теренс Стэмп и Дайана Ригг.

«Чернобыль. Бездна»

8 октября

От сравнений с сериалом HBO не уйти, но тем интереснее посмотреть на новый режиссерский проект Данилы Козловского: как его история пожарного, ликвидирующего последствия аварии на Чернобыльской АЭС, раскроет трагедию? Герой Козловского, Алексей, идет в добровольцы-ликвидаторы из корыстных побуждений: он мечтает получить квартиру в Крыму и завоевать таким образом сердце любимой парикмахерши. Продюсер картины — Александр Роднянский, Козловский также сыграл главную роль, а среди других участников — Равшана Куркова, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев и Артур Бесчастный. Сценарий писали совместно Алексей Казаков («Горько!», «Самый лучший день») и Елена Иванова.

«Вечные»

4 ноября

Marvel и Кевин Файги шаг за шагом захватывают мир: «Вечные» — уже 25-й фильм в кинофраншизе. Новые герои — представители совершенной и бессмертной расы, защищающей землян (в комиксе эта раса появилась 5 миллионов лет назад в результате экспериментов могущественных целестиалов), c лицами Анджелины Джоли, Ричарда Мэддена и Сальмы Хайек. Создатели обещают нечто доселе невиданное: разные исторические эпохи, разные места действия, сюжет, охватывающий семь тысяч лет, и глобальное космическое противостояние. Режиссерское кресло в этот раз займет Хлоя Чжао («Наездник»). 2020-й станет первым годом, когда все выходящие фильмы Marvel снимут женщины.

«Годзилла против Конга»

19 ноября

Схватка самых известных ёкодзун — сиквел сразу двух фильмов, «Конг: Остров Черепа» и «Годзилла 2: Король монстров». Из последнего в картину перекочует часть актерского состава, а именно Милли Бобби Браун и Кайл Чандлер. К ним присоединятся сыгравшие геолога и бизнесвумен Александр Скарсгард и Эйса Гонсалес. Режиссер Адам Вингард («Гость», «Тебе конец!», «Тетрадь смерти») — специалист по ужасам и триллерам, так что можно надеяться на визуальные элементы хоррора. В 1962 году японцы в фильме «Кинг-Конг против Годзиллы» уже сталкивали двух чудовищ, и дрались они на вершине Фудзиямы, однако окончательного победителя не было. А вот Вингард уверяет, что его картина расставит все точки над «i».

«Карамора»

19 ноября

Молодой анархист Карамора в России начала XX века сталкивается с невероятным заговором: оказывается, семью Романовых охраняет могущественный орден вампиров и прочей нечисти. Главного злодея и противника Караморы сыграет Филипп Янковский. Изначально проект задумывался как сериал, ставить который собирался Илья Найшуллер («Хардкор»), но в итоге за противостояние с потусторонним и возможный запуск новой киновселенной отвечает Данила Козловский. И да, он снова исполнит главную роль.

«Неизведанное: Удача Дрейка»

17 декабря

Первые разговоры об экранизации компьютерной игры «Uncharted» об искателе приключений Нейтане Дрейке появились еще в 2008 году. Дрейк — очередная вариация Индианы Джонса: он ищет сокровища наперегонки с гитлеровцами, крутит романы с красотками и раз за разом доказывает, что легендарные клады не миф, а реальность. На сегодняшний день после всей чехарды со сменой режиссеров, сценаристов и актеров картина следующая: съемки должны стартовать в самом начале 2020 года; в режиссерском кресле — Трэвис Найт («Бамблби»); роль еще юного Дрейка досталась Тому Холланду, а его наставника Салли Салливана сыграет Марк Уолберг. Это первый фильм студии PlayStation Productions, запущенной Sony для экранизации своих видеоигр (на очереди — долгожданный «Метал Гир Солид»).

«Дюна»

17 декабря

На съемках фильма

Дени Вильнёв после продолжения «Бегущего по лезвию» взялся за классику научной фантастики и экранизировал «Дюну» Фрэнка Герберта. Многотомная эпопея Герберта рассказывает о далеком будущем и сражении за власть в империи, которое сконцентрировалось на маленькой пустынной планете Арракис — Дюне, источнике спайса, пряности, благодаря которой стали возможны межзвездные перелеты. В центре сюжета первой книги — противоборство двух семей, Атрейдесов и Харконненов; главный герой — Пол, 15-летний сын и наследник герцога Лето Атрейдеса. «Дюну» уже пытались экранизировать — после не сложившегося в 1974 году проекта Алехандро Ходоровского за книгу взялся Дэвид Линч («Дюна», 1984 год), а в 2000 году вышел мини-сериал. И вот, 20 лет спустя, новая экранизация Вильнёва, названного лучшим режиссером десятилетия Голливудской ассоциацией кинокритиков. Пола сыграет Тимоти Шаламе, его родителей, герцога Лето и леди Джессику — Оскар Айзек и Ребекка Фергюсон, барона Харконнена — Стеллан Скарсгард. В остальных ролях, кажется, половина Голливуда, от Дэйва Батисты и Зендеи до Джоша Бролина, Джейсона Момоа и Хавьера Бардема. Обещают невероятные визуальные красоты, спецэффекты пустынной планеты Арракис и, конечно, спайс.

«Вестсайдская история»

17 декабря

Стивен Спилберг возвращается к знаковому мюзиклу и обещает новое прочтение. «Вестсайдская история» была написана в 1957 году и после успеха на Бродвее почти сразу перенесена на экран. В 1961 году вышел одноименный фильм, который собрал десять «Оскаров» (в том числе за лучший фильм года, лучшую режиссерскую и операторские работы) и большую кассу (второй фильм по итоговым сборам в США). Музыкальные номера из «Вестсайдской истории» (особенно «Америка» и «Мария») стали узнаваемыми и в отрыве от мюзикла. Сюжет картины прост: это современные Ромео и Джульетта в уличных подростковых бандах Нью-Йорка во второй половине 1950-х годов. Автор сценария новой экранизации Тони Кушнер («Мюнхен», «Линкольн») уверяет, что его версия будет куда ближе к оригинальному мюзиклу, чем фильм 1961 года. Главные роли в картине исполнят Энсел Элгорт и дебютантка Рэйчел Зеглер.

«Огонь»

24 декабря

Драма Алексея Нужного расскажет о людях привычных героических профессий — пожарных и спасателях. Фильм-катастрофа с целой плеядой молодых и не очень звезд российского кино: главная роль досталась Константину Хабенскому, а компанию на экране ему составят Иван Янковский, Роман Курцын, Ирина Горбачева и Андрей Смоляков. Производством картины занимается «Студия ТРИТЭ» Никиты Михалкова, умеющая делать кассовое кино — на ее счету лидеры по сборам в России «Экипаж», «Легенда № 17» и «Движение вверх».

Фильмы без даты релиза



«Французский диспетчер»

На съемках фильма

Действие нового фильма Уэса Андерсона будет происходить во Франции XX века, в придуманном городке, в местной редакции американской газеты под названием «Французский диспетчер». Про сюжет известно немного: он описывается как «признание в любви журналистам, которое оживит истории из газеты». В главных ролях — целый цветник актеров, включая Тимоти Шаламе, Бенисио дель Торо, Сиршу Ронан, Тильду Суинтон, Билла Мюррея, Элизабет Мосс и Джеффри Райта.

«Последняя дуэль»

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снова берутся за дело, за которое получили «Оскар» — написание сценария. В этот раз с ними в команде Николь Холофсенер (сценарий «Сможете ли вы меня простить?»). История о судебном поединке между двумя друзьями-рыцарями во Франции XIV века основана на реальных событиях, а снимет ее ветеран Ридли Скотт. Коллизия такова: один из друзей уходит на войну, а когда возвращается, то обвиняет другого в изнасиловании своей жены (Джоди Комер). Постановление суда: друзья должны драться на дуэли, выживший объявляется победителем в глазах бога. Но если проиграет (и погибнет) муж, его жену сожгут на костре в наказание за ложное обвинение. Изначально предполагалось, что друзей сыграют сами Дэймон с Аффлеком, но последнего в главной роли заменил Адам Драйвер. Выход фильма Скотта заявлен в США на 25 декабря, практически последнюю дату для картины, которая хочет попасть в оскаровскую гонку 2020 года.

«Аннет»

Мюзикл и Леос Каракс («Корпорация „Святые моторы“») — такое не терпится увидеть. Что на этот раз сотворит анфан террибль французского авторского кино? Сюжет будет вращаться вокруг супружеской пары стендап-комика и оперной дивы, у которой рождается дочь Аннет с удивительным талантом. Супругов сыграют Адам Драйвер и Марион Котийяр.

«Святая дева»

Пол Верховен любит нарушать табу и эпатировать зрителя. В этот раз автор «Основного инстинкта» и «Турецких наслаждений» обращается к сюжету об итальянской монахине XVII века, которую посещают религиозные и эротические видения. Фильм основан на книге Джудит С. Браун «Жизнь монахини-лесбиянки в Италии эпохи Возрождения». Главная героиня, Бенедетта Карлини, в 9-летнем возрасте была отправлена в монастырь, к тридцати стала аббатиссой, но ее видения и рассказы привели к суду и обвинениям в плотских связях с другими монахинями. Сценарий написал часто работающий с Верховеном Герард Сутеман («Плоть + кровь», «Черная книга»), а главную роль исполнила Виржини Эфира («Вкус чудес», «Соблазн»).

«Как поживаете?»

Легендарный Хаяо Миядзаки грозился уйти из анимации после фильма «Ветер крепчает», представленного в Венеции в 2013 году. Но, слава богу, слова не сдержал и работает над новым проектом. Название — отсылка к одноименной книге Гэндзабуро Ёсино 1937 года. Ёсино много лет работал главным редактором прогрессивного японского журнала, но затем внезапно начал писать детские книги, которые не подвергались цензуре. «Как поживаете?» расскажет о 15-летнем школьнике, чье размеренное существование скрашивает лишь переписка со своим дядей. Обмениваясь письмами, они понемногу учатся друг у друга жизни, а мальчик к тому же вдохновляется мудрыми словами дяди и готов к переменам. Еще он читает книгу под названием «Как поживаете?», и она тоже оказывает влияние на его жизнь. Дата премьеры пока что не объявлена, но Миядзаки собирается выпустить мультфильм к летней Олимпиаде-2020 в Токио, которая пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года. Правда, если учесть, что маэстро работает со скоростью минута анимации в месяц вместо 10 минут и начал он в 2016 году, есть все шансы, что выхода фильма придется подождать.