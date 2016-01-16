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Трейлер фильма «Его последнее желание»: Энн Хэтэуэй и торговля оружием

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Действие фильма «Его последнее желание» разворачивается в 1980-е. Журналистка газеты Washington Post Елена МакМэхон (Энн Хэтэуэй) привыкла добираться до правды любой ценой. Однажды она выходит на след истории о том, что правительство США занимается незаконной поставкой оружия, и в ходе расследования обнаруживает, что в операции замешан ее отец Ричард (Уиллем Дефо).

Так она сама оказывается втянута в дело, о котором хотела рассказать, и становится невольной участницей масштабной аферы «Иран-контрас», когда отдельные члены администрации США организовывали тайные поставки вооружения в Иран, нарушая тем самым оружейное эмбарго против этой страны. Теперь ей предстоит столкнуться с двуличными шпионами, американскими военными и ошибками отца.

Фильм выйдет на Netflix 27 января 2020 года.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда проект станет доступен для просмотра.

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