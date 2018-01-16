Трейлер «Секретов Спенсера»: Марк Уолберг и Уинстон Дьюк против всех

Спенсер — частный детектив из остросюжетных романов Роберта Б. Паркера. Дебютировав в 1973 году, он впоследствии стал героем почти 50 книг, разбираясь с самыми запутанными делами на улицах Бостона. Роман Паркера даже несколько раз экранизировали. Самая известная версия — сериал 1980-х «Спенсер» с Робертом Урихом в главной роли. Теперь за персонажа взялся дуэт Марка Уолберга и Питера Берга, которые сделали на основе первоисточника лихое бадди-муви.

В центре сюжета «Секретов Спенсера» — бывший полицейский Спенсер, отсидевший пять лет по липовым обвинениям. Оказавшись на свободе, Спенсер пытается наладить отношения с девушкой, но терпит крах. Так он оказывается в одной квартире с начинающим борцом MMA Хоуком, который становится для Спенсера неожиданным напарником в расследовании двойного убийства.

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