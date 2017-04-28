«Маленькие женщины» и большие ожидания: 20 главных экранизаций 2020 года

«Ритм-секция»

Неоднократно переносившийся фильм Рид Морано с Блейк Лайвли, Джудом Лоу и Стерлингом К. Брауном должен выйти на экраны в январе. В каких-то странах в начале месяца, где-то — в конце, дата российской премьеры пока под вопросом. В центре романа Марка Бернелла (он же автор сценария) — Стефани Паркер, которая пытается выяснить, кто стоял за авиакатастрофой, убившей ее семью, и со всей жестокостью отомстить. То, что в одних руках могло бы стать материалом для медитативной драмы о бессмысленном круговороте насилия, подано здесь как авантюрный боевик. Героиня меняет парики, участвует в погонях, орудует ножом и пистолетом. Если фильму не повезет с прокатчиком, его непременно назовут «Атомная брюнетка», и кто, увидев трейлер, станет с этим спорить?

«Чужак», мини-сериал

HBO / «Амедиатека», 13 января

В оклахомском городе Флин-Сити кто-то насилует, убивает и расчленяет 11-летнего ребенка. Улики приводят полицию к тренеру местной бейсбольной команды — добропорядочному с виду мужчине, который мало чем напоминает душегуба. И без того непростое дело отягощается новыми иррациональными подробностями: следствие начинает подозревать, что здесь замешана какая-то чертовщина.

«Чужак» — первый, как это ни парадоксально, опыт сотрудничества HBO и Стивена Кинга — играет на поле «Настоящего детектива» и «Острых предметов». Мистика мистикой, но основной интерес создателей (за адаптацию отвечают Ричард Прайс, Джек Бендер и другие прославленные авторы) сосредоточен на особенностях коллективного сознания и способах им манипулировать. Обвиняемого играет Джейсон Бейтман (о его могучем драматическом даре знают все зрители «Озарка»), детектива — Бен Мендельсон, явно засидевшийся в амплуа «великого актера, которого никто не знает», и вот прекрасный повод наконец заявить о себе во весь голос.

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«Маленькие женщины»

30 января

Протофеминистский роман Луизы Мэй Олкотт в последнее время нарасхват. Два года назад вышел британский мини-сериал с Майей Хоук, Эмили Уотсон и Майклом Гэмбоном, а в 2018-м, то есть к 150-летнему юбилею книги, по Америке без большого успеха проехала полнометражная версия Клэр Нидерпрюэм. За новых «Маленьких женщин» отвечает Грета Гервиг, и тут можно не сомневаться: в премиальный сезон будет много разговоров про ее прочтение классического романа о творчески одаренных сестрах, которые хотят построить индивидуальное счастье в обход патриархальных сценариев. Еще одно важное обстоятельство: в этом фильме происходит символическая передача эстафеты от старшего поколения — Мэрил Стрип и Лоры Дерн — молодым исполнительницам, которые год за годом набирают все большего репутационного веса. Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью и Элайза Сканлен — совсем скоро именно их именами будут заманивать зрителей прокатчики и стриминговые гиганты. Да что там — это уже происходит.

Фильм будет доступен для просмотра на КиноПоиск HD.

«Зов предков»

20 февраля

Автор «Морского волка» и «Время-не-ждет» Джек Лондон, который, казалось, безнадежно отошел куда-то в область школьной обязаловки (причем скорее российской, чем американской), постепенно возвращается в поп-культуру, но какими же странными путями! Сначала братья Коэн экранизировали его рассказ «Золотой каньон» в рамках альманаха-вестерна «Баллада Бастера Скраггса». Теперь Крис Сандерс («Как приручить дракона», «Семейка Крудс») переносит на экран повесть Лондона о собаке, которая служила суровым золотодобытчикам, а потом почуяла тот самый зов предков и ушла к своим. Звери, как теперь принято, целиком нарисованы на компьютере, но среди живых актеров, прямо скажем, не последние люди: Харрисон Форд, Дэн Стивенс и Карен Гиллан. Определенный оптимизм также внушает участие оператора Януша Каминского. Это он снимал последние фильмы Стивена Спилберга — как фэнтези с элементами анимации «Большой и добрый великан», так и строгую кинопублицистику «Секретное досье».

«Человек-невидимка»

26 марта

Изначально «Человек-невидимка» задумывался как часть мультивселенной Universal, которая должна была объединить канонических злодеев — Дракулу, Франкенштейна, Мумию, Человека-волка, мистера Хайда; к проекту был прикреплен Джонни Депп. Провал фильма с Томом Крузом похоронил эти планы. Права на роман Герберта Уэллса выкупила студия Blumhouse. В итоге книга о гениальном изобретателе, который в прямом смысле потерял человеческий облик, сошел с ума и превратился в террориста, была радикально переосмыслена: невидимость позволяет властному богачу издеваться над своей бывшей девушкой и становится аллегорией всепроникающего абьюза. Другими словами, модернистский sci-fi об отношениях ученого и общества, выдержанный в депрессивных (бесприютность, ненависть к себе и окружающим, насилие) тонах, мутировал в остросовременный хоррор с социальным комментарием; что-то джордан-пиловское, только, судя по трейлеру, без его иронического прищура. Впрочем, не сказать чтобы такой сюжет был совсем в новинку для режиссера Ли Уоннелла: он, напомним, соавтор «Пилы» — пожалуй, самого морализаторского киносериала последних десятилетий.

«Таинственный сад»

30 апреля

Вышедшую в 1911 году сказку Фрэнсис Элизы Бернетт про противную девочку Мэри, которая после смерти родителей переезжает из Индии к дяде в Йоркшир, начинает ухаживать за таинственным садом и духовно возрождается, как только не экранизировали, имеется даже 39-серийная аниме-версия Тамэо Коханавы.

Трейлер фильма Марка Мандена, однако, обещает что-то весьма консервативное и беспримесно британское: это выражено и в фасоне костюмов, и в кастинговых решениях — в картине сыграют вечные, как лондонский дождь, Колин Фёрт и Джули Уолтерс. Еще один заслуживающий внимания аспект: подобно «Паддингтону», «Сад» — это еще и притча о том, как научиться принимать чужаков (в данном случае вполне конкретных жителей британских колоний). Интересно, как современному ребенку будут объяснять устройство мира накануне Первой мировой — киплинговской (анти)утопии, население которой недвусмысленно делилось на конкистадоров и автохтонов, захватчиков и жертв, белых, несущих свое приятное бремя, и всех остальных, претерпевающих страшные лишения.

«Няня»

30 апреля

«Няня» Флории Сиджизмонди выглядит как традиционный хоррор. В главной роли — Маккензи Дэвис с неожиданной прической. Вышедшая в 1898 году повесть Генри Джеймса «Поворот винта» подарила литературоведам концепцию ненадежного рассказчика, а само название ушло в народ и стало синонимом твиста, неожиданного повествовательного хода. Сюжет книги строится вокруг воспоминаний няни, в которых она описывает, как жила в богатой усадьбе, воспитывала детей хозяев и встретила зловещих привидений — умершую здесь гувернантку мисс Джесселл и ее любовника, слугу Питера Квинта. В 2020-м выйдет сразу две экранизации этой запутанной истории — полнометражная и телевизионная (о ней ниже).

«Призраки дома на холме», 2-й сезон

Netflix, начало осени

Первый сезон антологии «Призраки дома на холме», которую выпускает Netflix, был вольной экранизацией готического хоррора Шерли Джексон. Второй работает с другим романом о доме с привидениями — упомянутой выше «Няней». Называться он будет «Призраки поместья Блай» (The Haunting of Bly Manor). Предполагается, что там сыграют артисты из первой части антологии: Виктория Педретти, Оливер Джексон-Коэн, Генри Томас и Кэтрин Паркер. Скорее всего, эта версия окажется куда более любопытным зрелищем, чем грядущий фильм Сиджизмонди. Год назад сериал Майка Флэнегана показал, что умное страшное — это не только «Реинкарнация», «Прочь» и «Хижина в лесу».

«Грейхаунд»

7 мая

В 1955 году писатель Сесил Скотт Форестер опубликовал роман «Добрый пастырь» про капитана американского флота Эрнста Краузе, который, терзаясь сомнениями и страхами, управлял военным кораблем «Грейхаунд» в разгар Второй мировой. Видимо, именно уязвимость, принципиальная негероичность центрального персонажа и приглянулась Тому Хэнксу: он лично переработал книгу Форстера в сценарий и сыграет в готовящейся картине Аарона Шнайдера главную роль. Кстати, это не первый опыт сценариста в его карьере — уже были «То, что ты делаешь», «Ларри Краун» и сериал «Братья по оружию», а еще, как мы помним, актер обожает печатные машинки и сочиняет короткую прозу.

Бюджет проекта пока держат в секрете, но ожидать нового «Хозяина морей» или развития эпической маринистики «Дюнкерка» все же не стоит: по всей видимости, это будет камерная драма о муках выбора и долге, который побеждает слабость.

«Без жалости»

17 сентября

Самого известного героя, которого придумал беллетрист Том Клэнси, зовут Джек Райан; в разные годы его играли Алек Болдуин, Харрисон Форд, Бен Аффлек, Крис Пайн и Джон Красински. Теперь пришло время рассказать предысторию его ближайшего соратника Джона Кларка — ветерана Вьетнама, который в одиночку вел войну против наркомафии и стал одним из важнейших людей в ЦРУ. Роман «Без жалости» посвящен как раз этому — вовсе не бесконфликтному — превращению.

Наркотема привела продюсеров к сценаристу «Любой ценой» Тейлору Шеридану и режиссеру «Гоморры» и сиквела «Убийцы» Стефано Соллиме. Выбор Майкла Б. Джордана на главную роль немного удивляет: после «Черной Пантеры» и «Крида» было ощущение, что отныне Джордан будет играть исключительно персонажей шекспировской сложности, а вот поди ты, по доброй воле оказался в абсолютно народном киносериале, главными зрителями которого уже много десятилетий являются американские охранники и вахтеры.

«Смерть на Ниле»

8 октября

Кеннет Брана возвращается к роли Эркюля Пуаро в компании Галь Гадот, Арми Хаммера, Аннетт Бенинг и — внезапно — комика Расселла Брэнда, который в последние годы снимался довольно редко, зато регулярно выступал с леворадикальными заявлениями. События разворачиваются на плывущем в Египет пароходе «Карнак»; время действия — конец 1930-х; среди персонажей — беззаботные до поры до времени молодожены, обманутая подруга, террорист, коммунист и пара жуликов; всем есть что скрывать.

Детектив Агаты Кристи переносит на экран та же команда, что работала над «Убийством в Восточном экспрессе»: сценарий написал Майкл Грин, режиссер опять сам Брана. Все это настраивает на определенные ожидания. Те, кому пришлись по душе несколько театральные гэги «Убийства», наверняка будут довольны и в этот раз. Остальным, по-видимому, остается довольствоваться старым фильмом Джона Гиллермина с Питером Устиновым и Джейн Биркин.

«Ведьмы»

15 октября

Одно из главных фэнтези 2020-го — по крайней мере, по именам. Роберт Земекис (режиссер), Альфонсо Куарон и Гильермо дель Торо (продюсеры) решили близко к тексту экранизировать сказку Роальда Даля про ведьм, которые ненавидели и уничтожали детей, и пригласили на главные роли Энн Хэтэуэй, Октавию Спенсер, Криса Рока, Стэнли Туччи и Марка Стронга. В каком-то смысле к этой жутковатой истории зрителя готовила дилогия про Малефисенту (критики обнаружили во «Владычице тьмы» вполне внятные намеки на холокост), да и в целом детский Голливуд в последние годы становится если не жестче, то смелее. Так что, скорее всего, за уют и традиции в этом фильме будет отвечать домашний Земекис, а за хтонь и эксперименты — инфернальный дель Торо. Готовиться к картине можно начать уже сейчас, разнообразив рождественскую программу «Ведьмами» Николаса Роуга с Анжеликой Хьюстон.

«Дюна»

17 декабря

На съемках фильма

«Дюну» Фрэнка Герберта часто называют принципиально неэкранизируемым романом: в свое время на этой истории погорели главные визионеры второй половины XX века. Сначала не вышло у Алехандро Ходоровского, мечтавшего снять в главных ролях Сальвадора Дали и Орсона Уэллса; впрочем, его раскадровки и концепты повлияли на жанр научной фантастики на 40 лет вперед — от «Звездных войн» до «Прометея». Потом провал ждал Дэвида Линча, хотя у его космического пеплума есть своя медленно прирастающая фан-база. Теперь за эпос про человечество, которое колонизировало Вселенную и ведет войну за обладание спайсом (необходимым для космической навигации психоактивным веществом), взялся режиссер «Прибытия» и нового «Бегущего по лезвию» Дени Вильнёв. Вопрос его визионерства дискуссионный, но артистов Вильнёв собрал выдающихся: в картине сыграют Стеллан Скарсгард, Оскар Айзек, Хавьер Бардем, Шарлотта Рэмплинг и Тимоти Шаламе. К слову, это будет не первый заход звезды «Назови меня своим именем» на территорию большого Голливуда. Пару лет назад он (не самый памятный факт) появился в «Интерстелларе».

«Петровы в гриппе»

Дата выхода неизвестна

Режиссер фильма Кирилл Серебренников / Фото: Getty Images

Возвращение Кирилла Серебренникова в кино после международного успеха «Лета» и продлившегося почти два года домашнего ареста. Режиссер, который сам написал сценарий, уже объяснил, чем его привлек роман Алексея Сальникова о провинциальной семье и ее галлюцинаторных приключениях: «В нем много интересных перевертышей, временных пластов, точных человеческих типажей и мифологем, в нем очень много юмора». Сохранить и передать зрителю атмосферу несколько болезненного (см. заглавие) праздника должны Чулпан Хаматова , Семен Серзин и Иван Дорн. За камерой — постоянный оператор Серебренникова Владислав Опельянц. Отметим, что в фильмографии режиссера уже был фильм, посвященный безумию русской жизни — это вышедший в 2004-м «Рагин», адаптация чеховской «Палаты № 6». Что до «Петровых», их премьера, учитывая теперешнее положение Серебренникова, вполне может состояться в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.

«Светила», мини-сериал

BBC, дата выхода неизвестна

В 2013 году Элеанор Каттон стала самой молодой (28 лет) обладательницей Букеровской премии в истории, а ее роман «Светила» — самой длинной книгой, когда-либо получавшей эту награду. Пышная экранизация, учитывая сюжет и место действия (любовь на фоне золотой лихорадки в Новой Зеландии середины XIX века), казалась неизбежной. Но ждать пришлось семь лет. Нормальный на самом деле срок — «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» Сюзанны Кларк шел к зрителю больше десяти.

Будущий сериал хочется заранее противопоставить полнометражному «Щеглу». Американские продюсеры интерпретировали премиальную прозу Тартт как стопроцентно оскаровский материал, но лишили автора контроля за постановкой и потеряли и деньги, и, судя по всему, шансы на большие призы. Британцы доверили Каттон самостоятельно адаптировать свой текст и, хочется верить, сорвут банк. Ждем «Светила» в номинации «Лучший мини-сериал» на «Эмми» и «Глобусе» в будущем сезоне.

Сериал будет доступен на КиноПоиск HD по подписке.

«Заговор против Америки», мини-сериал

HBO, дата выхода неизвестна

Филип Рот умер в статусе небожителя: культурные ревизоры то ли не успели добраться до его сочинений, то ли проявили редкую проницательность (например, Лина Данэм; книга Рота «Она была такая хорошая» играет важнейшую роль в одном из эпизодов сериала «Девочки»). Мало какой автор описывал мужское сознание с таким внимательным отвращением.

Опубликованный в 2004 году «Заговор против Америки» — текст для Рота скорее экспериментальный. Писатель размышляет, как сложилась бы судьба его семьи, если бы в 1940 году летчик Чарльз Линдберг стал президентом США и установил в стране фашистский режим. Зритель, без сомнений, оценит аллюзии на современность; HBO, конечно, выпустит экранизацию поближе к выборам. Но, надо признать, на рынке альтернативной истории и политических антиутопий сейчас наблюдается некоторое перепроизводство, и не факт, что после «Хранителей», «Человека в высоком замке» и «Рассказа служанки» еще один сериал о правом повороте будет как-то особенно востребован. С другой стороны, у «Заговора против Америки» есть как минимум одно мощное конкурентное преимущество: тут играет Джон Туртурро.

«Девять идеальных незнакомцев», сериал

Hulu, дата выхода неизвестна

Исполнительница главной роли Николь Кидман / Фото: Getty Images

После двух сезонов «Большой маленькой лжи» писательница Лиана Мориарти, Николь Кидман и скандальный шоураннер Дэвид Э. Келли (он попросил Жан-Марка Валле перемонтировать то, что сняла Андреа Арнольд, не поставив ее в известность) переезжают на Hulu. Их новый проект основан на книге, опубликованной Мориарти в 2018-м. Сюжет строится вокруг группы незнакомцев, которые оказываются на загадочном курорте Tranquillum House. Им управляет некая Маша Дмитриченко, она обещает, что жизни постояльцев радикально изменятся через 10 дней, и держит свое слово. Дмитриченко сыграет как раз Кидман — к удивлению и, вероятно, радости зрителей из Восточной Европы. В отсутствие сколько-нибудь подробной информации о сериале остается только фантазировать, с каким акцентом будет говорить австралийская актриса, которой довелось изображать на экране британку Вирджинию Вулф, американскую журналистку Марту Геллхорн, принцессу Монако и русскую невесту Надю.

«Нормальные люди», сериал

Hulu, дата выхода неизвестна

Дебютировавшая пару лет назад Салли Руни — одно из главных литературных открытий 2010-х, самая яркая представительница поколения, которое, если верить мемам, вечно что-то изобретает. Руни пересобирает джейн-остиновский роман с его сложной диалектикой разума и чувства. Вторая ее книга — «Нормальные люди», история отношений двух молодых ирландцев, которые пытаются разобраться в своих отношениях, меняя учебные заведения и модели телефонов — вышла в 2018-м. Права на экранизацию вскорости заполучил Hulu. Сервис заказал Руни и сценаристке Элис Бирч сериал из 12 получасовых эпизодов, которые поставили Леонард Абрахамсон и Хетти Макдональд. Дата премьеры еще не известна, но уже показали первые кадры и объявили исполнителей главных ролей: ее сыграет Дэйзи Эдгар-Джонс из «Джентльмена Джека», его — дебютант Поль Мескаль.

«Ребекка»

Дата выхода неизвестна

В 1941 году отцензурированная комиссией Хейса экранизация романа Дафны дю Морье с Лоуренсом Оливье и Джоан Фонтейн взяла «Оскар» за лучший фильм — единственный случай, когда картина Альфреда Хичкока получала главный приз главной премии. Спустя 80 лет за самую престижную награду мейнстримного американского кино наверняка поборется режиссер новой «Ребекки» Бен Уитли, а иначе зачем ему было собирать в кадре Лили Джеймс, Арми Хаммера, Кристин Скотт Томас, Энн Дауд и других знаменитых артистов. Оригинальный сюжет о мистических взаимоотношениях двух возлюбленных одного мужчины, живой и покойной, наверняка будет сохранен, а лесбийские подтексты первоисточника проявятся со всей очевидностью. Можно рассчитывать и на творческий диалог двух британских режиссеров, причем не в формате почтительного оммажа современника классику, а настоящего, без всякой оглядки на авторитеты и временную пропасть, соперничества.

«И повсюду тлеют пожары», мини-сериал

Hulu, дата выхода неизвестна

Риз Уизерспун не только одна из самых популярных американских актрис, но и на редкость влиятельный литературный критик. Смотрите сами: она наткнулась на рукопись романа Селесты Инг «И повсюду тлеют пожары», выбрала его книгой месяца в своем книжном клубе в сентябре 2017-го и превратила писательницу в суперзвезду, переведенную на множество языков, включая русский. Спустя три года после публикации Уизерспун вместе с Керри Вашингтон, Розмари ДеУитт и Джошуа Джексоном сыграет в восьмисерийной экранизации, которая выйдет на Hulu. Сценаристка — Лиз Тайглаар, снимает Линн Шелтон. История строится вокруг взаимного притяжения и одновременно антагонизма двух очень разных женщин — зажиточной и скованной многочисленными правилами Елены Ричардсон и беспутной, но свободной художницы Мии Уоррен. У обеих бурлящие внутри (а потом и снаружи) дети-подростки; место действия — родной город писательницы Шейкер-Хайтс, штат Огайо.