Instagram дня: Хавьер Ботет, играющий самых жутких монстров

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Испанец Хавьер Ботет снялся в нескольких десятках фильмов, но вряд ли зритель узнает его без грима: Ботет играл (и продолжает играть) самых жутких монстров.

Осторожно: в тексте есть спойлеры к финальному сезону «Игры престолов»!

Хавьер Ботет снялся в «Оно», «Слендермене», «Мумии», «Мара. Пожиратель снов», «Заклятии 2» и «Багровом пике». Также Ботета можно заметить в заключительном сезоне «Игры престолов». Актер появлялся в армии Белых ходоков и в образе Мелисандры. Да, это не ошибка! Именно Ботет сыграл умирающую красную жрицу.

В Голливуд Ботет попал в 2009 году после знакомства с аргентинским режиссером Андресом Мускетти. Мускетти так впечатлила внешность и гибкость Ботета (рост актера — 2 метра, вес — 56 кг), что он пригласил его в свой фильм «Мама», который продюсировал Гильермо дель Торо. Дело в том, что у 41-летнего испанца синдром Марфана, при котором характерны удлиненные конечности, высокий рост, худоба и неестественная гибкость.

После выхода «Мамы» некоторые зрители были уверены, что призрак женщины, которого играл Ботет, был создан с помощью компьютерной графики. «Никто так и не понял, что 90% того, что на экране, — это я сам, это моя работа телом», — рассказал актер Би-би-си.

У Ботета очень интересный Instagram. В нем актер публикует фотографии со съемок и показывает, как его преображают с помощью грима.

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