Трейлер хоррора «Страшные истории для рассказа в темноте»: Опасное чтиво

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«Страшные истории для рассказа в темноте» — экранизация хоррор-трилогии Элвина Шварца и Стивена Гаммела, продюсерский проект Гильермо дель Торо. Основанные на разных городских легендах и проиллюстрированные мрачными рисунками Гаммела, эти книги долгое время считались слишком страшными для детей и постоянно попадали под запреты, что только подогревало читательский интерес.

Америка 1968 года. Вся страна готова измениться, но в маленьком городке Милл-Вэлли время, кажется, застыло на месте. Уже несколько поколений над жителями города нависает тень семьи Бэллоус, чей заброшенный особняк стоит на окраине. Когда-то там жила девочка Сара, которая превратила свою наполненную кошмарами жизнь в сборник историй. На страницах ее книги скрываются жуткие рассказы о монстрах, готовых в любой момент вырваться в мир и поближе познакомиться с нерадивым читателем.

Андре Овредал, режиссер триллера «Охотники на троллей», поставил картину по сценарию Кевина и Дэна Хейгменов.

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