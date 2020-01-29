Что смотреть в кино: «1917», «Кома» и «Маленькие женщины»

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«1917»

Главный претендент на «Оскар», снятый якобы одним кадром

Апрель 1917 года, разгар Первой мировой. Британцы окопались во Франции и пытаются выбить из нее «гансов», которые, кажется, отступили. Командир Второго Девонширского батальона (Бенедикт Камбербэтч), окрыленный этим маневром, запланировал наступление, но разведка выяснила: отход немцев — ловушка, они ждут британцев и готовятся их разгромить. Генерал Эринмор (Колин Фёрт) поручает двум юным капралам, Блэйку и Скофилду (Дин-Чарльз Чепмен, принц Томмен из «Игры престолов», и Джордж Маккэй, лучший молодой актер Каннского фестиваля 2017 года за роль в «Капитане Фантастике»), срочно доставить сообщение полковнику об отмене наступления. Бойцы должны за восемь часов преодолеть вражеские окопы, разгромленные города и деревеньки, горные реки, бомбежки и скептицизм полковника. Все это легендарный оператор Роджер Дикинс снял будто бы одним кадром (все монтажные склейки умело замаскированы спецэффектами), и благодаря такому приему зрители не могут оторваться от героев и вместе с ними проходят, проживают этот страшный квест.

Сэм Мендес посвятил «1917» своему дедушке Альфреду Мендесу, служившему фронтовым связистом во Фландрии. Одна из его военных баек и легла в основу фильма. Режиссер показывает Первую мировую через будничный подвиг маленьких рядовых людей, одних из многих, выживших и погибших, перемолотых этой войной. Возможно, это и покорило многих критиков и различные гильдии: картина собрала все важные награды и готовится получить и главные оскаровские призы. Познакомиться со всеми номинациями фильма на «Оскар» можно тут, а вот здесь мы подробнее рассказываем о том, как сделано это выдающееся кино.

«Маленькие женщины»

Новая экранизация культового в Америке романа о четырех сестрах



Грета Гервиг, одна из главных современных режиссеров Голливуда, стряхивает нафталин с книги Луизы Мэй Олкотт 1868 года. Это уже восьмая экранизация романа о взрослении четырех американских сестер Марч, живущих бедно, но счастливо в глубинке в Новой Англии. Джо (Сирша Ронан) — писательница и бунтарка, ее волнует не удачный брак, а возможность самой выбирать дело жизни. Мег (Эмма Уотсон) — красавица, которая, наоборот, видит себя женой и матерью. Эми (Флоренс Пью), несмотря на явный талант художницы, считается в семействе ничем не выдающейся и поэтому любит привлекать к себе внимание эгоистическими выходками. Ну, а Бет (Элайза Сканлен) обожает играть на пианино и смертельно больна. Казалось бы, судьбы девушек предопределены, но жизнь вносит свои коррективы. Одна из них — богатый друг семьи, Лори (Тимоти Шаламе). Он влюблен в Джо, а в него — понемножку другие сестры. «Маленькие женщины» зачитаны американками до дыр, и Гервиг попыталась вдохнуть в экранизацию немного новой жизни: нарушив хронологию событий и представив зрителю клубок воспоминаний и ощущений, режиссер не просто рассказывает о девичьем быте времен Гражданской войны, но показывает женщин как движущую силу — искусства, бизнеса, мироуклада вообще. У картины шесть номинаций на «Оскар», но самую главную (лучший фильм) академики попридержали, чем вызвали бурю возмущения среди критиков.

«Кома»

Фантастическое путешествие по миру подсознания от продюсеров Андреасянов

Сценарист, продюсер и мастер визуальных эффектов Никита Аргунов дебютирует в режиссуре эффектной историей о том, что бывает, если впасть в кому. Это случается с героем Риналя Мухаметова, молодым архитектором. Попав в аварию, он очнулся в причудливом мире, состоящем из обрывков человеческих воспоминаний и таких же собратьев по несчастью. Никто из них не помнит, как оказался в мире Комы и кем был при жизни, и все вынуждены скрываться от Жнецов — черных фантомных сгустков, которые по загадочным причинам охотятся на коматозников. Архитектору придется открыть в себе сверхспособности, найти и защитить любовь и, конечно же, спасти всех новых друзей. Трейлер обещал экшен в духе нолановского «Начала» — на самом деле «Кома» куда больше отсылает к философским размышлениям братьев Стругацких. За визуальную составляющую фильма переживать не стоит: Аргунов с продюсерами доделывали картину с 2017 года именно для того, чтобы спецэффекты и фантастическая составляющая были на высоте. Из бонусов: одну из ролей играет Милош Бикович, и в фильме наконец-то можно услышать его родную речь — актера не дублировали.

«Миллион мелких осколков»

История реабилитации талантливого алкоголика и наркомана



Режиссер Сэм Тейлор-Джонсон продолжает дарить своему супругу-актеру Аарону Тейлору-Джонсону яркие сложные роли. Вот и сейчас тандем взялся за экранизацию одноименных мемуаров Джеймса Фрэя, откровенно рассказавшего о борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. Писателя, правда, позже обвинили в подлоге, а он признался в намеренной романтизации истории, но все это только сделало книгу культовой. Тейлор-Джонсон (который Аарон) играет самого писателя. Джеймс просыпается со страшнейшего бодуна на борту самолета, летящего в Чикаго, и ничего не помнит. Выясняется, что, пока он был в отключке, родной брат (Чарли Ханнэм) отправил его в рехаб. Там Джеймс сближается с харизматичным боссом мафии (Билли Боб Торнтон) и влюбляется в молодую пациентку (Одесса Янг). Сэм Тейлор-Джонсон сняла эту исповедальную драму о распаде личности с эффектными визуальными приемами вроде потоков дерьма по стенам, усыхающей еды и бормашины без анестезии. Если сама история не тронет, то это уж точно проберет до костей.

«Танец с саблями»

Арам Хачатурян создает свой легендарный шедевр



Юсуп Разыков, снимающий авторское метафоричное кино, рассказывает о том, как композитор Арам Хачатурян создавал свое самое легендарное произведение. Как и водится, все было через тернии и в жесточайших условиях. 1942 год. Ленинградский академический театр оперы и балеты им. Кирова (ныне — снова Мариинский) эвакуирован в город Молотов (ныне — снова Пермь). Несмотря на весь военный голод и холод, через несколько недель должна состояться премьера балета «Гаянэ». Проблема в том, что он не готов: Хачатурян постоянно сталкивается с жесткими требованиями цензуры. Накануне последней репетиции композитор неожиданно получает приказ дирекции создать еще один танец в финальную часть балета и за восемь часов напишет свой бессмертный хит. Как вспоминает сам Хачатурян, «сел за работу в 3 часа дня, а к 2 часам ночи все было готово». Картина Разыкова участвовала в конкурсе фестиваля российского кино «Окно в Европу» в Выборге и 22-го Шанхайского международного фестиваля, а также открывала Международный фестиваль кино и музыки в Южной Корее.