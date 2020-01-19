Гильдия продюсеров назвала «1917» лучшим фильмом

В Лос-Анджелесе прошла 31-я ежегодная церемония вручения премии Гильдии продюсеров. Считается, что награда PGA — главный индикатор «Оскара», поскольку подсчет бюллетеней ведется по преференциальной схеме, как и в киноакадемии. Так, в 2019 году продюсеры отдали предпочтение «Зеленой книге», которая в итоге и удостоилась приза киноакадемии как лучший фильм.

В этом году главный приз взяла картина Сэма Мендеса о Первой мировой войне «1917». Мультфильм «История игрушек 4» отметили как лучший анимационный проект, а среди сериалов победу одержали «Наследники», «Дрянь» и «Чернобыль».

Почетную премию имени Дэвида О. Селзника получили создатели кинокомпании Plan B Брэд Питт, Деде Гарднер и Джереми Клейнер.

Победители в основных номинациях распределились так.

Премия им. Дэррила Ф. Занука за продюсирование игрового фильма

Премия за продюсирование анимационного фильма

Премия им. Нормана Фелтона за продюсирование драматического сериала

Премия им. Дэнни Томаса за продюсирование комедийного сериала

Премия им. Дэвида Л. Волпера за продюсирование мини-сериала

Премия за продюсирование стриминг- или телефильма

Источник: THR

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