Гильдия продюсеров назвала «1917» лучшим фильмом

В Лос-Анджелесе прошла 31-я ежегодная церемония вручения премии Гильдии продюсеров. Считается, что награда PGA — главный индикатор «Оскара», поскольку подсчет бюллетеней ведется по преференциальной схеме, как и в киноакадемии. Так, в 2019 году продюсеры отдали предпочтение «Зеленой книге», которая в итоге и удостоилась приза киноакадемии как лучший фильм.
В этом году главный приз взяла картина Сэма Мендеса о Первой мировой войне «1917». Мультфильм «История игрушек 4» отметили как лучший анимационный проект, а среди сериалов победу одержали «Наследники», «Дрянь» и «Чернобыль».
Почетную премию имени Дэвида О. Селзника получили создатели кинокомпании Plan B Брэд Питт, Деде Гарднер и Джереми Клейнер.
Победители в основных номинациях распределились так.
Премия им. Дэррила Ф. Занука за продюсирование игрового фильма
- «1917»
- «Ford против Ferrari»
- «Ирландец»
- «Кролик Джоджо»
- «Джокер»
- «Достать ножи»
- «Маленькие женщины»
- «Брачная история»
- «Однажды в… Голливуде»
- «Паразиты»
Премия за продюсирование анимационного фильма
Премия им. Нормана Фелтона за продюсирование драматического сериала
- «Наследники», второй сезон
- «Большая маленькая ложь», второй сезон
- «Корона», третий сезон
- «Игра престолов», восьмой сезон
- «Хранители», первый сезон
Премия им. Дэнни Томаса за продюсирование комедийного сериала
- «Дрянь», второй сезон
- «Барри», второй сезон
- «Удивительная миссис Мейзел», третий сезон
- «Шиттс Крик», пятый сезон
- «Вице-президент», седьмой сезон
Премия им. Дэвида Л. Волпера за продюсирование мини-сериала
Премия за продюсирование стриминг- или телефильма
- «Аполлон: Миссия на Луну»
- «Американский сын»
- «Черное зеркало», эпизод «Жалящие гадюки»
- «Дэдвуд»
- «El Camino: Во все тяжкие»
Источник: THR
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